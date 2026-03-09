Ένα επικίνδυνο μέτωπο στη Μέση Ανατολή, «άνοιξε» τις τελευταίες ώρες. Η στοχοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σηματοδοτεί μια ποιοτική αλλαγή στο χαρακτήρα του πολέμου που μαίνεται για δεύτερη εβδομάδα, σκορπώντας τον θάνατο σε χιλιάδες αμάχους.

Χτυπώντας μια τέτοια υποδομή, ο επιτιθέμενος συχνά διακόπτει ταυτόχρονα την υδροδότηση και την ηλεκτροδότηση μιας μεγάλης περιοχής

Η στοχοποίηση κρίσιμων υποδομών δεν είναι απλώς ένα παράπλευρο αποτέλεσμα των συγκρούσεων, αλλά μια στρατηγική επιλογή που μετατρέπει το νερό σε όπλο. Σε μια περιοχή όπου η λειψυδρία είναι υπαρξιακή απειλή, οι υποδομές αυτές αποτελούν τη «φλέβα ζωής» για εκατομμύρια ανθρώπους.

Πληροφορίες για επιθέσεις σε μονάδες αφαλάτωσης

Διανύοντας την ένατη μέρα πολέμου ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan News μετέδωσε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησαν για πρώτη φορά επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με την Jerusalem Post τα ΗΑΕ φέρονται να έπληξαν μια ιρανική εγκατάσταση αφαλάτωσης στην πρώτη τους επίθεση ως αντίποινα σε χτυπήματα από drone και πυραύλους.

Λίγο νωρίτερα, σταθμός αφαλάτωσης υπέστη ζημιές από επίθεση ιρανικού drone, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι αρχές του Μπαχρέιν. «Η ιρανική επίθεση έβαλε χωρίς διάκριση κατά μη στρατιωτικών στόχων και προκάλεσε υλικές ζημιές σε εργοστάσιο αφαλάτωσης μετά από επίθεση με drone», δήλωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι ίδιες πηγές ανακοίνωσαν ότι η υδροδότηση της χώρας δεν έχει επηρεαστεί, παρά το ιρανικό πλήγμα. Σε δήλωσή της στο CNN, η Αρχή Ηλεκτρισμού και Ύδατος του Μπαχρέιν ανέφερε ότι η επίθεση δεν προκάλεσε διακοπές στην παροχή νερού ούτε επηρέασε τη δυναμικότητα του δικτύου ύδρευσης.

«Η ιρανική επίθεση σε εγκατάσταση αφαλάτωσης νερού δεν είχε καμία επίδραση στις προμήθειες νερού ή στη λειτουργική ικανότητα του δικτύου ύδρευσης», δήλωσε χαρακτηριστικά η αρμόδια αρχή.

Bahrain says an Iranian strike damaged a desalination plant, marking a new phase of the conflict targeting water infrastructure. Gulf countries rely heavily on desalination. Qatar nearly 100%, Kuwait and Bahrain ~90%, Oman 86%, Saudi Arabia 70%. The strike came after… pic.twitter.com/XgEJ0M6YR3 — Clash Report (@clashreport) March 8, 2026

Το πολύτιμο αγαθό

Η Μέση Ανατολή συγκεντρώνει πάνω από το 40% της παγκόσμιας δυναμικότητας αφαλάτωσης, με περίπου 5.000 μονάδες να λειτουργούν σε ολόκληρη την περιοχή.

Σε κράτη όπως η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κουβέιτ, η αφαλάτωση καλύπτει από το 50% έως και το 90% των αναγκών σε πόσιμο νερό. Αν και αρκετές χώρες της περιοχής διατηρούν στρατηγικά αποθέματα νερού, οι μικρότερες οικονομίες του Κόλπου δεν διαθέτουν μεγάλα περιθώρια αν οι εγκαταστάσεις παραγωγής τεθούν εκτός λειτουργίας.

Σε χώρες όπως το Μπαχρέιν, τα αποθέματα νερού θα μπορούσαν να εξαντληθούν μέσα σε λίγες ημέρες, εάν η παραγωγή αφαλατωμένου νερού μειωθεί δραστικά.

Η καταστροφή μιας μονάδας προκαλεί άμεση ανθρωπιστική κρίση, καθώς δεν υπάρχουν εναλλακτικές πηγές (ποτάμια ή λίμνες) για να καλύψουν το κενό.

Η έλλειψη νερού οδηγεί σε κοινωνική αποσταθεροποίηση και ασκεί τεράστια πίεση στις κυβερνήσεις.

Καθώς η σύγκρουση επεκτείνεται από στρατιωτικούς στόχους σε ενεργειακές και πολιτικές υποδομές, αναλυτές προειδοποιούν ότι οδηγούμαστε σε μια φάση «πολέμου χωρίς όρια».

Θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα

Η στοχοποίηση εγκαταστάσεων πόσιμου νερού, ενέργειας και μεταφορών αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο ευρύτερης ανθρωπιστικής κρίσης και ταυτόχρονα δημιουργεί τεράστια γεωπολιτική αβεβαιότητα για την παγκόσμια οικονομία.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι εγκαταστάσεις πόσιμου νερού αποτελούν «αχίλλειο πτέρνα», ίσως ακόμη πιο ευάλωτη από τις ενεργειακές υποδομές.

Το νερό είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Η στοχοποίησή του στέλνει ένα μήνυμα απόλυτης κυριαρχίας. Η ανασφάλεια που νιώθει ένας πληθυσμός όταν ανοίγει τη βρύση και δεν τρέχει νερό είναι πολύ πιο ισχυρή από οποιαδήποτε άλλη υλική απώλεια.

Το μέλλον

Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την κατάσταση. Καθώς οι φυσικοί υδροφορείς στερεύουν, η αφαλάτωση γίνεται η μοναδική λύση.

Αυτό σημαίνει ότι: Οι μονάδες θα γίνονται όλο και πιο ελκυστικοί στόχοι. Η κυβερνοασφάλεια (cybersecurity) των μονάδων είναι το νέο μέτωπο, καθώς μια ψηφιακή επίθεση μπορεί να μολύνει το νερό ή να σταματήσει την παραγωγή χωρίς να πέσει ούτε μία βόμβα.