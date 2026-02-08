Σανάε Τακαΐτσι: Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας ετοιμάζεται για μία σαρωτική εκλογική νίκη

Η συντηρητική πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, η οποία δηλώνει ότι εμπνέεται από τη «Σιδηρά Κυρία» της Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ, προβλέπεται να κερδίσει 328 από τις 465 έδρες της κάτω βουλής του κοινοβουλίου για το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της.

Η πρώτη γυναίκα ηγέτης της χώρας, επιδιώκει να εξασφαλίσει μια ξεκάθαρη λαϊκή εντολή, μόλις τέσσερις μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP).

Η προβλεπόμενη επιτυχία της έρχεται σε έντονη αντίθεση με τους δύο προκατόχους της, υπό την ηγεσία των οποίων το κόμμα έχασε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία λόγω σκανδάλων διαφθοράς και αυξανόμενων δαπανών.

Μια συμμαχία υπό την ηγεσία του LDP έχει κυβερνήσει την Ιαπωνία για το μεγαλύτερο μέρος της μεταπολεμικής της ιστορίας, λόγω της έλλειψης ισχυρής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με το BBC, η Τακαΐτσι έχει δεσμευτεί να παραιτηθεί εάν το κόμμα της δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την πλειοψηφία, και ορισμένοι έχουν χαρακτηρίσει τις πρόωρες εκλογές ως μεγάλο ρίσκο.

Japan’s first female PM wins a landslide Sanae Takaichi’s LDP set for 300+ of 465 seats in a snap election just 3 months Voters braved snowstorms as 40% of polling stations closed early Heavy metal drummer and biker 🅱ecame Japan’s most popular leader via Sanamania youth wave pic.twitter.com/rjUwJTWB7n — Boi Agent One (@boiagentone) February 8, 2026

Η άνοδος του κόμματος

Το 2024, το LDP έχασε την πλειοψηφία του και στις δύο Βουλές, και η δεκαετής συμμαχία του με το κόμμα Komeito κατέρρευσε.

Ωστόσο, η προσωπική δημοτικότητα της Τακαΐτσι φαίνεται να έχει βοηθήσει το κόμμα, με τα ποσοστά αποδοχής της κυβέρνησής της να κυμαίνονται κυρίως πάνω από το 70%.

Το LDP και ο τρέχων εταίρος του συνασπισμού, το Κόμμα Καινοτομίας της Ιαπωνίας, θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν έως και 366 από τις 465 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού NHK.

Οι πολίτες σε όλη την Ιαπωνία αψήφησαν το χιόνι για να ψηφίσουν στις πρώτες εκλογές που διεξάγονται στα μέσα του χειμώνα τα τελευταία 36 χρόνια καθώς ο ενθουσιασμός της Τακαΐτσι, οι λαϊκιστικές υποσχέσεις για δαπάνες και η εθνικιστική ρητορική φαίνεται να έχουν ενθουσιάσει τους ψηφοφόρους.

Η παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει επίσης προσελκύσει νέους οπαδούς, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων ψηφοφόρων.

Μοιράζεται τακτικά βίντεο από την καθημερινή της ζωή και τις πολιτικές της δραστηριότητες, και ένα βίντεο στο οποίο παίζει ντραμς με τον Πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιούνγκ είναι ένα από τα πολλά βίντεο που έχουν γίνει viral.

‘As Takichi’s idols Deep Purple wrote in her favourite song, Burn: “The woman’s flames are reaching higher/We were fools, we called her liar…”’ I’m I ntensely, almost tearfully, proud that I got a heavy metal lyric into a piece about Japanese politics…https://t.co/xpbnEWKzQg — Richard Lloyd Parry (@dicklp) February 6, 2026

Η συντηρητική δεξιά ατζέντα

Η Τακαΐτσι και το LDP αντιμετώπισαν μια πιο ενωμένη αντιπολίτευση από ό,τι στο παρελθόν. Ο πρώην εταίρος του LDP, το Komeito, ένωσε τις δυνάμεις του με το Συνταγματικό Δημοκρατικό Κόμμα της Ιαπωνίας για να σχηματίσει το μεγαλύτερο αντιπολιτευτικό μπλοκ στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Τακαΐτσι έχει πιέσει για την αυστηροποίηση του μεταναστευτικού συστήματος, την αναθεώρηση των κανόνων σχετικά με την ιδιοκτησία γης από αλλοδαπούς στην Ιαπωνία και την αντιμετώπιση της μη καταβολής φόρων και ασφαλίστρων υγείας από αλλοδαπούς υπηκόους.

Ωστόσο, σε μια χώρα όπου μόνο το 3% του πληθυσμού είναι αλλοδαποί, οι επικριτές την κατηγορούν ότι δημιουργεί ανησυχία και διχασμό.

Οι επικριτές, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, είναι σκεπτικοί ως προς το αν η δέσμευσή της να αυξήσει τις δαπάνες και να μειώσει τους φόρους μπορεί να αναζωογονήσει την υποτονική ιαπωνική οικονομία. Το δημόσιο χρέος της χώρας είναι ήδη ένα από τα υψηλότερα μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών.

Οι σχέσεις με την Κίνα, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ιαπωνίας, είναι επίσης τεταμένες, μετά την πρόταση της Τακαΐτσι τον περασμένο Νοέμβριο ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να παρέμβει στρατιωτικά αν η Κίνα εισέβαλε στην Ταϊβάν.

🚨 BREAKING: Japan’s right-wing PM Sanae Takaichi is set to win a LANDSLIDE VICTORY of up to 326 seats in today’s election, per exit polling 233 is a majority WOW! Being anti-mass migration is POPULAR in Japan The whole world needs more leaders like this! 🇺🇸 🇯🇵 pic.twitter.com/mk1Enrt2NL — Eric Daugherty (@EricLDaugh) February 8, 2026

Η Τακαΐτσι έχει προσεγγίσει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την έχει υποστηρίξει δημοσίως, μια ασυνήθιστη κίνηση για έναν πρόεδρο των ΗΠΑ.

Και οι δύο ηγέτες φαίνεται να συμφωνούν ότι η Ιαπωνία πρέπει να δαπανήσει περισσότερα για την άμυνα.

Αυτή η σχέση ήταν επίσης στο μυαλό των ψηφοφόρων καθώς κατευθύνονταν στις κάλπες την Κυριακή.

«Με απασχολεί η στάση του προέδρου Τραμπ, καθώς και τα θέματα εθνικής άμυνας. Δεν είμαι σίγουρη από πού θα προέλθουν τα χρήματα για να καλυφθούν αυτές οι δαπάνες. Επομένως, η εξισορρόπηση των δαπανών του προϋπολογισμού μεταξύ της άμυνας και της ζωής των πολιτών αποτελεί για μένα μείζον ζήτημα», δηλώνει η Γιούκο Σακάι.