Οι αθλητικές μεταδόσεις (2/5): Πού θα δείτε τα play outs της Super League και την δράση στην Ευρώπη

sports betsson
Σάββατο 02 Μαϊου 2026
weather-icon 11o
Stream

in
sports
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ποδόσφαιρο 02 Μαΐου 2026, 08:47

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/5) - Πού θα δείτε τα play outs της Super League και την δράση στην Ευρώπη

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις
Spotlight

Γεμάτο είναι και το σημερινό (2/5) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με το ελληνικό ενδιαφέρον να είναι στα ματς των playouts της Superleague.

Παναιτωλικός – Κηφισιά (17:00), Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet (17:30) και Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (19:30), είναι τα ματς που ξεχωρίζουν, ενώ και το Άρσεναλ – Φούλαμ είναι σημαντικό για την συνέχεια της Premier League.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/5)

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο γυναικών

14:00 COSMOTE SPORT 7 HD UFC Fight Night 2026 Τζακ Ντέλα Μανταλένα – Κάρλος Πράτες

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μίλγουολ – Όξφορντ EFL Championship

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ίπσουιτς – ΚΠΡ EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Λεβάντε La Liga

15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μερσίν – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Τορίνο Serie A

16:30 Novasports Extra 3 Βέρντερ Βρέμης – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Ουνιόν Βερολίνου – Κολωνία Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Χόφενχαϊμ – Στουτγκάρδη Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αμβούργο Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μπράιτον Premier League

17:00 Novasports Start Γουλβς – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports 5HD Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βάκιφμπανκ – Κονελιάνο CEV Champions League

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Έξετερ – Μπράντφορντ EFL League One

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Κηφισιά Stoiximan Super League

17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga EA Sports

17:30 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet Super League

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μadrid Open

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Μάλαγα ACBLigaEndesa

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ανόρθωση – ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Απόλλων Σμύρνης – Χόνβεντ Conference Cup Ανδρών

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Νάπολι Serie A

19:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Crypto.com Miami Grand Pix 2026, Sprint Μηχανοκίνητα

19:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Φούλαμ Premier League

19:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Ατρόμητος Super League

19:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Λειψία Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Αλαβές – Μπιλμπάο La Liga EA Sports

19:30 Mega News Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου UEFA Women’s Champions League

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Εξατσίμπασι – Σκαντίτσι CEV Champions League

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φαμαλικάο – Μπενφίκα Liga Portugal

21:00 Novasports 2HD Άγιαξ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Χαζμ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

21:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Ντε Άκερ Μπολόνια Conference Cup Ανδρών

21:30 Novasports Start Σάλκε – Φορτούνα Ντίσελντορφ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Τζένοα Serie A

22:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Μπαρτσελόνα La Liga

22:15 Action 24 Κόρντομπα – Μπόκα Τζούνιορς TorneoApertura

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Αλβέρκα Liga Portugal

23:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Crypto.com Miami Grand Pix 2026, Qualifying Μηχανοκίνητα

23:55 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2

Headlines:
Economy
Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών: Η ανοιχτή πληγή που ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο 

Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών: Η ανοιχτή πληγή που ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο 
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις
World
Societe Generale: Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αυξάνεται

Societe Generale: Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αυξάνεται
inWellness
inTown
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Το «αθόρυβο» μοντέλο της QSI

Η στρατηγική της Μπράγκα και το δίκτυο των Καταριανών - Μακριά από την επιθετική επενδυτική πολιτική άλλων πολυεθνικών ομίλων, ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί οικοδομεί στην Πορτογαλία ένα πρότυπο «ήπιας ισχύος».

Γιώργος Μαζιάς
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»

«Αγκαλιά» με την παραμονή της στην Premier League είναι η Λιντς μετά το 3-1 επί της ήδη υποβιβασμένης Μπέρνλι, χάρη στην οποία έφτασε στο +9 από την 18η Τότεναμ που παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»
Μπάσκετ 01.05.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»

Αν και χωρίς τον τραυματία Ταβάρες στη διάθεσή της, η Ρεάλ επικράτησε και στο 2ο παιχνίδι στην Ισπανία της Χάποελ Τελ Αβίβ (102-75) κι έκανε το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ. Σούπερ Γκαρούμπα και Καμπάτσο

Σύνταξη
«Μαγνήτης» ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ, τέσσερις οι μνηστήρες
Ποδόσφαιρο 01.05.26

«Μαγνήτης» ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ, τέσσερις οι μνηστήρες

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ιγκόρ Τιάγκο μπορεί να επέκτεινε τον Φεβρουάριο το συμβόλαιό του όμως τέσσερις ομάδες ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν και κοστολογείται 80 εκατ. ευρώ

Βάιος Μπαλάφας
Ιταλία – Ελλάδα 11-15: Επιβλητική η Εθνική πόλο Γυναικών στην πρεμιέρα των προκριματικών του World Cup
Πόλο 01.05.26

Επιβλητική η Εθνική Γυναικών στην πρεμιέρα των προκριματικών του World Cup (15-11)

Νικηφόρα πρεμιέρα για την η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών στα προκριματικά του World Cup που διεξάγονται στο Ρότερνταμ καθώς νίκησε σχετικά εύκολα την Ιταλία με 15-11. Από 3 γκολ Πλευρίτου και Σάντα.

Σύνταξη
Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα

Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης Χουλιάν Άλβαρες είναι πολύ κοντά στην απόφαση για το μέλλον του εκτός αν οι «μπλαουγκράνα» κάνουν την έκπληξη. Οι τρεις εναλλακτικές λύσεις της Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Λιντς – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 01.05.26

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μπέρνλι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 01.05.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Επενδυτικό «ριμπάουντ» από τα private equity: Το NBA Europe προ των πυλών
Μπάσκετ 01.05.26

Επενδυτικό «ριμπάουντ» από τα private equity: Το NBA Europe προ των πυλών

Η μετάβαση από το ρομαντικό σπορ στη βαριά βιομηχανία θεάματος προσελκύει διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, που βλέπουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μια υποτιμημένη ευκαιρία με προοπτική δισεκατομμυρίων.

Γιώργος Μαζιάς
Ο Μάικ Τζέιμς ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του: «Δεν θα μιλάω για τους διαιτητές» (pic)
Μπάσκετ 01.05.26

Ο Μάικ Τζέιμς ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του στο δεύτερο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

O Mάικ Τζέιμς αποβλήθηκε λίγο πριν το τέλος της δεύτερη περιόδου του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ξεσπώντας μάλιστα σε έναν από τους τρεις διαιτητές. Η συγγνώμη του μέσω μέσω ανάρτησης.

Σύνταξη
«Ο Έντρικ θα επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα αναλάβει ηγετικό ρόλο»
Ποδόσφαιρο 01.05.26

«Ο Έντρικ θα επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα αναλάβει ηγετικό ρόλο»

Όπως αναφέρει η «AS» 19χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός Έντρικ, πρόκειται να επιστρέψει στη Ρεάλ μετά τον δανεισμό του από τη Λιόν και μάλιστα οι Μαδριλένοι τον προορίζουν ώστε να αναλάβει σημαντικό ρόλο

Σύνταξη
Ο Γκουαρδιόλα προτίμησε να δει αγώνα Γ’ κατηγορίας αντί τη ματσάρα Παρί – Μπάγερν! – Πώς το εξήγησε
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Ο Γκουαρδιόλα είδε αγώνα Γ' κατηγορίας αντί τη ματσάρα: Παρί - Μπάγερν - Πώς το εξήγησε

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είδε διάθεση για χιούμορ, εξηγώντας στους δημοσιογράφους γιατί προτίμησε να παρακολουθήσει ματς της Γ' Αγγλίας, παρά το επικό τη ματσάρα των 9 γκολ Παρί – Μπάγερν!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ακλόνητος στον θρόνο της FIFA: Ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 2027
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Ακλόνητος στον θρόνο της FIFA: Ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 2027

Με την ομόφωνη στήριξη Αφρικής και Νότιας Αμερικής, ο ισχυρός άνδρας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου οδεύει προς μια τέταρτη θητεία, ποντάροντας στην οικονομική γιγάντωση των ομοσπονδιών και το πρόγραμμα FIFA Forward.

Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπία Κηρύκου: Νέες μαρτυρίες φωτίζουν την υπόθεση της εξαφάνισης της νεαρής γυναίκας 30 χρόνια μετά
Ελλάδα 02.05.26

Ολυμπία Κηρύκου: Νέες μαρτυρίες φωτίζουν την υπόθεση της εξαφάνισης της νεαρής γυναίκας 30 χρόνια μετά

Τριάντα χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου, η έρευνα του «Τούνελ» φέρνει στο φως νέες μαρτυρίες που φωτίζουν την σκοτεινή εξαφάνιση

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει όχι σε «πρόωρο τέλος του πολέμου» – Έξι στους δέκα Αμερικανούς θεωρούν λάθος την επέμβαση στο Ιράν
Κόσμος 02.05.26

Ο Τραμπ λέει όχι σε «πρόωρο τέλος του πολέμου» – Έξι στους δέκα Αμερικανούς θεωρούν λάθος την επέμβαση στο Ιράν

Ο Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος και με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν ενώ επέβαλε κυρώσεις σε πετρελαϊκό σταθμό στην Κίνα - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο

Φύλλια Πολίτη
Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση
Editorial 02.05.26

Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση

Η χώρα έχει ανάγκη μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία. Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα συνεισφέρει στον αναγκαίο διάλογο θέτοντας τη βάση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πολυτελή ακίνητα: Πωλείται το ιδιωτικό νησί του εκλιπόντος δισεκατομμυριούχου της Swarovski κοντά στη Βενετία
Οικονομικές Ειδήσεις 02.05.26

Πωλητήριο στο ιδιωτικό νησί του κληρονόμου της Swarovski - Πόσο κοστίζει

Ένα οικογενειακό καταπίστευμα για τον Gernot Langes-Swarovski, δισέγγονο του ιδρυτή της εταιρείας κρυστάλλων, πουλάει το νησί Isola Santa Cristina, έκτασης 72 στρεμμάτων για 24 εκ. ευρώ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
«Άνοιξη της δυσαρέσκειας» στη Ρωσία; – Ο Πούτιν απέναντι σε αυξανόμενες φωνές διαμαρτυρίας
Κλίμα δυσαρέσκειας 02.05.26

«Άνοιξη της δυσαρέσκειας» στη Ρωσία; – Ο Πούτιν απέναντι σε αυξανόμενες φωνές διαμαρτυρίας

Προβληματική οικονομία, περιορισμοί στο διαδίκτυο, κόπωση από τον πόλεμο στην Ουκρανία, πτώση των ποσοστών του προέδρου Πούτιν: η δυσαρέσκεια συσσωρεύεται στη Ρωσία πριν από τις βουλευτικές εκλογές

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ: Θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία
Κόσμος 02.05.26

Η ενόχληση Τραμπ για τις δηλώσεις Μερτς - Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία

Αυτή η ανακοίνωση έγινε αφού ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στη Γερμανία, σύμμαχο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, μετά από σχόλια του Μερτς που τον εξόργισαν.

Σύνταξη
Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων
Πολιτική 02.05.26

Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων

Η Ελλάδα προσανατολίζεται στην ανανέωση του στόλου των μεταγωγικών της με τις επικρατέστερες επιλογές να εμφανίζονται να είναι αυτή των C-130 της Lockheed Martin και των C-390 της Embraer.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δημογραφικό: Ραγδαία ανατροπή της κρίσιμης αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους
Ρήγμα 02.05.26

«Δημογραφικός χειμώνας» απειλεί ανοιχτά την οικονομία και τα ασφαλιστικά συστήματα

Η ραγδαία μείωση του παραγωγικού πληθυσμού καθιστά τη μετανάστευση και την τεχνητή νοημοσύνη τις μόνες σανίδες σωτηρίας για μια Ευρώπη που γερνάει και αδειάζει επικίνδυνα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από το Παλλάς στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ιθάκη του και η νέα περιπέτεια που τώρα αρχίζει
Πολιτική 02.05.26

Από το Παλλάς στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ιθάκη του και η νέα περιπέτεια που τώρα αρχίζει

Ο Αλέξης Τσίπρας ολοκλήρωσε τη σειρά των παρουσιάσεων της «Ιθάκης» του σε επιλεγμένα μέρη στην επικράτεια μέσα σε πέντε μήνες. Το πραγματικό ταξίδι όμως, τώρα αρχίζει....

Δημήτρης Τερζής
Εφορία: Δύο δισ. ευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο του έτους
Οφειλές 02.05.26

Δύο δισ. ευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο του έτους

Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία έχουν εκτοξευτεί στα 114,537 δισ. ευρώ - Από τους 3.681.752 οφειλέτες, οι 2.332.133 είναι ανοιχτοί σε κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων

Μαρία Βουργάνα
Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε ευρωπαϊκά οχήματα δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ, δηλώνει αξιωματούχος της ΕΕ
Ευρωπαίος αξιωματούχος 02.05.26

Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε βάρος της ΕΕ «δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ»

Η απειλή Τραμπ για επιβολή δασμών 25% σε ευρωπαϊκά οχήματα είναι μια κίνηση που «καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», τονίζει αξιωματούχος της ΕΕ.

Σύνταξη
Βραβεία Οσκαρ: Δεν θα είναι επιλέξιμα «ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη
Ακαδημία Κινηματογράφου 02.05.26

Τα Οσκαρ κλείνουν την πόρτα των βραβείων στην ΤΝ

«Ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα είναι επιλέξιμα για βραβεία Οσκαρ, ανακοινώνει η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 02 Μαϊου 2026
Cookies