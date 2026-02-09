Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, οδήγησε το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) σε μια συντριπτική νίκη στις κοινοβουλευτικές εκλογές που προκήρυξε λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Τώρα που έχει εδραιώσει την εξουσία της στο νομοθετικό σώμα της Ιαπωνίας (το οποίο ονομάζεται Diet), το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνει με αυτήν, όπως γράφει ο Adam Simpson, καθηγητής διεθνών σπουδών, σε άρθρο του στο The Conversation.

Από την άνοδό της στην πρωθυπουργία σε κοινοβουλευτική ψηφοφορία τον Οκτώβριο, η υπερσυντηρητική Τακαϊτσι έχει ανατρέψει το συνήθως σταθερό πολιτικό σύστημα της Ιαπωνίας.

Έχει συνδεθεί με νεότερους ψηφοφόρους όπως κανένας άλλος Ιάπωνας ηγέτης στην πρόσφατη ιστορία, χάρη στην έξυπνη παρουσία της στα social media, το εμβληματικό αίσθημα μόδας και το διπλωματικό ταλέντο της.

(Σε μια κυριολεκτικά ροκ σταρ στιγμή, έδειξε τις δεξιότητές της στα ντραμς σε μία συνάντηση με τον ηγέτη της Νότιας Κορέας.)

Takaichi and Lee reportedly took part in a drum session during their summit today, playing BTS’s “Dynamite” and “Golden” from KPop Demon Hunters. pic.twitter.com/IXawJ8AQn7 — 由仁アリン Arin Yuni (@Arin_Yumi) January 13, 2026

Η Τακαΐτσι εκμεταλλεύτηκε έξυπνα τη φάση του «μήνα του μέλιτος» της ηγεσίας της, προκηρύσσοντας πρόωρες εκλογές για να αποκτήσει περισσότερη εξουσία στη Βουλή πριν μειωθεί η δημοτικότητά της.

Ωστόσο, οι ψηφοφόροι θα περιμένουν τώρα να δουν απόδοση της επένδυσής τους, και η Τακαΐτσι αντιμετωπίζει το πολύ πιο δύσκολο έργο να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της.

Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου σε μια χώρα με ταχέως μειούμενο εργατικό δυναμικό και γηράσκοντα πληθυσμό χωρίς μαζική μετανάστευση θα δοκιμάσει τις πολιτικές της ικανότητες πολύ περισσότερο από τη νίκη στις εκλογές.

Japan just sent a historic message… New right-wing PM Sanae Takaichi just won a landslide in their parliamentary election. She’s anti-illegal immigration, wants to maintain «Japanese core culture» and is a China hawk. Japan has given her a sweeping mandate. pic.twitter.com/c1V3dSI71e — Geiger Capital (@Geiger_Capital) February 8, 2026

Μια απίθανη εκλογική νίκη

Αν και το LDP της Τακαΐτσι έχει κυβερνήσει το μεγαλύτερο μέρος της μεταπολεμικής ιστορίας της Ιαπωνίας, πρόσφατα έχει σημειώσει μια σειρά από κακά εκλογικά αποτελέσματα.

Το 2024, έχασε την πλειοψηφία στην κάτω βουλή που κατείχε με τον τότε εταίρο του συνασπισμού, Komeito, μετά από μια σειρά από σκάνδαλα διαφθοράς. Στη συνέχεια, πέρυσι, ο συνασπισμός έχασε την πλειοψηφία του στην άνω βουλή, αφήνοντας την κυβέρνηση να κρέμεται από μια κλωστή.

Το κόμμα ξεκίνησε την αξιοσημείωτη ανατροπή του μετά την παράτηση του τότε πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισχάμπα τον Σεπτέμβριο, ως αποτέλεσμα αυτών των εκλογικών αποτυχιών.

Πολλές προεκλογικές δημοσκοπήσεις προέβλεπαν μια σημαντική νίκη για το LDP και τον νέο εταίρο του συνασπισμού, το Nippon Ishin (Κόμμα της Ιαπωνικής Καινοτομίας). Η Τακαΐτσι έλαβε επίσης ώθηση με την υποστήριξη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντοναλντ Τραμπ.

🚨BREAKING: It’s official, Japanese Pro-Trump populist Takaichi has WON an absolute majority in Japan’s elections She won 75% of all seats available! Japan is BACK! The world is waking up and REJECTING the left-wing ideology. 🇯🇵 pic.twitter.com/ZLC1LOJim1 — Inevitable West (@Inevitablewest) February 8, 2026

Αν και το ιαπωνικό κοινό έχει αρνητική άποψη για τον Τραμπ, γνωρίζει επίσης ότι οι ΗΠΑ είναι ο απόλυτος εγγυητής της ασφάλειάς του έναντι της Κίνας, εκτός από τον μεγαλύτερο προορισμό εξαγωγών της Ιαπωνίας.

Παρ’ όλα αυτά, υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες για το αν η δημοτικότητα της Τακαϊτσι, ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων ψηφοφόρων, θα μεταφραζόταν σε ψήφους.

Τελικά, η εκλογική της επιτυχία έφερε θετικά αποτελέσματα και στο υπόλοιπο κόμμα της.

Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις ρεκόρ χιονοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές, το LDP επανήλθε άνετα στην εξουσία με μια σημαντικά αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η συμμαχία έχει πλέον μια δύο τρίτων υπερπλειοψηφία, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να παρακάμψει τη Γερουσία για να προωθήσει το νομοθετικό της πρόγραμμα.

Μια πιο επιθετική στάση απέναντι στην Κίνα;

Από τότε που ανέλαβε πρωθυπουργός, η σκληροπυρηνική Τάκαϊτσι έχει υιοθετήσει μια επιθετική στάση απέναντι στην Κίνα.

Τον Νοέμβριο, εξόργισε το Πεκίνο λέγοντας ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να παρέμβει στρατιωτικά για να προστατεύσει την Ταϊβάν σε περίπτωση πιθανής κινεζικής εισβολής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σφοδρές επιθέσεις της Κίνας εναντίον της Τάκαϊτσι, οι οποίες συνεχίστηκαν και μετά την έλευση του νέου έτους.

Ενώ η ιαπωνική κοινή γνώμη είναι διχασμένη ως προς το αν πρέπει να βοηθήσει την Ταϊβάν σε περίπτωση σύγκρουσης με την Κίνα, υπάρχει πλέον ισχυρή υποστήριξη για την δέσμευση της Τακαϊτσι να αυξήσει τον αμυντικό προϋπολογισμό στο 2% του ΑΕΠ έως τον Μάρτιο, δύο χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Τον Δεκέμβριο, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε αύξηση 9,4% στις αμυντικές δαπάνες για την επίτευξη αυτού του στόχου, εστιάζοντας στην εγχώρια παραγωγή και στις προηγμένες δυνατότητες (κυβερνοχώρος, διάστημα, μακροχρόνιες επιθέσεις).

Σε απάντηση στις αυξανόμενες απειλές από την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία, η κυβέρνηση της Τακαϊτσι σχεδιάζει επίσης να αναθεωρήσει τις βασικές στρατηγικές ασφάλειας και άμυνας της Ιαπωνίας φέτος.

Τα οικονομικά προβλήματα στο προσκήνιο

Όσο σημαντικά και αν είναι τα θέματα άμυνας, η Τακαϊτσι θα κριθεί τελικά από το κοινό όσον αφορά την οικονομική πολιτική.

Το κοινό ανησυχεί όλο και περισσότερο για την αύξηση του πληθωρισμού και τη στασιμότητα των μισθών, που οδηγούν σε πτώση του βιοτικού επιπέδου.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: η τιμή του ρυζιού έχει διπλασιαστεί από το 2024, φτάνοντας σε νέο υψηλό τον περασμένο μήνα. Η δημόσια οργή για την αύξηση των τιμών του ρυζιού οδήγησε ακόμη και στην παραίτηση του υπουργού Γεωργίας πέρυσι.

Ο πληθωρισμός βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2% της Τράπεζας της Ιαπωνίας για 45 συνεχόμενους μήνες. Και παρόλο που οι ονομαστικοί μισθοί έχουν αυξηθεί πρόσφατα, τα πραγματικά εισοδήματα μειώνονται τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

The price of everything is up in Japan, but the price of rice is way up due to general inflation and a poor crop this past season. Despite government intervention, the price still remains well above historic norms.https://t.co/99pE4KGkyo — Unseen Japan (@UnseenJapanSite) January 28, 2026

Η Τακαΐτσι έχει θέσει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης. Έχει δεσμευτεί να αναστείλει τον φόρο 8% επί των τροφίμων στην Ιαπωνία για δύο χρόνια. Και πέρυσι, η κυβέρνησή της ανακοίνωσε ένα τεράστιο πακέτο τόνωσης της οικονομίας ύψους 135 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (192 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας), που περιλαμβάνει επιδοτήσεις για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.

Ωστόσο, αυτές οι πολιτικές θα αυξήσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα της κυβέρνησης, επιβαρύνοντας τα ήδη υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους της χώρας.

Τον περασμένο μήνα, οι τιμές των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων έπεσαν κατακόρυφα μετά την προκήρυξη των εκλογών από την Τακαΐτσι, με τις αγορές να προβλέπουν ότι η νίκη του LDP θα οδηγήσει σε χαλαρότερη δημοσιονομική πολιτική και υψηλότερο δημόσιο χρέος.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας δεν είναι πιθανό να παρέμβει για να στηρίξει την αγορά ομολόγων σε οποιαδήποτε μελλοντική κρίση, γεγονός που θα επιβαρύνει την κυβέρνηση με υψηλότερο κόστος δανεισμού, αυξάνοντας περαιτέρω το δημόσιο χρέος.

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει επίσης τεράστιες προκλήσεις που σχετίζονται με τη μείωση του πληθυσμού και του εργατικού δυναμικού.

Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε αν η Τακαΐτσι έχει τις απαντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις.

Ωστόσο, διαθέτει πλέον τη δύναμη, την εξουσία και την ελευθερία να προωθήσει ανεξέλεγκτα το πολιτικό της πρόγραμμα.