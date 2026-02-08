newspaper
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
08.02.2026 | 11:45
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Σανάε Τακαΐτσι: Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας ετοιμάζεται για μία σαρωτική εκλογική νίκη
Κόσμος 08 Φεβρουαρίου 2026, 17:08

Σανάε Τακαΐτσι: Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας ετοιμάζεται για μία σαρωτική εκλογική νίκη

Η συμμαχία της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι κέρδισε με μεγάλη διαφορά τις εκλογές της Κυριακής, ανοίγοντας το δρόμο για φορολογικές περικοπές και στρατιωτικές δαπάνες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της Κίνας

Η συντηρητική πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, η οποία δηλώνει ότι εμπνέεται από τη «Σιδηρά Κυρία» της Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ, προβλέπεται να κερδίσει 328 από τις 465 έδρες της κάτω βουλής του κοινοβουλίου για το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της.

Η πρώτη γυναίκα ηγέτης της χώρας,  επιδιώκει να εξασφαλίσει μια ξεκάθαρη λαϊκή εντολή, μόλις τέσσερις μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP).

Μια γυναίκα κρατάει έναν χειροκίνητο ανεμιστήρα με την εικόνα της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας και ηγέτιδας του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP), Σανάε Τακαϊτσι, και τη φωτογραφία του γάμου της, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της προεκλογικής εκστρατείας πριν από τις πρόωρες εκλογές της 8ης Φεβρουαρίου, στο Τόκιο της Ιαπωνίας, στις 7 Φεβρουαρίου 2026.

Η προβλεπόμενη επιτυχία της έρχεται σε έντονη αντίθεση με τους δύο προκατόχους της, υπό την ηγεσία των οποίων το κόμμα έχασε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία λόγω σκανδάλων διαφθοράς και αυξανόμενων δαπανών.

Μια συμμαχία υπό την ηγεσία του LDP έχει κυβερνήσει την Ιαπωνία για το μεγαλύτερο μέρος της μεταπολεμικής της ιστορίας, λόγω της έλλειψης ισχυρής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με το BBC, η Τακαΐτσι έχει δεσμευτεί να παραιτηθεί εάν το κόμμα της δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την πλειοψηφία, και ορισμένοι έχουν χαρακτηρίσει τις πρόωρες εκλογές ως μεγάλο ρίσκο.

Η άνοδος του κόμματος

Το 2024, το LDP έχασε την πλειοψηφία του και στις δύο Βουλές, και η δεκαετής συμμαχία του με το κόμμα Komeito κατέρρευσε.

Ωστόσο, η προσωπική δημοτικότητα της Τακαΐτσι φαίνεται να έχει βοηθήσει το κόμμα, με τα ποσοστά αποδοχής της κυβέρνησής της να κυμαίνονται κυρίως πάνω από το 70%.

Το LDP και ο τρέχων εταίρος του συνασπισμού, το Κόμμα Καινοτομίας της Ιαπωνίας, θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν έως και 366 από τις 465 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού NHK.

Οι πολίτες σε όλη την Ιαπωνία αψήφησαν το χιόνι για να ψηφίσουν στις πρώτες εκλογές που διεξάγονται στα μέσα του χειμώνα τα τελευταία 36 χρόνια καθώς ο ενθουσιασμός της Τακαΐτσι, οι λαϊκιστικές υποσχέσεις για δαπάνες και η εθνικιστική ρητορική φαίνεται να έχουν ενθουσιάσει τους ψηφοφόρους.

Η παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει επίσης προσελκύσει νέους οπαδούς, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων ψηφοφόρων.

Μοιράζεται τακτικά βίντεο από την καθημερινή της ζωή και τις πολιτικές της δραστηριότητες, και ένα βίντεο στο οποίο παίζει ντραμς με τον Πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιούνγκ είναι ένα από τα πολλά βίντεο που έχουν γίνει viral.

Η συντηρητική δεξιά ατζέντα

Η Τακαΐτσι και το LDP αντιμετώπισαν μια πιο ενωμένη αντιπολίτευση από ό,τι στο παρελθόν. Ο πρώην εταίρος του LDP, το Komeito, ένωσε τις δυνάμεις του με το Συνταγματικό Δημοκρατικό Κόμμα της Ιαπωνίας για να σχηματίσει το μεγαλύτερο αντιπολιτευτικό μπλοκ στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Τακαΐτσι έχει πιέσει για την αυστηροποίηση του μεταναστευτικού συστήματος, την αναθεώρηση των κανόνων σχετικά με την ιδιοκτησία γης από αλλοδαπούς στην Ιαπωνία και την αντιμετώπιση της μη καταβολής φόρων και ασφαλίστρων υγείας από αλλοδαπούς υπηκόους.

Ωστόσο, σε μια χώρα όπου μόνο το 3% του πληθυσμού είναι αλλοδαποί, οι επικριτές την κατηγορούν ότι δημιουργεί ανησυχία και διχασμό.

Οι επικριτές, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, είναι σκεπτικοί ως προς το αν η δέσμευσή της να αυξήσει τις δαπάνες και να μειώσει τους φόρους μπορεί να αναζωογονήσει την υποτονική ιαπωνική οικονομία. Το δημόσιο χρέος της χώρας είναι ήδη ένα από τα υψηλότερα μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών.

Οι σχέσεις με την Κίνα, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ιαπωνίας, είναι επίσης τεταμένες, μετά την πρόταση της Τακαΐτσι τον περασμένο Νοέμβριο ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να παρέμβει στρατιωτικά αν η Κίνα εισέβαλε στην Ταϊβάν.

Η Τακαΐτσι έχει προσεγγίσει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την έχει υποστηρίξει δημοσίως, μια ασυνήθιστη κίνηση για έναν πρόεδρο των ΗΠΑ.

Και οι δύο ηγέτες φαίνεται να συμφωνούν ότι η Ιαπωνία πρέπει να δαπανήσει περισσότερα για την άμυνα.

Αυτή η σχέση ήταν επίσης στο μυαλό των ψηφοφόρων καθώς κατευθύνονταν στις κάλπες την Κυριακή.

«Με απασχολεί η στάση του προέδρου Τραμπ, καθώς και τα θέματα εθνικής άμυνας. Δεν είμαι σίγουρη από πού θα προέλθουν τα χρήματα για να καλυφθούν αυτές οι δαπάνες. Επομένως, η εξισορρόπηση των δαπανών του προϋπολογισμού μεταξύ της άμυνας και της ζωής των πολιτών αποτελεί για μένα μείζον ζήτημα», δηλώνει η Γιούκο Σακάι.

Τηλεπικοινωνίες
Fiber… race στην Ελλάδα: Leader ο ΟΤΕ, διεκδικητής η ΔΕΗ, κέρδη για τη Vodafone

Fiber… race στην Ελλάδα: Leader ο ΟΤΕ, διεκδικητής η ΔΕΗ, κέρδη για τη Vodafone

World
Ιαπωνία – Τακαΐτσι: Η νίκη της ενισχύει τις μετοχές, αποδυναμώνει γεν και ομόλογα

Ιαπωνία – Τακαΐτσι: Η νίκη της ενισχύει τις μετοχές, αποδυναμώνει γεν και ομόλογα

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Μιλάνο: Η Μελόνι χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «εχθρούς της Ιταλίας» – Εκφράζει αλληλεγγύη στην αστυνομία
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 08.02.26

Μιλάνο: Η Μελόνι χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «εχθρούς της Ιταλίας» – Εκφράζει αλληλεγγύη στην αστυνομία

Την αλληλεγγύη της στις Ιταλικές αστυνομικές δυνάμεις μετά τις συγκρούσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ εξέφρασε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

Σύνταξη
Ουκρανία: Επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους
Η ανάρτηση Ζελένσκι 08.02.26

Η Ουκρανία επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους

«Εισάγουμε νέες κυρώσεις ακριβώς σε βάρος τέτοιων εταιριών – προμηθευτές εξαρτημάτων καθώς και κατασκευαστές πυραύλων και drone», τονίζει η Ουκρανία

Σύνταξη
Χαμάς: Ηγετικό στέλεχος λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της
«Αντίσταση στην κατοχή» 08.02.26

Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της

«Η ποινικοποίηση της αντίστασης και των όπλων της και αυτών που την πραγματοποιούν είναι κάτι που δεν πρέπει να δεχθούμε», δήλωσε ο Χάλεντ Μεσάαλ από τη Χαμάς

