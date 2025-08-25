magazin
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Κωνσταντίνος Αργυρός-Αλεξάνδρα Νίκα: «Μέρος δεύτερο» από το γαμήλιο άλμπουμ τους – Οι λαμπερές στιγμές τους
Go Fun 25 Αυγούστου 2025 | 10:45

Κωνσταντίνος Αργυρός-Αλεξάνδρα Νίκα: «Μέρος δεύτερο» από το γαμήλιο άλμπουμ τους – Οι λαμπερές στιγμές τους

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 7 Ιουλίου στην Αθηναϊκη Ριβιέρα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από τη μεγάλη βραδιά της νέας ζωής της. Ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα παντρεύτηκαν στις 7 Ιουλίου σε μια ιδιωτική τελετή στην Αθηναϊκή Ριβιέρα με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτος.

Η Νίκα μοιράστηκε σε νέα ανάρτηση φωτογραφίες από το γαμήλιο άλμπουμ τους στα social media για τους followers της με λεζάντα: «Μέρος δεύτερο».

Οι Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα είχαν εκφράσει την επιθυμία να γίνουν όλα «υπό άκρα μυστικότητα», ζητώντας από τα media να σεβαστούν την ιδιωτικότητα των πολύτιμων στιγμών που μοιράστηκαν με συγγενείς και φίλους -αν και κάποιοι καλεσμένοι μοιράστηκαν στιγμιότυπαπου έγιναν viral από τη μεγάλη βραδιά του ζευγαριού.

@ingr_news Ο γάμος της χρονιάς – Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Αλεξάνδρα Νίκα #ingr #inmag #argyros #αργυρος #fyp #fy #foryourpage ♬ πρωτότυπος ήχος – in.gr

Η τελετή έγινε στο εκκλησάκι του Άγιου Δημητρίου στο Grand Resort. Η δεξίωση που ακολούθησε έγινε στο σπίτι της οικογένειας Νίκα, στο Μαύρο Λιθάρι στην Ανάβυσσο.

Στην τελετή έδωσαν το παρών περίπου 20 αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ στην δεξίωση βρέθηκαν 150 εκλεκτοί καλεσμένοι, ανάμεσά τους και γνωστές προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Την Πέμπτη, 21 Αυγούστου, η Αλεξάνδρα Νίκα κοινοποίησε εικόνες από την προετοιμασία της ως νύφη, και ευχαρίστηκε τη σχεδιάστρια Σίλια Κριθαριώτη για τη δημιουργία.

Στις φωτογραφίες η Νίκα απαθανατίστηκε με τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τα παρανυφάκια του γάμου της και έδωσε μια γεύση από την προετοιμασία της για τη μεγάλη μέρα της ζωής της.

«Μία σελίδα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σίλια Κριθαριώτη και στην εξαιρετική ομάδα της. Το μεράκι, η υπομονή και η αγάπη που έβαλαν σε κάθε λεπτομέρεια δεν περιγράφονται. Είσαι μοναδική», έγραψε η Αλεξάνδρα Νίκα στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα είναι μαζί από το 2023.

Η σχέση του ζευγαριού έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2023. Οι δυο τους γνωρίζονται μέσω του κοινού τους φίλου Ανέστη Ευαγγελόπουλου, ενώ η σύντροφος του τραγουδιστή διατηρεί στενή φιλία και με τη Χριστιάνα Μπέτα, κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου.

Στο παρελθόν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει δηλώσει ότι επιλέγει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας.

«Δεν θέλουν όλοι οι άνθρωποι να δείξουν τη ζωή τους, από τη στιγμή που δεν θέλουν εγώ θα το σεβαστώ», είχε υποστηρίξει.

Έγιναν γονείς τον περασμένο Νοέμβριο.

«Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα. Είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή. Όταν τον βλέπεις πρώτη φορά και συνειδητοποιείς πως αυτό είναι κάτι δικό σου, δεν μπορείς να διανοηθείς το τι συναισθήματα βγαίνουν από μέσα σου και τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Είναι το απόλυτο» είχε εξομολογηθεί ο τραγουδιστής στο Tik Tok για τον ερχομό του γιου του, Βασίλη.

