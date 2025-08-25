Κωνσταντίνος Αργυρός-Αλεξάνδρα Νίκα: «Μέρος δεύτερο» από το γαμήλιο άλμπουμ τους – Οι λαμπερές στιγμές τους

Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από τη μεγάλη βραδιά της νέας ζωής της. Ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα παντρεύτηκαν στις 7 Ιουλίου σε μια ιδιωτική τελετή στην Αθηναϊκή Ριβιέρα με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτος.

Η Νίκα μοιράστηκε σε νέα ανάρτηση φωτογραφίες από το γαμήλιο άλμπουμ τους στα social media για τους followers της με λεζάντα: «Μέρος δεύτερο».

Οι Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα είχαν εκφράσει την επιθυμία να γίνουν όλα «υπό άκρα μυστικότητα», ζητώντας από τα media να σεβαστούν την ιδιωτικότητα των πολύτιμων στιγμών που μοιράστηκαν με συγγενείς και φίλους -αν και κάποιοι καλεσμένοι μοιράστηκαν στιγμιότυπαπου έγιναν viral από τη μεγάλη βραδιά του ζευγαριού.

Η τελετή έγινε στο εκκλησάκι του Άγιου Δημητρίου στο Grand Resort. Η δεξίωση που ακολούθησε έγινε στο σπίτι της οικογένειας Νίκα, στο Μαύρο Λιθάρι στην Ανάβυσσο.

Στην τελετή έδωσαν το παρών περίπου 20 αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ στην δεξίωση βρέθηκαν 150 εκλεκτοί καλεσμένοι, ανάμεσά τους και γνωστές προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό κόσμο.

View this post on Instagram A post shared by Alexandra (@alexandra.nika)

Την Πέμπτη, 21 Αυγούστου, η Αλεξάνδρα Νίκα κοινοποίησε εικόνες από την προετοιμασία της ως νύφη, και ευχαρίστηκε τη σχεδιάστρια Σίλια Κριθαριώτη για τη δημιουργία.

Στις φωτογραφίες η Νίκα απαθανατίστηκε με τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τα παρανυφάκια του γάμου της και έδωσε μια γεύση από την προετοιμασία της για τη μεγάλη μέρα της ζωής της.

«Μία σελίδα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σίλια Κριθαριώτη και στην εξαιρετική ομάδα της. Το μεράκι, η υπομονή και η αγάπη που έβαλαν σε κάθε λεπτομέρεια δεν περιγράφονται. Είσαι μοναδική», έγραψε η Αλεξάνδρα Νίκα στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandra (@alexandra.nika)

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα είναι μαζί από το 2023.

Η σχέση του ζευγαριού έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2023. Οι δυο τους γνωρίζονται μέσω του κοινού τους φίλου Ανέστη Ευαγγελόπουλου, ενώ η σύντροφος του τραγουδιστή διατηρεί στενή φιλία και με τη Χριστιάνα Μπέτα, κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου.

Στο παρελθόν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει δηλώσει ότι επιλέγει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας.

«Δεν θέλουν όλοι οι άνθρωποι να δείξουν τη ζωή τους, από τη στιγμή που δεν θέλουν εγώ θα το σεβαστώ», είχε υποστηρίξει.

Έγιναν γονείς τον περασμένο Νοέμβριο.

«Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα. Είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή. Όταν τον βλέπεις πρώτη φορά και συνειδητοποιείς πως αυτό είναι κάτι δικό σου, δεν μπορείς να διανοηθείς το τι συναισθήματα βγαίνουν από μέσα σου και τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Είναι το απόλυτο» είχε εξομολογηθεί ο τραγουδιστής στο Tik Tok για τον ερχομό του γιου του, Βασίλη.

Σύμφωνα με το nea.gr, η Αλεξάνδρα Nίκα διανύει τους πρώτους μήνες της δεύτερης εγκυμοσύνης της.

Μάλιστα λόγω της νέας άφιξης φέρεται να άλλαξε ημερομηνία ο γάμος του ζευγαριού, ο οποίος αρχικά ήταν προγραμματισμένος για το φθινόπωρο μαζί με τη βάφτιση του γιου τους.