ΗΠΑ: Οργή από τον Λευκό Οίκο στην υποβάθμιση του αξιόχρεου από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s

Η αμερικανική προεδρία αντέδρασε με τόνο οργισμένο και επιθετικό στην είδηση της υποβάθμισης του αξιόχρεου του δημοσίου των ΗΠΑ από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s χθες Παρασκευή.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, ο Στίβεν Τσανγκ, καταφέρθηκε μέσω X εναντίον οικονομολόγου του οίκου, του Μαρκ Ζάντι, «συμβούλου του Ομπάμα» και «δωρητή της Κλίντον», τον οποίο χαρακτήρισε ορκισμένο αντίπαλο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ.

«Κανένας δεν παίρνει την ‘ανάλυσή’ του στα σοβαρά. Έχει αποδειχτεί πως κάνει λάθος ξανά και ξανά», πρόσθεσε ο κ. Τσανγκ.

Mark Zandi, the economist for Moody’s, is an Obama advisor and Clinton donor who has been a Never Trumper since 2016. Nobody takes his “analysis” seriously. He has been proven wrong time and time again. https://t.co/l1dUFM5BRY

— Steven Cheung (@StevenCheung47) May 16, 2025