Σύμφωνα με το nea.gr, η Αλεξάνδρα Nίκα διανύει τους πρώτους μήνες της δεύτερης εγκυμοσύνης της.

Μάλιστα λόγω της νέας άφιξης φέρεται να άλλαξε ημερομηνία ο γάμος του ζευγαριού, ο οποίος αρχικά ήταν προγραμματισμένος για το φθινόπωρο μαζί με τη βάφτιση του γιου τους.

@ingr_newsΚωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα: Ερωτευμένοι στο Φισκάρδο λίγες μέρες μετά τον γάμο τους #ingr #inmag #argyros♬ πρωτότυπος ήχος – in.gr

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Stream magazin
Όχι και τόσο Σούπερμαν: Ο Ντιν Κέιν δυσκολεύεται με την εκπαίδευση της ICE και το ίντερνετ τον «γλεντάει»
Βίντεο 25.08.25

Όχι και τόσο Σούπερμαν: Ο Ντιν Κέιν δυσκολεύεται με την εκπαίδευση της ICE και το ίντερνετ τον «γλεντάει»

Ο 59χρονος ηθοποιός Ντιν Κέιν, γνωστός από τον ρόλο του ως Σούπερμαν, θέλησε να «φλεξάρει» τις ικανότητές του ως πράκτορας της ICE αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα ήθελε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νταϊάνα-Τζέφρι Έπσταϊν: «Βόμβα» της Μάξγουελ – «Ίσως είχαν βγει ραντεβού, ίσως υπάρχουν φωτογραφίες…»
Ιστός 25.08.25

Νταϊάνα-Τζέφρι Έπσταϊν: «Βόμβα» της Μάξγουελ – «Ίσως είχαν βγει ραντεβού, ίσως υπάρχουν φωτογραφίες…»

Νέα, σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως από τη σκοτεινή υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, με την πρώην συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ να ισχυρίζεται πως ο ατιμασμένος παιδόφιλος είχε ίσως ένα ραντεβού με την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα

Σύνταξη
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν μοιάζει με την Κάρι Μπράντσο – Ωστόσο, έχουν ένα κοινό
Φαγητό; Ναι 25.08.25

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν μοιάζει με την Κάρι Μπράντσο – Ωστόσο, έχουν ένα κοινό

Παρόλο που η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ διαχωρίζει πλήρως τον ευατό της από τον χαρακτήρα της στο Sex and the City, αποκάλυψε ένα κοινό σημείο που έχει με την Κάρι Μπράντσο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νταϊάνα: Το Netflix «χρυσοπληρώνει» τον Χάρι για τη θλιμμένη πριγκίπισσα στην επέτειο του τραγικού θανάτου της
Χρέος & στοίχημα 24.08.25

Νταϊάνα: Το Netflix «χρυσοπληρώνει» τον Χάρι για τη θλιμμένη πριγκίπισσα στην επέτειο του τραγικού θανάτου της

Τριάντα χρόνια μετά τον τραγικό της θάνατο, η πριγκίπισσα Νταϊάνα αναμένεται να «πρωταγωνιστήσει» στη νέα παραγωγή του Netflix, με τον γιο της, τον πρίγκιπα Χάρι, να βρίσκεται πίσω από την κάμερα

Σύνταξη
Αποκαλυπτικός Τομ Μορέλο: Ο Όζι Όσμπορν ήξερε ότι πεθαίνει όταν έδωσε την τελευταία συναυλία των Black Sabbath
Θαύμα 24.08.25

Αποκαλυπτικός Τομ Μορέλο: Ο Όζι Όσμπορν ήξερε ότι πεθαίνει όταν έδωσε την τελευταία συναυλία των Black Sabbath

Ο Τομ Μορέλο, κιθαρίστας των Rage Against the Machine, φίλος και συνεργάτης του Όζι Όσμπορν, είχε κάτι να πει για τις τελευταίες μέρες του Πρίγκιπα του Σκότους.

Σύνταξη
Αυτές ήταν οι πέντε λέξεις που είπε ο πρίγκιπας Φίλιππος μόλις ολοκληρώθηκε ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ
Ήταν αρκετές 24.08.25

Αυτές ήταν οι πέντε λέξεις που είπε ο πρίγκιπας Φίλιππος μόλις ολοκληρώθηκε ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ

Ο πρίγκιπας Φίλιππος φημιζόταν για τη σκληράδα και το ωμό χιούμορ του. Και αυτό το τελευταίο δεν το έκρυψε ούτε στον γάμο του Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»
«Ανήσυχα παιδιά» 23.08.25

Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»

Ο Στέλιος Ρόκκος ανέφερε σε πρόσφατη δημοσίευση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι νιώθει «εξαγριωμένος με αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη, με αυτή την γενοκτονία».

Σύνταξη
Η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Φολέγανδρο και αποθεώνει το νησί
«Όσα είναι μπροστά» 23.08.25

Η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Φολέγανδρο και αποθεώνει το νησί

«Αγαπημένο μέρος. Αγαπημένοι άνθρωποι» έγραψε μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια Νατάσσα Μποφίλιου, ενώ κοινοποίησε μια σειρά από φωτογραφίες από την Φολέγανδρο.

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις για τους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κόντρα σε Λευκορωσία, Δανία
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις για τους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κόντρα σε Λευκορωσία, Δανία

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τους 25 ποδοσφαιριστές που κάλεσε για τα παιχνίδια της Εθνικής Ανδρών κόντρα σε Λευκορωσία και Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα
Βουλή 25.08.25

Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης γνωστοποίησε πως ήδη ετοίμασε το διαβιβαστικό ώστε να σταλθεί το αίτημα του κ. Ανδρουλάκη στο γραφείο του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Λαβρόφ: «Πολλά ζητήματα παραμένουν άλυτα» – Η συνέντευξη στο NBC και η ένταση με τη δημοσιογράφο
Δείτε βίντεο 25.08.25

Ένταση στη συνέντευξη Λαβρόφ στο NBC: «Παίζεις τον ρόλο του Ζελένσκι» - Τι είπε για τις διαπραγματεύσεις

Ο Σεργκέι Λαβρόφ έβαλε «πάγο» στα σενάρια της προόδου των διαπραγματεύσεων ρίχνοντας την ευθύνη στην Ουκρανία και την Ευρώπη - Η συνέντευξή του στο NBC News είχε και στιγμές έντασης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Θέτει στη Διάσκεψη των Προέδρων την «ψηφοφορία-παρωδία» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι επόμενες κινήσεις
Βουλή 25.08.25

ΠΑΣΟΚ: Θέτει στη Διάσκεψη των Προέδρων την «ψηφοφορία-παρωδία» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι επόμενες κινήσεις

Με την επανέναρξη των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα θέσει εμφατικά στη Διάσκεψη των Προέδρων ότι «η παρωδία που σημειώθηκε στην ψηφοφορία για την προανακριτική δεν παράγει αποτέλεσμα και το αίτημα δεν έχει απορριφθεί»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΚΚΕ: Να εφαρμοστεί άμεσα το ψήφισμα της βουλής για την Παλαιστίνη – Από σκοπιμότητα ο Ανδρουλάκης ζητά επιβεβαίωση
Πυρά 25.08.25

ΚΚΕ κατά Ανδρουλάκη: Από σκοπιμότητα ζητά επιβεβαίωση και όχι εφαρμογή του ψηφίσματος της Βουλής για την Παλαιστίνη

Για ποιο λόγο ο κ. Ανδρουλάκης ζητά “επικαιροποίηση και επιβεβαίωση” ενός ομόφωνου ψηφίσματος που απλά πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, διερωτάται το ΚΚΕ

Σύνταξη
«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία
Στο ντιβάνι 25.08.25

«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία

Καθώς τα συστήματα ψυχικής υγείας ζορίζονται, πολλοί στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μηχανή δεν μπορεί να αναπαράγει την ανθρώπινη σύνδεση και μπορεί να ενέχει κινδύνους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Γιατί ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε στη Χάποελ Τελ Αβίβ τον «άσημο» Μπόρισλαβ Μλαντένοφ
Μπάσκετ 25.08.25

Γιατί ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε στη Χάποελ Τελ Αβίβ τον «άσημο» Μπόρισλαβ Μλαντένοφ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπόρισλαβ Μλαντένοφ για τα επόμενα 3 χρόνια. - Οι εντυπωσιακοί αριθμοί του σταρ του βουλγάρικου μπάσκετ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τιτανικός: Ο θρύλος και η τραγωδία σε μια metaverse βιωματική έκθεση που διχάζει
5D 25.08.25

Τιτανικός: Ο θρύλος και η τραγωδία σε μια metaverse βιωματική έκθεση που διχάζει

Η έκθεση για την μεγάλη τραγωδία μετατρέπει τον επισκέπτη σε επιβάτη του μοιραίου πλοίου και ο Τιτανικός είναι ξανά εδώ για όλους όσοι θέλουν να νιώσουν την τραγικότητα ενός ναυαγίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Συνεχίζεται η φοροαφαίμαξη, πλεονάσματα προς ικανοποίηση επικοινωνιακών αναγκών
Σφοδρά πυρά 25.08.25

ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Συνεχίζεται η φοροαφαίμαξη, πλεονάσματα προς ικανοποίηση επικοινωνιακών αναγκών

«Ελλείψει σημαντικών επιδόσεων στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και το κόστος ζωής, η κυβέρνηση ματαίως θριαμβολογεί για να μας πείσει ότι αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται στην πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Από χτύπημα στον θώρακα ο θάνατος της 36χρονης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
Γυναικοκτονία στον Βόλο 25.08.25

Με εργαλείο ψησίματος σκότωσε ο 40χρονος τη σύζυγό του - Στον θώρακα το μοιραίο πλήγμα, τι έδειξε η ιατροδικαστική

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της άτυχης γυναίκας που δολοφονήθηκε στον Βόλο διενεργήθηκε σήμερα - Ο θάνατός της προκλήθηκε από χτύπημα στο θώρακα με αιχμηρό εργαλείο

Σύνταξη
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Τετράωρη στάση εργασίας από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας – Ποιες πτήσεις θα εξυπηρετηθούν
Στις 28 Αυγούστου 25.08.25

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Τετράωρη στάση εργασίας από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας – Ποιες πτήσεις θα εξυπηρετηθούν

Δείτε ποιες πτήσεις θα εξυπηρετηθούν στις 28 Αυγούστου. Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας

Σύνταξη
Γάζα: Οι επτά φορές που ο Νετανιάχου μπλόκαρε τις διαπραγματεύσεις – Τους 300 έφτασαν οι νεκροί από πείνα
Ανελέητο σφυροκόπημα 25.08.25

Αποκαλύψεις για τις επτά φορές που ο Νετανιάχου μπλόκαρε τις διαπραγματεύσεις - Τους 300 έφτασαν οι νεκροί από πείνα

Ισραηλινές και αμερικανικές πηγές αποκαλύπτουν ότι κάθε φορά που πλησιάζει μία συμφωνία, ο Νετανιάχου τινάζει στον αέρα τις συνομιλίες - Το μοτίβο επαναλαμβάνεται με την κλιμάκωση της σφαγής στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Όχι και τόσο Σούπερμαν: Ο Ντιν Κέιν δυσκολεύεται με την εκπαίδευση της ICE και το ίντερνετ τον «γλεντάει»
Βίντεο 25.08.25

Όχι και τόσο Σούπερμαν: Ο Ντιν Κέιν δυσκολεύεται με την εκπαίδευση της ICE και το ίντερνετ τον «γλεντάει»

Ο 59χρονος ηθοποιός Ντιν Κέιν, γνωστός από τον ρόλο του ως Σούπερμαν, θέλησε να «φλεξάρει» τις ικανότητές του ως πράκτορας της ICE αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα ήθελε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άρης: «Τελειώνει» του Κουέστα στην Τουρκία, «ανοίγει» ο δρόμος για την επιστροφή του Διούδη
Ποδόσφαιρο 25.08.25

«Τελειώνει» του Κουέστα στην Τουρκία, «ανοίγει» ο δρόμος για την επιστροφή του Διούδη στον Άρη

Η μεταγραφή του Κουέστα στην τουρκική Αντάλιασπορ αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα (25/8) και θα ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή του Σωκράτη Διούδη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
