Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, επικεφαλής της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής, απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα και μοιράστηκε την χαρά του με τους Έλληνες της Αμερικής, τους ορθόδοξους και τους πιστούς σε όλες τις ΗΠΑ μέσα από τα κοινωνικά του δίκτυα.

Μάλιστα μετά την ορκωμοσία ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος φωτογραφήθηκε με το πιστοποιητικό πολιτογράφησης ως πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σε αυτές φαίνεται ο αρχιεπίσκοπο να συμμετέχει στην τελετή ορκωμοσίας των νέων Αμερικανών πολιτών, όπου για να πάρει επίσημα την υπηκοότητα απήγγειλε τον Όρκο Πίστης, την καθοριστική πράξη που ολοκληρώνει τη διαδικασία πολιτογράφησης.

Ο όρκος αφορά την προστασία του Συντάγματος των ΗΠΑ και των ομοσπονδιακών και τοπικών πολιτειακών νόμων και την δράση για το καλό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τι έγραψε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος για την πολιτογράφησή του

«Με ευγνωμοσύνη και ταπεινότητα, ευχαριστώ αυτή τη μεγάλη χώρα που με υποδέχτηκε πριν από έξι χρόνια και σήμερα μου παραχώρησε την τιμή να γίνω Αμερικανός πολίτης», δήλωσε ο αρχικά ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδόφορος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Ο Αρχιεπίσκοπος σχολίασε την χαρά του γράφοντας πως «αυτή η επίσημη στιγμή γεμίζει την καρδιά μου με χαρά και ανανεωμένο σκοπό. Δεσμεύομαι να εντείνω τις προσπάθειές μου στην υπηρεσία των πιστών της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της ευρύτερης κοινωνίας αυτής της ευλογημένης γης, ειδικά σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς».

Έκλεισε το κείμενό του γράφοντας ότι «όπως μας υπενθυμίζει η Αγία Γραφή, «Κάθε καλό και κάθε τέλειο δώρο είναι από πάνω» (Ιάκωβος 1:17) – και σήμερα, δέχομαι αυτό το δώρο με ευγνωμοσύνη και αγάπη».

Ποιος είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1967, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδόφορος είναι από καιρό αναγνωρισμένος ως πρόσωπο που επιζητεί συσχετισμούς και γεφυρώσεις μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών. Σπούδασε θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στη θεολογία από το Πανεπιστήμιο της Βόννης στη Γερμανία.

Η αγάπη του για την Θεολογία ως επιστήμη, η ιδιοσυγκρασία του και η πνευματική του κατάρτιση τον οδήγησαν σε μια διακεκριμένη καριέρα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, όπου υπηρέτησε ως Μητροπολίτης Προύσας και ηγούμενος του ιστορικού Μοναστηριού της Αγίας Τριάδας στη Χάλκη.

Ο Ελπιδοφόρος διορίστηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ως Αρχιεπίσκοπος Αμερικής το 2019 και ξεκίνησε το ταξίδι του στην καθοδήγηση των Ορθοδόξων των ΗΠΑ, όπου πλέον συνεχίζει ως Αμερικανός πολίτης.