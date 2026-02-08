Ιαπωνία: Ο πρόεδρος της Ταϊβάν συνεχάρη την Σανάε Τακαΐτσι για την εκλογική νίκη της
Ο Λάι Τσινκγ - τε, είναι ο πρώτος ηγέτης ξένου κράτους, που συγχαίρει την Τακαΐτσι για την νίκη της
Ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε συνεχάρη σήμερα την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι για την εκλογική νίκη της,
Ο Λάι Τσίνγκ-τε δήλωσε ότι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα «αποδεικνύουν σαφώς» την «εμπιστοσύνη και τις υψηλές προσδοκίες» του ιαπωνικού εκλογικού σώματος στην ηγεσία και το όραμα της Τακαΐτσι.
«Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας, ώστε η Ταϊβάν και η Ιαπωνία να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν από κοινού τις περιφερειακές προκλήσεις, με πνεύμα κοινών αξιών και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας, προωθώντας έτσι την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού», δήλωσε ο Λάι στο X.
Περιφερειακές εντάσεις
Ο Λάι Τσινκγ – τε, είναι ο πρώτος ηγέτης ξένου κράτους, που συγχαίρει την Τακαΐτσι για την νίκη της.
Η Ταϊβάν και η Ιαπωνία δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις, αλλά είναι στενοί γείτονες και ανεπίσημοι σύμμαχοι.
Οι νομοθέτες τους συμμετέχουν επίσης τακτικά σε συναντήσεις μεταξύ των κομμάτων.
Τον περασμένο Νοέμβριο, η Τακαΐτσι δήλωσε στους Ιάπωνες νομοθέτες ότι αν η Κίνα χρησιμοποιήσει ποτέ βία εναντίον της Ταϊβάν – ενός αυτόνομου νησιού που η Κίνα διεκδικεί ως δικό της – η κίνηση αυτή θα αποτελούσε «απειλή για την επιβίωση» της Ιαπωνίας.
Η Κίνα ανταπάντησε οργισμένα λέγοντας ότι η Τακαΐτσι παραβίασε «τις βασικές αρχές που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις».
