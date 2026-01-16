Από τις 365 ημέρες του έτους, οι Ελληνες, το 2025, εργάστηκαν τις 177 αποκλειστικά για το κράτος. Για να πληρωθούν, δηλαδή, οι φόροι και οι εισφορές της χρονιάς.

Για το 2026 εκτιμάται ότι η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας θα έρθει ύστερα από 174 ημέρες εργασίας

Σύμφωνα με τη μελέτη της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας που δημοσίευσε το ΚΕΦΙΜ, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα απελευθερώθηκαν από το βάρος των φόρων δύο ημέρες νωρίτερα σε σχέση με το 2024 και τρεις ημέρες νωρίτερα σε σχέση με το 2019.

Για το 2026 εκτιμάται ότι η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας θα έρθει ύστερα από 174 ημέρες εργασίας για το κράτος και το 2027 σε περίπου 172 ημέρες.

Παρά τη βελτίωση, η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από φόρους και εισφορές στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Οπως προκύπτει από τη μελέτη:

1. Η Ελλάδα, με 177 ημέρες εργασίας για το κράτος, κατατάσσεται 10η μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ ως προς τη μεγαλύτερη συνολική φορολογική επιβάρυνση από φόρους και εισφορές. Το 2025 η συνολική φορολογική επιβάρυνση ανήλθε στο 48,4% του καθαρού εθνικού εισοδήματος, χαμηλότερο κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που διαμορφώθηκε στο 49,9%.

2. Το 2025 εκτιμάται ότι τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν κατά 2,8% σε σχέση με τον προϋπολογισμό, κυρίως λόγω της αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας.

3. Πάνω από το 55% των φορολογικών εσόδων (άμεσοι και έμμεσοι φόροι) προέρχεται από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή από έμμεσους φόρους, με τον ΦΠΑ να αυξάνεται κατά 3,6% και τους ΕΦΚ κατά περίπου 1,8%. Οι φόροι εισοδήματος ακολουθούν με σημαντικό αλλά μικρότερο μερίδιο λίγο πάνω από το ένα τρίτο του συνόλου (36,6%).

4. Σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, η Ελλάδα πριν από την κρίση είχε χαμηλή φορολογική επιβάρυνση αλλά και σημαντικά ελλείμματα στον προϋπολογισμό της. Το 2009, η χώρα μας βρισκόταν πολύ χαμηλά στην κατάταξη της φορολογικής επιβάρυνσης, στη 19η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Το φορολογικό βάρος (φόροι και εισφορές) αντιστοιχούσε σε 150 ημέρες για το κράτος και ήταν κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Το 2015 η εικόνα άλλαξε δραματικά, με την Ελλάδα να ανεβαίνει στην 11η θέση με φορολογικό βάρος που αντιστοιχούσε σε 179 ημέρες εργασίας. Το 2019 η Ελλάδα ανέβηκε ακόμη περισσότερο φτάνοντας στην 9η θέση μεταξύ των κρατών της ΕΕ ως προς τη φορολογική επιβάρυνση και το 2025 βρέθηκε στη 10η θέση.

5. Το φορολογικό βάρος στην Ελλάδα εκτοξεύτηκε στα χρόνια της κρίσης. Από 41% επί του καθαρού εθνικού εισοδήματος το 2009 εκτοξεύεται στο 49,2% το 2012, για να εκτιναχτεί στο 51,4% το 2016 και στο 51,6% το 2018. Το 2019 ξεκινά η αποκλιμάκωση, με το φορολογικό βάρος να μειώνεται στο 49,4%, δηλαδή κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2018, και να έρχεται σχεδόν ίσο με τον μέσο όρο της ΕΕ (49,3%). Το 2020 ανέρχεται στο 49,7%, το 2021 μειώνεται στο 48,6%, το 2022 αυξάνεται ξανά στο 50,3% και το 2023 υποχωρεί στο 48,4%. Τα στοιχεία του Δεκεμβρίου 2025 εκτιμούν πως η φορολογική επιβάρυνση ανήλθε στο 48,6% για το έτος.

6. Στη κορυφή της λίστας των χωρών με τις περισσότερες ημέρες εργασίας για το κράτος βρίσκονται το Λουξεμβούργο, η Δανία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία.

7. Στον αντίποδα, τις λιγότερες ημέρες εργασίας για το κράτος έχουν η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Λιθουανία, η Λετονία και η Πολωνία.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»