Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε χθες Κυριακή τη «συντριπτική νίκη» στις ιαπωνικές βουλευτικές εκλογές που κατήγαγε η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι, στην οποία ευχήθηκε «μεγάλη επιτυχία» στην εφαρμογή του υπερσυντηρητικού προγράμματός της (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Evelyn Hockstein, επάνω, μια αγκαλιά από τον Τραμπ για την Τακαΐτσι).

«Σου εύχομαι μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός σου με άξονα την ειρήνη διά της ισχύος»

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου. Σου εύχομαι μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός σου με άξονα την ειρήνη διά της ισχύος», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

( @realDonaldTrump – Truth Social Post )

( Donald J. Trump – Feb 08 2026, 6:13 PM ET ) Congratulations to Prime Minister Sanae Takaichi and her Coalition on a LANDSLIDE Victory in today’s very important Vote. She is a highly respected and very popular Leader. Sanae’s bold and… pic.twitter.com/V6ozLN6gVu — Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) February 8, 2026

Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι, που υπόσχεται σκληρή πολιτική όσον αφορά τη μετανάστευση, χαρακτηρίζει «χωρίς όρια» τη δυναμική της συμμαχίας της Ιαπωνίας με τις ΗΠΑ.

Συγχαρητήρια από Ταϊβάν

Ο πρώτος ηγέτης ξένου κράτους που συνεχάρη την Τακαΐτσι για την νίκη της ήταν ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινκγ – τε.

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας, ώστε η Ταϊβάν και η Ιαπωνία να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν από κοινού τις περιφερειακές προκλήσεις, με πνεύμα κοινών αξιών και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας, προωθώντας έτσι την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού», έγραψε ο Λάι στο X.

Η Ταϊβάν και η Ιαπωνία δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις, αλλά είναι στενοί γείτονες και ανεπίσημοι σύμμαχοι.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Τακαΐτσι δήλωσε ότι αν η Κίνα χρησιμοποιήσει ποτέ βία εναντίον της Ταϊβάν, η κίνηση αυτή θα αποτελούσε «απειλή για την επιβίωση» της Ιαπωνίας.

Η Κίνα ανταπάντησε οργισμένα λέγοντας ότι η Τακαΐτσι παραβίασε «τις βασικές αρχές που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις».