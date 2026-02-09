Ιαπωνία: Ο Τραμπ εύχεται στην Τακαΐτσι «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της
«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου», έγραψε ο Τραμπ για τη νίκη της Τακαΐτσι, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε χθες Κυριακή τη «συντριπτική νίκη» στις ιαπωνικές βουλευτικές εκλογές που κατήγαγε η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι, στην οποία ευχήθηκε «μεγάλη επιτυχία» στην εφαρμογή του υπερσυντηρητικού προγράμματός της (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Evelyn Hockstein, επάνω, μια αγκαλιά από τον Τραμπ για την Τακαΐτσι).
«Σου εύχομαι μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός σου με άξονα την ειρήνη διά της ισχύος»
«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου. Σου εύχομαι μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός σου με άξονα την ειρήνη διά της ισχύος», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.
Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι, που υπόσχεται σκληρή πολιτική όσον αφορά τη μετανάστευση, χαρακτηρίζει «χωρίς όρια» τη δυναμική της συμμαχίας της Ιαπωνίας με τις ΗΠΑ.
Συγχαρητήρια από Ταϊβάν
Ο πρώτος ηγέτης ξένου κράτους που συνεχάρη την Τακαΐτσι για την νίκη της ήταν ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινκγ – τε.
«Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας, ώστε η Ταϊβάν και η Ιαπωνία να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν από κοινού τις περιφερειακές προκλήσεις, με πνεύμα κοινών αξιών και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας, προωθώντας έτσι την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού», έγραψε ο Λάι στο X.
Η Ταϊβάν και η Ιαπωνία δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις, αλλά είναι στενοί γείτονες και ανεπίσημοι σύμμαχοι.
Τον περασμένο Νοέμβριο, η Τακαΐτσι δήλωσε ότι αν η Κίνα χρησιμοποιήσει ποτέ βία εναντίον της Ταϊβάν, η κίνηση αυτή θα αποτελούσε «απειλή για την επιβίωση» της Ιαπωνίας.
Η Κίνα ανταπάντησε οργισμένα λέγοντας ότι η Τακαΐτσι παραβίασε «τις βασικές αρχές που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις».
