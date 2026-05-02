Οι αθλητικές μεταδόσεις (2/5): Πού θα δείτε τα play outs της Super League και την δράση στην Ευρώπη
Γεμάτο είναι και το σημερινό (2/5) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με το ελληνικό ενδιαφέρον να είναι στα ματς των playouts της Superleague.
Παναιτωλικός – Κηφισιά (17:00), Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet (17:30) και Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (19:30), είναι τα ματς που ξεχωρίζουν, ενώ και το Άρσεναλ – Φούλαμ είναι σημαντικό για την συνέχεια της Premier League.
13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο γυναικών
14:00 COSMOTE SPORT 7 HD UFC Fight Night 2026 Τζακ Ντέλα Μανταλένα – Κάρλος Πράτες
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μίλγουολ – Όξφορντ EFL Championship
14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ίπσουιτς – ΚΠΡ EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Λεβάντε La Liga
15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μερσίν – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Τορίνο Serie A
16:30 Novasports Extra 3 Βέρντερ Βρέμης – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 2 Ουνιόν Βερολίνου – Κολωνία Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Χόφενχαϊμ – Στουτγκάρδη Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αμβούργο Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μπράιτον Premier League
17:00 Novasports Start Γουλβς – Σάντερλαντ Premier League
17:00 Novasports 5HD Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βάκιφμπανκ – Κονελιάνο CEV Champions League
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Έξετερ – Μπράντφορντ EFL League One
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Κηφισιά Stoiximan Super League
17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga EA Sports
17:30 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet Super League
18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μadrid Open
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Μάλαγα ACBLigaEndesa
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ανόρθωση – ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Απόλλων Σμύρνης – Χόνβεντ Conference Cup Ανδρών
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Νάπολι Serie A
19:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Crypto.com Miami Grand Pix 2026, Sprint Μηχανοκίνητα
19:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Φούλαμ Premier League
19:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Ατρόμητος Super League
19:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Λειψία Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Αλαβές – Μπιλμπάο La Liga EA Sports
19:30 Mega News Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου UEFA Women’s Champions League
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Εξατσίμπασι – Σκαντίτσι CEV Champions League
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φαμαλικάο – Μπενφίκα Liga Portugal
21:00 Novasports 2HD Άγιαξ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Χαζμ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
21:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Ντε Άκερ Μπολόνια Conference Cup Ανδρών
21:30 Novasports Start Σάλκε – Φορτούνα Ντίσελντορφ Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Τζένοα Serie A
22:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Μπαρτσελόνα La Liga
22:15 Action 24 Κόρντομπα – Μπόκα Τζούνιορς TorneoApertura
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Αλβέρκα Liga Portugal
23:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Crypto.com Miami Grand Pix 2026, Qualifying Μηχανοκίνητα
23:55 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις