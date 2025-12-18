Οι φόροι «πνίγουν» τους πολίτες – «Αφαίμαξη» 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία

Επιπλέον «φοροφαίμαξη» της τάξης των 13,4 δισ. ευρώ τουλάχιστον κατά την τελευταία 3ετία δείχνει να έχει φέρει η κυβέρνηση της ΝΔ, εκμεταλλευόμενη κυρίως την έμμεση φορολογία, η οποία διαμέσου της ακρίβειας γεμίζει τα κρατικά ταμεία.

Την ίδια ώρα, η αγοραστική δύναμη των πολιτών στην Ελλάδα είναι η 2η χειρότερη σε επίπεδο Ευρώπης, μόνο πάνω από την αντίστοιχη της Βουλγαρίας.

Αυτή η τεράστια υπέρβαση στα φορολογικά έσοδα συντελέστηκε κατά τα τελευταία 3 χρόνια, κάτι που φαίνεται ότι ενίσχυσε τους προϋπολογισμούς της κυβέρνησης, αλλά «άδειασε» τους αντίστοιχους των νοικοκυριών.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους τελευταίους τρεις προϋπολογισμούς, η υπέρβαση των φορολογικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού κατά τη τριετία 2023-2025 αναμένεται να ξεπεράσει τα 13,4 δισ. ευρώ. Το γεγονός πως ένας από τους βασικούς λόγους είναι η ακρίβεια αποτυπώνεται στο ότι κατά την αντίστοιχη περίοδο η υπέρβαση των εσόδων που προκύπτουν από τον ΦΠΑ αναμένεται να ξεπεράσει τα 3,5 δισ. ευρώ.

Για φέτος, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέμενε αρχικά (προϋπολογισμός 2025) ότι τα φορολογικά έσοδα θα αγγίξουν τα 69,2 δισ. ευρώ. Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου που ήρθαν χθες στη δημοσιότητα, τα φοροέσοδα έχουν αγγίξει τα 64,97 δισ. ευρώ στο 11μηνο του 2025, κάτι που συνεπάγεται ότι για το σύνολο του έτους το συνολικό ποσό των φορολογικών εσόδων θα αγγίξει τα 71,1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός 2026-2029 που κατέθεσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν από λίγες ημέρες.

Τι συνέβη την προηγούμενη διετία

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους τελευταίους τρεις προϋπολογισμούς, η υπέρβαση των φορολογικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού κατά τη διετία 2023-2024 ξεπέρασε τα 11,5 δισ. ευρώ. Το γεγονός πως ένας από τους βασικούς λόγους είναι η ακρίβεια αποτυπώνεται στο ότι κατά την αντίστοιχη περίοδο η υπέρβαση των εσόδων που προκύπτουν από τον ΦΠΑ ξεπέρασε τα 3,2 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, οι πολίτες εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους σε σχέση με την κυβερνητική οικονομική πολιτική, κάτι το οποίο αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις που παρουσιάζονται. Ως φαίνεται από τα επίσημα στοιχεία, η κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει σε λήψη περισσότερων μέτρων για την ανακούφιση της κοινωνίας από τις συνέπειες της μεγάλης ακρίβειας, κάτι που δεν έπραξε με επαρκή τρόπο.

Όμως, το ζήτημα για τους πολίτες είναι και η καλυτέρευση των οικονομικών τους συνθηκών, καθότι όπως έχουν δείξει πολλά επίσημα στοιχεία η πραγματική αγοραστική δύναμη των Ελλήνων βρίσκεται στον «πάτο» της Ευρώπης.

Ως φαίνεται, η κυβέρνηση της ΝΔ (ως αντιπολίτευση το 2019 είχε υποσχεθεί τη μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ) προέβλεπε στον προϋπολογισμό του 2023 (περί τα τέλη του 2022) ότι τα φοροέσοδα θα άγγιζαν τα 56,748 δισ. ευρώ, αλλά τελικά ανήλθαν στα 62,465 δισ. ευρώ, κάτι που συνεπάγεται υπέρβαση στόχου της τάξης των 5,7 δισ. ευρώ.

Την ίδια χρονιά, η υπέρβαση από τα έσοδα του ΦΠΑ τα 1,256 δισ. ευρώ (από 22,198 δισ. αρχικά κατέληξε σε 23,454 δισ. ευρώ)

Η πορεία πέρυσι

Αντίστοιχη ήταν και η πορεία κατά την περυσινή χρονιά. Όπως δείχνουν τα τελικά στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα φορολογικά έσοδα άγγιξαν τα 68,787 δισ. ευρώ από 62,960 δισ. ευρώ, ως αρχικά προσυπολογιζόμενα, με την υπέρβαση να ξεπερνά τα 5,8 δισ. ευρώ.

Αναφορικά με τον ΦΠΑ, κατά την περασμένη χρονιά σημειώθηκε υπέρβαση της τάξης του 1,967 δισ. ευρώ, καθώς τα έσοδα ανήλθαν στα 26,346 δισ. ευρώ, αν και αρχικά είχαν προϋπολογιστεί 24,379 δισ. ευρώ.

Συνεπώς, η υπέρβαση 11,5 δισ. ευρώ της προηγούμενης 2ετίας αναμένεται ότι θα έρθει να συναντήσει μια υπέρβαση της τάξης των 1,9 δισ. ευρώ, «ανεβάζοντας» τον συνολικό λογαριασμό στα 13,4 δισ. ευρώ περισσότερων φορολογικών εσόδων σε σχέση με αυτά που είχαν προβλεφθεί αρχικά.

Πηγή: OT