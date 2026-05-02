Οι αθλητικές μεταδόσεις (2/5): Πού θα δείτε τα play outs της Super League και την δράση στην Ευρώπη

Γεμάτο είναι και το σημερινό (2/5) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με το ελληνικό ενδιαφέρον να είναι στα ματς των playouts της Superleague.

Παναιτωλικός – Κηφισιά (17:00), Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet (17:30) και Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (19:30), είναι τα ματς που ξεχωρίζουν, ενώ και το Άρσεναλ – Φούλαμ είναι σημαντικό για την συνέχεια της Premier League.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/5)

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο γυναικών

14:00 COSMOTE SPORT 7 HD UFC Fight Night 2026 Τζακ Ντέλα Μανταλένα – Κάρλος Πράτες

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μίλγουολ – Όξφορντ EFL Championship

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ίπσουιτς – ΚΠΡ EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Λεβάντε La Liga

15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μερσίν – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Τορίνο Serie A

16:30 Novasports Extra 3 Βέρντερ Βρέμης – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Ουνιόν Βερολίνου – Κολωνία Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Χόφενχαϊμ – Στουτγκάρδη Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αμβούργο Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μπράιτον Premier League

17:00 Novasports Start Γουλβς – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports 5HD Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βάκιφμπανκ – Κονελιάνο CEV Champions League

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Έξετερ – Μπράντφορντ EFL League One

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Κηφισιά Stoiximan Super League

17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga EA Sports

17:30 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet Super League

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μadrid Open

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Μάλαγα ACBLigaEndesa

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ανόρθωση – ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Απόλλων Σμύρνης – Χόνβεντ Conference Cup Ανδρών

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Νάπολι Serie A

19:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Crypto.com Miami Grand Pix 2026, Sprint Μηχανοκίνητα

19:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Φούλαμ Premier League

19:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Ατρόμητος Super League

19:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Λειψία Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Αλαβές – Μπιλμπάο La Liga EA Sports

19:30 Mega News Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου UEFA Women’s Champions League

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Εξατσίμπασι – Σκαντίτσι CEV Champions League

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φαμαλικάο – Μπενφίκα Liga Portugal

21:00 Novasports 2HD Άγιαξ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Χαζμ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

21:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Ντε Άκερ Μπολόνια Conference Cup Ανδρών

21:30 Novasports Start Σάλκε – Φορτούνα Ντίσελντορφ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Τζένοα Serie A

22:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Μπαρτσελόνα La Liga

22:15 Action 24 Κόρντομπα – Μπόκα Τζούνιορς TorneoApertura

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Αλβέρκα Liga Portugal

23:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Crypto.com Miami Grand Pix 2026, Qualifying Μηχανοκίνητα

23:55 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2