Σύνταξη
Ιράν: «Αδιαπραγμάτευτο» το ζήτημα των πυραύλων, λέει η Τεχεράνη – Χωρίς ορατό αποτέλεσμα οι συνομιλίες με ΗΠΑ
Πιέζει η Ουάσινγκτον 08.02.26

«Αδιαπραγμάτευτο» το ζήτημα των πυραύλων, λέει η Τεχεράνη - Χωρίς ορατό αποτέλεσμα οι συνομιλίες με ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το ζήτημα των πυραύλων έχει να κάνει με την άμυνα της χώρας - Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά εταιρειών που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Όταν ο Έπσταϊν κυνηγούσε τη μακροζωία: Χρηματοδότηση ερευνών και καινοτόμες γενετικές εξετάσεις
Κόσμος 08.02.26

Όταν ο Έπσταϊν κυνηγούσε τη μακροζωία: Χρηματοδότηση ερευνών και καινοτόμες γενετικές εξετάσεις

Ο Έπσταϊν πλήρωσε για καινοτόμες γενετικές εξετάσεις σε μια προφανή προσπάθεια να διερευνήσει τη δυνατότητα παράτασης της ζωής, όπως αποκαλύπτουν νέα email

Σύνταξη
Δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων – Σχέδια για έναν νέο παγκόσμιο χάρτη
Ιμπεριαλιστικές βλέψεις 08.02.26

Δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων – Σχέδια για έναν νέο παγκόσμιο χάρτη

Το μέλλον προδιαγράφεται ως μια διαρκής, χαμηλής έντασης σύγκρουση, όπου η κυριαρχία θα είναι μια έννοια σχετική και η εσωτερική σταθερότητα το πρώτο θύμα του ανταγωνισμού των γιγάντων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Σανάε Τακαΐτσι έχει ρεαλιστικές ελπίδες για αυτοδυναμία στις εκλογές της Κυριακής με νέο κυβερνητικό εταίρο
Κόσμος 08.02.26 Upd: 05:52

Η Σανάε Τακαΐτσι έχει ρεαλιστικές ελπίδες για αυτοδυναμία στις εκλογές της Κυριακής με νέο κυβερνητικό εταίρο

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Σανάε Τακαΐτσι, βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική συγκυρία, «φλερτάροντας» με την πλειοψηφία των 2/3 που της δίνει την δυνατότητα να παρακάμπτει την Άνω Βουλή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άνοιξαν οι κάλπες στην Ταϊλάνδη με τρεις υποψηφίους που δεν μπορούν να εκλεγούν αυτοδύναμα
Κόσμος 08.02.26

Άνοιξαν οι κάλπες στην Ταϊλάνδη με τρεις υποψηφίους που δεν μπορούν να εκλεγούν αυτοδύναμα

Οι κάλπες στην Ταϊλάνδη άνοιξαν, την ώρα που κανείς δεν φαίνεται να συγκεντρώνει τις απαιτούμενες ψήφους ώστε να κυβερνήσει χωρίς την στήριξη έστω ακόμα ενός κόμματος.

Σύνταξη
Επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία – Τρεις νεκροί και περισσότεροι από 50 απαχθέντες
Κόσμος 08.02.26

Επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία – Τρεις νεκροί και περισσότεροι από 50 απαχθέντες

Νέες επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία, χωρίς να είναι ακόμα σαφές αν οι δράστες είναι μέλη συμμοριών (μπάντιτς) ή μέλη τζιχαντιντιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στα βόρεια της χώρας

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Λεβαδειακός για την 20η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για «κόκκινα δάνεια»: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής 08.02.26

Τσουκαλάς για «κόκκινα δάνεια»: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο

Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για εξωδικαστικό μηχανισμό και «κόκκινα δάνεια», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι πλέον οφείλει το υπουργείο να πιέσει τους servicers να εφαρμόσουν τον νόμο.

