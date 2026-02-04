Η τσάντα που κρατάει ξεπουλάει, το ροζ στυλό της έχει γίνει viral, ακόμη και τα αγαπημένα της σνακ έχουν τεράστια ζήτηση: η ηγέτης της Ιαπωνίας, η 64χρονη Σαναέ Τακαΐτσι, έχει προκαλέσει μια απρόβλεπτη μανία, κυρίως στη νεολαία, που θα μπορούσε να της εξασφαλίσει μια εντυπωσιακή εκλογική νίκη, γράφει το Reuters.

Η Τακαΐτσι έχει δημιουργήσει ένα κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επισκιάζει εκείνο των αντιπάλων της

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η «Σανακάτσου» (σε ελεύθερη μετάφραση «Σαναμανία») πιθανόν να βοηθήσει την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας να εξασφαλίσει ξεκάθαρη εντολή στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής και να πραγματοποιήσει τα δημοσιονομικά της σχέδια, τα οποία έχει υποσχεθεί για την αναζωογόνηση της οικονομίας.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Japan’s first female PM is winning hearts of young voters. Approval among voters in their 20s tops 80%, fueled by plainspoken language and “Sanakatsu” fan culture. But admiration doesn’t always translate into ballots, and youth turnout remains low. https://t.co/asOwhUIkQV — Andy Sharp (@sharp_writing) February 4, 2026

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επωφελούμενος από την προσωπική της δημοτικότητα, ο κυβερνητικός συνασπισμός της θα μπορούσε να εξασφαλίσει έως και 300 έδρες στην Κάτω Βουλή των 465 εδρών, όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις αυτής της εβδομάδας, ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα δεδομένου ότι ο προκάτοχός της παραιτήθηκε αφού έχασε τον έλεγχο και στα δύο σώματα της Βουλής.

Αυτό που είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι η απήχηση που έχει η υπερσυντηρητική ηγέτης στους κάτω των 30 ετών ψηφοφόρους, που σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση την προτιμούν κατά 90% και πλέον. Το συνολικό ποσοστό της δημοτικότητάς της ανέρχεται σε περίπου 60%.

Ο Τακανόρι Κομπαγιάσι, διευθυντής στην Hamano, της εταιρείας που κατασκευάζει την μαύρη δερμάτινη τσάντα αξίας περίπου 760 ευρώ, την οποία η Τακαϊτσι κρατάει συχνά, λέει ότι έχει εντυπωσιαστεί από το πόσες γυναίκες σπεύδουν να την παραγγείλουν καθώς έχει αναμονή εννέα μήνες.

«Την αγοράζουν συνήθως σαραντάρες ή πενηντάρες γυναίκες», εξηγεί ο Κομπαγιάσι από το εργοστάσιο της εταιρείας στο Ναγκάνο της κεντρικής Ιαπωνίας όπου δημοσιεύματα που αφορούν την πρωθυπουργό είναι ανηρτημένα σε πίνακα ανακοινώσεων.

«Αλλά από τότε που έγινε ευρέως γνωστή (η τσάντα), ίσως χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουμε παρατηρήσει έντονο ενδιαφέρον από πελάτισσες στα 20 και στα 30 τους», προσθέτει.

Ανάλογη διαδικτυακή μανία παρατηρείται και σε σχέση με το ροζ στυλό της, το οποίο χρησιμοποιεί για να κρατάει σημειώσεις στη βουλή, αλλά και για τις ρυζογκοφρέτες με γεύση γαρίδας που τρώει όταν μετακινείται με το τρένο.

Επικράτηση στα social media

Η Τακαΐτσι έχει δημιουργήσει ένα κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επισκιάζει εκείνο των αντιπάλων της, τόσο εντός του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος όσο και σε ολόκληρη την αντιπολίτευση. Έχει περίπου 2,6 εκατομμύρια ακόλουθους στο X, σε σύγκριση με περίπου 64.000 για τον Γιοσιχίκο Νόντα, ηγέτη του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης.

Τα προσωπικά ποσοστά αποδοχής της είναι σχεδόν διπλάσια από αυτά του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματός της (LDP), ενός παραδοσιακά ανδροκρατούμενου κόμματος, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε προχθές, Δευτέρα, από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK.

Οι viral αναρτήσεις της ξεχωρίζουν στη συνήθως συντηρητική πολιτική της Ιαπωνίας, όπως βίντεο με την ίδια να παίζει στα ντραμς την επιτυχία Golden από τη σειρά του Netflix K-Pop Demon Hunters, με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιουνγκ ή βίντεο που την δείχνουν να τραγουδάει στα ιταλικά το «Χρόνια Πολλά» στην πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Όταν ανακοίνωσε τις πρόωρες εκλογές στις 19 Ιανουαρίου, χαρακτήρισε την ψηφοφορία ως ένα de facto δημοψήφισμα για την ηγεσία και τις πολιτικές της, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής επέκτασης και των σχεδίων της για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης στρατιωτικής ισχύος της Κίνας.

«Μπορείτε να εμπιστευτείτε τη διαχείριση του έθνους στη Σαναέ Τακαΐτσι; Ζητώ ευθέως από τον λαό να κρίνει», είπε.

Η Τακαΐτσι δηλώνει θαυμάστρια της Θάτσερ

Σκαρφαλωμένη πάνω σε ένα φορτηγό της προεκλογικής εκστρατείας της έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Ακιχαμπάρα, η Τακαΐτσι μίλησε για την ταπεινή ανατροφή της μακριά από την πολιτική ελίτ της Ιαπωνίας και κάλυψε θέματα από το κόστος των κομμωτηρίων μέχρι τον έλεγχο της μετανάστευσης.

Η Τακαΐτσι, της οποίας η μητέρα ήταν αστυνομικός και ο πατέρας εργαζόταν σε μια αυτοκινητοβιομηχανία, δήλωσε ότι εμπνεύστηκε από τη Μάργκαρετ Θάτσερ, την κόρη ενός καταστηματάρχη που έγινε η πρώτη γυναίκα και η μακροβιότερη στην εξουσία σύγχρονη πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Ορισμένοι αναλυτές αμφισβητούν αν θα εμφανιστούν στις κάλπες αρκετοί από τους νέους που έχει προσελκύσει η πρωθυπουργός για να της εξασφαλίσουν την σαρωτική νίκη που προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις την Κυριακή. Οι νεότεροι ψηφοφόροι ήταν ανέκαθεν λιγότερο πιθανό να ψηφίσουν, σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές που στήριξαν την σχεδόν αδιάλειπτη μεταπολεμική κυριαρχία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP).

Αλλά ακόμη και μια μετριοπαθής νίκη θα υπογράμμιζε πώς η προσωπική της απήχηση έχει από μόνη της ευνοήσει την τύχη ενός κόμματος του οποίου η μακρά κυριαρχία στην εξουσία είχε αρχίσει να υποχωρεί με γοργούς ρυθμούς, εκτιμά ο Ντέιβιντ Μπόλινγκ, διευθυντής της The Asia Group, της κορυφαίας αμερικανικής εταιρείας στρατηγικών συμβούλων.

«Η δύναμη της προσωπικότητάς της φαίνεται να υπερβαίνει την πολιτική», καταλήγει.