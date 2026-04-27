ΟΟΣΑ: Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» –  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά
Οικονομία 27 Απριλίου 2026, 06:00

ΟΟΣΑ: Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» –  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ, ένας μέσος μισθωτός στην Ελλάδα με δύο παιδιά, έχει την 4η υψηλότερη «φορολογική σφήνα», ως συνολική επιβάρυνση του κόστους εργασίας από φόρους και εισφορές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η φετινή ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ, για τη φορολογική επιβάρυνση των μισθών «Taxing Wages 2026», αποδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα εξακολουθούν να βρίσκονται σε αισθητά χειρότερη κατάσταση από τους συναδέλφους τους στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες.

Παρά την οριακή βελτίωση της θέσης των μισθωτών το 2025, η συνολική επιβάρυνση των μισθών από φόρους, κρατήσεις και εισφορές, η λεγόμενη «φορολογική σφήνα» (tax wedge), παραμένει πολύ υψηλότερη του μέσου όρου του ΟΟΣΑ.

Η επιβάρυνση είναι συγκριτικά μεγαλύτερη για τις οικογένειες με παιδιά, που απολαμβάνουν πολύ λιγότερες ελαφρύνσεις από ό,τι οι οικογένειες μισθωτών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ως «φορολογική σφήνα» ή φορολογική επιβάρυνση στο μισθό, ορίζεται η διαφορά μεταξύ του συνολικού κόστους εργασίας για τον εργοδότη και του καθαρού εισοδήματος που λαμβάνει ο εργαζόμενος, εκφρασμένη σε ποσοστό.

Στη «φορολογική σφήνα» συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις από τον μικτό μισθό (φόρος εισοδήματος, κοινωνική ασφάλιση) και οι εργοδοτικές εισφορές, ενώ αφαιρούνται τα οικογενειακά επιδόματα.

Τι δείχνει η έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα

Με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, που αφορούν το 2025, στην Ελλάδα, ένας άγαμος εργαζόμενος με μέσο μισθό επιβαρύνεται με φορολογική σφήνα 39,3%.  Πρόκειται για ένα ποσοστό ελάχιστα μειωμένο σε σχέση με το 2024, μόλις κατά -0,16 ποσοστιαίες μονάδες  (από 39,5%).

Αυτό σημαίνει ότι αν ένας εργοδότης ξοδεύει 100 ευρώ για να απασχολεί κάποιον, μόνο τα 60,7 ευρώ φτάνουν στην τσέπη του εργαζόμενου ως πραγματικές αποδοχές. Τα υπόλοιπα πηγαίνουν στο κράτος,  μέσω φόρου εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη.

Συνολικά, στην Ελλάδα ο φόρος εισοδήματος και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης είναι το 72% της συνολικής «φορολογικής σφήνας», έναντι 77% στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Αυξήθηκε σε βάθος χρόνου η φορολογική σφήνα

Η ελάχιστη υποχώρηση της φορολογικής σφήνας το 2025, προήλθε αποκλειστικά από τη μικρή αποκλιμάκωση των ασφαλιστικών εισφορών, και όχι από κάποια στρατηγική αλλαγή στη φορολόγηση της εργασίας. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος αυτής της «ελάφρυνσης», σε μηνιαίο μισθό 1.500 ευρώ μεικτά, αντιστοιχεί σε λιγότερα από 3 ευρώ το μήνα.

Αν δούμε την εικόνα σε βάθους χρόνου, η κατάσταση επιδεινώνεται αντί να βελτιώνεται.

Από το 2000 έως το 2025, η φορολογική επιβάρυνση εργασίας στον ΟΟΣΑ μειώθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα. Στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 0,6 μονάδες.

Το ένα χέρι εισπράττει φόρους,  το άλλο δίνει επιδόματα

Η δημοσίευση της έκθεσης συνέπεσε με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για νέες έκτακτες ενισχύσεις σε οικογένειες με παιδιά. Το εφάπαξ επίδομα των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, που θα δοθεί με εισοδηματικά κριτήρια, είναι μια ελάχιστη οφειλόμενη ανακούφιση, καθώς με βάστη τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, οι ελληνικές οικογένειες με παιδιά εμφανίζονται ως η πλέον αδικημένη κατηγορία εργαζομένων σε όλη την ευρωζώνη.

Όμως η όλη λογική των επιδομάτων, θυμίζει τη λαϊκή παροιμία «Να σε κάψω Γιάννη, να σ’αλείψω μέλι» (ή λάδι, ανάλογα με την εκδοχή). Έτσι και το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα, πρώτα «καίει» τις οικογένειες των μισθωτών με παιδιά, ιδίως όσους έχουν μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, με υψηλή φορολογία και κρατήσεις που δεν αντιστοιχούν στο ύψος των παροχών.

Παράλληλα, επιβαρύνει δυσανάλογα τις πιο φτωχές οικογένειες με τους έμμεσους φόρους, που θεωρούνται οι πιο «ταξικά άδικοι» – ιδίως σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Στη συνέχεια, ανάλογα  με τη συγκυρία και την πολιτική και επικοινωνιακή σκοπιμότητα,  το κράτος επιστρέφει ένα μικρό μέρος αυτών των απωλειών, με τη μορφή επιδοματικής πολιτικής

Πιο βαριά η φορολογική σφήνα για τις οικογένειες με παιδιά

Για ζευγάρι με έναν μισθωτό με μέσο μισθό,  και δύο παιδιά, το καθαρό εισόδημα στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 76,2% του μεικτού.

Στον ΟΟΣΑ, το ίδιο νοικοκυριό κρατά κατά μέσο όρο το 85,3% — δηλαδή σχεδόν 9 μονάδες περισσότερο.

Η ελάφρυνση λόγω παιδιών στην Ελλάδα είναι μόλις 1,9 ποσοστιαίες μονάδες. Στον ΟΟΣΑ οι ελαφρύνσεις φτάνουν τις  8,9 μονάδες.

Το σύστημα, δηλαδή, αντιμετωπίζει παιδιά ως σχεδόν αδιάφορη μεταβλητή.

Η δομή του προβλήματος

Κεντρικό ζήτημα δεν είναι μόνο το ύψος της επιβάρυνσης αλλά η σύνθεσή της. Στην Ελλάδα, οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών ανέρχονται σε 17,9% του κόστους εργασίας και των εργαζομένων σε 11%. Πρόκειται για μια δομή που καθιστά ακριβή την πρόσληψη — ακόμη και για εργαζόμενους με σχετικά χαμηλούς μισθούς. Η επίπτωση είναι διπλή. Μπαίνουν λιγότερα χρήματα στην τσέπη του εργαζόμενου και λιγότερα κίνητρα για πρόσληψη από την πλευρά της επιχείρησης.

Σε άλλες χώρες, ιδίως στη δυτική και κεντρική Ευρώπη,  η επιβάρυνση αυτή συνοδεύεται από εκτεταμένες δημόσιες υπηρεσίες, (παιδεία, υγεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί), κοινωνική πρόνοια  και γενναία οικογενειακά επιδόματα που επιστρέφουν ένα μεγάλο μέρος της εισφοράς στον φορολογούμενο. Στην Ελλάδα, το κράτος εισπράττει αλλά δεν ανταποδίδει ισάξια — και αυτό αποτυπώνεται σκληρά στους αριθμούς.

Τα μέτρα που θα έρθουν — και οι ερωτήσεις που μένουν

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει για τα επόμενα χρόνια (με ισχύ από το 2026), φορολογικές κλίμακες με μειωμένους συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών (18% για ένα, 16% για δύο, 9% για τρία), μηδενικό φόρο για πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, και νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά τουλάχιστον 0,5 μονάδα για το 2027. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να αποτυπωθούν στην επόμενη έκθεση του ΟΟΣΑ, τον Απρίλιο του 2027.

Tα ερωτήματα ωστόσο παραμένουν. Η Ελλάδα παρακολουθεί από το 2000 τον ΟΟΣΑ να μειώνει σταθερά τη φορολόγηση της εργασίας, ενώ η ίδια κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν οι φοροελαφρύνσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ειναι επαρκείς για να αντιστρέψουν τις απώλειες αγοραστικής δύναμης, από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό που καλπάζει και να «ξεκολλήσουν» τους πραγματικούς μισθούς από τις τελευταίες θέσεις της ΕΕ.

