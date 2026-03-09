newspaper
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος του πόσιμου νερού – Γιατί στοχοποιούνται μονάδες αφαλάτωσης
Κόσμος 09 Μαρτίου 2026, 22:00

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος του πόσιμου νερού – Γιατί στοχοποιούνται μονάδες αφαλάτωσης

Η στοχοποίηση μονάδων αφαλάτωσης στη Μέση Ανατολή δεν είναι απλώς ένα παράπλευρο αποτέλεσμα των συγκρούσεων, αλλά μια στρατηγική επιλογή που μετατρέπει το νερό σε όπλο. Σε μια περιοχή όπου η λειψυδρία είναι υπαρξιακή απειλή, οι υποδομές αυτές αποτελούν τη «φλέβα ζωής» για εκατομμύρια ανθρώπους.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Spotlight

Ένα επικίνδυνο μέτωπο στη Μέση Ανατολή, «άνοιξε» τις τελευταίες ώρες. Η στοχοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σηματοδοτεί μια ποιοτική αλλαγή στο χαρακτήρα του πολέμου που μαίνεται για δεύτερη εβδομάδα, σκορπώντας τον θάνατο σε χιλιάδες αμάχους.

Χτυπώντας μια τέτοια υποδομή, ο επιτιθέμενος συχνά διακόπτει ταυτόχρονα την υδροδότηση και την ηλεκτροδότηση μιας μεγάλης περιοχής

Η στοχοποίηση κρίσιμων υποδομών δεν είναι απλώς ένα παράπλευρο αποτέλεσμα των συγκρούσεων, αλλά μια στρατηγική επιλογή που μετατρέπει το νερό σε όπλο. Σε μια περιοχή όπου η λειψυδρία είναι υπαρξιακή απειλή, οι υποδομές αυτές αποτελούν τη «φλέβα ζωής» για εκατομμύρια ανθρώπους.

Πληροφορίες για επιθέσεις σε μονάδες αφαλάτωσης

Διανύοντας την ένατη μέρα πολέμου ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan News μετέδωσε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησαν για πρώτη φορά επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με την Jerusalem Post τα ΗΑΕ φέρονται να έπληξαν μια ιρανική εγκατάσταση αφαλάτωσης στην πρώτη τους επίθεση ως αντίποινα σε χτυπήματα από drone και πυραύλους.

Λίγο νωρίτερα, σταθμός αφαλάτωσης υπέστη ζημιές από επίθεση ιρανικού drone, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι αρχές του Μπαχρέιν. «Η ιρανική επίθεση έβαλε χωρίς διάκριση κατά μη στρατιωτικών στόχων και προκάλεσε υλικές ζημιές σε εργοστάσιο αφαλάτωσης μετά από επίθεση με drone», δήλωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι ίδιες πηγές ανακοίνωσαν ότι η υδροδότηση της χώρας δεν έχει επηρεαστεί, παρά το ιρανικό πλήγμα. Σε δήλωσή της στο CNN, η Αρχή Ηλεκτρισμού και Ύδατος του Μπαχρέιν ανέφερε ότι η επίθεση δεν προκάλεσε διακοπές στην παροχή νερού ούτε επηρέασε τη δυναμικότητα του δικτύου ύδρευσης.

«Η ιρανική επίθεση σε εγκατάσταση αφαλάτωσης νερού δεν είχε καμία επίδραση στις προμήθειες νερού ή στη λειτουργική ικανότητα του δικτύου ύδρευσης», δήλωσε χαρακτηριστικά η αρμόδια αρχή.

Το πολύτιμο αγαθό

Η Μέση Ανατολή συγκεντρώνει πάνω από το 40% της παγκόσμιας δυναμικότητας αφαλάτωσης, με περίπου 5.000 μονάδες να λειτουργούν σε ολόκληρη την περιοχή.

Σε κράτη όπως η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κουβέιτ, η αφαλάτωση καλύπτει από το 50% έως και το 90% των αναγκών σε πόσιμο νερό. Αν και αρκετές χώρες της περιοχής διατηρούν στρατηγικά αποθέματα νερού, οι μικρότερες οικονομίες του Κόλπου δεν διαθέτουν μεγάλα περιθώρια αν οι εγκαταστάσεις παραγωγής τεθούν εκτός λειτουργίας.

Σε χώρες όπως το Μπαχρέιν, τα αποθέματα νερού θα μπορούσαν να εξαντληθούν μέσα σε λίγες ημέρες, εάν η παραγωγή αφαλατωμένου νερού μειωθεί δραστικά.

Η καταστροφή μιας μονάδας προκαλεί άμεση ανθρωπιστική κρίση, καθώς δεν υπάρχουν εναλλακτικές πηγές (ποτάμια ή λίμνες) για να καλύψουν το κενό.

Η έλλειψη νερού οδηγεί σε κοινωνική αποσταθεροποίηση και ασκεί τεράστια πίεση στις κυβερνήσεις.

Καθώς η σύγκρουση επεκτείνεται από στρατιωτικούς στόχους σε ενεργειακές και πολιτικές υποδομές, αναλυτές προειδοποιούν ότι οδηγούμαστε σε μια φάση «πολέμου χωρίς όρια».

Θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα

Η στοχοποίηση εγκαταστάσεων πόσιμου νερού, ενέργειας και μεταφορών αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο ευρύτερης ανθρωπιστικής κρίσης και ταυτόχρονα δημιουργεί τεράστια γεωπολιτική αβεβαιότητα για την παγκόσμια οικονομία.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι εγκαταστάσεις πόσιμου νερού αποτελούν «αχίλλειο πτέρνα», ίσως ακόμη πιο ευάλωτη από τις ενεργειακές υποδομές.

