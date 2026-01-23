Η Βουλή στην Ιαπωνία διαλύθηκε κι επισήμως σήμερα, με ανακοίνωση του προέδρου του σώματος, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών την 8η Φεβρουαρίου από την πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι.

Ο πρόεδρος της κάτω Βουλής ανέγνωσε στο ημικύκλιο επιστολή που επισημοποιεί τη διάλυσή του, με φόντο την παραδοσιακή κραυγή «μπανζάι!» πολλών από τους βουλευτές.

Η κ. Τακαΐτσι, η εθνικίστρια πολιτικός η οποία έγινε τον Οκτώβριο η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην ιστορία του αρχιπελάγους της Ασίας, μοιάζει να βάζει στοίχημα ότι η υψηλή δημοτικότητά της θα ενισχύσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της παράταξής της, του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ).

Σύντομη προεκλογική περίοδος

Η διάλυση της κάτω βουλής των 465 μελών ανοίγει τώρα το δρόμο για την 12ήμερη προεκλογική εκστρατεία που ξεκινά επίσημα την Τρίτη.

Η Τακαΐτσι, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας, είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα τις προθέσεις της να προκηρύξει εκλογές.

Εκλεγμένη τον Οκτώβριο ως η πρώτη γυναίκα ηγέτης της Ιαπωνίας, η Τακαΐτσι βρίσκεται στο αξίωμα μόνο για τρεις μήνες, αλλά έχει σημειώσει ισχυρά ποσοστά αποδοχής περίπου 70%.

Ελπίζει να αξιοποιήσει την προσωπική της δημοτικότητα για να βοηθήσει το κυβερνών κόμμα να ανακτήσει έδαφος μετά από σημαντικές απώλειες δημόσιας υποστήριξης τα τελευταία χρόνια.

Ο κυβερνών συνασπισμός του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) της Τακαΐτσι και του Κόμματος Καινοτομίας της Ιαπωνίας (JIP) έχει μόνο μια μικρή πλειοψηφία στην ισχυρή κάτω βουλή.