11.11.2025 | 20:10
Τραγωδία στην Πάτρα: 3χρονο αγόρι έπεσε από μάντρα και σκοτώθηκε
Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 18:45
Τραγωδία στη Γαύδο: Ανατροπή λέμβου με τρεις νεκρούς μετανάστες
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα
Κόσμος 11 Νοεμβρίου 2025 | 20:49

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα

Μετά από έξι χρόνια στην κεφαλή της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα και έστειλε ένα μήνυμα ταπεινότητας προς όλους.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, επικεφαλής της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής, απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα και μοιράστηκε την χαρά του με τους Έλληνες της Αμερικής, τους ορθόδοξους και τους πιστούς σε όλες τις ΗΠΑ μέσα από τα κοινωνικά του δίκτυα.

Μάλιστα μετά την ορκωμοσία ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος φωτογραφήθηκε με το πιστοποιητικό πολιτογράφησης ως πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σε αυτές φαίνεται ο αρχιεπίσκοπο να συμμετέχει στην τελετή ορκωμοσίας των νέων Αμερικανών πολιτών, όπου για να πάρει επίσημα την υπηκοότητα απήγγειλε τον Όρκο Πίστης, την καθοριστική πράξη που ολοκληρώνει τη διαδικασία πολιτογράφησης.

Ο όρκος αφορά την προστασία του Συντάγματος των ΗΠΑ και των ομοσπονδιακών και τοπικών πολιτειακών νόμων και την δράση για το καλό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τι έγραψε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος για την πολιτογράφησή του

«Με ευγνωμοσύνη και ταπεινότητα, ευχαριστώ αυτή τη μεγάλη χώρα που με υποδέχτηκε πριν από έξι χρόνια και σήμερα μου παραχώρησε την τιμή να γίνω Αμερικανός πολίτης», δήλωσε ο αρχικά ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδόφορος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Ο Αρχιεπίσκοπος σχολίασε την χαρά του γράφοντας πως «αυτή η επίσημη στιγμή γεμίζει την καρδιά μου με χαρά και ανανεωμένο σκοπό. Δεσμεύομαι να εντείνω τις προσπάθειές μου στην υπηρεσία των πιστών της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της ευρύτερης κοινωνίας αυτής της ευλογημένης γης, ειδικά σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς».

Έκλεισε το κείμενό του γράφοντας ότι «όπως μας υπενθυμίζει η Αγία Γραφή, «Κάθε καλό και κάθε τέλειο δώρο είναι από πάνω» (Ιάκωβος 1:17) – και σήμερα, δέχομαι αυτό το δώρο με ευγνωμοσύνη και αγάπη».

Ποιος είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1967, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδόφορος είναι από καιρό αναγνωρισμένος ως πρόσωπο που επιζητεί συσχετισμούς και γεφυρώσεις μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών. Σπούδασε θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στη θεολογία από το Πανεπιστήμιο της Βόννης στη Γερμανία.

Η αγάπη του για την Θεολογία ως επιστήμη, η ιδιοσυγκρασία του και η πνευματική του κατάρτιση τον οδήγησαν σε μια διακεκριμένη καριέρα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, όπου υπηρέτησε ως Μητροπολίτης Προύσας και ηγούμενος του ιστορικού Μοναστηριού της Αγίας Τριάδας στη Χάλκη.

Ο Ελπιδοφόρος διορίστηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ως Αρχιεπίσκοπος Αμερικής το 2019 και ξεκίνησε το ταξίδι του στην καθοδήγηση των Ορθοδόξων των ΗΠΑ, όπου πλέον συνεχίζει ως Αμερικανός πολίτης.

Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία
Ελλάδα 11.11.25

Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιατροδικαστής εντόπισε ένα μεταλλικό αντικείμενο μέσα στο σώμα του - Όπως προέκυψε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είναι από βολίδα πυροβόλου όπλου.

Σύνταξη
Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
Στη Θεσπρωτία 11.11.25

Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτι όπου διέμενε συγγενικό πρόσωπο του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα
Κληρονόμος 11.11.25

«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα

Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον, Πάρις, έκανε ανάρτηση στο TikTok προειδοποιώντας το κοινό της για τον εθισμό και τις ναρκωτικές ουσίες που καταστρέφουν ζωές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση: Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα
Ελλάδα 11.11.25

Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση: Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα

Η 27χρονη Αναστασία Τασούλα, γνωστή για την επιμονή της απέναντι στην κυστική ίνωση, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη για την αξία της ελπίδας, της αλληλεγγύης και της δωρεάς οργάνων

Σύνταξη
LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 11.11.25

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Παναθηναϊκός για τη 10η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο Ποντόλσκι παίζει μπάλα σε ηλικία 40 ετών
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Ο Ποντόλσκι παίζει μπάλα σε ηλικία 40 ετών

Ο πρώην διεθνής Γερμανός Λούκας Ποντόλσκι ανακοίνωσε ότι κρεμάει τα παπούτσια, όμως κράτησε και ένα ανοιχτό παράθυρο για να συνεχίσει στην Γκόρνικ Ζάμπρζε

Βάιος Μπαλάφας
Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες [εικόνες]
Εικόνες 11.11.25

Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες

Ύστερα από καταγγελία για βασανισμό ζώων, σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας του, όπου υπήρχαν παλιά ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόριο τα οποία δεν λειτουργούσαν πια. Εκεί είχε μαζέψει, κλειδώσει και αφήσει υποσιτισμένες 58 γάτες.

Σύνταξη
Μέσι: «Θα πάω στο Μουντιάλ μόνο αν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βοηθήσω την Αργεντινή»
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Μόνο έτσι θα πάει στο Μουντιάλ με την Αργεντινή ο Μέσι

Μόνο στην περίπτωση που είναι σε θέση να βοηθήσει αγωνιστικά την Εθνική Αργεντινής, θα δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ του 2026 ο Λιονέλ Μέσι, καθώς δεν θέλει να γίνει βάρος, όπως δήλωσε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου
Έλλειμμα ανταγωνιστικότητας 11.11.25

Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου

Το ερώτημα για την ελληνική οικονομία δεν είναι αν θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι μισθοί, αλλά αν θα μπορέσει να το κάνει χωρίς να επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί!
Euroleague 11.11.25

Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί!

Πραγματοποιώντας σπουδαία 4η περίοδο (33-21 το επιμέρους σκορ) η Ντουμπάι BC, συνέτριψε τον ανεβασμένο Ερυθρό Αστέρα με 102-86 και επέστρεψε στις νίκες – Τέλος στο σερί που έτρεχαν οι Σέρβοι.

Σύνταξη
ΥΠΕΝ: Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
Οριστικός πίνακας 11.11.25

Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους

Σύνταξη
«Η χειρότερη πληγή για έναν επιζώντα είναι η ενοχή» – Ο Ντέιβιντ Φριτζ κρεμάστηκε από ένα παράθυρο του Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015
Τρομοκρατία 11.11.25

«Η χειρότερη πληγή για έναν επιζώντα είναι η ενοχή» - Ο Ντέιβιντ Φριτζ κρεμάστηκε από ένα παράθυρο του Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015

Στην 10η επέτειο της χειρότερης τρομοκρατικής επίθεσης στην ιστορία της Γαλλίας, ο γαλλο-χιλιανός φωτογράφος, Ντέιβιντ Φριτζ, ο οποίος πέρασε δυόμισι ώρες σε ένα διάδρομο μαζί με έντεκα άλλα άτομα και έναν βομβιστή αυτοκτονίας, πιστεύει ότι είναι καιρός να γυρίσει σελίδα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εικόνες καταστροφής στη Λέσβο από την κακοκαιρία – «Έσπασε» ο ποταμός Τσικνιάς σε δύο σημεία
Ελλάδα 11.11.25

Εικόνες καταστροφής στη Λέσβο από την κακοκαιρία – «Έσπασε» ο ποταμός Τσικνιάς σε δύο σημεία

Καθώς η Σκάλα Καλλονής στη Λέσβο βρέθηκε αντιμέτωπη με σφοδρή κακοκαιρία, μεγάλοι όγκοι νερού πλημμύρισαν δρόμους και σπίτια, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές και θέτοντας το νησί σε γενική επιφυλακή.

Σύνταξη
