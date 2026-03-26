Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
Διεθνής Οικονομία 26 Μαρτίου 2026, 12:00

Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ξύπνησε στις οικονομίες μνήμες πανδημίας και του ενεργειακού σοκ από τη σύρραξή στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός επανέρχεται δριμύτερος, λίγο αφότου οι χώρες πίστευαν ότι τον δαμάζουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν μαίνεται. Και έχει οδηγήσει σε τέτοια αύξηση των τιμών στην ενέργεια, ώστε ο πληθωρισμός να είναι ξανά το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι παγκόσμιες οικονομίες. Δεν είναι μόνο το κόστος των καυσίμων στην αντλία, αλλά η ακρίβεια που θα αυξήσει συνολικά το κόστος ζωής.

Σε ανάλυσή του ο Economist επισημαίνει ότι ο πληθωρισμός επανέρχεται με δριμύτητα. Στις αρχές του 2026 ήταν κοντά στο 2%, όπου είχε πέσει έπειτα από το σοκ που προκάλεσε στη διεθνή οικονομία (είχε φτάσει το 10% το 2022) η πανδημία αρχικά και ο πόλεμος στην Ουκρανία στη συνέχεια.

Εκτός από το επίπεδο των τιμών της ενέργειας, σημασία έχει και το ποσοστό της μεταβολής τους

«Το πληθωριστικό θηρίο», όπως λέει ο Economist, «άνοιξε ξανά τα μάτια του».

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει διαταράξει ξανά τις αγορές ενέργειας. Και παρά τις αλχημείες του Ντόναλντ Τραμπ για να καθησυχάσει τις αγορές, όπως όταν λέει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένουν ίσως 97% κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Επίσης, το Ιράν βομβαρδίζει ενεργειακές υποδομές (πετρελαίου και φυσικού αερίου) σε όλη τη Μέση Ανατολή και οι τιμές της ενέργειας έχουν εκτοξευθεί.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent είναι περίπου 100 δολάρια το βαρέλι από 60 δολάρια στην αρχή του έτους. Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί –και σχεδόν παντού αλλού. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτές οι αναταραχές θα πρέπει να επιδεινωθούν πολύ για να προκαλέσουν μια παγκόσμια ύφεση. Αλλά το πρόβλημα είναι άλλο: ο πληθωρισμός.

Ένα ζοφερό σενάριο: ύφεση

Η αλληλουχία των εξελίξεων είναι απλή: Η αύξηση του κόστους της ενέργειας προκαλεί μείωση της παραγωγής. Τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών μειώνονται καθώς πληρώνουν περισσότερα για καύσιμα και ενέργεια. Οι καταναλωτές που αναγκάζονται να πληρώσουν περισσότερα για βενζίνη μειώνουν άλλες δαπάνες.

Μελέτη της συμβουλευτικής εταιρείας Oxford Economics εκτιμά ότι δύο μήνες τιμών αργού πετρελαίου στα 140 δολάρια (παράλληλα με υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου) θα ωθούσαν τμήματα της παγκόσμιας οικονομίας σε μια ύφεση. Έρευνα οικονομολόγων από τη Wall Street Journal εκτιμά ότι τα 138 δολάρια είναι το σημείο καμπής για την Αμερική. Πολλές οικονομίες απειλούνταν με ύφεση ακόμη και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη είναι κοντά στο ιστορικό χαμηλό στην Αμερική και ελάχιστα υψηλότερη αλλού.

Οι εταιρείες ενδέχεται να μετακυλίσουν το κόστος πιο γρήγορα στους καταναλωτές από ό,τι το 2022-23

Ο Economist επισημαίνει ότι αυτό το σενάριο μπορεί να είναι πολύ ζοφερό. Έρευνα της Deutsche Bank έδειξε ότι εκτός από το επίπεδο των τιμών της ενέργειας, σημασία έχει και το ποσοστό της μεταβολής τους.

Για παράδειγμα, η ύφεση της Αμερικής κατά την πετρελαϊκή κρίση του 1973-75 ήταν τόσο βαθιά επειδή οι τιμές του πετρελαίου υπερτριπλασιάστηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα, δεν έχουν καν διπλασιαστεί.

Επίσης, σύμφωνα με τον Στίβεν Μπλιτζ, της συμβουλευτικής εταιρείας TS Lombard, η συρρίκνωση του ΑΕΠ λόγω της πετρελαϊκής κρίσης του 1990, ήρθε με τιμής του αμερικανικού αργού αυξημένη κατά 166%. Συνεπώς, για να προκληθεί ένα συγκρίσιμο σοκ σήμερα, θα έπρεπε να φτάσει τα 175 δολάρια.

Και η ύφεση τώρα φαίνεται κάπως μακρινή, διότι η παγκόσμια οικονομία εισήλθε στην ενεργειακή κρίση σε αξιοπρεπή κατάσταση. Οι πραγματικοί μισθοί στις προηγμένες οικονομίες αυξάνονται κατά τουλάχιστον 1% ετησίως. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025, τα παγκόσμια εταιρικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 15% σε ονομαστικούς όρους, σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα. Μια σειρά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο υποδηλώνουν ότι τους τελευταίους μήνες η ανάπτυξη στον πλούσιο κόσμο έχει επιταχυνθεί.

Έτσι, παρά τις διακυμάνσεις στις αγορές ενέργειας, λίγοι επενδυτές πανικοβάλλονται για τον κίνδυνο ύφεσης. Σύμφωνα με έρευνα της Goldman Sachs, οι επενδυτές προεξοφλούν μια ήπια επιβράδυνση, όχι ύφεση.

Αλλά υπάρχει ο πληθωρισμός

Και αν οι επενδυτές είναι σχετικά ήσυχοι για τον κίνδυνο ύφεσης, ο πληθωρισμός τους προβληματίζει.

Ο πληθωρισμός μπορεί να αυξηθεί κατά 0,3-0,4 ποσοστιαίες μονάδες, από μια αύξηση των τιμών του πετρελαίου κατά 10 δολάρια.

Υποθέτοντας ότι το πετρέλαιο παραμένει γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, ο μέσος πληθωρισμός στις χώρες του ΟΟΣΑ μπορεί επομένως να αυξηθεί πάνω από 4%. Στα 140 δολάρια, ο πληθωρισμός της τάξης του 5-6% δεν αποκλείεται.

Και είναι ανησυχητικό ότι οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να είναι λιγότερο ικανές να ανταποκριθούν σε ένα πληθωριστικό σοκ από ό,τι το 2022. Οι εταιρείες ενδέχεται να μετακυλίσουν το κόστος πιο γρήγορα στους καταναλωτές από ό,τι το 2022-23. Και με τον τρόπο αυτό να διασωθούν οι ίδιες αυξάνοντας τις τιμές.

Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών είναι να περιορίσουν μια ακόμη κρίση κόστους ζωής

Οι κεντρικές τράπεζες μπορεί να πιεστούν να μην αυξήσουν τα επιτόκια, μέτρο σύνηθες για να καταπολεμηθεί ο πληθωρισμός. Φανταστείτε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, αν ο νέος διοικητής της Fed, Κέβιν Γουόρς, ξεκινήσει τη θητεία του αυξάνοντας τα επιτόκια.

Απότομη αύξηση

Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (αν και δεν είναι πάντα αξιόπιστα) δείχνουν ότι η μάστιγα του πληθωρισμού σαρώνει. Η Alternative Macro Signals, μια συμβουλευτική εταιρεία, αναλύει εκατομμύρια άρθρα ειδήσεων. Και καταλήγει σε έναν παγκόσμιο δείκτη για τον πληθωρισμό, που έχει αποδειχθεί χρήσιμος προγνωστικός δείκτης επίσημων αριθμών.

Σύμφωνα με αυτόν τον δείκτη, ο πληθωρισμός έχει πρόσφατα αυξηθεί απότομα. Εάν διατηρηθούν τα ιστορικά πρότυπα, μέχρι τον Ιούλιο ο μηνιαίος παγκόσμιος πληθωρισμός θα μπορούσε να αυξηθεί πάνω από 0,6%. Αυτό είναι περισσότερο από 7% σε ετήσια βάση.

Καμπανάκι χτυπούν και τα στοιχεία της συμβουλευτικής Truflation, η οποία αναλύει τις τιμές σε πραγματικό χρόνο από μια μεγάλη ποικιλία πηγών. Τα στοιχεία της υποδηλώνουν ότι αυτόν τον μήνα ο ετήσιος πληθωρισμός αγαθών στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί από λιγότερο από 1% σε σχεδόν 3,5%. Και αυτό ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών της βενζίνης.

Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών είναι να περιορίσουν μια ακόμη κρίση κόστους ζωής. Στην αρχή, οι κυβερνήσεις μπορεί να νιώσουν αναγκασμένες να διασώσουν τους πολίτες. Το 2022-23, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις διέθεσαν περίπου το 3-4% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο για να μειώσουν το αυξανόμενο κόστος ενέργειας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Τα μέτρα βοήθησαν τους φτωχότερους της Ευρώπης να αποφύγουν σοβαρές στερήσεις. Αλλά ήρθαν με τεράστιο δημοσιονομικό κόστος. Και επειδή οι μισές δαπάνες δεν ήταν στοχευμένες, οι πλούσιοι άνθρωποι ωφελήθηκαν περισσότερο.

Θα επέλεγαν οι κυβερνήσεις πιο στοχευμένα μέτρα αυτήν τη φορά; Το μόνο σίγουρο είναι ότι η μακροχρόνια οικονομική συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να είναι η επιδείνωση των δημοσιονομικών δεινών του πλούσιου κόσμου.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Κατώτατος μισθός: Οι εργοδότες ζητούν μέτρα αντιστάθμισης της αύξησης

Κατώτατος μισθός: Οι εργοδότες ζητούν μέτρα αντιστάθμισης της αύξησης

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι επιτέθηκε σε πυρηνική υποδομή του Ισραήλ

Το Ιράν λέει ότι επιτέθηκε σε πυρηνική υποδομή του Ισραήλ

Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων
Πίεση στην Κολομβία 26.03.26

Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων

Περισσότεροι από 200 ακαδημαϊκοί, μεταξύ τους οι Τζόζεφ Στίγκλιτς και Τομά Πικετί, καλούν σε ριζική αλλαγή στη διαχείριση διεθνών επενδυτικών διαφορών με την αρχή να κάνει η Κολομβία

Γεώργιος Μαζιάς
ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Η μεταστροφή των ΗΠΑ σε «διαιτητή του χάους» - Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE
Ευημερούν οι αριθμοί 25.03.26

Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE

Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των γενικών οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση

Δεν είναι μόνο η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η ίδια η βιομηχανική παραγωγή αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών, επισημαίνει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης – Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς
«Παγώνει» ο πλανήτης 25.03.26

Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης τα Στενά του Ορμούζ - Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ είναι μειωμένες κατά 95%, με τις συνέπειες να διαχέονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την Clarksons

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια
Βραχυπρόθεσμες διαταραχές 25.03.26

Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια

Η πρόσφατη απότομη πτώση που γνωρίζει ο χρυσός αποτελεί σημείο εισόδου για επενδυτές, ενώ βετεράνοι της αγοράς εμμένουν σε φιλόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Σύνταξη
Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»
Financial Times 24.03.26

Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»

Σε σημαντική αλλαγή στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες κάνει η Volkswagen. Διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό της και εισέρχεται στον αμυντικό τομέα μέσω ισραηλινής εταιρείας.

Σύνταξη
Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία
Πόλεμος στο Ιράν 24.03.26

Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία

Τα δεδομένα «χτυπούν καμπανάκια κινδύνου για στασιμοπληθωρισμό» στην ευρωζώνη, λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση. Ενώ το κόστος αυξάνεται και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μειώνεται.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 26.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τη συνεχή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον διαθέτουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις 0,92 ευρώ τη μέρα
«Λογιστική απάτη» 26.03.26

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις 0,92 ευρώ τη μέρα

«Η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα και τα παρουσιάζει ως στήριξη, διατηρώντας τον κατώτατο μισθό κάτω από τα 800 ευρώ καθαρά, περίπου στα 771,6 ευρώ», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΓΣΕΕ: Η περιορισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αντισταθμίζει την υποχώρηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης
Επαναφορά ΣΣΕ 26.03.26

ΓΣΕΕ: Η περιορισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αντισταθμίζει την υποχώρηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης

Ο καθορισμός του κατώτατου μισθού «μέσω μονομερών κυβερνητικών αποφάσεων, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, δεν πρέπει να συνεχιστεί», διαμηνύει η ΓΣΕΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι

«Η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού δεν σημαίνει και καλύτερο επίπεδο ζωής, βασικό ζητούμενο στην νέα εποχή φτωχοποίησης που ζουν πια οι εργαζόμενοι, εξαιτίας των πολιτικών της ΝΔ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Εγκληματική ομάδα είχε λεία άνω των 500.000 ευρώ από κλοπές στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
ΕΛ.ΑΣ. 26.03.26

Εγκληματική ομάδα είχε λεία άνω των 500.000 ευρώ από κλοπές στην Αττική – Τρεις συλλήψεις

Από την προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί συνολικά έξι περιπτώσεις κλοπών και ληστεία στην περιοχή της Αττικής με τη συνολική λεία της εγκληματικής ομάδας να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ

Σύνταξη
BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
Media 26.03.26

BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 29 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, το περιοδικό VITA, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα του Δομοκού και το ΒΗΜΑGAZINO

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι
Σκάνδαλο Predator 26.03.26

Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι

«Οι νέες δηλώσεις Ντίλιαν δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στην κυβέρνηση από το να παραδεχτεί τον σκοτεινό ρόλο της στο σκάνδαλο των υποκλοπών», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ιράν: Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας
Πόλεμος στο Ιράν 26.03.26 Upd: 12:48

Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας

Ο Αλί Ρεζά Τανγκσίρι φέρεται να έχασε τη ζωή του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν, στο πλαίσιο στοχευμένου χτυπήματος - Δεν έχουν επιβεβαιώσει την είδηση οι Φρουροί της Επανάστασης

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός στη μάχη της τετράδας: Τι χρειάζεται ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Euroleague
Euroleague 26.03.26

Ο Ολυμπιακός στη μάχη της τετράδας: Τι χρειάζεται ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Euroleague

Στα χέρια του κρατάει ο Ολυμπιακός την παραμονή στην πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα play-off της Euroleague - Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες και τι χρειάζονται οι «ερυθρόλευκοι» στις τελευταίες αγωνιστικές.

Σύνταξη
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο
Χόγκουαρτς 26.03.26

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο

Η νέα τηλεοπτική σειρά βασίζεται στα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με την πρώτη σεζόν, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, να έχει τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

Σύνταξη
Μόλις 40 ευρώ η αύξηση στον κατώτατο μισθό – Σταγόνα στον ωκεανό απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας
Υπουργικό 26.03.26

Μόλις 40 ευρώ η αύξηση στον κατώτατο μισθό – Σταγόνα στον ωκεανό απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από τα 880 μεικτά στα 920 ευρώ, μόλις δηλαδή κατά 40 ευρώ μία αύξηση που σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει το τσουνάμι ακρίβειας

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

