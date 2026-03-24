Κωνσταντίνος Αργυρός: Έκρηξη στο νυχτερινό κέντρο που θα εμφανιστεί στη Λευκωσία

Eκρηκτικός μηχανισμός εξεράγη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 23 Μαρτίου σε νυχτερινό κέντρο στη Λευκωσία, εκεί όπου είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί απόψε 24 Μαρτίου ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Τι συνέβη στη Λευκωσία λίγο πριν τη συναυλία;

Από την ισχυρή έκρηξη δημιουργήθηκε οστικό κύμα που θρυμμάτισε τη γυάλινη πρόσοψη του νυχτερινού κέντρου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσε στην εκπομπή Happy Day η δημοσιογράφος του Alpha Κύπρου, Ελένη Φανάρη.

Οι αρχές εστιάζουν σε πιθανή επαγγελματική αντιζηλία λόγω της αποψινής εκδήλωσης.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Θα γίνει η συναυλία;

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της εκδήλωσης, παρά το έκτακτο γεγονός της έκρηξης αποφασίστηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός να πραγματοποιήσει κανονικά την αποψινή εμφάνισή του.

Παράλληλα θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στον χώρο του νυχτερινού κέντρου για την ασφαλή διεξαγωγή του Live.

Η ανακοίνωση για τη συναυλία πριν την έκρηξη

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στη Λευκωσία για ένα μοναδικό βράδυ στο Pavilion Hall την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026.

Παρουσιάζοντας ένα υψηλών προδιαγραφών πρόγραμμα, με την αγαπημένη σε όλους φωνή του και την ασύγκριτη ενέργειά του, ο καλλιτέχνης – φαινόμενο με τα διαδοχικά no1 hits και τις αμέτρητες sold out εμφανίσεις, αναμένεται να παρασύρει για μία ακόμα φορά το κοινό στα «μαγικά» μουσικά μονοπάτια του και την ξεχωριστή αισθητική του, κάνοντας τον κόσμο να τραγουδά ασταμάτητα και να τον χειροκροτεί θερμά.