14.04.2026 | 16:17
Με προβλήματα η επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Διακοπές πρόσβασης στο ίντερνετ από κινητό στη Ρωσία – «Είναι προσωρινές», λέει το Κρεμλίνο
Κόσμος 14 Απριλίου 2026, 20:20

Διακοπές πρόσβασης στο ίντερνετ από κινητό στη Ρωσία – «Είναι προσωρινές», λέει το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι οι διακοπές πρόσβασης είναι προσωρινές και θα αρθούν τελικά, ενώ μια πηγή δήλωσε ότι το είδος αυτό της καταστολής έχει εξοργίσει τμήματα της ελίτ

Διακοπές πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω παρόχων κινητής τηλεφωνίας (mobile internet) σημειώνεται στη Ρωσία, αναστατώνοντας τις ζωές εκατομμυρίων ατόμων.

Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι οι διακοπές πρόσβασης είναι προσωρινές και θα αρθούν τελικά, ενώ μια πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το είδος αυτό της καταστολής έχει εξοργίσει τμήματα της ελίτ.

Οι αρχές διέκοψαν τη λειτουργία του mobile internet στη Μόσχα για περίπου τρεις εβδομάδες τον Μάρτιο και συστηματικά τη διακόπτουν σε άλλες περιοχές της Ρωσίας, επικαλούμενες την απειλή ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών τα οποία το χρησιμοποιούν για να προσεγγίσουν τους στόχους τους. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), ο κύριος διάδοχος της σοβιετικής KGB είναι αρμόδια για την εσωτερική ασφάλεια.

Η εφαρμογή WhatsApp της Meta έχει πλήρως αποκλειστεί και έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη η χρήση της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram -η οποία ήταν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το ψηφιακό οικοσύστημα που προτιμούσαν οι Ρώσοι- αφότου και οι δύο εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων κατηγορήθηκαν ότι δεν συμμορφώνονται με τη ρωσική νομοθεσία. Επίσης έχει ενταθεί η εκστρατεία να αποκλειστεί η πρόσβαση στα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) τα οποία χρησιμοποιούνται για να παρακαμφθεί η διαδικτυακή λογοκρισία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «λόγοι ασφαλείας» υπαγόρευσαν την ανάγκη λήψης ορισμένων μέτρων, αλλά θα είναι προσωρινά.

«Είναι σαφές ότι οι περιορισμοί στην πρόσβαση του διαδικτύου έχει προκαλέσει ταλαιπωρία σε πολλούς πολίτες, αλλά… μόλις η ανάγκη γι’ αυτά τα μέτρα παρέλθει, η πρόσβαση στο διαδίκτυο φυσικά θα αποκατασταθεί πλήρως και θα επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα», είπε ο Ντ. Πεσκόφ.

Οργή στους κόλπους της ρωσικής ελίτ

Μία πηγή προσκείμενη στο Κρεμλίνο τόνισε στο Reuters ότι κορυφαίοι επιχειρηματίες, νυν και πρώην αξιωματούχοι και τραπεζίτες -οι οποίοι ανησυχούσαν για την αντίδραση των επιχειρήσεων που έχουν χάσει εκατομμύρια λόγω των διακοπών λειτουργίας- είχαν ασκήσει πιέσεις στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για να μετριάσει αυτό το είδος της καταστολής.

«Οι περισσότεροι στο Κρεμλίνο αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα, πραγματοποιώντας συναντήσεις και συντάσσοντας έγγραφα για να υποστηρίξουν ότι το μπλοκάρισμα είναι κακό», δήλωσε η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

«Η κατάσταση απογοητεύει τους πάντες, συμπεριλαμβανομένων των προσκείμενων στο Κρεμλίνο, και αυτό αναστέλλει τη δυναμική (για περαιτέρω καταστολή). Είναι πολύ απίθανο τα πράγματα να χειροτερέψουν. Αντιθέτως, θα εργάζονται για την επίλυση ορισμένων ζητημάτων», πρόσθεσε.

Δυσαρεστημένοι οι Ρώσοι με την καταστολή

Οι δημοσκοπήσεις και τα ανεπίσημα στοιχεία δείχνουν ότι πολλοί Ρώσοι είναι δυσαρεστημένοι με την καταστολή και ιδιαίτερα με τις διακοπές στο mobile internet, οι οποίες μερικές φορές σήμαιναν ότι μπορούσαν μόνο να πραγματοποιούν κλήσεις και να στέλνουν τυπικά μηνύματα κειμένου.

Η δήλωση του Κρεμλίνου πιθανώς να φαίνεται ως μια ένδειξη ότι αναγνωρίζει το μέγεθος της δυσαρέσκειας μεταξύ της κοινή γνώμης και ορισμένων πολιτικών και επιχειρηματιών για τις διακοπές του mobile internet, όπως επίσης και μια ευρύτερη καταστολή, και γνωρίζει ότι το ζήτημα κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μεγαλύτερο πρόβλημα ενόψει των βουλευτικών εκλογών αυτό το φθινόπωρο.

Ο Βλ. Πούτιν που βρίσκεται στην εξουσία είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός για 26 χρόνια, δεν αντιμετωπίζει σοβαρές πολιτικές προκλήσεις παρά τον πόλεμο που συνεχίζεται για τέσσερα και πλέον χρόνια στην Ουκρανία μετά τη συνεχή καταστολή των αντιπάλων του και τους σαρωτικούς νόμους λογοκρισίας που έχουν επιβληθεί κατά την περίοδο του πολέμου.

Ωστόσο, η αύξηση των τιμών και των φόρων, καθώς και ο εκνευρισμός για την καταστολή του διαδικτυακού περιεχομένου, κινδυνεύουν να δυσχεράνουν την εξασφάλιση υποστήριξης για το κυβερνών κόμμα ‘Ενιαία Ρωσία’ στις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν αργότερα φέτος.

Η κρατική πρωτοβουλία, που αποσκοπεί να στρέψει τους χρήστες του διαδικτύου στη νέα κρατική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που ονομάζεται MAX, έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις του κόσμου, με πολλούς να ισχυρίζονται ότι η νέα εφαρμογή θα διευκολύνει τις υπηρεσίες ασφαλείας να παρακολουθούν τους χρήστες, κάτι που οι αρχές αρνούνται.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Σφίγγει ο κλοιός για την υλοποίησή του

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση
Μέση Ανατολή 14.04.26

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση

Οι 18 υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις IDF και Χεζμπολάχ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 14.04.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις IDF και Χεζμπολάχ

Οι ΗΠΑ θέλουν να διαχωρίσουν τις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου από το ευρύτερο πλαίσιο των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Έτσι, αφαιρούν από το Ιράν τη δυνατότητα επιρροής στον Λίβανο.

Σύνταξη
Όλοι οι πόλεμοι έχουν έναν ηττημένο – Στο Ιράν θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ
The Economist 14.04.26

Όλοι οι πόλεμοι έχουν έναν ηττημένο – Στο Ιράν θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ

Αυτό που έχει καταστεί σαφές είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποδεσμευθεί από τον πόλεμο στο Ιράν. Ίσως γιατί κατάλαβε ότι η υπερβολική επίδειξη τεστοστερόνης τελικά υπονόμευσε την αμερικανική ισχύ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τουρκία: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία
Κόσμος 14.04.26

Τουρκία: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία

Το επεισόδιο μέσα στην Αγία Σοφία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας - Το ζευγάρι Ελλήνων τουριστών οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και προφυλακίστηκε με την κατηγορία της «υποκίνησης μίσους»

Σύνταξη
Ουγγαρία: Πρώτα μεταρρυθμίσεις και μετά αποδέσμευση δισεκ. ευρώ από παγωμένα κεφάλαια, ζητούν Ευρωβουλευτές
Κόσμος 14.04.26

Πρώτα μεταρρυθμίσεις στην Ουγγαρία και μετά αποδέσμευση κεφαλαίων, ζητούν Ευρωβουλευτές από την Κομισιόν

Ευρωβουλευτές ζητούν από την Κομισιόν να μην δώσει λευκή επιταγή στην Ουγγαρία αλλά να ζητήσει να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις πριν αποδεσμεύσει δισ. ευρώ από παγωμένα κεφάλαια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Ισπανία χορηγεί νόμιμο καθεστώς σε μισό εκατομμύριο μετανάστες – Τι προβλέπει το διάταγμα
Βήματα μπροστά 14.04.26

Η Ισπανία χορηγεί νόμιμο καθεστώς σε μισό εκατομμύριο μετανάστες – Τι προβλέπει το διάταγμα

Η κυβέρνηση Σάντσεθ υπερασπίστηκε την απόφαση με κριτήρια, πέρα από ανθρωπιστικούς λόγους, τη γήρανση του πληθυσμού στην Ισπανία, αλλά και την ανάγκη να λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες.

Σύνταξη
Καρδίτσα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους δύο ανήλικους δράστες λίγο μετά τη δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή
Ελλάδα 14.04.26

Καρδίτσα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους δύο ανήλικους δράστες λίγο μετά τη δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή

Στο βίντεο φαίνονται οι δύο ανήλικοι να τρέπονται σε φυγή αφού ο ένας έχει μαχαιρώσει μέχρι θανάτου τον τραγουδιστή Γιώργο Τσιτόγλου στις 22 Μαρτίου στην Καρδίτσα

Σύνταξη
Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση
Μέση Ανατολή 14.04.26

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση

Οι 18 υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις IDF και Χεζμπολάχ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 14.04.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις IDF και Χεζμπολάχ

Οι ΗΠΑ θέλουν να διαχωρίσουν τις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου από το ευρύτερο πλαίσιο των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Έτσι, αφαιρούν από το Ιράν τη δυνατότητα επιρροής στον Λίβανο.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Άγνωστοι βανδάλισαν σχολικό συγκρότημα – Έκλεψαν ακόμα και τα χρήματα για την εκδρομή – Σοκάρουν οι εικόνες
Ελλάδα 14.04.26

Γλυφάδα: Άγνωστοι βανδάλισαν σχολικό συγκρότημα – Έκλεψαν ακόμα και τα χρήματα για την εκδρομή – Σοκάρουν οι εικόνες

Απίστευτες εικόνες καταστροφής αντίκρυσαν οι καθηγητές στο σχολικό συγκρότημα όπου συστεγάζονται το 5ο Γυμνάσιο και το 5ο Λύκειο στη Γλυφάδα

Σύνταξη
Διαιτησία: Η UEFA που στηρίζει αλλά δεν ορίζει!
Ποδόσφαιρο 14.04.26

Διαιτησία: Η UEFA που στηρίζει αλλά δεν ορίζει!

Οι Έλληνες διαιτητές, όπως και με τις προηγούμενες ΚΕΔ, έτσι και επί Λανουά δεν ορίζονται σε υψηλού επιπέδου αγώνες. Άρα επιβεβαιώνεται το χαμηλό επίπεδο και με την τωρινή κατάσταση

Βάιος Μπαλάφας
Το συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά μετά την προσθαλάσσωση της αποστολής Artemis II
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 14.04.26

«Καλώς ήρθατε σπίτι» - Το συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά μετά την προσθαλάσσωση της αποστολής Artemis II

Κάτι περισσότερο μετά από έναν αιώνα, ο άνθρωπος έφτασε ξανά κοντά στη Σελήνη, με την αποστολή του Artemis II να γράφει ιστορία

Σύνταξη
Όλοι οι πόλεμοι έχουν έναν ηττημένο – Στο Ιράν θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ
The Economist 14.04.26

Όλοι οι πόλεμοι έχουν έναν ηττημένο – Στο Ιράν θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ

Αυτό που έχει καταστεί σαφές είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποδεσμευθεί από τον πόλεμο στο Ιράν. Ίσως γιατί κατάλαβε ότι η υπερβολική επίδειξη τεστοστερόνης τελικά υπονόμευσε την αμερικανική ισχύ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τριγμοί στην κυβέρνηση για την υπόθεση Λαζαρίδη – Τίτλοι τέλους στην… γαλάζια «Αριστεία»
Συννεφιά στο Μαξίμου 14.04.26

Τριγμοί στην κυβέρνηση για την υπόθεση Λαζαρίδη – Τίτλοι τέλους στην… γαλάζια «Αριστεία»

Ο Μακάριος Λαζαρίδης παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά αυτό έγινε, «γκρεμίζοντας» εμμέσως το κυβερνητικό αφήγημα περί «Αριστείας». Αποστάσεις έλαβε ο Στέλιος Πέτσας χρεώνοντας «λάθος επικοινωνίας». Χωρίς ουσιαστική απάντηση η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Βρέθηκαν «ξενώνες» και εργαστήριο κατασκευής πλαστών εγγράφων
Ελλάδα 14.04.26

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Βρέθηκαν «ξενώνες» και εργαστήριο κατασκευής πλαστών εγγράφων

Σύμφωνα με την Αστυνομία από τον Ιανουάριο το κύκλωμα είχε πραγματοποιήσει ή προγραμμάτιζε τουλάχιστον 203 παράνομες μεταφορές μεταναστών αποκομίζοντας κέρδη πάνω από 1 εκατ. ευρώ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn βίντεο με θύμα την Ιωάννα Τούνη
Θεσσαλονίκη 14.04.26

Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn βίντεο με θύμα την Ιωάννα Τούνη

Η έφεση αφορά τόσο στο ύψος των ποινών, θεωρώντας ότι έπρεπε να επιβληθούν μεγαλύτερες, όσο και στην αναγνώριση ελαφρυντικού στον καταδικασθέντα με τη χαμηλότερη ποινή

Σύνταξη
Τουρκία: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία
Κόσμος 14.04.26

Τουρκία: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία

Το επεισόδιο μέσα στην Αγία Σοφία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας - Το ζευγάρι Ελλήνων τουριστών οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και προφυλακίστηκε με την κατηγορία της «υποκίνησης μίσους»

Σύνταξη
Ντε Γκρες και επίσημα: Με τη σφραγίδα του ΣτΕ ο Παύλος και ακόμη 9 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας
Ελλάδα 14.04.26

Ντε Γκρες και επίσημα: Με τη σφραγίδα του ΣτΕ ο Παύλος και ακόμη 9 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας

Σημειώνεται πως τα 10 μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που ονομάζονται και επισήμως Ντε Γκρες είναι τα πέντε παιδιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος Ντε Γκρες, Νικόλαος Ντε Γκρες, Φίλιππος Ντε Γκρες, Θεοδώρα Ντε Γκρες και Αλεξία Ντε Γκρες, καθώς και τα παιδιά του πρώτου. 

Σύνταξη
BBC: Τι συμβαίνει στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας; – Μασκοφόροι, κυβερνητική αμηχανία και ένα γραπτό ερώτημα
«Pushbacks» 14.04.26

Τι συμβαίνει στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας; - Μασκοφόροι, κυβερνητική αμηχανία και ένα γραπτό ερώτημα

Στρατολογεί η αστυνομία μετανάστες για να απωθήσουν βίαια άλλους μετανάστες πίσω στα χερσαία σύνορά της με την Τουρκία; Το δημοσίευμα «φωτιά» του BBC, το γραπτό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ανεπίσημη θέση των ελληνικών Αρχών.

Σύνταξη
Ακρίβεια: Πάσχα με αύξηση τιμών και χαμηλότερη κατανάλωση – Στο «κυνήγι» των χαμηλότερων τιμών τα νοικοκυριά
Ο πασχαλινός τζίρος 14.04.26

Πάσχα 2026: Ασκήσεις επιβίωσης και αντοχής μεταξύ ακρίβειας και τήρησης των εθίμων

«Πάσχα των Ελλήνων» με την ακρίβεια να έχει «στρογγυλοκαθίσει», αποτυπώνοντας τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα για τα νοικοκυριά. Οι ελιγμοί των καταναλωτών για να «κλειδώσουν» χαμηλότερες τιμές.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