Σύνταξη
Λακωνία: Προσπάθησαν να αποκρύψουν εργατικό δυστύχημα μεταφέροντας αλλού τη σορό – Μία σύλληψη
Στη Λακωνία 08.02.26

Προσπάθησαν να αποκρύψουν εργατικό δυστύχημα μεταφέροντας αλλού τη σορό - Μία σύλληψη

Ο άτυχος 63χρονος είχε τραυματιστεί θανάσιμα έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούσε σε οικοδομή, ενώ το άψυχο σώμα του είχε εντοπιστεί στην αυλή του σπιτιού του

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Μιλάνο: Η Μελόνι χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «εχθρούς της Ιταλίας» – Εκφράζει αλληλεγγύη στην αστυνομία
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 08.02.26

Μιλάνο: Η Μελόνι χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «εχθρούς της Ιταλίας» – Εκφράζει αλληλεγγύη στην αστυνομία

Την αλληλεγγύη της στις Ιταλικές αστυνομικές δυνάμεις μετά τις συγκρούσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ εξέφρασε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

Σύνταξη
Δημογραφικό: Βαθαίνει η κρίση στην Ελλάδα – Γιατί οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται
ΕΛΣΤΑΤ / ΙΔΕΜ 08.02.26

Βαθαίνει η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα - Γιατί οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται

Όσο ο πληθυσμός των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία βαίνει μειούμενος θα καταγράφονται όλο και λιγότερες γεννήσεις, τονίζει ο διευθυντής ερευνών του ΙΔΕΜ, Βύρωνας Κοτζαμάνης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 08.02.26

LIVE: Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Καρδίτσα – Παναθηναϊκός
Stoiximan GBL 08.02.26

LIVE: Καρδίτσα – Παναθηναϊκός

LIVE: Καρδίτσα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Καρδίτσα – Παναθηναϊκός για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΚ
Super League 08.02.26

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΚ

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – ΑΕΚ για την 20η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: «Πάγωσε» το κοινό με τη σοβαρή πτώση της Λίντσεϊ Βον – Ούρλιαζε από τον πόνο (vid)
Άλλα Αθλήματα 08.02.26

«Πάγωσε» το κοινό με τη σοβαρή πτώση της Λίντσεϊ Βον - Ούρλιαζε από τον πόνο (vid)

Η Λίντσεϊ Βον υπέστη σοβαρή πτώση και αποσύρθηκε από τον αγώνα κατάβασης από τον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 την Κυριακή, στην Κορτίνα ντ΄ Αμπέτσο.

Σύνταξη
Διδυμότειχο: Άγγιξε τα 6,5 μέτρα η στάθμη του νερού στο Πύθιο – Συστάσεις προς τους κατοίκους οικισμών
Η ανακοίνωση 08.02.26

Άγγιξε τα 6,5 μέτρα η στάθμη του νερού στο Πύθιο - Συστάσεις προς τους κατοίκους οικισμών στο Διδυμότειχο

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Κυριακής έγινε γνωστή η τραγωδία με δύο μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους στο Διδυμότειχο - Εντοπίστηκαν σε παρέβρια περιοχή

Σύνταξη
Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για τα 600 πλαστά διαβατήρια – Είχαν συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
Ελλάδα 08.02.26

Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για τα 600 πλαστά διαβατήρια – Είχαν συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση

Στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι, αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος τους στο σύνολό τους και ζήτησαν την εξέταση των ταξιδιωτικών εγγράφων από την διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl
Culture Live 08.02.26

«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl

Μετά το εντυπωσιακό άνοιγμα των 7,2 εκατ. δολαρίων, η «Melania» δοκιμάζεται στο box office του Super Bowl, με προβλέψεις για απότομη πτώση, την ώρα που η Amazon MGM επιμένει στη στρατηγική της κινηματογραφικής διανομής πριν το streaming

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού
Πολιτική 08.02.26

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού

Το ΚΚΕ στηλιτεύει την «προσπάθειά του (πρωθυπουργού) να θωρακίσει συνταγματικά βαθιές αντιδραστικές αντιλαϊκές τομές» προσθέτοντας ότι δεν θα καταφέρει «να αποσπάσει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του λαού».

Σύνταξη
Ουκρανία: Επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους
Η ανάρτηση Ζελένσκι 08.02.26

Η Ουκρανία επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους

«Εισάγουμε νέες κυρώσεις ακριβώς σε βάρος τέτοιων εταιριών – προμηθευτές εξαρτημάτων καθώς και κατασκευαστές πυραύλων και drone», τονίζει η Ουκρανία

Σύνταξη
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο