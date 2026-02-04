newspaper
Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 09:00
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα στην κίνηση
Ιαπωνία: Τι είναι η «Σαναμανία» – Μπορεί να χαρίσει την εκλογική νίκη στην Τακαΐτσι;
Ιαπωνία: Τι είναι η «Σαναμανία» – Μπορεί να χαρίσει την εκλογική νίκη στην Τακαΐτσι;

Η Σαναέ Τακαΐτσι φαίνεται να έχει απήχηση στους ψηφοφόρους κάτω των 30 ετών, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση

Η τσάντα που κρατάει ξεπουλάει, το ροζ στυλό της έχει γίνει viral, ακόμη και τα αγαπημένα της σνακ έχουν τεράστια ζήτηση: η ηγέτης της Ιαπωνίας, η 64χρονη Σαναέ Τακαΐτσι, έχει προκαλέσει μια απρόβλεπτη μανία, κυρίως στη νεολαία, που θα μπορούσε να της εξασφαλίσει μια εντυπωσιακή εκλογική νίκη, γράφει το Reuters.

Η Τακαΐτσι έχει δημιουργήσει ένα κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επισκιάζει εκείνο των αντιπάλων της

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η «Σανακάτσου» (σε ελεύθερη μετάφραση «Σαναμανία») πιθανόν να βοηθήσει την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας να εξασφαλίσει ξεκάθαρη εντολή στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής και να πραγματοποιήσει τα δημοσιονομικά της σχέδια, τα οποία έχει υποσχεθεί για την αναζωογόνηση της οικονομίας.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επωφελούμενος από την προσωπική της δημοτικότητα, ο κυβερνητικός συνασπισμός της θα μπορούσε να εξασφαλίσει έως και 300 έδρες στην Κάτω Βουλή των 465 εδρών, όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις αυτής της εβδομάδας, ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα δεδομένου ότι ο προκάτοχός της παραιτήθηκε αφού έχασε τον έλεγχο και στα δύο σώματα της Βουλής.

Αυτό που είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι η απήχηση που έχει η υπερσυντηρητική ηγέτης στους κάτω των 30 ετών ψηφοφόρους, που σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση την προτιμούν κατά 90% και πλέον. Το συνολικό ποσοστό της δημοτικότητάς της ανέρχεται σε περίπου 60%.

Ο Τακανόρι Κομπαγιάσι, διευθυντής στην Hamano, της εταιρείας που κατασκευάζει την μαύρη δερμάτινη τσάντα αξίας περίπου 760 ευρώ, την οποία η Τακαϊτσι κρατάει συχνά, λέει ότι έχει εντυπωσιαστεί από το πόσες γυναίκες σπεύδουν να την παραγγείλουν καθώς έχει αναμονή εννέα μήνες.

«Την αγοράζουν συνήθως σαραντάρες ή πενηντάρες γυναίκες», εξηγεί ο Κομπαγιάσι από το εργοστάσιο της εταιρείας στο Ναγκάνο της κεντρικής Ιαπωνίας όπου δημοσιεύματα που αφορούν την πρωθυπουργό είναι ανηρτημένα σε πίνακα ανακοινώσεων.

«Αλλά από τότε που έγινε ευρέως γνωστή (η τσάντα), ίσως χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουμε παρατηρήσει έντονο ενδιαφέρον από πελάτισσες στα 20 και στα 30 τους», προσθέτει.

Ανάλογη διαδικτυακή μανία παρατηρείται και σε σχέση με το ροζ στυλό της, το οποίο χρησιμοποιεί για να κρατάει σημειώσεις στη βουλή, αλλά και για τις ρυζογκοφρέτες με γεύση γαρίδας που τρώει όταν μετακινείται με το τρένο.

Επικράτηση στα social media

Η Τακαΐτσι έχει δημιουργήσει ένα κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επισκιάζει εκείνο των αντιπάλων της, τόσο εντός του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος όσο και σε ολόκληρη την αντιπολίτευση. Έχει περίπου 2,6 εκατομμύρια ακόλουθους στο X, σε σύγκριση με περίπου 64.000 για τον Γιοσιχίκο Νόντα, ηγέτη του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης.

Η Σαναέ Τακαΐτσι.

Τα προσωπικά ποσοστά αποδοχής της είναι σχεδόν διπλάσια από αυτά του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματός της (LDP), ενός παραδοσιακά ανδροκρατούμενου κόμματος, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε προχθές, Δευτέρα, από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK.

Οι viral αναρτήσεις της ξεχωρίζουν στη συνήθως συντηρητική πολιτική της Ιαπωνίας, όπως βίντεο με την ίδια να παίζει στα ντραμς την επιτυχία Golden από τη σειρά του Netflix K-Pop Demon Hunters, με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιουνγκ ή βίντεο που την δείχνουν να τραγουδάει στα ιταλικά το «Χρόνια Πολλά» στην πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Όταν ανακοίνωσε τις πρόωρες εκλογές στις 19 Ιανουαρίου, χαρακτήρισε την ψηφοφορία ως ένα de facto δημοψήφισμα για την ηγεσία και τις πολιτικές της, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής επέκτασης και των σχεδίων της για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης στρατιωτικής ισχύος της Κίνας.

«Μπορείτε να εμπιστευτείτε τη διαχείριση του έθνους στη Σαναέ Τακαΐτσι; Ζητώ ευθέως από τον λαό να κρίνει», είπε.

Η Τακαΐτσι δηλώνει θαυμάστρια της Θάτσερ

Σκαρφαλωμένη πάνω σε ένα φορτηγό της προεκλογικής εκστρατείας της έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Ακιχαμπάρα, η Τακαΐτσι μίλησε για την ταπεινή ανατροφή της μακριά από την πολιτική ελίτ της Ιαπωνίας και κάλυψε θέματα από το κόστος των κομμωτηρίων μέχρι τον έλεγχο της μετανάστευσης.

Η Τακαΐτσι, της οποίας η μητέρα ήταν αστυνομικός και ο πατέρας εργαζόταν σε μια αυτοκινητοβιομηχανία, δήλωσε ότι εμπνεύστηκε από τη Μάργκαρετ Θάτσερ, την κόρη ενός καταστηματάρχη που έγινε η πρώτη γυναίκα και η μακροβιότερη στην εξουσία σύγχρονη πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Ορισμένοι αναλυτές αμφισβητούν αν θα εμφανιστούν στις κάλπες αρκετοί από τους νέους που έχει προσελκύσει η πρωθυπουργός για να της εξασφαλίσουν την σαρωτική νίκη που προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις την Κυριακή. Οι νεότεροι ψηφοφόροι ήταν ανέκαθεν λιγότερο πιθανό να ψηφίσουν, σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές που στήριξαν την σχεδόν αδιάλειπτη μεταπολεμική κυριαρχία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP).

Αλλά ακόμη και μια μετριοπαθής νίκη θα υπογράμμιζε πώς η προσωπική της απήχηση έχει από μόνη της ευνοήσει την τύχη ενός κόμματος του οποίου η μακρά κυριαρχία στην εξουσία είχε αρχίσει να υποχωρεί με γοργούς ρυθμούς, εκτιμά ο Ντέιβιντ Μπόλινγκ, διευθυντής της The Asia Group, της κορυφαίας αμερικανικής εταιρείας στρατηγικών συμβούλων.

«Η δύναμη της προσωπικότητάς της φαίνεται να υπερβαίνει την πολιτική», καταλήγει.

Economy
Αποταμίευση: Όνειρο θερινής… νυκτός για 8 στους 10 Έλληνες

Αποταμίευση: Όνειρο θερινής… νυκτός για 8 στους 10 Έλληνες

Business
Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

inWellness
inTown
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ
Σχέδιο DAIDS 04.02.26

Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Euractiv, οι Βρυξέλλες διερευνούν τρόπους ώστε οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών-μελών να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα με ασφάλεια. Αλλά χωρίς εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων
Κόσμος 04.02.26

Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων

Η θεωρία για το Τρίγωνο των Βερμούδων δεν περιλαμβάνει εξωγήινους, πύλες ή κατάρες, αλλά φυσικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες για σύντομο χρονικό διάστημα

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον στο Αμπού Ντάμπι για τον τερματισμό του πολέμου
Στο Αμπού Ντάμπι 04.02.26

Νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα - Τι ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι
Royal Lodge 04.02.26

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι

Η αποχώρηση του πρώην πρίγκιπα Άντριου από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ και η μετακόμισή του στο Σάντρινγκαμ συμπίπτουν με την αναζωπύρωση της υπόθεσης Έπσταϊν και νέους ισχυρισμούς που αγγίζουν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει
New START 04.02.26

New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει

Η new START, η μόνη εναπομείνασα πυρηνική συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, λήγει την Πέμπτη. Μπορεί να επιταχυνθεί σύντομα ένας νέος αγώνας εξοπλισμών;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα ΗΑΕ υπόσχονται 500 εκατ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν
Κόσμος 04.02.26

Τα ΗΑΕ υπόσχονται 500 εκατ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν

Ο πόλεμος στο Σουδάν, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει ξεριζώσει κάπου 11 εκατομμύρια κατοίκους, προκαλώντας «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο»

Σύνταξη
Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν
Δύο βασικοί στόχοι 04.02.26

Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν

Η στόχευση του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν έχει αλλάξει. Οι στρατιωτικές επιλογές που έχει ξεπερνούν τα σχέδια που εξέταζε όταν ήταν σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις κατά της κυβέρνησης στην Τεχεράνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σι ο «καταστροφέας»: Ο Κινέζος ηγέτης «έκλεισε» τις υποθέσεις του με τον Στρατό
Έχει αυτοπεποίθηση 04.02.26

Σι ο «καταστροφέας»: Ο Κινέζος ηγέτης «έκλεισε» τις υποθέσεις του με τον Στρατό

Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι και ειδικοί επιχειρούν να αξιολογήσουν και ίσως να μαντέψουν τις τελευταίες κινήσεις εκκαθάρισης του Κινεζικού Στρατού από τον Σι Τζιπίνγκ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κατηγορητήριο-καταπέλτης για τον Ηλιόπουλο
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Κατηγορητήριο-καταπέλτης για τον Ηλιόπουλο

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ κλήθηκε σε απολογία με δυο άρθρα. Το ένα προβλέπει απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο από 2-6 μήνες και το άλλο (με τον τίτλο παραγράφου «επεισόδια σε βάρος αξιωματούχων αγώνα. Άσκηση βίας») μέχρι πέντε έτη. Δίωξη και από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα

Βάιος Μπαλάφας
Πειθαρχική δίωξη σε Ηλιόπουλο και ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Πειθαρχική δίωξη σε Ηλιόπουλο και ΑΕΚ

Πειθαρχική δίωξη ασκήθηκε τόσο στην ΠΑΕ ΑΕΚ όσο και στον ιδιοκτήτη της, Μάριο Ηλιόπουλο, για όσα δήλωσε μετά το πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία
Επιστήμες 04.02.26

Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία

Οι δύο ιοί έχουν προκαλέσει σποραδικά κρούσματα σε Ασία και ΗΠΑ, μέχρι στιγμής όμως δεν δείχνουν να έχουν αποκτήσει την ικανότητα ευρείας μετάδοσης μεταξύ ανθρώπων.

Σύνταξη
Ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ επικρίνει τον τρόπο που οι Μπέκαμ εκθέτουν την οικογένεια στη δημοσιότητα
Αναγκάζομαι να τοποθετηθώ 04.02.26

Ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ επικρίνει τον τρόπο που οι Μπέκαμ εκθέτουν την οικογένεια στη δημοσιότητα

Για πρώτη φορά δημόσια τοποθετήθηκε ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ για τη ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τον τρόπο που η υπόθεση παίρνει διαστάσεις στη δημοσιότητα και δηλώνοντας τη στήριξή του στον Μπρούκλιν και τον γάμο του.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πέντε φορές που επιχειρήθηκε η πολιτική αξιοποίησή τους
Τρανταχτά παραδείγματα 04.02.26

Πέντε φορές που επιχειρήθηκε η πολιτική αξιοποίηση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Οι φετινοί Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα φιλοξενηθούν σε Μιλάνο και Κορτίνα ντ' Αμπέτσο - Η αξιοποίηση της διοργάνωσης από τον Χίτλερ μέχρι τους Ρίγκαν και Πούτιν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αλέξης Τσίπρας: «Διαφάνεια», για πραγματικά διαυγείς δημόσιες δαπάνες, χωρίς «παραθυράκια»
Νέα παρέμβαση 04.02.26

Αλέξης Τσίπρας: «Διαφάνεια», για πραγματικά διαυγείς δημόσιες δαπάνες, χωρίς «παραθυράκια»

Ο Αλέξης Τσίπρας υλοποιεί τη δέσμευσή του για εξέλιξη της «Διαύγειας» που θα διασφαλίζει πραγματική διαφάνεια σε κάθε δημόσια δαπάνη. Προαναγγέλλει την «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» την νέα ψηφιακή πλατφόρμα, που θα ανιχνεύει και όσα δεν μπορεί σήμερα η Διαύγεια.

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις στη Χίο για το «έγκλημα» με 15 νεκρούς μετανάστες
«Όχι άλλοι νεκροί στο Αιγαίο» 04.02.26

Κινητοποιήσεις στη Χίο για το «έγκλημα» με 15 νεκρούς μετανάστες

«Δεν θα δεχθούμε ως κανονικότητα το Αιγαίο να γεμίζει νεκρούς», τονίζουν οι κάτοικοι στη Χίο - Απαιτείται η πλήρης διερεύνηση του συμβάντος, που οδήγησε στον θάνατο 15 πρόσφυγες - μετανάστες

Σύνταξη
Κοζάνη: Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένες έπειτα από επεισοδιακό καυγά που κατέληξε σε ξυλοδαρμό
Στην Κοζάνη 04.02.26

Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένες έπειτα από επεισοδιακό καυγά που κατέληξε σε ξυλοδαρμό

Οι δύο οικογένειες φέρονται να έχουν «διαφορές» από το παρελθόν - Το επεισόδιο στην Κοζάνη ξεκίνησε από μια έντονη λογομαχία αλλά τα πράγματα ξέφυγαν όταν ο σύζυγος της μιας επιτέθηκε στην άλλη

Σύνταξη
Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη: Ο Μητσοτάκης δεν ανέλαβε προχθές – Υπονόμευσε τους θεσμούς, κάνει συνταγματικό λαϊκισμό
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη: Ο Μητσοτάκης δεν ανέλαβε προχθές – Υπονόμευσε τους θεσμούς, κάνει συνταγματικό λαϊκισμό

Δριμεία επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με την ακρίβεια, δεν σέβεται το Σύνταγμα, εξαπατά τους πολίτες με τη θέση του για το άρθρο 86, επί ημερών του οι πολίτες έχουν από τους μικρότερους μισθούς στην Ευρώπη, ανέφερε

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων
Οικονομικές Ειδήσεις 04.02.26

Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων - Σε ποιες περιπτώσεις αφορούν

Πώς θα ελέγξετε εάν το όχημά σας εντοπίζεται σε παράβαση - Οι περιπτώσεις που τα πρόστιμα διπλασιάζονται και επιβάλλονται περαιτέρω κυρώσεις, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ

Σύνταξη
Ο Γιαμπουσέλε επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν»
Euroleague 04.02.26

Ο Γιαμπουσέλε επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν»

Η διορία των μεταγραφών στο NBA ολοκληρώνεται την Πέμπτη (5/2) και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε για πιθανή αποχώρησή του από τους Νιου Γιορκ Νικς με προορισμό την Ευρώπη...

Σύνταξη
Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ
Σχέδιο DAIDS 04.02.26

Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Euractiv, οι Βρυξέλλες διερευνούν τρόπους ώστε οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών-μελών να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα με ασφάλεια. Αλλά χωρίς εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. με φορτηγό
Στη Θεσσαλονίκη 04.02.26

Νεκρός 17χρονος έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. με φορτηγό

Ο άτυχος 17χρονος καθόταν στο πίσω κάθισμα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση, ενώ στο τιμόνι βρισκόταν ένας άλλος 17χρονος συνοδευόμενος από τη μητέρα του, όπως ορίζει ο νόμος γι' αυτή την ηλικία

Σύνταξη
O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»
SmartLess 04.02.26

O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»

«Τον ευχαριστήσαμε και τελειώσαμε εκεί», είπε ο Γουίλ Άρνετ χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του, λέγοντας πως αν γινόταν γνωστό ποιος ήταν, «θα μένατε άφωνοι».

Σύνταξη
Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ
Euroleague 04.02.26

Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ

Ο Τζέριαν Γκραντ έπαιξε αδιάθετος κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς το πρωί ήταν στο νοσοκομείο, όμως ήταν αυτός που χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό, χάρη στο σπουδαίο καλάθι που πέτυχε στο φινάλε.

Σύνταξη
Προσγειώθηκε στην Τιμισοάρα το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ που θα μεταφέρει στην Ελλάδα τον τραυματία οπαδό του ΠΑΟΚ
Δυστύχημα στη Ρουμανία 04.02.26 Upd: 11:26

Προσγειώθηκε στην Τιμισοάρα το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ που θα μεταφέρει στην Ελλάδα τον τραυματία οπαδό του ΠΑΟΚ

Ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ παραμένει διασωληνωμένος και η αεροδιακομιδή θα γίνει υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ώστε να μην καταπονηθεί κατά τη μεταφορά

Σύνταξη
