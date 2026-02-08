Η Σανάε Τακαΐτσι έχει ρεαλιστικές ελπίδες για αυτοδυναμία στις εκλογές της Κυριακής με νέο κυβερνητικό εταίρο

Οι κάλπες άνοιξαν και στην Ιαπωνία (πέρα από την Ταϊλάνδη) στις εκλογές της Κυριακής για την Βουλή των Αντιπροσώπων, στις οποίες η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι επιδιώκει την εκ νέου λαϊκή νομιμοποίηση και πιθανώς την αυτοδυναμία, μετά την αλλαγή του εταίρου του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος – LDP στην πρόταση συνασπισμού που κατέθεσε το κόμμα της, ορίζοντας ως κόμμα συνεργασίας το λαϊκιστικό Κόμμα Καινοτομίας της Ιαπωνίας.

Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι διέλυσε το κοινοβούλιο τον Ιανουάριο και προκήρυξε πρόωρες εκλογές πάνω στην κορύφωση της δημοτικότητάς της (σ.σ. οριακά θα έπρεπε να θεωρείται Pop Icon στην Ιαπωνία), εν μέσω αψιμαχιών με την Κίνα για την Ταϊβάν, την ώρα που η Ιαπωνία επανεξοπλίζεται στην πιο σοβαρή της προσπάθεια πολεμικής ετοιμότητας μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Τακαΐτσι θέλει μια ισχυρότερη λαϊκή εντολή.

Japanese Prime Minister Sanae Takaichi has sparked a youth-driven craze across Japan, including for her fashion choices that have gone viral online. pic.twitter.com/M5dGMfw6qh — South China Morning Post (@SCMPNews) February 6, 2026

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 7 το πρωί, ενώ σε πολλές περιοχές της χώρας και στο κέντρο του Τόκιο έπεφτε χιόνι. Η καταμέτρηση των ψήφων θα ξεκινήσει αμέσως μετά το τέλος της ψηφοφορίας στις 8 το βράδυ σύμφωνα με Ιαπωνικά Μέσα.

Οι γενικές εκλογές για την πολύ σημαντική κάτω βουλή του κοινοβουλίου είναι οι πρώτες εθνικές εκλογές από τότε που το LDP σχημάτισε συνασπισμό με το Κόμμα Καινοτομίας της Ιαπωνίας τον περασμένο Οκτώβριο, μετά την αποχώρηση του Komeito από τη 26ετή συνεργασία του με το LDP.

Τι μπορεί να καταφέρει ο ανταγωνισμός απέναντι στην Τακαΐτσι

Για να αντισταθμίσουν αυτή την κίνηση, το Συνταγματικό Δημοκρατικό Κόμμα της Ιαπωνίας και το Κόμεϊτο ίδρυσαν την Κεντρώα Μεταρρυθμιστική Συμμαχία, με σκοπό να ενώσουν τα μέλη τους στην Κάτω Βουλή, ως συμμαχία του κέντρου και της κεντροαριστεράς.

Τα βασικά θέματα των εκλογών ήταν τα οικονομικά μέτρα, όπως η μείωση του φόρου κατανάλωσης, τα μέτρα για την καταπολέμηση της επίμονης πληθωρισμού και οι πολιτικές για τους αλλοδαπούς υπηκόους. Το επίκεντρο είναι το αν η συμμαχία LDP-JIP θα εξασφαλίσει πλειοψηφία τουλάχιστον 233 εδρών. Η Τακαϊτσι δήλωσε ότι θα παραιτηθεί αν το LDP δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την πλειοψηφία.

Japan’s first female PM, Sanae Takaichi, has gained huge attention through her unique style and savvy online campaign – but she’s also ultra-conservative and a figure of hate in China.@HelenAnnSmith0 reports on Japan’s election frontrunner ⬇ Latest 🔗 https://t.co/DeWPEGNRek pic.twitter.com/8kFCvT5iKP — Sky News (@SkyNews) February 7, 2026

Οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εθνικές εκλογές της Κυριακής δείχνουν ότι το LDP θα κερδίσει άνετα τις 233 έδρες που απαιτούνται για την πλειοψηφία στην κάτω βουλή του κοινοβουλίου, η οποία αριθμεί 465 μέλη. Ορισμένες έρευνες αναφέρουν ότι το LDP και ο συνασπιστικός του εταίρος, το λαϊκιστικό Κόμμα της Ιαπωνικής Καινοτομίας, θα μπορούσαν να κερδίσουν τις 310 έδρες που απαιτούνται για την πλειοψηφία των δύο τρίτων.

Μια πλειοψηφία 310 εδρών για τον συνασπισμό υπό την ηγεσία του LDP θα σήμαινε ότι θα μπορούσε να παρακάμψει την άνω βουλή, η οποία ελέγχεται από την αντιπολίτευση. Στην Ιαπωνία δεν υπάρχουν αριστερά κόμματα με βλέψεις για δημοσκοπική άνοδο. Το Reiwa Shinsengumi που πήρε στις εκλογές του 2025 μόλις 9 έδρες από τις 465 και το Ιαπωνικό Κομμουνιστικό Κόμμα πήρε 8 έδρες και το κεντροαριστερό