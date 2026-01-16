newspaper
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
US-exit: Οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από 66 διεθνείς οργανισμούς – Μια ηχηρή απουσία στον ΟΗΕ
Κόσμος 16 Ιανουαρίου 2026 | 08:22

US-exit: Οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από 66 διεθνείς οργανισμούς – Μια ηχηρή απουσία στον ΟΗΕ

Η Ουάσιγκτον συνεισέφερε συνήθως τα μεγαλύτερα ποσά στον τακτικό προϋπολογισμό του ΟΗΕ

Την λύπη του είχε εκφράσει την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για την απόφαση των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από 66 διεθνείς οργανισμούς πολλοί εκ των οποίων συνδέονται με τον ΟΗΕ, σηματοδοτώντας μια ιστορική στροφή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Υπενθυμίζεται ότι από τότε που ανέλαβε καθήκοντα ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης διακόψει τη συνεργασία με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, έχει αποχωρήσει από την UNESCO, έχει παγώσει τη χρηματοδότηση της UNRWA και έχει ανακοινώσει σχέδια αποχώρησης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη Συμφωνία του Παρισιού.

Οι λόγοι αυτή της ενέργειας από πλευράς Ουάσιγκτον είναι πως οι οργανισμοί αυτοί εστιάζουν σε ζητήματα κλίματος, φύλου, υγείας και εργασίας, τομείς που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει ως μέρος της φιλελεύθερης «woke» ατζέντας.

Ως εκ τούτου, λειτουργούν «αντίθετα προς τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ», ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τα ιδρύματα αυτά είναι «πλεονάζοντα ως προς το αντικείμενό τους, κακοδιοικούμενα, περιττά, σπάταλα, κακώς λειτουργούντα, αιχμάλωτα συμφερόντων που προωθούν δικές τους ατζέντες αντίθετες προς τις δικές μας ή απειλή για την εθνική μας κυριαρχία, τις ελευθερίες και τη γενική ευημερία».

Όπως αναφέρει το έγκριτο περιοδικό Foreign Policy, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει την αποτελεσματικότητα του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι ο οργανισμός είναι προκατειλημμένος εις βάρος των ΗΠΑ και δεν δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα της Ουάσιγκτον. «Ποιος είναι ο σκοπός του ΟΗΕ;» ρώτησε σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο. «Το μόνο που φαίνεται να κάνουν είναι να γράφουν μια πολύ αυστηρά διατυπωμένη επιστολή και μετά να μην την ακολουθούν ποτέ. Είναι κενά λόγια, και τα κενά λόγια δεν λύνουν πολέμους».

Θα υπάρξουν συνέπειες

Η Ουάσιγκτον είναι συνήθως ο μεγαλύτερος συνεισφέρων στον τακτικό προϋπολογισμό του ΟΗΕ, αλλά επί «Τραμπ 2.0» δεν κατέβαλε καμία τέτοια εισφορά πέρυσι, χρωστώντας η χώρα στον οργανισμό περίπου 1,5 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, ειδικοί υποστηρίζουν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα αυτών των οργανισμών, να μειώσει την επιρροή της Ουάσιγκτον στη διεθνή σκηνή και να πλήξει εκατομμύρια ανθρώπους που εξαρτώνται από αυτούς για σωτήρια υποστήριξη.

Μεταξύ των οργανισμών που στοχοποιούνται είναι η Σύμβαση-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015. Ο Τραμπ έχει αποκαλέσει την κλιματική αλλαγή «απάτη» και έχει προωθήσει την ανάγκη για περισσότερα ορυκτά καύσιμα, τα οποία αποτελούν την κύρια πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τον Νοέμβριο, οι ΗΠΑ απείχαν για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια από την ετήσια Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, που πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία το 2025.

«Η αποχώρηση από το κλιματικό πλαίσιο θα ήταν ένα δώρο στην Κίνα και ένα “δελτίο ελεύθερης εξόδου από τη φυλακή” για τους ρυπαντές που θέλουν να αποφύγουν την ευθύνη», δήλωσε ο Τζον Κέρι, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το κλίμα επί κυβέρνησης Μπάιντεν. Οι ΗΠΑ θα ήταν η πρώτη χώρα στην ιστορία που θα αποχωρούσε από τη συγκεκριμένη συνθήκη.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει επίσης να αποχωρήσει από τον ΟΗΕ Γυναίκες, που προωθεί την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών· από το Ταμείο Πληθυσμού του ΟΗΕ, που προάγει τον οικογενειακό προγραμματισμό και τη βελτίωση της μητρικής και παιδικής υγείας· από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία εκδίδει εκθέσεις για το πώς ο ρυθμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμες ζημιές· και από το Ταμείο Δημοκρατίας του ΟΗΕ, που στηρίζει πρωτοβουλίες εκδημοκρατισμού σε όλο τον κόσμο.

Όλο τα Διάταγμα

(α) Στις 4 Φεβρουαρίου 2025 εκδίδω το Εκτελεστικό Διάταγμα 14199 (Αποχώρηση των ΗΠΑ από και τερματισμός της χρηματοδότησης προς ορισμένους Οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και επανεξέταση της υποστήριξης των ΗΠΑ προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς). Το εν λόγω Εκτελεστικό Διάταγμα ανέθεσε στον Υπουργό Εξωτερικών, σε διαβούλευση με τον Αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη, να διενεργήσει ανασκόπηση όλων των διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών στους οποίους οι ΗΠΑ είναι μέλος και παρέχουν οποιονδήποτε τύπο χρηματοδότησης ή άλλης υποστήριξης, καθώς και όλων των συμβάσεων και συνθηκών στις οποίες οι ΗΠΑ είναι συμβαλλόμενο μέρος, προκειμένου να προσδιοριστεί ποιοι οργανισμοί, συμβάσεις και συνθήκες είναι αντίθετοι προς τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Ο Υπουργός Εξωτερικών υπέβαλε την έκθεσή του, όπως απαιτείται από το Εκτελεστικό Διάταγμα 14199.

(β) Έχοντας εξετάσει την έκθεση του Υπουργού Εξωτερικών και κατόπιν διαβούλευσης με το Υπουργικό μου Συμβούλιο, διαπίστωσα ότι είναι αντίθετο προς τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών να παραμείνουν μέλος, να συμμετέχουν ή να παρέχουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο υποστήριξη στους οργανισμούς που απαριθμούνται στο Τμήμα 2 του παρόντος μνημονίου.

(γ) Σύμφωνα με το Εκτελεστικό Διάταγμα 14199 και δυνάμει της εξουσίας που μου έχει ανατεθεί ως Προέδρου από το Σύνταγμα και τους νόμους των ΗΠΑ, διατάσσω όλα τα εκτελεστικά υπουργεία και τις υπηρεσίες (υπηρεσίες) να λάβουν άμεσα μέτρα για την υλοποίηση της αποχώρησης των ΗΠΑ από τους οργανισμούς που απαριθμούνται στο Τμήμα 2 του παρόντος μνημονίου, το συντομότερο δυνατόν. Για τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, η αποχώρηση σημαίνει τη διακοπή της συμμετοχής ή/και της χρηματοδότησης προς αυτούς, στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τον νόμο.

Όρμπαν: Ακροδεξιοί ηγέτες τον προμοτάρουν εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία – Το κοινό βίντεο
Ποιοι συμμετέχουν 16.01.26

Ακροδεξιοί ηγέτες προμοτάρουν τον Όρμπαν εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία - Το κοινό βίντεο

Μια ντουζίνα ακροδεξιοί ηγέτες δείχνουν την υποστήριξή τους στον Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος υστερεί στις δημοσκοπήσεις εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή παρά τους χαμηλότερους τόνους με Ιράν
Τι λένε αμερικάνικα ΜΜΕ 16.01.26

Ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή οι ΗΠΑ παρά τους χαμηλότερους τόνους με Ιράν

Τουλάχιστον ένα αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, πιθανόν το USS Abraham Lincoln, με την ομάδα κρούσης του, κατευθύνεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα προς τη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Κολομβία: Το ELN καλεί σε ενότητα των ένοπλων οργανώσεων και σε ετοιμότητα για πιθανή επίθεση των ΗΠΑ
Κόσμος 16.01.26

Το ELN στην Κολομβία καλεί σε ενότητα των ένοπλων οργανώσεων - «Να αντιμετωπίσουμε πιθανή επίθεση των ΗΠΑ»

Η Κολομβία έχει μπει στο στόχαστρο του Τραμπ - Μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα το ELN ζητά από τις υπόλοιπες ένοπλες οργανώσεις να ενωθούν κατά των ΗΠΑ

Σύνταξη
Από τη Λουιζιάνα έως την Αρκτική: Η παράδοση της αμερικανικής εδαφικής επέκτασης και η Γροιλανδία ως déjà-vu
Κόσμος 16.01.26

Από τη Λουιζιάνα έως την Αρκτική: Η παράδοση της αμερικανικής εδαφικής επέκτασης και η Γροιλανδία ως déjà-vu

