Ιαπωνία: Ο πρόεδρος της Ταϊβάν συνεχάρη την Σανάε Τακαΐτσι για την εκλογική νίκη της

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε συνεχάρη σήμερα την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι για την εκλογική νίκη της,

Ο Λάι Τσίνγκ-τε δήλωσε ότι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα «αποδεικνύουν σαφώς» την «εμπιστοσύνη και τις υψηλές προσδοκίες» του ιαπωνικού εκλογικού σώματος στην ηγεσία και το όραμα της Τακαΐτσι.

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας, ώστε η Ταϊβάν και η Ιαπωνία να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν από κοινού τις περιφερειακές προκλήσεις, με πνεύμα κοινών αξιών και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας, προωθώντας έτσι την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού», δήλωσε ο Λάι στο X.

Περιφερειακές εντάσεις

Ο Λάι Τσινκγ – τε, είναι ο πρώτος ηγέτης ξένου κράτους, που συγχαίρει την Τακαΐτσι για την νίκη της.

Η Ταϊβάν και η Ιαπωνία δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις, αλλά είναι στενοί γείτονες και ανεπίσημοι σύμμαχοι.

02/08/26 🇺🇸🇨🇳🇹🇼 Taiwanese President Lai Ching-te’s aim to push through a $40 billion defense spending plan is mired in a stalemate as the opposition parties demand compromises, drawing fire from China hawks in the Senate who fear a looming invasion by Beijing.… — 🇺🇸 Ray Murray jr (@rmjr2654) February 8, 2026

Οι νομοθέτες τους συμμετέχουν επίσης τακτικά σε συναντήσεις μεταξύ των κομμάτων.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Τακαΐτσι δήλωσε στους Ιάπωνες νομοθέτες ότι αν η Κίνα χρησιμοποιήσει ποτέ βία εναντίον της Ταϊβάν – ενός αυτόνομου νησιού που η Κίνα διεκδικεί ως δικό της – η κίνηση αυτή θα αποτελούσε «απειλή για την επιβίωση» της Ιαπωνίας.

Η Κίνα ανταπάντησε οργισμένα λέγοντας ότι η Τακαΐτσι παραβίασε «τις βασικές αρχές που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις».