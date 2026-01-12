Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έπαιξε μπάσκετ στο γήπεδο των Σικάγο Μπουλς (vid)
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρίσκεται στο Σικάγο ενόψει της συναυλία του στο United Center στις 7 Μαρτίου και σε κάποιες στιγμές χαλάρωσης έκανε σουτάκια στο θρυλικό γήπεδο των Μπουλς.
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε τις τελευταίες μέρες για μία ακόμη φορά στην Αμερική. Οχι, όμως, στη Νέα Υόρκη, όπου τον Νοέμβριο έδωσε συναυλία στο «Barclays Center», σαρώνοντας καθώς μάζεψε 15.000 κόσμου.
Αυτή τη φορά βρέθηκε στο Σικάγο και αυτό γιατί στο «United Center», την έδρα των Μπουλς, θα δώσει συναυλία στις 7 Μαρτίου.
Πήγε, λοιπόν, εκεί γιατί τις σχετικές συνεννοήσεις αλλά έπαιξε και μπάσκετ. Πήρε μία μπάλα, λοιπόν, και έκανε σουτάκια, βάζοντας και το σχετικό story στα social media. Εν τω μεταξύ και να ήθελε να δει το ματς Μπουλς-Χιτ, δεν θα μπορούσε καθώς αναβλήθηκε λόγω ακαταλληλότητας του παρκέ.
Δείτε την ανάρτηση που έκανε ο Κωνσταντίνος Αργυρός από το United Center
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
