Ιαπωνία: Σε εγκάρδιο κλίμα η συνάντηση του Τραμπ με την πρωθυπουργό Τακαΐτσι
Θερμή χειραψία και φιλοφρονήσεις αντάλλαξαν Τραμπ και Τακαΐτσι κατά τη συνάντησή τους στην είσοδο του παλατιού Ακάσακα, στην Ιαπωνία.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός σήμερα Τρίτη από τη νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, για συνομιλίες σχετικά με θέματα άμυνας και εμπορίου.
Οι δύο ηγέτες αντήλλαξαν θερμή χειραψία στην είσοδο του παλατιού Ακάσακα, πριν την προγραμματισμένη 45λεπτη συνάντησή τους (φωτογραφία, επάνω, του Reuters/Evelyn Hockstein).
«Ανέκαθεν έτρεφα μεγάλη αγάπη και σεβασμό για την Ιαπωνία», δήλωσε ο Τραμπ
Η Σανάε Τακαΐτσι ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη «διαρκή φιλία» του με τον εκλιπόντα πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σίνζο Αμπε, ο οποίος υπήρξε μέντοράς της. «Είχα εντυπωσιαστεί και με εμπνεύσατε πολύ», είπε στον Τραμπ.
Από την πλευρά του, ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας ότι η Ουάσιγκτον είναι σύμμαχος του Τόκιο «στο υψηλότερο επίπεδο», σε μια εποχή που οι ΗΠΑ πιέζουν τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της.
«Ανέκαθεν έτρεφα μεγάλη αγάπη και σεβασμό για την Ιαπωνία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή θα είναι μια προνομιακή σχέση. Είμαστε σύμμαχοι στο υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε ο Τραμπ.
Σχέση για… Νόμπελ
Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας τόνισε πως επιθυμεί να εγκαινιάσει μια νέα «χρυσή εποχή» στις σχέσεις των δύο κρατών.
Κυβερνητικές πηγές στο Τόκιο ανέφεραν πως η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας σκοπεύει να προτείνει τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης.