Η αναζωπύρωση των αμερικανικών αξιώσεων για απόκτηση του αρκτικού και μεγαλύτερου στον πλανήτη νησιού, τη Γροιλανδία, αποτελεί πρακτικά αναβίωση μιας παλιάς αμερικανικής πρακτικής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γροιλανδία Α.Ε.: Πώς ένας δισεκατομμυριούχος έβαλε την ιδέα της απόκτησης στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 16.01.26

Γροιλανδία Α.Ε.: Πώς ένας δισεκατομμυριούχος έβαλε την ιδέα της απόκτησης στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ

Ο φίλος του προέδρου των ΗΠΑ, Ρόναλντ Λόντερ, ο οποίος πρώτος πρότεινε την επέκταση στην Αρκτική, συνάπτει τώρα συμφωνίες στο νησί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΟΗΕ: Οι ΗΠΑ στηρίζουν τον λαό του Ιράν – Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για απειλή βίας και υποκίνηση
Κόσμος 16.01.26

ΟΗΕ: Οι ΗΠΑ στηρίζουν τον λαό του Ιράν – Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για απειλή βίας και υποκίνηση

Την ώρα που το Ιράν κατηγορούσε τις ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για υποκίνηση της βίας μέσω μισθοφόρων, οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το Ιράν για το επίπεδο βίας και καταστολής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ εξαίρει την κίνηση της Ματσάδο να του προσφέρει το Νόμπελ Ειρήνης
Λευκός Οίκος 16.01.26

Ο Τραμπ εξαίρει τη Ματσάδο που του απένειμε το Νόμπελ Ειρήνης

«Η Μαρία μου έδωσε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το έργο που έφερα σε πέρας. Τι υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού» έγραψε ο Τραμπ για την προσφορά της ηγέτιδας της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης.

Σύνταξη
Αστυνομικός σημάδεψε και πυροβόλησε στο μάτι διαδηλωτή από κοντινή απόσταση στην Καλιφόρνια [βίντεο]
Πλαστικές σφαίρες 16.01.26

Αστυνομικός σημάδεψε και πυροβόλησε στο μάτι διαδηλωτή από κοντινή απόσταση στην Καλιφόρνια

Στο βίντεο φαίνεται αστυνομικός να σημαδεύει το πρόσωπο του νεαρού που διαμαρτύρονταν για την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ και να πυροβολεί, τυφλώνοντας τον διαδηλωτή

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Σημαντικό βήμα η έναρξη της Β’ Φάσης του σχεδίου Τραμπ, κρίνει ο Γκουτέρες
Αντόνιο Γκουτέρες 16.01.26

«Σημαντικό βήμα η έναρξη της Β' Φάσης του σχεδίου για τη Γάζα»

Ο ΟΗΕ θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια για «την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών», τονίζει ο Αντόνιο Γκουτέρες, χαιρετίζοντας την έναρξη της Β' Φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
Δανία – Γροιλανδία: Η Φρεντέρικσεν θα συναντήσει αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου
Δανία - Γροιλανδία 16.01.26

Συνάντηση Φρεντέρικσεν με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ

Αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου θα βρεθεί στην Κοπεγχάγη όπου θα συναντήσει, μεταξύ άλλων, την πρωθυπουργό της Δανίας, εν μέσω απειλών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία.

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι απαντά στον Τραμπ: «Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη»
Ουκρανία 16.01.26

Ο Ζελένσκι απαντά στις κατηγορίες του Τραμπ

Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε «εμπόδιο στην ειρήνη», δηλώνει ο Ζελένσκι, απαντώντας στον Τραμπ που ισχυρίστηκε ότι ο ουκρανός πρόεδρος ευθύνεται για το ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία ειρήνευσης.

Σύνταξη
Τι ειπώθηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν
Κόσμος 16.01.26

Τι ειπώθηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

Με τις ΗΠΑ να ζητούν σύγκλιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα τις διαδηλώσεις στο Ιράν, η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και αντικαθεστωτικούς Ιρανούς με τον αντιπρόσωπο της Τεχεράνης ήταν αναμενόμενη

Σύνταξη
Ιαπωνία: Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι έχοντας φτάσει στο ζενίθ της δημοτικότητάς της είναι έτοιμη για πρόωρες εκλογές
Pop star 15.01.26

Ιαπωνία: Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι έχοντας φτάσει στο ζενίθ της δημοτικότητάς της είναι έτοιμη για πρόωρες εκλογές

Με ποσοστό αποδοχής 70%, η πρώτη «Σιδηρά Κυρία της Ιαπωνίας», Σαναέ Τακαΐτσι, ετοιμάζεται για πρόωρες εκλογές καθώς πιστεύει πως μπορεί να κερδίσει περισσότερες έδρες.

Σύνταξη
