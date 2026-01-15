Ιαπωνία: Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι έχοντας φτάσει στο ζενίθ της δημοτικότητάς της είναι έτοιμη για πρόωρες εκλογές

Η Σαναέ Τακαΐτσι, η «Θάτσερ της Ιαπωνίας» σκοπεύει να διαλύσει το κοινοβούλιο και να πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου για να εξηγήσει την κίνηση αυτή εντός μιας εβδομάδας, δήλωσε την Τετάρτη μέλος της κυβερνητικής συμμαχίας.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, σκοπεύει να διαλύσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για πρόωρες εκλογές αμέσως μετά την έναρξη της ετήσιας κοινοβουλευτικής συνόδου την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με δήλωση του γενικού γραμματέα του κυβερνώντος κόμματός της και του συν-επικεφαλής του μικρότερου εταίρου της κυβερνητικής συμμαχίας.

«Η πρωθυπουργός Τακαϊτσι με ενημέρωσε ότι θα διαλύσει» τη Βουλή «σε πρώιμο στάδιο της τακτικής κοινοβουλευτικής συνόδου», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Χιροφούμι Γιοσιμούρα, ένας από τους ηγέτες του Κόμματος Καινοτομίας της Ιαπωνίας (JIP). Ο Γιοσιμούρα πρόσθεσε ότι η Τακαϊτσι του είπε ότι η πρωθυπουργός σκοπεύει να δώσει συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα για να εξηγήσει λεπτομερέστερα την απόφασή της.

Η Τακαϊτσι διορίστηκε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας τον Οκτώβριο και το υπουργικό της συμβούλιο απολαμβάνει ποσοστό αποδοχής 70%. Το κυβερνών κόμμα της έχει μόνο μια μικρή πλειοψηφία στην ισχυρή κάτω βουλή του κοινοβουλίου, γεγονός που εμποδίζει την ικανότητά του να προωθήσει το φιλόδοξο πολιτικό του πρόγραμμα.

Prime Minister Takaichi Sanae and President Lee Jae Myung found harmony after a summit through a drum session. Lee once told Takaichi drumming was a long-held dream. More about the Japan-South Korea summit: https://t.co/PC60shhGSo pic.twitter.com/16k6Jnb58U — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) January 14, 2026

Το κόμμα σε πτώση, η ίδια σε άνοδο

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (για αυτό και για την νεοφιλελεύθερη πολιτικής της αποκαλείται «Θάτσερ») της δεν διαθέτει πλειοψηφία σε καμία από τις δύο Βουλές του Κοινοβουλίου και σημειώνει πτώση στις δημοσκοπήσεις, αλλά η ίδια έχει ποσοστό αποδοχής 76% και 80% σε επιμέρους ομάδες.

Είναι χαρακτριστικό πως πωλούνται γλυκά με την φωτογραφία της στο κουτί, ενώ στο μουσείο στην γενέτειρά της έχει το αυτοκίνητό της, το βαν της προεκλογικής εκστρατείας της κτλ. Είναι μια κανονική pop ή rock star στην Ιαπωνία.

Από την ανάληψη των καθηκόντων της τον Οκτώβριο, η δημοτικότητά της έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό χάρη στο εθνικιστικό κλίμα που τροφοδοτήθηκε από τη διαμάχη με την Κίνα σχετικά με την πρότασή της ότι οι ιαπωνικές δυνάμεις θα μπορούσαν να παρέμβουν σε περίπτωση που το Πεκίνο επιτεθεί στην Ταϊβάν.

Έχει επίσης επωφεληθεί από την ιδιόμορφη πολιτική προσέγγισή της, ως προς τον χειρισμό της δημοσιότητας. Ωστόσο, οι πρόωρες εκλογές ενέχουν κινδύνους: θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την ψήφιση του προϋπολογισμού της Ιαπωνίας για το 2026 και των μέτρων ανακούφισης των τιμών.

Takaichi Sanae, who is set to become Japan’s first female Prime Minister, is well-known for having a favorite car: a 1991 Toyota Supra. In this 2023 clip, she reacted with joy after Toyota restored her car to its original condition. (It’s now in a museum)pic.twitter.com/hMQT8tDsxq — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) October 5, 2025

Η Τακαΐτσι ως Pop Icon

Παρά τις τεταμένες εξωτερικές σχέσεις λόγω των δασμών και της γεωπολιτικής, πραγματοποίησε επιτυχημένες συνόδους κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζέ Μιουνγκ.

Σε μια επίδειξη της ξεχωριστής προσέγγισής της στην πρωθυπουργία, η Τακαϊτσι — η οποία ως έφηβη ήταν ντράμερ σε heavy metal συγκρότημα — έπαιξε ακόμη και ντουέτο με τον Λι μετά τη συνάντησή τους στην Ιαπωνία αυτή την εβδομάδα.

Businesses in Prime Minister Takaichi’s hometown, Nara, are cashing in on her popularity:

•souvenir shops are selling Takaichi snacks

•the Nara Royal Hotel has a Sanae-chan Lunch including some of her favorite foods & a Takaichi card for 3700 yen ($23)pic.twitter.com/jv0Ho1utVW https://t.co/BuP5D88AeM — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 11, 2026

Η δημοτικότητά της αψηφά τις αρχικές προβλέψεις ότι θα αντιμετώπιζε δυσκολίες. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ποσοστό αποδοχής του υπουργικού συμβουλίου της Τακαϊτσι φτάνει το 76%. Η δημοτικότητά της μεταξύ των νεότερων γυναικών, πολλές από τις οποίες ήταν αρχικά επιφυλακτικές απέναντι στην πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, έχει φτάσει το 80%.

Η Τακαΐτσι έγινε η πέμπτη πρωθυπουργός της Ιαπωνίας σε πέντε χρόνια και κατέλαβε το πόστο ως επικεφαλής κυβέρνησης μειοψηφίας παίρνοντας την πλειοψηφία χάρη σε τρεις βουλευτές που «αποστάτησαν» στο Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα. Θεωρείται πως αν επανεκλεγεί με αυτοδυναμία, θα τηρήσει ακόμα πιο φιλικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και ακόμα πιο επιθετικές σχέσεις με την Κίνα.