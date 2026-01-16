newspaper
Έρχεται «τετραήμερο ουκρανικό ψύχος...» - Πτώση 10 βαθμών και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα
Είναι η γεωοικονομία ηλίθιε: Γιατί ο μεγαλύτερος παγκόσμιος κίνδυνος έχει το χρώμα του χρήματος
Κόσμος 16 Ιανουαρίου 2026 | 18:08

Είναι η γεωοικονομία ηλίθιε: Γιατί ο μεγαλύτερος παγκόσμιος κίνδυνος έχει το χρώμα του χρήματος

Η γεωοικονομία είναι η χρήση της οικονομικής ισχύος ως όπλου για την επίτευξη γεωπολιτικών στόχων. Σύμφωνα με το World Economic Forum η γεωοικονομική σύγκρουση ειναι o πιο άμεσος διεθνής κίνδυνος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Η γεωοικονομία είναι ένας όρος που έχει εισβάλλει δυναμικά στο προσκήνιο, μαζί με τον πόλεμο των δασμών και των κυρώσεων, τον εμπορικό προστατευτισμό, τον ανηλεή ανταγωνισμό για έλεγχο των φυσικών πόρων, των τεχνολογικών επιτευγμάτων, της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι γραμμές για το πού τελειώνει η γεωπολιτική στρατηγική και που ξεκινάει η γεωοικονομική αντιπαράθεση γίνονται όλο και πιο θολές.

«Ο κόσμος έχει εισέλθει στην εποχή της γεωοικονομίας. Τα κράτη χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο εμπορικά μέσα για να προωθήσουν τα εθνικά τους συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας και να αποκτήσουν σχετικό πλεονέκτημα» προειδοποιούν αναλυτές ενόψει της επερχόμενης Διεθνούς Διάσκεψης Aσφαλείας του Μονάχου. «Αυτή η πρακτική απειλεί να δημιουργήσει ένα καθοδικό σπιράλ, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη τη συνεργασία για αμοιβαίο όφελος και την παροχή παγκόσμιων δημόσιων αγαθών. Μια κατάσταση ‘win-win’ θα μετατραπεί σε ‘lose-lose’, όπου το μόνο ερώτημα θα είναι ποιος θα χάσει περισσότερο», σημειώνουν οι διοργανωτές του κορυφαίου συνεδρίου, εγκαινιάζοντας ένα νέο πρόγραμμα, αποκλειστικά εστιασμένο τη γεωοικονομία,  (MSC Geoceonomics Project “Beyond Lose Lose”).

Στο ίδιο κλίμα, η νέα Έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Global Risks Report 2026, αξιολογεί ως τον μεγαλύτερο βραχυπρόθεσμο κίνδυνο για τη διεθνή σταθερότητα, μια νέα μεγάλης κλίμακας γεωοικονομική αντιπαράθεση.

Γεωοικονομία

Aπό τη γεωπολιτική στη γεωοικονομία

«Ενώ η γεωπολιτική εξετάζει την επίδραση της γεωγραφίας στις διεθνείς σχέσεις, η γεωοικονομία είναι ένα πλαίσιο που ενσωματώνει τη γεωπολιτική ανάλυση στη διεθνή οικονομία. Εν ολίγοις, η γεωοικονομία, αναλύει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη επιδιώκουν τους γεωπολιτικούς τους στόχους μέσω οικονομικών μέσων». Ο παραπάνω απλός ορισμός για το τι είναι η γεωοοικονομία, φιγουράρει στην ιστοσελίδα του σχετικά νεοσύστατου Institute of Geoeconomics, μιας ανεξάρτητης «δεξαμενής σκέψης» (think tank) με έδρα την Ιαπωνία, που συμβουλεύει κυβερνήσεις και πολυεθνικές εταιρείες.

Η γεωοικονομία δεν είναι νέο πεδίο ανάλυσης. Αποκτά όμως όλο και μεγαλύτερη σημασία, όσο η λεγόμενη «συναλλακτική» πολιτική, (transactional politics)– που βάζει πάνω απ’ όλα τα άμεσα υλικά και στρατηγικά συμφέροντα, αντικαθιστά την πολιτική αρχών και ιδεολογικών συμμαχιών. Ο Τραμπ εμφανίζεται ως ο αρχιτέκτονας του «συναλλακτικού ήθους» στην εξωτερική πολιτική, αντιμετωπίζοντας τις σχέσεις μεταξύ κρατών και θεσμών σαν συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, όπου όλα επιτρέπονται – μπλόφες, εκβιασμοί, παζάρια, ανταλλάγματα – για να πετύχεις ένα «καλό ντιλ». Οι νέες απειλές του Τραμπ ότι θα προχωρήσει σε μια «σκληρή συμφωνία» για την απόκτησή της Γροιλανδίας – και με τη βία αν χρειαστεί, αναζωπυρώνουν τις συζητήσεις για το ρόλο της γεωοικονομίας στην παγκόσμια σκακιέρα.

Είναι η γεωοικονομία, ηλίθιε!

«Είναι η γεωοικονομία, ηλίθιε», υποστηρίζει σε νέο άρθρο παρέμβασης η Αντρέα Οτ, καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Δικαίου Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ.

Εμπνέεται από το διάσημο σλόγκαν «Είναι η οικονομία, ηλίθιε!», που είχε χρησιμοποιήσει ο Κλίντον στην προεκλογική του εκστρατεία το 1992 και το μεταφέρει στο 2026. «Καθώς οι παγκόσμιες οικονομίες παραμένουν αλληλένδετες – ακόμη και σε μια μετα-φιλελεύθερη οπτική – η κρίση της Γροιλανδίας φέρνει τη γεωοικονομία στο προσκήνιο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιούν οικονομικά και καταναγκαστικά μέσα για την επίτευξη στρατηγικών γεωπολιτικών στόχων», τονίζει η αναλύτρια.

Η γεωοικονομία δίνει μεγαλύτερη προσοχή στην κρατική εξουσία και χρησιμοποιεί οικονομικά εργαλεία για την επίτευξη μη οικονομικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της εξωτερικής πολιτικής. Η εργαλειοθήκη της παγκόσμιας γεωοικονομίας αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα μέσων, όπως «εμπορική πολιτική, επενδυτική πολιτική, οικονομικές κυρώσεις, κυβερνοχώρος, αναπτυξιακή βοήθεια, νομισματική πολιτική και πολιτικές για την ενέργεια και τα βασικά προϊόντα».

Η γεωοικονομική σύγκρουση ο νούμερο ένας παγκόσμιος κίνδυνος

Η Έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Global Risks Report 2026, αναλύει τους παγκόσμιους κινδύνους, με σκοπό να βοηθήσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να εξισορροπήσουν τις τρέχουσες κρίσεις και τις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες.

Τα ευρήματα της έκθεσης βασίζονται στην αντίστοιχη Έρευνα για την Αντίληψη των Παγκόσμιων Κινδύνων (Global Risks Perception Survey – GRPS), η οποία συγκεντρώνει τις απόψεις περισσότερων από 1.300 εμπειρογνωμόνων από όλο τον κόσμο.

Εξετάζει τους κινδύνους στο παρόν ή στο άμεσο μέλλον (το 2026), στο βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο μέλλον (έως το 2028) και στο μακροπρόθεσμο μέλλον (έως το 2036)

Οι εμπειρογνώμονες καλούνται να διαλέξουν από μια λίστα με οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, γεωοπολιτικούς, κοινωνικούς και τεχνολογικούς κινδύνους, ποιον θεωρούν πιθανότερο να προκαλέσει μια παγκόσμια κρίση.

Η γεωοικονομία είναι το πιο επικίνδυνο πεδίο των μαχών που δίνονται και θα δοθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, συμφωνούν οι δύο στους δέκα αναλυτές, ποσοστό που την τοποθετεί μακράν στην κορυφή της λίστας των μεγαλύτερων παγκόσμιων απειλών για τη χρονιά που διανύουμε.

Σε απόσταση αναπνοής ακολουθούν οι ένοπλες συγκρούσεις, διακρατικές ή εμφύλιες, με το 14% των αναλυτών να τις κατατάσσουν ως τον μεγαλύτερο παγκόσμιο κίνδυνο του 2026. Στην τρίτη θέση βρίσκονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα με 8%, ενώ στην τέταρτη ισοψηφούν η κοινωνική πόλωση και η παραπληροφόρηση-αποπληροφόρηση, με 7%.

Στην κορυφή της λίστας των άμεσων κινδύνων μια «γεωοικονομική σύγκρουση» – πηγή: WEF

Η γεωοικονομία ως πεδίο μάχης

Η γεωοικονομική αντιπαράθεση περιλαμβάνει τη χρήση του εμπορίου, των επενδύσεων, των κυρώσεων και της βιομηχανικής πολιτικής ως στρατηγικών όπλων για τον περιορισμό των γεωπολιτικών αντιπάλων και την εδραίωση των σφαιρών επιρροής.

Η Saadia Zahidi – διευθύνουσα σύμβουλος της ετήσιας συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) στο Νταβός της Ελβετίας, η οποία θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα – ανέφερε ως παραδείγματα γεωοικονομικής αντιπαράθεσης» την αύξηση των δασμών, τους ελέγχους στις ξένες επενδύσεις και τους αυστηρότερους ελέγχους στην προσφορά πόρων όπως τα κρίσιμα ορυκτά.

«Είναι όταν τα εργαλεία οικονομικής πολιτικής γίνονται ουσιαστικά όπλα και όχι βάση συνεργασίας», δήλωσε σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.

Είναι ενδεικτικό ότι στην αντίστοιχη περσινή έκθεση του WEF για τους διεθνείς κινδύνους, η γεωοικονομική αντιπαράθεση ήταν μόλις στην ένατη θέση.

Η έκθεση αναφέρει ότι ο κίνδυνος γεωοικονομικής αντιπαράθεσης αυξάνεται καθώς ο κόσμος εισέρχεται σε μια νέα «εποχή ανταγωνισμού» με τα οικονομικά εργαλεία να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως όπλα γεωπολιτικής στρατηγικής, ενώ υποχωρεί και αποσαρθρώνεται ακόμα περισσότερο η πολυμερής συνεργασία – πάλαι ποτέ θεμέλιο της διεθνους διπλωματίας.

Οι οικονομικές αντιπαλότητες έρχονται στο προσκήνιο, σύμφωνα με την έκθεση, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για «οικονομική ύφεση, αύξηση του πληθωρισμού και πιθανές φούσκες περιουσιακών στοιχείων, καθώς οι χώρες αντιμετωπίζουν υψηλό χρέος και ασταθείς αγορές».

Περιβαλλοντική η μεγαλύτερη απειλή του μέλλοντος

Κι αν σήμερα τα βλέμματα των διεθνών αναλυτών είναι στραμμένα στο πεδίο της γεωοικονομίας, οι μεγαλύτερες απειλές για το μέλλον είναι περιβαλλοντικές. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η απώλεια βιοποικιλότητας, η κατάρρευση των οικοσυστημάτων, καθώς και κρίσιμες αλλαγές στα πέντε φυσικά συστήματα της Γης (ατμόσφαιρα, υδρόσφαιρα, λιθόσφαιρα, βιόσφαιρα, κρυόσφαιρα) να θεωρούνται οι σοβαρότεροι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι σε βάθος δεκαετίας.

Σε δήλωση που συνοδεύει την έκδοση της Εκθεσης, ο Peter Giger, διευθυντής διαχείρισης κινδύνων του Zurich Insurance Group, δήλωσε ότι με ένα τόσο «πολύπλοκο μείγμα αλληλεπιδρώντων κινδύνων» που απαιτεί προσοχή, σοβαρές απειλές όπως ο κίνδυνος για κρίσιμες υποδομές φαίνονται «υποτιμημένες».

Η έρευνα κατέταξε τις διαταραχές σε κρίσιμες υποδομές – όπως τα συστήματα ενέργειας, ύδρευσης και ψηφιακά συστήματα – ως τον 22ο μεγαλύτερο κίνδυνο για τα επόμενα δύο χρόνια και τον 23ο για τα επόμενα δέκα χρόνια, σημείωσε.

«Αυτό είναι εντυπωσιακά χαμηλό για κάτι τόσο θεμελιώδες για τη σύγχρονη ζωή», είπε, χαρακτηρίζοντάς το «επικίνδυνη παράλειψη».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

Μετρητά: Πολύ σκληρά για να πεθάνουν στην Ελλάδα του 2026 

Μετρητά: Πολύ σκληρά για να πεθάνουν στην Ελλάδα του 2026 

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Εθνική πόλο: Τιμωρία δύο αγωνιστικών στον Γενηδουνιά, χάνει το κρίσιμο ντέρμπι με την Ιταλία
Ευρωπαϊκό Πόλο 16.01.26

Εθνική πόλο: Τιμωρία δύο αγωνιστικών στον Γενηδουνιά, χάνει το κρίσιμο ντέρμπι με την Ιταλία

Σημαντική απώλεια για την Εθνική ομάδα πόλο των Ανδρών, καθώς θα αγωνιστεί σε δύο παιχνίδια χωρίς τον Ντίνο Γενηδουνιά, ύστερα από την αποβολή του για βιαιοπραγία στην αναμέτρηση με την Κροατία.

Σύνταξη
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι «θωρακίζει» νομικά τη φωνή και την εικόνα του απέναντι στην AI
«Αlright, alright, alright» 16.01.26

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι «θωρακίζει» νομικά τη φωνή και την εικόνα του απέναντι στην AI

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι κατοχύρωσε την εικόνα, τη φωνή και ακόμη και τη διάσημη ατάκα του ως εμπορικά σήματα, επιχειρώντας να βάλει όρια στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ θέλει να φέρει στη «βασίλισσα» τους Γιούργκεν Κλοπ και Έρλινγκ Χάαλαντ το προσεχές καλοκαίρι!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού
Ελλάδα 16.01.26

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού

Ένα έργο που φαίνεται να ετοιμάζει ο δήμος Αγίας Παρασκευής σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία. Ο έλεγχος της Περιφέρειας και ο ρόλος της πολεοδομίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Χυδαία επίθεση Φωτήλα: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη» (βίντεο)
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Χυδαία επίθεση Φωτήλα: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη» (βίντεο)

Ο υφυπουργός Πολιτισμού της κυβέρνησης επιτέθηκε στον δήμαρχο Πάτρας, Κώστα Πελετίδη, κατά την κοπή της πίτας της δημοτικής παράταξης της ΝΔ στην πρωτεύουσα της Αχαΐας

Σύνταξη
Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;
Ρουτίνα 16.01.26

Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;

Έσπασε τους αστραγάλους του, έζησε 365 ημέρες σε ένα κελί, πήδηξε από ένα παράθυρο και αντιμετώπισε τον χειρότερο χειμώνα του 20ού αιώνα. Ωστόσο, λέει ότι δεν είναι μαζοχιστής. Ο Guardian συνάντησε τον Τέτσινγκ Χσι που η Μαρίνα Αμπράμοβιτς αποκαλεί «ο δάσκαλος».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κεντρικές παραλίες της Τήνου γίνονται πλέον πλήρως προσβάσιμες
Κοινωνική συμπερίληψη 16.01.26

Κεντρικές παραλίες της Τήνου γίνονται πλέον πλήρως προσβάσιμες

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ολοκληρωμένων, μη μόνιμων υποδομών, όπως αυτόνομους μηχανισμούς πρόσβασης στο νερό, ειδικούς διαδρόμους για αμαξίδια, προσβάσιμα αποδυτήρια, μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Η αποστολή της Eθνικής Γυναικών στο πόλο για την κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία
Άλλα Αθλήματα 16.01.26

Η αποστολή της Eθνικής Γυναικών στο πόλο για την κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία

Έγινε γνωστή η αποστολή της Εθνικής Γυναικών στο πόλο, η οποία θα ταξιδέψει στη Βουδαπέστη το διάστημα 19-22 Ιανουαρίου προκειμένου να πραγματοποιήσει κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού που έχει ως κατάληξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην πόλη Φούτσαλ της Μαδέιρα στην Πορτογαλία το διάστημα 26/1-5/2/2026. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, […]

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο

Αύριο στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη», στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους

Σύνταξη
Βλέπω μια μαϊμού ή βίντεο «μαϊμού»; – Τα ξέφρενα πρωτεύοντα του Σεντ Λούις που μπέρδεψαν τις Αρχές
Βίντεο & Φωτογραφίες 16.01.26

Βλέπω μια μαϊμού ή βίντεο «μαϊμού»; – Τα ξέφρενα πρωτεύοντα του Σεντ Λούις που μπέρδεψαν τις Αρχές

Αναφορές για μαϊμούδες στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ, AI εικόνες που μπέρδεψαν ακόμη και τις Αρχές και ένας Τζίμι Κίμελ σε ρόλο σχολιαστή συνθέτουν μια ιστορία που μοιάζει αστεία, αλλά λέει πολλά για την εποχή μας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δήμος Καλαμάτας: Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας
Οδικός χάρτης 16.01.26

Δήμος Καλαμάτας: Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας

Η πολεοδομική μελέτη καλύπτει έκταση περίπου 1.355 στρεμμάτων και προβλέπει μεταξύ άλλων ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό με σαφή καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδικού δικτύου, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων.

Σύνταξη
Πέρκα: Πολλοί βουλευτές της ΝΔ κουβαλούν πατριαρχικό σύνδρομο – Στα όρια του φασισμού ο Κυρανάκης
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Πέρκα: Πολλοί βουλευτές της ΝΔ κουβαλούν πατριαρχικό σύνδρομο – Στα όρια του φασισμού ο Κυρανάκης

«Αυτό πια δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλά δεν είναι ότι του ξέφυγε», τόνισε η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, σχολιάζοντας την επίθεση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το σύστημα του FIR Αθηνών είχε πέσει και το 2021 – Αγνοήθηκαν οι αναφορές των Ελεγκτών
ΠΑΣΟΚ 16.01.26

Τσουκαλάς: Το σύστημα του FIR Αθηνών είχε πέσει και το 2021 – Αγνοήθηκαν οι αναφορές των Ελεγκτών

«Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να απαντήσει αν ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα εξώδικα και σε τι ενέργειες προέβη μετά τις αναφορές για το περιστατικό απώλειας της εικόνας του κυρίως radar», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
