Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΚΕΦίΜ: Ποιοι φόροι πρέπει να μειωθούν – Τι απαντούν οικονομολόγοι
uncategorized 13 Ιανουαρίου 2026 | 20:43

ΚΕΦίΜ: Ποιοι φόροι πρέπει να μειωθούν – Τι απαντούν οικονομολόγοι

Οι στοχευμένες φορολογικές παρεμβάσεις, τείνουν να περιορίζουν περαιτέρω μια ήδη στενή φορολογική βάση, σύμφωνα με το ΚΕΦίΜ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Δουλειά: Ποιο είναι το μυστικό για την αποφόρτιση;

Δουλειά: Ποιο είναι το μυστικό για την αποφόρτιση;

Spotlight

Πάνω από 6 στα 10 μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦίΜ προτείνουν οι τυχόν μελλοντικές φορολογικές ελαφρύνσεις να έχουν οριζόντιο αντί για στοχευμένο χαρακτήρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ερώτησης του Πάνελ για τον Δεκέμβριο.

Συγκεκριμένα, από τους 14 Ελληνίδες και Έλληνες οικονομολόγους που απάντησαν, το 65% εκτιμά ότι, στη σημερινή οικονομική και δημοσιονομική συγκυρία, τυχόν περαιτέρω μειώσεις της φορολογικής επιβάρυνσης είναι προτιμότερο να έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, αντί να αφορούν επιμέρους πληθυσμιακές ομάδες ή συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το 28% διαφωνεί, ενώ το 7% τοποθετείται μεταξύ των δύο επιλογών.

Στα επεξηγηματικά τους σχόλια, τα μέλη του Πάνελ επισημαίνουν ότι οι στοχευμένες φορολογικές παρεμβάσεις, παρότι συχνά υιοθετούνται με στόχο τη διόρθωση αδικιών ή τη στήριξη συγκεκριμένων ομάδων, τείνουν να περιορίζουν περαιτέρω μια ήδη στενή φορολογική βάση. Η πρακτική αυτή μπορεί να επιβαρύνει δυσανάλογα συγκεκριμένους φορολογούμενους, να αυξάνει την πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος και να δημιουργεί κίνητρα φοροαποφυγής και προσοδοθηρικής πίεσης.

Τα αποτελέσματα αυτά τοποθετούνται στο ευρύτερο πλαίσιο της συζήτησης για τη διάρθρωση της φορολογικής πολιτικής, ιδίως υπό το πρίσμα των εξαγγελιών της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι οποίες –παρότι περιλαμβάνουν και ορισμένα στοιχεία γενικής εφαρμογής– κινούνται κυρίως σε μια στοχευμένη λογική παρεμβάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Δείκτη Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας του Tax Foundation για το 2025, τον οποίο παρουσιάζει ετησίως το ΚΕΦΙΜ στην Ελλάδα και αποτιμά την απλότητα, την ηπιότητα, την ουδετερότητα και την σταθερότητα των φορολογικών συστημάτων, η χώρα μας καταλαμβάνει την 23η θέση μεταξύ 38 χωρών του ΟΟΣΑ, σημειώνοντας βελτίωση τριών θέσεων σε σχέση με την προηγούμενη κατάταξη.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Μεταφορές
Πόρισμα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: «Ψηφιακός θόρυβος» πίσω από τη βλάβη στις συχνότητες

Πόρισμα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: «Ψηφιακός θόρυβος» πίσω από τη βλάβη στις συχνότητες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δουλειά: Ποιο είναι το μυστικό για την αποφόρτιση;

Δουλειά: Ποιο είναι το μυστικό για την αποφόρτιση;

AGRO
Αγρότες: Με υποσχέσεις έφυγαν οι «πρόθυμοι» αγρότες – «Δεν θα ανεχθούμε εκβιασμούς» είπε ο Μητσοτάκης

Αγρότες: Με υποσχέσεις έφυγαν οι «πρόθυμοι» αγρότες – «Δεν θα ανεχθούμε εκβιασμούς» είπε ο Μητσοτάκης

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
uncategorized
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζαχαριάδης: Ο Μητσοτάκης να αφήσει τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί με την πλειοψηφία των μπλόκων
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Ζαχαριάδης: Ο Μητσοτάκης να αφήσει τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί με την πλειοψηφία των μπλόκων

Ο Κώστας Ζαχαριάδης σημειώνει πως «σήμερα αποδείχτηκε και κάτι άλλο, δεν ισχύει ότι 'οι κομματικοί εγκάθετοι είναι αυτοί που δεν κατεβαίνουν στον διάλογο', με ένα googlaρισμα αποδεικνύεται το αντίθετο»

Σύνταξη
Άρης: Ανακοίνωσε τον Χόνγκλα
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Άρης: Ανακοίνωσε τον Χόνγκλα

Ο Χόνγκλα αποκτήθηκε από τον Άρη με δανεισμό από τη Γρανάδα έως το καλοκαίρι, όταν και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους κιτρινόμαυρους.

Σύνταξη
Googoosh – Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το ’60 και το ’70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute
Ποπ σταρ 13.01.26

Googoosh - Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το '60 και το '70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute

Η εξαιρετική ιστορία της θρυλικής Ιρανής καλλιτέχνιδας Googoosh μέσα από ένα «άνισο αυτοβιογραφικό έργο» όπως σχολιάζει ο Guardian, με χρονικό πλαίσιο τη σύλληψή της το 1980 από το θεοκρατικό καθεστώς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δυτική Όχθη: Ένας Παλαιστίνιος και δύο Ισραηλινοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να… ληστέψουν κοσμηματοπωλείο
Κόσμος 13.01.26

Ένας Παλαιστίνιος και δύο Ισραηλινοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να... ληστέψουν κοσμηματοπωλείο

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν ενώ επιχειρούσαν να διαφύγουν μετά την ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο της πόλης Νταχαρία, στη νότια Δυτική Όχθη, ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε» – Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου «εκτελεστή» του κάμπινγκ
Ελλάδα 13.01.26

Φοινικούντα: «Μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε» – Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου «εκτελεστή» του κάμπινγκ

«Θα επιμείνει πως δεν πυροβόλησε εκείνος και θα πει πράγματα που αρχικά δεν είπε» σημείωσε ο δικηγόρος του 22χρονου που κατηγορείται ως «εκτελεστής» στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σύνταξη
Μετά τους φιλάθλους, ο ακατάλληλος Λανουά κρύβεται και από τους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Μετά τους φιλάθλους, ο ακατάλληλος Λανουά κρύβεται και από τους διαιτητές

Ο Λανουά δεν εμφανίστηκε ούτε στους ρέφερι για να αναλύσει αν ο Νορβηγός διαιτητής Σάγκι έπρεπε να ακυρώσει το γκολ του Αρη κατά της ΑΕΚ, με φάουλ-εφεύρεση. Η επιβεβαίωση ότι έκανε δημόσιες σχέσεις

Βάιος Μπαλάφας
Αποκάλυψη Sky Sports για Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ
On Field 13.01.26

Αποκάλυψη Sky Sports για Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ

Ο αγγλικός τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο συμφωνίας του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ με την «βασίλισσα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αλληλοκατηγορίες μεταξύ Σαουλίδη και ΠΑΣΟΚ μετά τη συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση του Τσίπρα – Το τηλέφωνο στον Δούκα και η αλλαγή «πλεύσης»
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Αλληλοκατηγορίες μεταξύ Σαουλίδη και ΠΑΣΟΚ μετά τη συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση του Τσίπρα – Το τηλέφωνο στον Δούκα και η αλλαγή «πλεύσης»

Η συμμετοχή του Αντώνη Σαουλίδη στη βιβλιοπαρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη πυροδοτεί νέο γύρο έντασης με το ΠΑΣΟΚ. Τι απαντά ο ίδιος στις διαρροές της Χαριλάου Τρικούπη. Οι εσωκομματικές τριβές και το τηλεφώνημα στον Χάρη Δούκα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εξαντλήθηκαν τα όρια παροχών και υπομονής απειλεί ο Μητσοτάκης – Μικρές βελτιώσεις σε ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο
Τι συζητήθηκε 13.01.26 Upd: 20:03

Εξαντλήθηκαν τα όρια παροχών και υπομονής απειλεί ο Μητσοτάκης – Μικρές βελτιώσεις σε ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο

Μετά από τρεις και πλέον ώρες ολοκληρώθηκε η συνάντηση της αντιπροσωπείας των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό. Γενικόλογες αναφορές από τους αγρότες, χωρίς μεγάλες εκπλήξεις αλλά με σαφείς απειλές οι δηλώσεις του πρωθυπουργού. Συνεδριάζουν τα μπλόκα.

Σύνταξη
Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία
Τρόμος στον παράδεισο 13.01.26

Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία

Στο στόχαστρο των εισαγγελέων για σεξουαλική βία και εξευτελισμό γυναικών βρίσκεται ο τραγουδιστής και είδωλο δεκαετιών Χούλιο Ιγκλέσιας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος
Ελλάδα 13.01.26

Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος

Το κορίτσι σώθηκε όταν διερχόμενος οδηγός έβαλε τις φωνές και ο δράστης τράπηκε σε φυγή - Μετά από λίγη ώρα εντοπίστηκε από αστυνομικούς στην Πετρούπολη

Σύνταξη
Κατήφορος χωρίς τέλος: Πως ο Λανουά «έδειξε» ασυλία στους ορισμούς Κυπέλλου
On Field 13.01.26

Κατήφορος χωρίς τέλος: Πως ο Λανουά «έδειξε» ασυλία στους ορισμούς Κυπέλλου

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έστειλε προαναγγελία ορισμών στους διαιτητές που υπολογίζει για τα ματς πρωταθλήματος, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη οι προημιτελικοί Κυπέλλου Betsson!

Βάιος Μπαλάφας
Η Ρωσία καταδικάζει τις απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν
Κόσμος 13.01.26

Η Ρωσία καταδικάζει τις απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν

«Όσοι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν εξωτερικά εμπνευσμένες αναταραχές ως πρόσχημα για να επαναλάβουν την επιθετικότητα κατά του Ιράν, πρέπει να γνωρίζουν τις καταστροφικές συνέπειες τέτοιων ενεργειών», διαμηνύει η Ρωσία

Σύνταξη
Πύργος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και απειλούσε να αυτοκτονήσει
Ελλάδα 13.01.26

Πύργος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Η άτυχη γυναίκα αν και τραυματισμένη κατάφερε να κλειδωθεί στην κρεβατοκάμαρα και να ειδοποιήσει την Αστυνομία - Ο δράστης στη θέα των αστυνομικών απειλούσε να αυτοκτονήσει

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο