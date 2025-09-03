newspaper
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
Προειδοποίηση Ρέι Ντάλιο: Ο Τραμπ μας γυρνάει στον αυταρχισμό του 1930
Διεθνής Οικονομία 03 Σεπτεμβρίου 2025

Προειδοποίηση Ρέι Ντάλιο: Ο Τραμπ μας γυρνάει στον αυταρχισμό του 1930

Κατά τον Ρέι Ντάλιο η Ουάσιγκτον ξοδεύει περίπου 7 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ενώ εισπράττει μόνο 5 τρισεκατομμύρια δολάρια

Σύνταξη
Spotlight

Ο δισεκατομμυριούχος των hedge funds Ρέι Ντάλιο προειδοποίησε ότι η Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ οδεύει προς μια αυταρχική πολιτική τύπου δεκαετίας του 1930 και δήλωσε ότι οι άλλοι επενδυτές φοβούνται υπερβολικά τον πρόεδρο για να εκφράσουν την άποψή τους.

Ο ιδρυτής της Bridgewater Associates δήλωσε στους Financial Times ότι οι «ανισότητες στον πλούτο», οι «διαφορές στις αξίες» και η κατάρρευση της εμπιστοσύνης οδηγούν σε «πιο ακραίες» πολιτικές στις ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει τώρα πολιτικά και κοινωνικά είναι ανάλογο με αυτό που συνέβη σε όλο τον κόσμο την περίοδο 1930-40», δήλωσε ο Ντάλιο.

Η κριτική του Ντάλιο και τα αντίποινα

Η κρατική παρέμβαση στον ιδιωτικό τομέα, όπως η απόφαση του Τραμπ να αποκτήσει μερίδιο 10% στην εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών Intel, ήταν το είδος της «ισχυρής αυταρχικής ηγεσίας που προήλθε από την επιθυμία να αναλάβει τον έλεγχο της χρηματοοικονομικής και οικονομικής κατάστασης», δήλωσε ο Ντάλιο.

Τα σχόλιά του στους FT αποτελούν μια σπάνια κριτική του Τραμπ από μια εξέχουσα οικονομική προσωπικότητα, παρά την αυξανόμενη ανησυχία ορισμένων επενδυτών της Wall Street για τις πολιτικές του προέδρου.

«Απλώς περιγράφω τις σχέσεις αιτίου και αιτιατού που καθορίζουν τα τρέχοντα γεγονότα», δήλωσε, προσθέτοντας: «Και, παρεμπιπτόντως, σε τέτοιες περιόδους οι περισσότεροι άνθρωποι σιωπούν επειδή φοβούνται αντίποινα αν ασκήσουν κριτική».

Ο Ντάλιο, ο οποίος είναι ένας από τους πιο γνωστούς επενδυτές hedge fund στις ΗΠΑ και μετέτρεψε την Bridgewater σε μια δύναμη 150 δισ. δολαρίων στην ακμή της, προειδοποίησε επίσης για τις απειλές κατά της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, λίγες μέρες μετά την άνευ προηγουμένου κίνηση του Τραμπ να απολύσει μία από τους διοικήτριές της.

Ο Τραμπ πρόσφατα όρισε επίσης έναν στενό σύμμαχό του για να καλύψει μια κενή θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Fed, κάτι που αποτελεί σημαντικό βήμα καθώς πιέζει για γρήγορες και σημαντικές μειώσεις στο κόστος δανεισμού.

Η αποδυναμωμένη Fed

Ο Ντάλιο δήλωσε ότι μια πολιτικά αποδυναμωμένη κεντρική τράπεζα, που πιέζεται να διατηρήσει τα επιτόκια σε χαμηλά επίπεδα, «θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην Fed για την υπεράσπιση της αξίας του χρήματος και θα κάνει λιγότερο ελκυστική την κατοχή χρεογράφων σε δολάρια, γεγονός που θα αποδυναμώσει τη νομισματική τάξη όπως την γνωρίζουμε».

Ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ

Οι διεθνείς επενδυτές έχουν αρχίσει να μετατοπίζονται από τα κρατικά ομόλογα προς τον χρυσό, πρόσθεσε. Ο Ντάλιο είπε επίσης ότι πιστεύει ότι τα πολλά χρόνια μεγάλων ελλειμμάτων και μη βιώσιμης αύξησης του χρέους έχουν φέρει την αμερικανική οικονομία στο χείλος μιας κρίσης χρέους, αν και σημείωσε ότι «πρόεδροι και από τα δύο κόμματα» είχαν παρακολουθήσει την επιδείνωση της κατάστασης πριν από το τελευταίο δημοσιονομικό σχέδιο του Τραμπ.

Η Ουάσιγκτον ξοδεύει περίπου 7 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ενώ εισπράττει μόνο 5 τρισεκατομμύρια δολάρια

Η…καρδιακή προσβολή των ΗΠΑ

«Οι μεγάλες υπερβολές που προβλέπονται τώρα ως αποτέλεσμα του νέου προϋπολογισμού θα προκαλέσουν πιθανώς μια…καρδιακή προσβολή λόγω χρέους στο σχετικά εγγύς μέλλον», είπε. «Θα έλεγα σε τρία χρόνια, με διαφορά ενός ή δύο ετών».

Ο Ντάλιο, συγγραφέας των βιβλίων «Αρχές για την αντιμετώπιση της μεταβαλλόμενης παγκόσμιας τάξης» και «Πώς χρεοκοπούν οι χώρες: ο μεγάλος κύκλος», προειδοποιεί εδώ και καιρό για την απειλή που αποτελεί το χρέος για τις δυτικές οικονομίες. Παρομοίασε τις ΗΠΑ με το κυκλοφορικό σύστημα ενός οργανισμού που έχει φράξει λόγω πλάκας, καθώς οι πληρωμές του χρέους περιορίζουν άλλες δαπάνες.

Ο ίδιος είπε ότι η Ουάσιγκτον ξοδεύει περίπου 7 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ενώ εισπράττει μόνο 5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα — μια ανισορροπία που θα οδηγήσει στην έκδοση νέων τεράστιων ομολόγων, την ίδια στιγμή που οι επενδυτές αμφισβητούν αν τα κρατικά ομόλογα είναι «καλά αποθέματα πλούτου». Ακόμη, πρόσθεσε: «Η ζήτηση για χρέος δεν θα μπορέσει να συμβαδίσει με την προσφορά».

Ο βετεράνος επενδυτής έβαλε επίσης στο στόχαστρο την αυξανόμενη τάση προς τον κρατικό έλεγχο υπό την προεδρία του Τραμπ

Η δύσκολη επιλογή της Fed

Η Fed θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια δύσκολη επιλογή, καθώς η αγορά αρχίζει να αμφισβητεί τη δημοσιονομική αξιοπιστία των ΗΠΑ, πρόσθεσε ο Ντάλιο, σημειώνοντας: «Να επιτρέψει την αύξηση των επιτοκίων και να αντιμετωπίσει μια κρίση αθέτησης πληρωμών, ή να τυπώσει χρήμα και να αγοράσει το χρέος που δεν θα αγοράσουν άλλοι». Και οι δύο επιλογές θα βλάψουν το δολάριο, είπε.

Ο βετεράνος επενδυτής έβαλε επίσης στο στόχαστρο την αυξανόμενη τάση προς τον κρατικό έλεγχο υπό την προεδρία του Τραμπ. Ο Ντάλιο απέφυγε να χαρακτηρίσει το μοντέλο του προέδρου απολυταρχικό ή σοσιαλιστικό, αλλά περιέγραψε με ευθύτητα τους μηχανισμούς: «Οι κυβερνήσεις αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο τον έλεγχο των ενεργειών των κεντρικών τραπεζών και των επιχειρήσεων».

Ερωτηθείς για τη συμμετοχή του Τραμπ στην Intel και τους δασμούς εξαγωγής που επιβλήθηκαν στις Nvidia και AMD, ο Ντάλιο αναφέρθηκε στη δική του έννοια του «μεγάλου κύκλου», σύμφωνα με την οποία σε περιόδους μεγάλων συγκρούσεων και κινδύνων οι ηγέτες των χωρών ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο στις αγορές και την οικονομία.

Πηγή: ΟΤ