Ναυτιλία
Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να ανοίξουν ξανά, αλλά το σύστημα έχει ήδη διαλυθεί

Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να ανοίξουν ξανά, αλλά το σύστημα έχει ήδη διαλυθεί

Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

CEOs... από απελπισία - Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Δημογραφικό: «Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία – Το στοίχημα της επόμενης ημέρας
Οι κρίσιμες επιπτώσεις 26.04.26

«Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία το δημογραφικό - Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Αγγίζοντας τον πυρήνα της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Το δημογραφικό και το «παράδοξο της ευημερίας». Όσο πιο πλούσια, ασφαλής και μορφωμένη γίνεται μια κοινωνία, τόσο λιγότερο τείνει να αναπαράγεται. Η αντίστροφη πυραμίδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi
Διεθνής Οικονομία 26.04.26

Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi

Η Caocao της Geely σχεδιάζει τη μαζική ανάπτυξη χιλιάδων robotaxi από το 2027, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο παγκόσμιου ανταγωνισμού στην αυτόνομη μετακίνηση

Νατάσα Σινιώρη
Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά
Οικονομικές Ειδήσεις 26.04.26

Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά

Φέτος η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή ενώ δεν τίθεται ζήτημα μετάθεσης λόγω Πάσχα καθώς έχει εορταστεί ήδη – Τι προβλέπει η νομοθεσία για την αμοιβή της συγκεκριμένης αργίας

Σύνταξη
Αντιδράσεις για τα data centers στις ΗΠΑ
Τεχνολογία 26.04.26

Αντιδράσεις για τα data centers στις ΗΠΑ

Η κυβερνήτης του Μέιν άσκησε βέτο στο μορατόριουμ για τα κέντρα δεδομένων – Τα data centers συχνά ασκούν σημαντική πίεση στις κοινότητες κοντά στις οποίες έχουν κατασκευαστεί

Σύνταξη
Πέρα από τον μισθό: Η κρίση ταυτότητας και το άγχος στην εποχή της μετα-εργασίας
Αόρατοι στο γραφείο 26.04.26

Πέρα από τον μισθό: Η κρίση ταυτότητας και το άγχος στην εποχή της μετα-εργασίας

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά τις θέσεις εργασίας, νέες διεθνείς επιστημονικές μελέτες αποκαλύπτουν μια πρωτοφανή ψυχολογική κρίση που διαβρώνει σταδιακά την ίδια την ανθρώπινη ταυτότητα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
Στενά του Ορμούζ 26.04.26

Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές - Έρχεται θερμό καλοκαίρι

Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται
Μισθολογική καθήλωση 26.04.26

Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σωρευτικά πάνω από 41% από το 2019, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Όμως ο μέσος μισθός παραμένει καθηλωμένος στα χαμηλότερα επίπεδα της ΕΕ και η αγοραστική του δύναμη μειώνεται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ασφυκτική λαβή Τραμπ στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Η ασφυκτική λαβή Τραμπ στη Wall Street

Τα σχόλια και οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο κύριος παράγοντας πίσω από τις καλύτερες και χειρότερες ημέρες του S&P 500

Τζούλη Καλημέρη
Δίκη Τέμπη: Ανοίγει ξανά η αυλαία της δίκης στη Λάρισα – Το ελληνικό δημόσιο εξηγεί την απόφαση για παράταση υποστήριξης της κατηγορίας
Ελλάδα 27.04.26

Δίκη Τέμπη: Ανοίγει ξανά η αυλαία της δίκης στη Λάρισα – Το ελληνικό δημόσιο εξηγεί την απόφαση για παράταση υποστήριξης της κατηγορίας

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποστήριξης κατηγορίας με τα βλέμματα των παραγόντων της δίκης να είναι στραμμένα στους εκπροσώπους του δημοσίου οι οποίοι αναμένεται να εξηγήσουν την επιλογή και την απόφαση τους να βρεθούν απέναντι από τους 36 κατηγορουμένους στην εμβληματική αυτή δίκη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας
Γαλλογερμανική διαφορά 27.04.26

Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας

Το κοινό ευρωπαϊκό μαχητικό FCAS βαλτώνει λόγω συγκρούσεων συμφερόντων, ενισχύοντας τις αμφιβολίες για τη δυνατότητα της ΕΕ να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία

Γιώργος Παππάς
Η Αριστεία και άλλα τέσσερα «Α»
Η απάντηση 27.04.26

Η Αριστεία και άλλα τέσσερα «Α»

Πώς αποδομήθηκε σε μία δεκαετία ο βασικός ρητορικός πυλώνας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι δεσμεύσεις, οι επιλογές και η κυβερνητική φθορά

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Λέον Μπλακ: Παραποιημένα στοιχεία «βλέπει» η δικαστής – εκτός δίκης κρίσιμα ημερολόγια
Σκάνδαλο Έπσταϊν 27.04.26

Λέον Μπλακ: Παραποιημένα στοιχεία «βλέπει» η δικαστής – εκτός δίκης κρίσιμα ημερολόγια

Σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας στην υπόθεση κατά του Λέον Μπλακ εντοπίζει η δικαστής Τζέσικα Κλαρκ, μπλοκάροντας βασικά αποδεικτικά χωρίς να κρίνει τις καταγγελίες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άλαν Κάμινγκ: Ο Nightcrawler επιστρέφει για τους Avengers
Άλλος με τη βάρκα μας; 27.04.26

«Είναι θεραπευτικό» - Ο Άλαν Κάμινγκ επιστρέφει ως Nightcrawler για τη Marvel και τους Avengers μετά από 23 χρόνια

Ο επιτυχημένος Σκωτσέζος ηθοποιός Άλαν Κάμινγκ, επιστρέφει στον κόσμο των υπερηρώων μετά από 23 χρόνια. Αυτή τη φορά για το Avengers: Doomsday

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βουτιά από ψηλά σε… ταραγμένη θάλασσα – Δημοσκοπική υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας
Αρνητικό πρόσημο 27.04.26

Ο Απρίλιος της δημοσκοπικής καθόδου της κυβέρνησης - Βουτιά από ψηλά σε… ταραγμένη θάλασσα

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα και βυθίζεται δημοσκοπικά. Καθοδικός ο Απρίλιος για το κυβερνών κόμμα. Ενισχύει τις δυνάμεις του, το ΠΑΣΟΚ. Άλμα για το υπό ίδρυση «κόμμα Τσίπρα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»
Οριακό σημείο 27.04.26

Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»

Μεταξύ συνομιλιών με το Ισραήλ, εύθραυστης εκεχειρίας, αλλαγής δεδομένων επί του εδάφους και του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, ο Λίβανος ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πού έχει κρυφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο; Και γιατί «μένει σπίτι» όταν γίνεται πόλεμος στο Ιράν
Βλέπει εκλογές; 27.04.26

Πού έχει κρυφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο; Και γιατί «μένει σπίτι» όταν γίνεται πόλεμος στο Ιράν

Υπό κανονικές συνθήκες, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων σε μια κρίση σαν του Ιράν είναι ο υπουργός Εξωτερικών. Ωστόσο, ο Μάρκο Ρούμπιο, που έχει φιλοδοξίες, φαίνεται ότι αποφεύγει τις κακοτοπιές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης
Γερμανία 27.04.26

Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης

Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης στη Γερμανία και αν η τάση συνεχιστεί, ο αριθμός θα φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο αφότου καταργήθηκε η υποχρεωτική θητεία, το 2011.

Σύνταξη
Επίθεση – Ουάσιγκτον: Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα
Επίθεση - Ουάσιγκτον 27.04.26

Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα

«Επαφίεται σε όλους μας να απορρίψουμε την ιδέα ότι η βία έχει θέση στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Μπαράκ Ομπάμα για την ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια δεξίωσης με παρόντα τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
SIPRI: Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες πλησίασαν τα 3 τρισ. δολάρια το 2025
Πλησίασαν τα 3 τρισ. 27.04.26

Φρενίτιδα τρισεκατομμυρίων δολαρίων για στρατιωτικούς εξοπλισμούς

Τα τρία τρισεκατομμύρια δολάρια πλησίασαν οι στρατιωτικές δαπάνες το 2025 σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις ΗΠΑ, Κίνα και η Ρωσία να αντιπροσωπεύουν μαζί πάνω από το μισό αυτού του συνόλου.

Σύνταξη
Δημοτικές εκλογές: Πρώτη στις δημοτικές εκλογές η Φάταχ του παλαιστίνιου προέδρου Αμπάς
Δυτική Οχθη 27.04.26

Πρώτη η Φάταχ του προέδρου Αμπάς στις δημοτικές εκλογές

Δημοτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις της Δυτικής Οχθης, με τους Παλαιστινίους να ψηφίζουν χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό εν μέσω απογοήτευσης και περιορισμένων πολιτικών επιλογών.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ

Νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννη Βαρδακαστάνης. Οι ψήφοι που έλαβε. Ποιοί εκλέγονται στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης.

Σύνταξη
Ουέσκα – Σαραγόσα: Τερματοφύλακας γρονθοκόπησε αντίπαλο και ακολούθησε χαμός! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Τερματοφύλακας στην Ισπανία γρονθοκόπησε αντίπαλο και ακολούθησε χαμός! (vid)

Το... έλα να δεις έγινε σε ματς της Ουέσκα με τη Σαραγόσα, όταν ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, αφού αντίκρισε τη κόκκινη κάρτα, στη συνέχεια όρμησε σε αντίπαλο και τον ξάπλωσε κάτω με μπουνιά!

Αλέξανδρος Κωτάκης
