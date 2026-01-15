newspaper
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
15.01.2026 | 18:08
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
Ιαπωνία: Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι έχοντας φτάσει στο ζενίθ της δημοτικότητάς της είναι έτοιμη για πρόωρες εκλογές
Κόσμος 15 Ιανουαρίου 2026 | 23:55

Ιαπωνία: Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι έχοντας φτάσει στο ζενίθ της δημοτικότητάς της είναι έτοιμη για πρόωρες εκλογές

Με ποσοστό αποδοχής 70%, η πρώτη «Σιδηρά Κυρία της Ιαπωνίας», Σαναέ Τακαΐτσι, ετοιμάζεται για πρόωρες εκλογές καθώς πιστεύει πως μπορεί να κερδίσει περισσότερες έδρες.

Η Σαναέ Τακαΐτσι, η «Θάτσερ της Ιαπωνίας» σκοπεύει να διαλύσει το κοινοβούλιο και να πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου για να εξηγήσει την κίνηση αυτή εντός μιας εβδομάδας, δήλωσε την Τετάρτη μέλος της κυβερνητικής συμμαχίας.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, σκοπεύει να διαλύσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για πρόωρες εκλογές αμέσως μετά την έναρξη της ετήσιας κοινοβουλευτικής συνόδου την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με δήλωση του γενικού γραμματέα του κυβερνώντος κόμματός της και του συν-επικεφαλής του μικρότερου εταίρου της κυβερνητικής συμμαχίας.

«Η πρωθυπουργός Τακαϊτσι με ενημέρωσε ότι θα διαλύσει» τη Βουλή «σε πρώιμο στάδιο της τακτικής κοινοβουλευτικής συνόδου», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Χιροφούμι Γιοσιμούρα, ένας από τους ηγέτες του Κόμματος Καινοτομίας της Ιαπωνίας (JIP). Ο Γιοσιμούρα πρόσθεσε ότι η Τακαϊτσι του είπε ότι η πρωθυπουργός σκοπεύει να δώσει συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα για να εξηγήσει λεπτομερέστερα την απόφασή της.

Η Τακαϊτσι διορίστηκε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας τον Οκτώβριο και το υπουργικό της συμβούλιο απολαμβάνει ποσοστό αποδοχής 70%. Το κυβερνών κόμμα της έχει μόνο μια μικρή πλειοψηφία στην ισχυρή κάτω βουλή του κοινοβουλίου, γεγονός που εμποδίζει την ικανότητά του να προωθήσει το φιλόδοξο πολιτικό του πρόγραμμα.

Το κόμμα σε πτώση, η ίδια σε άνοδο

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (για αυτό και για την νεοφιλελεύθερη πολιτικής της αποκαλείται «Θάτσερ») της δεν διαθέτει πλειοψηφία σε καμία από τις δύο Βουλές του Κοινοβουλίου και σημειώνει πτώση στις δημοσκοπήσεις, αλλά η ίδια έχει ποσοστό αποδοχής 76% και 80% σε επιμέρους ομάδες.

Είναι χαρακτριστικό πως πωλούνται γλυκά με την φωτογραφία της στο κουτί, ενώ στο μουσείο στην γενέτειρά της έχει το αυτοκίνητό της, το βαν της προεκλογικής εκστρατείας της κτλ. Είναι μια κανονική pop ή rock star στην Ιαπωνία.

Από την ανάληψη των καθηκόντων της τον Οκτώβριο, η δημοτικότητά της έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό χάρη στο εθνικιστικό κλίμα που τροφοδοτήθηκε από τη διαμάχη με την Κίνα σχετικά με την πρότασή της ότι οι ιαπωνικές δυνάμεις θα μπορούσαν να παρέμβουν σε περίπτωση που το Πεκίνο επιτεθεί στην Ταϊβάν.

Έχει επίσης επωφεληθεί από την ιδιόμορφη πολιτική προσέγγισή της, ως προς τον χειρισμό της δημοσιότητας. Ωστόσο, οι πρόωρες εκλογές ενέχουν κινδύνους: θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την ψήφιση του προϋπολογισμού της Ιαπωνίας για το 2026 και των μέτρων ανακούφισης των τιμών.

Η Τακαΐτσι ως Pop Icon

Παρά τις τεταμένες εξωτερικές σχέσεις λόγω των δασμών και της γεωπολιτικής, πραγματοποίησε επιτυχημένες συνόδους κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζέ Μιουνγκ.

Σε μια επίδειξη της ξεχωριστής προσέγγισής της στην πρωθυπουργία, η Τακαϊτσι — η οποία ως έφηβη ήταν ντράμερ σε heavy metal συγκρότημα — έπαιξε ακόμη και ντουέτο με τον Λι μετά τη συνάντησή τους στην Ιαπωνία αυτή την εβδομάδα.

Η δημοτικότητά της αψηφά τις αρχικές προβλέψεις ότι θα αντιμετώπιζε δυσκολίες. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ποσοστό αποδοχής του υπουργικού συμβουλίου της Τακαϊτσι φτάνει το 76%. Η δημοτικότητά της μεταξύ των νεότερων γυναικών, πολλές από τις οποίες ήταν αρχικά επιφυλακτικές απέναντι στην πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, έχει φτάσει το 80%.

Η Τακαΐτσι έγινε η πέμπτη πρωθυπουργός της Ιαπωνίας σε πέντε χρόνια και κατέλαβε το πόστο ως επικεφαλής κυβέρνησης μειοψηφίας παίρνοντας την πλειοψηφία χάρη σε τρεις βουλευτές που «αποστάτησαν» στο Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα. Θεωρείται πως αν επανεκλεγεί με αυτοδυναμία, θα τηρήσει ακόμα πιο φιλικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και ακόμα πιο επιθετικές σχέσεις με την Κίνα.

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Τραμπ απειλεί με την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης για να καταστείλει τις διαμαρτυρίες
Ο Τραμπ απείλησε ευθέως με την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης, ώστε να επιβάλει στρατιωτικό νόμο και να καταστείλει τις διαμαρτυρίες για την ICE. Οι επικριτές του τον κατηγορούν πως έστησε «στρατηγική της έντασης»

Σύνταξη
Ιράν: Απάνθρωπη βαρβαρότητα, με εξόντωση διαδηλωτών και απόκρυψη των όσων συμβαίνουν, λέει ο Ιταλός πρόεδρος
«Κάθε καταστολή, κάθε χειραγώγηση της ελευθερίας περνά, πρώτα απ' όλα, από τη βίαιη καταστολή των δημοσιογράφων», δήλωσε ο Σέρτζιο Ματαρέλα για τις εξελίξεις στο Ιράν

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ
Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία «δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στον στόχο του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει» το νησί, δηλώνει ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Ιράν: Πώς η οικολογική κατάρρευση άναψε τη φλόγα της πολιτικής εξέγερσης
Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν περιγράφονται συνήθως ως οικονομικές, πολιτικές ή ιδεολογικές. Ωστόσο, πέρα από αυτό, μια βαθύτερη οικολογική κρίση διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ΗΠΑ θέλουν τις ειδικές δυνάμεις του στρατού ή την CIA στο Μεξικό με το πρόσχημα της φαιντανύλης
Μετά την Βενεζουέλα οι ΗΠΑ βάζουν στο στόχαστρο το Μεξικό, ώστε να εμποδίσουν τις «εξαγωγές» φαιντανύλης και ταυτόχρονα να επιβάλουν το θέλημά τους σε ακόμα μια χώρα της Λατινικής Αμερικής

Σύνταξη
Στην Ουκρανία η επικεφαλής του ΔΝΤ για να «κατανοήσει βασικά σημεία από τις συνθήκες επί του πεδίου»
Η επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποιείται την ώρα που η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, πρόκειται στη συνέχεια να ταξιδέψει στο Νταβός, για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Σύνταξη
Ουκρανία: Βυθίστηκε το Χάρκοβο στο σκοτάδι μετά από ρωσικό πλήγμα
O αγώνας πίεσης των λαών στοχεύοντας την οικονομία και την κοινωνική ειρήνη μέσω των ενεργειακών υποδομών συνεχίζεται στην Ουκρανία και τη Ρωσία, με το Χάρκοβο να «πληρώνει» αυτή την στρατηγική

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες τα βάζει με τους παγκόσμιους ηγέτες – «Σκοτώνετε τη διεθνή συνεργασία»
Ο Γκουτέρες τα βάζει με τους παγκόσμιους ηγέτες - «Σκοτώνετε τη διεθνή συνεργασία»

Ο Γκουτέρες χρησιμοποίησε επίσης τη δήλωση του για να προτρέψει τη λήψη μέτρων κατά της κατάχρησης της τεχνητής νοημοσύνης και να ζητήσει την καταπολέμηση των ανισοτήτων.

Σύνταξη
Συγκινήθηκε στην Πράσινη Γραμμή η Φον ντερ Λάιεν – «Ελπίζω το 2026 να φέρει νέα ώθηση στην επανένωση της Κύπρου»
«Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κύπριους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ», σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα με είδη πρώτης ανάγκης και απειλές
Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα η οποία αναμένεται να φτάσει τις προσεχείς ημέρες και προειδοποιούν τις αρχές πως αν δεν την δεχθούν, μπορεί να γίνουν στόχος επίθεσης.

Σύνταξη
Αιχμηρή απάντηση Ράμα σε Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο: «Οι Ελληνες νομίζουν ότι είναι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη»
«Ως Ελληνας […] πάντα υποτιμάς τους ανθρώπους. Νομίζεις ότι έχεις το μονοπώλιο της φιλοσοφίας. Νομίζεις ότι είσαι κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είσαι» είπε ο Έντι Ράμα.

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινό χτύπημα – Ανάμεσά τους ανώτερο στέλεχος της Χαμάς
Δύο αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ σκοτώνουν πέντε άτομα στη Γάζα, ενώ τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένας από τους νεκρούς ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος του ένοπλου τμήματος της Χαμάς

Σύνταξη
Φον ντερ Λάιεν: Αυτό που συμβαίνει στο Ιράν είναι αποτρόπαιο – Εξετάζουμε περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων
«Οι κυρώσεις αυτές είναι αποτελεσματικές, έχουν αντίκτυπο και αποδίδουν αποτελέσματα, αποδυναμώνοντας το καθεστώς και συμβάλλοντας στην άσκηση πίεσης», είπε η Ούσουλα φον ντερ Λάιεν

Σύνταξη
Η Πάμελα Άντερσον ένιωσε «αηδία» όταν βρέθηκε κοντά στον Σεθ Ρόγκεν στις Χρυσές Σφαίρες
Η Πάμελα Άντερσον αποφάσισε να αποχωρήσει από την τελετή απονομής βραβειών των Χρυσών Σφαιρών 2026, αφού εντόπισε στο κοινό τον παραγωγό της σειράς «Pam & Tommy», Σεθ Ρόγκαν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επίδειξη ταλέντου και ψυχής
Η Εθνική ομάδα πόλο έδειξε και κόντρα στην Κροατία, πως είναι πανέτοιμη για την κορυφή της Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Συγγνώμη Κυρανάκη μετά το σάλο για το σεξιστικο σχόλιο του στην Πέρκα
Συγγνώμη από την Πέτη Πέρκα για το σεξιστικό σχόλιο μέσα στη Βουλή ζητά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μετά το σάλο που προκάλεσε, αναγνωρίζει πως έκανε «λάθος» και τονίζει πως η φρασεολογία που χρησιμοποίησε «δεν συνάδει με τις προσωπικές του αρχές».

Σύνταξη
Αρτέτα: «Γεννήθηκα με σοβαρή δυσλειτουργία στην καρδιά – Η μητέρα μου δεν ήθελε ποτέ να παίξω ποδόσφαιρο»
Σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, στην τρυφερή ηλικία των δύο ετών, υπεβλήθη ο Μικέλ Αρτέτα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του στην ισπανική τηλεόραση.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λέσβος: Με μια βουτιά στα κρύα νερά της θάλασσας γιόρτασαν την αθώωσή τους οι διασώστες μεταναστών της ERCI
Η αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου κλείνει έναν μακρύ και φορτισμένο δικαστικό κύκλο και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη δημόσια συζήτηση σχετικά με το αν και σε ποιο βαθμό η ανθρωπιστική δράση μπορεί να ποινικοποιηθεί - Την υπόθεση παρακολούθησαν στενά ανθρωπιστικές οργανώσεις και διεθνή μέσα ενημέρωσης

Σύνταξη
Ελλάδα – Κροατία 11-10: Ανίκητη η Εθνική, έγραψε ιστορία και «άνοιξε» τον δρόμο για τα ημιτελικά! (vid)
Αν και αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο στα τελευταία 3.13, η Εθνική πόλο νίκησε για πρώτη φορά τους Κροάτες σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και βάζει... πλώρη για την 4άδα της διοργάνωσης του Βελιγραδίου!

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Τραμπ απειλεί με την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης για να καταστείλει τις διαμαρτυρίες
Σύνταξη
Αγρότες: «Παιχνίδι» εντυπώσεων με Ανεστίδη πριν το κρίσιμο ραντεβού των αγροτών στο Μαξίμου
Η μάλλον καθόλου τυχαία διαρροή με τις απαράδεκτες εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού από τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, η εισαγγελική διάταξη για τη δέσμευση της περιουσίας του και… οι «έμπειροι μηχανισμοί να στήνουν παγίδες» που καταγγέλλουν οι αγρότες.

Σύνταξη
Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους
«Το σπίτι αυτό έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους μεγαλύτερους δημάρχους στην ιστορία της πόλης μας» λέει ο Έρικ Άνταμς, ο προηγούμενος ένοικός του, στο Vanity Fair, «και πραγματικά εκπέμπει αυτή την ενέργεια — και όχι μόνο λόγω του φαντάσματος που στοιχειώνει τους διαδρόμους του».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Απάνθρωπη βαρβαρότητα, με εξόντωση διαδηλωτών και απόκρυψη των όσων συμβαίνουν, λέει ο Ιταλός πρόεδρος
Σύνταξη
Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»
Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος Νίκος Αλιάγας, μίλησε για τον τόπο καταγωγής του, το Μεσολόγγι, με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Έξοδο.

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ
Σύνταξη
Φρεγάτα «Κίμων»: Η εντυπωσιακή άφιξη της Belharra στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας
Πλοία του Στόλου, συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων φρεγατών, υποδέχθηκαν τη φρεγάτα «Κίμων» εν πλω, αποδίδοντας τιμές με τους συριγμούς τους, σε μια συμβολική κίνηση συνάντησης της ναυτικής παράδοσης με το μέλλον.

Σύνταξη
LIVE: Κόμο – Μίλαν
LIVE: Κόμο – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Μίλαν για τη 16η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Κυρανάκη: Σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια – Να τον χαίρεται ο Μητσοτάκης
«Δεν έχουμε τίποτα να πούμε για τα στερεότυπα που αναπαράγει για τέτοια τοποθέτηση από υπουργικό έδρανο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ιράν: Πώς η οικολογική κατάρρευση άναψε τη φλόγα της πολιτικής εξέγερσης
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Γάλλος Ολυμπιονίκης Γιανίκ Ανιέλ θα δικαστεί με την κατηγορία του βιασμού ανήλικης
Γαλλικό εφετείο επιβεβαίωσε ότι ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση θα δικαστεί για τον φερόμενο βιασμό και τη σεξουαλική επίθεση της κόρης του προπονητή του, η οποία ήταν 13 ετών τότε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι ΗΠΑ θέλουν τις ειδικές δυνάμεις του στρατού ή την CIA στο Μεξικό με το πρόσχημα της φαιντανύλης
Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Κυρανάκης επιτέθηκε σεξιστικά στην Πέρκα, ξεπερνώντας κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας
«Καμία βουλεύτρια δεν πρόκειται να δεχτεί μαθήματα 'συμπεριφοράς' από υπουργούς που αδυνατούν να τηρήσουν ακόμη και τους στοιχειώδεις θεσμικούς κανόνες», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