Το νερό είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Η στοχοποίησή του στέλνει ένα μήνυμα απόλυτης κυριαρχίας. Η ανασφάλεια που νιώθει ένας πληθυσμός όταν ανοίγει τη βρύση και δεν τρέχει νερό είναι πολύ πιο ισχυρή από οποιαδήποτε άλλη υλική απώλεια.

Το μέλλον

Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την κατάσταση. Καθώς οι φυσικοί υδροφορείς στερεύουν, η αφαλάτωση γίνεται η μοναδική λύση.

Αυτό σημαίνει ότι: Οι μονάδες θα γίνονται όλο και πιο ελκυστικοί στόχοι. Η κυβερνοασφάλεια (cybersecurity) των μονάδων είναι το νέο μέτωπο, καθώς μια ψηφιακή επίθεση μπορεί να μολύνει το νερό ή να σταματήσει την παραγωγή χωρίς να πέσει ούτε μία βόμβα.

Economy
Καύσιμα: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Καύσιμα: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Κόσμος
Τραμπ: Δεν αποκλείει την εξόντωση του νέου θρησκευτικού ηγέτη στο Ιράν

Τραμπ: Δεν αποκλείει την εξόντωση του νέου θρησκευτικού ηγέτη στο Ιράν

Stream newspaper
Ο Τραμπ «έχει υπ’ όψιν του» πιθανό διάδοχο του Χαμενεΐ – Δεν αποκλείει τη δολοφονία του νέου ηγέτη του Ιράν
«Τελειωμένος πόλεμος;» 09.03.26

Ο Τραμπ «έχει υπ’ όψιν του» πιθανό διάδοχο του Χαμενεΐ – Δεν αποκλείει τη δολοφονία του νέου ηγέτη του Ιράν

«Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν αεροπορία», είπε ο Τραμπ για το Ιράν. Είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «πολύ μπροστά» από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων που είχε εκτιμήσει.

Σύνταξη
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Συγχαρητήρια από Αρμενία, Ομάν και Αζερμπαϊτζάν – Χαιρετίζουν Χούθι και Χεζμπολάχ
Μέση Ανατολή 09.03.26

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Συγχαρητήρια από Αρμενία, Ομάν και Αζερμπαϊτζάν – Χαιρετίζουν Χούθι και Χεζμπολάχ

Δύο καυκάσιες χώρες και μία αραβική, αλλά και οι ισλαμικές οργανώσεις Χούθι και Χεζμπολάχ έδωσαν συγχαρητήρια για την εκλογή του αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Η οργάνωση του Λιβάνου, δήλωσε πίστη στο πρόσωπό του.

Σύνταξη
Ο Φρίντριχ Μερτς «δικαιολογεί» τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν ως πόλεμο κατά της τρομοκρατίας
Μέση Ανατολή 09.03.26

Ο Φρίντριχ Μερτς «δικαιολογεί» τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν ως πόλεμο κατά της τρομοκρατίας

Ο Γερμανός καγκελάριος προχώρησε σε μια δήλωση, με την οποία αποδίδει ευθύνη στο Ιράν για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο Φρίντριχ Μερτς μίλησε για «άμυνα» των ΗΠΑ και του Ισραήλ έναντι της Τεχεράνης.

Σύνταξη
Φανατισμένος, πολεμοχαρής και αλαζόνας: Γιατί ο Πιτ Χέγκσεθ είναι ένας επικίνδυνος «υπουργός Πολέμου»
Μέση Ανατολή 09.03.26

Φανατισμένος, πολεμοχαρής και αλαζόνας: Γιατί ο Πιτ Χέγκσεθ είναι ένας επικίνδυνος «υπουργός Πολέμου»

Οι επικριτές λένε ότι ο αλαζονικός και πομπώδης πρώην παρουσιαστής του Fox News, Πιτ Χέγκσεθ, δεν διαθέτει τις ικανότητες να καθοδηγήσει τον αμερικανικό στρατό σε μια νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τουρκία: Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, λέει η Άγκυρα
Κόσμος 09.03.26

Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, λέει η Άγκυρα

Αυτός είναι ο δεύτερος πύραυλος που η Τουρκία λέει ότι εκτοξεύτηκε προς το έδαφός της από το Ιράν, ενώ το Σάββατο είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.

Σύνταξη
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ποιος είναι ο μυστηριώδης νέος ηγέτης του Ιράν
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ 09.03.26

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ποιος είναι ο μυστηριώδης νέος ηγέτης του Ιράν και γιατί η επιλογή του δεν προμηνύει καλά νέα για την ειρήνη

Η ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φαινεται να είναι επιλογή συνέχειας της εξουσίας στο Ιράν - Μια φιγούρα με επιρροή στα παρασκήνια της εξουσίας που αποτελεί μυστήριο ακόμη και εντός του Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στρατιωτικά γυμνάσια ξεκινά το ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής – Θα συμμετάσχουν 14 χώρες
Κόσμος 09.03.26

Στρατιωτικά γυμνάσια ξεκινά το ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής – Θα συμμετάσχουν 14 χώρες

Τα γυμνάσια με την ονομασία Cold Response, επικεντρώνονται στην υπεράσπιση της ευρωπαϊκής περιοχής της Αρκτικής, όπου η Νορβηγία και η Φινλανδία, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μοιράζονται σύνορα με τη Ρωσία

Σύνταξη
