newspaper
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν
Οικονομία 05 Μαρτίου 2026, 09:10

Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν

Ενώ Αμερικανοί αναλυτές και κυβερνητικά στελέχη καθησυχάζουν ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν, στην Ευρώπη δεν πείθονται και φοβούνται αύξηση του πληθωρισμού.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Spotlight

Σε παράλληλα σύμπαντα κινούνται τα αμερικανικά και τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, σε ό,τι αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν.

Μετά το εν μέρει καθησυχαστικό ρεπορτάζ του Bloomberg, ότι οι αγορές ενέργειας προς το παρόν «αντέχουν», τη σκυτάλη πήραν οι Νew York Τimes.

«Ο Τραμπ ποντάρει ότι η ‘ενεργειακή κυριαρχία’ θα κάνει τον πόλεμο στο Ιράν λιγότερο δαπανηρό», είναι ο τίτλος του άρθρου, που μεταφέρει τις απόψεις Αμερικανών ενεργειακών αναλυτών, οικονομολόγων και κυβερνητικών αξιωματούχων.

«Ζήτω το fracking» λένε οι ΗΠΑ

Η προσδοκία ότι οι διεθνείς αγορές δεν θα πληρώσουν και τόσο ακριβά τον πόλεμο στο Ιράν, συνοψίζεται στις δηλώσεις του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, λίγες μέρες πριν την επίθεση: «Ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλά εφοδιασμένος με πετρέλαιο και νομίζω ότι αυτό δίνει στον πρόεδρο Τραμπ μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών στις γεωπολιτικές του ενέργειες», τόνισε χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας τους βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη.

Η πρόσκαιρη αισιοδοξία ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, οφείλεται εν μέρει στο ότι πριν ξεσπάσει ο πόλεμος η παγκόσμια αγορά διέθετε σημαντικά πλεονάσματα πετρελαίου.

«Την τελευταία δεκαετία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξελιχθεί στον μεγαλύτερο παραγωγό αργού πετρελαίου στον κόσμο, χάρη στις μεγάλες προόδους στην υδραυλική ρωγμάτωση (fracking) και σε άλλες τεχνικές γεώτρησης. Οι ίδιες εξελίξεις έχουν καταστήσει τις ΗΠΑ και τον μεγαλύτερο εξαγωγέα φυσικού αερίου παγκοσμίως», τονίζουν οι ΝΥΤ.

Τεχνητή αισιοδοξία

Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι η αισιοδοξία της κυβέρνησης μπορεί να αλλάξει γρήγορα εάν ο πόλεμος διαρκέσει περισσότερο ή επεκταθεί – όπως ήδη συμβαίνει.

Παρατεταμένες διαταραχές στη ναυσιπλοΐα θα μπορούσαν να αφαιρέσουν από την αγορά 7 έως 8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών S&P Global Energy, περισσότερο από ό,τι κινδύνευε να χαθεί αρχικά όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022.

Αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για λίγες εβδομάδες, οι τιμές θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 100 δολάρια το βαρέλι και να πλήξουν τους αμερικανούς καταναλωτές, δήλωσε ο Ρόμπερτ ΜακΝάλι της εταιρείας ενεργειακών αναλύσεων Rapidan Energy Group.

«Θα υπάρξουν σοβαρές ανησυχίες για την οικονομία και τότε η κυβέρνηση θα δεχτεί πιέσεις να τερματίσει τη σύγκρουση», είπε.

Υποτίμηση κινδύνου

Οι NYT παραδέχονται ότι η Ευρώπη και η Ασία, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους. Μετά την ανακοίνωση του Κατάρ ότι αναγκάστηκε να διακόψει την παραγωγή LNG, οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη εκτινάχθηκαν σχεδόν κατά 50%. Το Κατάρ προμηθεύει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας αγοράς LNG.

Ο Κλέιτον Σάιγκλ από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών προειδοποίησε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πιθανόν υποτιμούν τους οικονομικούς κινδύνους.

«Ίσως γνωρίζουν κάτι που εμείς οι αναλυτές δεν έχουμε ακόμα καταλάβει για το πώς διασφαλίζεται η ενεργειακή ασφάλεια», δήλωσε ειρωνικά.

Ο πόλεμος στο Ιράν επαναφέρει τη συζήτηση για τα επιτόκια της ΕΚΤ

Προβληματισμός στην Ευρώπη

Ενώ οι Αμερικανοί, που ξεκίνησαν τον πόλεμο μαζί με το Ισραήλ, προσπαθούν να δείχνουν ψύχραιμοι και καθησυχαστικοί, δεν ισχύει το ίδιο για τους Ευρωπαίους.

Ανάλυση του ΕU Observer, ηλεκτρονικής εφημερίδας που ειδικεύεται σε θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής, παρουσιάζει μια διαμετρικά αντίθετη εικόνα. Σε άρθρο με τίτλο «Τι μας δίδαξε η ενεργειακή κρίση του 2022 για τον πληθωρισμό – και γιατί έχει σημασία τώρα με το Ιράν», προειδοποιεί για ένα νέο ενεργειακό πληθωριστικό σοκ, με σοβαρές δευτερογενείς επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας.

Η κατακόρυφη άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου, από τα πρώτα 24ωρα του πολέμου Ισραήλ-ΗΠΑ στο Ιράν, επαναφέρει τη συζήτηση στην Ευρώπη για πιθανές αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο Γερμανός συντηρητικός ευρωβουλευτής και υποστηρικτής της αυστηρής νομισματικής πολιτικής Μάρκους Φέρμπερ προειδοποίησε ότι η σύγκρουση στο Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει άλλη μία ενεργειακή κρίση και κάλεσε την ΕΚΤ να «παραμείνει σε εγρήγορση». Ενοχοποίησε τους μισθωτούς, λέγοντας ότι ο καθορισμός των μισθών (πχ. με αυξήσεις μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων) αποτελεί «βασικό κίνδυνο» για τον πληθωρισμό.

Σε επιφυλακή η ΕΚΤ

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν δήλωσε στους Financial Times ότι προς το παρόν δεν βλέπει λόγο αύξησης των επιτοκίων, αλλά υποσχέθηκε να «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις».

Όμως η εμπειρία της ενεργειακής – πληθωριστικής κρίσης που ξεκίνησε το 2021, κορυφώθηκε το 2022 και συνεχίστηκε πιο ήπια το 2023, μας δείχνει ότι η νομισματική πολιτική της ΕΕ δεν κατάφερε να τιθασεύσει τον τιμάριθμο.

Η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης βασίστηκε κυρίως σε δημοσιονομικά μέτρα, επιδοτήσεις, φοροελαφρύνσεις και πολιτικές αποθήκευσης φυσικού αερίου. Οι αυξήσεις των επιτοκίων είχαν αβέβαια αποτελέσματα. Μάλιστα, ο πληθωρισμός ακολούθησε παρόμοια πορεία σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ιαπωνία, παρά τις μεγάλες διαφορές στη νομισματική πολιτική.

Πληθωρισμός απληστίας

Ένα λάθος που έκανε τότε η ΕΚΤ, και το παραδέχθηκε εκ των υστέρων, ήταν ότι αγνόησε για μεγάλο χρονικό διάστημα το σημαντικότερο δευτερογενές αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης: την κερδοσκοπία των επιχειρήσεων, ιδίως των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως η Shell και η Exxon, οι οποίες κατέγραψαν τα υψηλότερα κέρδη τους το 2022.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, αναγνώρισε κατόπιν εορτής ότι τα αυξημένα εταιρικά κέρδη «συνέβαλαν κατά περίπου δύο τρίτα στον εγχώριο πληθωρισμό», με αποτέλεσμα μια «μεγάλη μείωση των πραγματικών μισθών». Πρόκειται για τον περίφημο «πληθωρισμό της απληστίας» τον οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταδίκασε στα λόγια, αλλά έκανε ελάχιστα για να τον αποτρέψει στην πράξη.

Η νομισματική πολιτική είχε σχεδιαστεί για να προστατεύσει από την αύξηση των τιμών λόγω των μισθών, το λεγόμενο «σπιράλ μισθών-τιμών», κάτι που όπως διαπίστωσε αργότερα ο ΟΟΣΑ, δεν συνέβη ποτέ.

Νέες ευκαιρίες κερδοσκοπίας;

Η προηγούμενη ενεργειακή – πληθωριστική κρίση επιδείνωσε τις οικονομικές ανισότητες. Η πλειοψηφία υπέφερε και υποφέρει ακόμα από την αύξηση του κόστους ζωής και τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των μισθών. Όμως για μια ολιγάριθμη αλλά ισχυρή επιχειρηματική ελίτ, η κρίση ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για ρεκόρ κερδών.

Αν δούμε το σενάριο να επαναλαμβάνεται, η αύξηση των επιτοκίων δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση για να προστατεύσει τους καταναλωτές από μια νέα ενεργειακή-πληθωριστική κρίση. Ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης Φάμπιο Πανέτα δήλωσε το 2023 ότι η ΕΚΤ «δεν μπορεί να κάνει πολλά για τον πληθωρισμό που προκαλείται από μια κρίση εφοδιασμού», η οποία περιλαμβάνει την εισαγόμενη ενέργεια. «Η νομισματική πολιτική επηρεάζει μόνο την [εγχώρια] ζήτηση», παραδέχθηκε.

Τα επιτόκια δεν πρέπει να θεωρούνται αποτελεσματικό εργαλείο κατά τη διάρκεια ενεργειακών κρίσεων, καθώς δεν είναι στοχευμένα και έχουν τεράστιο κοινωνικό κόστος. «Υπάρχουν λιγότερο οδυνηρές εναλλακτικές λύσεις, όπως η αποθήκευση βασικών αγαθών και η δημόσια παρακολούθηση των τιμών», καταλήγει ο ΕU Observer, παραπέμποντας σε σχετική μελέτη που παρουσιάστηκε στην οικονομική επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Αύριο η πρώτη αξιολόγηση εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ελληνική οικονομία: Αύριο η πρώτη αξιολόγηση εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Κόσμος
Ιρανικό χτύπημα σε βάσεις των Κούρδων στο Ιράκ

Ιρανικό χτύπημα σε βάσεις των Κούρδων στο Ιράκ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική
Social Europe 05.03.26

Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Και πως πρέπει να δράσει για την ενεργειακή αυτονομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και στον στρατηγικό ρόλο της διεθνώς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία

«Οι αγορές» μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή «κινούνται σαν το τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ τις τελευταίες ημέρες», σχολίασε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Σε τροχιά δοκιμασίας η ελληνική οικονομία – Το δυσμενές σενάριο για την ανάπτυξη
Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή 04.03.26

Σε τροχιά δοκιμασίας η ελληνική οικονομία - Το δυσμενές σενάριο για την ανάπτυξη

Τα «τύμπανα του πολέμου» ηχούν δυνατά στη Μέση Ανατολή τραντάζοντας συθέμελα την παγκόσμια οικονομία. Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με τον φόβο για σοβαρές αναταράξεις να είναι υπαρκτός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο πόλεμος εντείνει τον κίνδυνο ενεργειακού σοκ – Το διαχειρίσιμο, το κακό και το χείριστο σενάριο
Βloomberg / Marketwatch 04.03.26

Ο πόλεμος εντείνει τον κίνδυνο ενεργειακού σοκ – Το διαχειρίσιμο, το κακό και το χείριστο σενάριο

Ακόμα και αν ο πόλεμος τελείωνε αύριο, η οικονομία θα «στενάζει» για πολύ καιρό προειδοποιεί ρεπορτάζ του Μarketwatch. Πιο ψύχραιμη η ανάλυση του Βloomberg, εξετάζει δύο εναλλακτικά σενάρια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πετρέλαιο: Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι

Οι επιπτώσεις που θα έχει τόσο η άνοδος της τιμής στο πετρέλαιο όσο και η διάρκειά της με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν - Τι δηλώνει στον ΟΤ ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Πετράκης

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;
Κόσμος 05.03.26

Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;

Η εξίσωση των τριών στον πόλεμο της Τεχερανης. Οι στόχοι του Τραμπ που -ήδη- επιτεύχθηκαν και το σχέδιο Νετανιάχου για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα
Μοδάτα ψηφία 05.03.26

Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου είναι διαφορετική από κάθε προηγούμενη. Μια ματιά στην πρώτη σειρά του show της Prada με το ζευγάρι των Ζούκερμπεργκ επιβεβαιώνει την επέλαση του πλούτου στο πεδίο του στιλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ

Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδοτούν οι εξελίξεις στο «μέτωπο» των υποκλοπών. Επανέρχεται το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη και με «φόντο» την απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου για την υπόθεση του predator.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Λάρισα: Σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα του 95χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο – Συγκρούστηκε με δύο οχήματα
Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα 05.03.26

Σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα του 95χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο - Συγκρούστηκε με δύο οχήματα

«Τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου», λέει οδηγός που ενεπλάκη στο τροχαίο - Ο ηλικιωμένος είχε αναχωρήσει από την Καλαμαριά με τελικό προορισμό τη Χαλκίδα

Σύνταξη
Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – 24ωρη απεργία κήρυξε η ΠΝΟ
Κινητοποίηση 05.03.26

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια - 24ωρη απεργία κήρυξε η ΠΝΟ

Η απεργία στα πλοία αποφασίστηκε από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και με αίτημα τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή

Σύνταξη
Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική
Social Europe 05.03.26

Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Και πως πρέπει να δράσει για την ενεργειακή αυτονομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και στον στρατηγικό ρόλο της διεθνώς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία

«Οι αγορές» μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή «κινούνται σαν το τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ τις τελευταίες ημέρες», σχολίασε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το πλήγμα στη φρεγάτα, λέει το Ιράν – Απανωτοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Τεχεράνη
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 05.03.26 Upd: 08:56

Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το πλήγμα στη φρεγάτα, λέει το Ιράν – Απανωτοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Τεχεράνη

Μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν - Σενάρια και για χερσαία επιχείρηση με κεντρικό ρόλο των Κούρδων - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μάικλ Σάντελ: Ο πεσιμιστής ακαδημαϊκός του Χάρβαρντ που αποδείχτηκε προφήτης
Δημοκρατία & Αξιοκρατία 05.03.26

Μάικλ Σάντελ: Ο πεσιμιστής ακαδημαϊκός του Χάρβαρντ που αποδείχτηκε προφήτης

Σε μια εποχή λαϊκισμού και κοινωνικής οργής, η σκέψη του Μάικλ Σάντελ επανέρχεται ως κλειδί κατανόησης: εξηγεί πώς η κυριαρχία των αγορών και η αποφυγή ηθικής σύγκρουσης αποδυνάμωσαν τη δημοκρατία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Ευρωπαίοι δεν είναι Αμερικανοί – Οι γίγαντες της ΑΙ δεν ανησυχούν αν πέφτουν θύματα παρακολούθησης
«Δημοκρατικές αρχές» 05.03.26

Οι Ευρωπαίοι δεν είναι Αμερικανοί – Οι γίγαντες της ΑΙ δεν ανησυχούν αν πέφτουν θύματα παρακολούθησης

Οι συμφωνίες που έχουν συνάψει η Anthropic και η OpenAI με το Πεντάγωνο προβλέπουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση Αμερικανών. Δεν ισχύει το ίδιο για τους Ευρωπαίους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υποκλοπές: Οι κυβερνητικοί που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και το έωλο επιχείρημα της αυτεπάγγελτης δίωξης
Πολιτική 05.03.26

Υποκλοπές: Οι κυβερνητικοί που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και το έωλο επιχείρημα της αυτεπάγγελτης δίωξης

Γραμμή της κυβέρνησης για τις υποκλοπές είναι ότι τα στελέχη της που αποτέλεσαν στόχους του Predator δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη επειδή υπήρξε αυτεπάγγελτη δίωξη. Γιατί το επιχείρημα είναι έωλο και εκθέτει το Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Διπλή κρούση από ΙΟΒΕ και Επιτροπή Ανταγωνισμού για το άνοιγμα της αγοράς των ταξί
Πιέσεις για απελευθέρωση 05.03.26

Διπλή κρούση από ΙΟΒΕ και Επιτροπή Ανταγωνισμού για το άνοιγμα της αγοράς των ταξί

Παραμονές της άφιξης του ερανιστικού του υπουργείου Μεταφορών στην Ολομέλεια, ζητούν συγχρονισμένα την εξίσωση των Επαγγελματικών ΙΧ με τα ταξί.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Απόρρητο