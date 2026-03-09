Δραματικές αλλαγές στην κίνηση των αεροπλάνων στον εναέριο χώρο καταγράφονται μετά την από κοινού επίθεση των ΗΠΑ – Ισραήλ, στο Ιράν (Μέση Ανατολή). Το Flightradar24 παρουσιάζει σε ένα βίντεο εφτά δευτερολέπτων την κίνηση των αεροσκαφών μεταξύ της 26ης και της 7ης Μαρτίου.

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή ανάγκασε τις αεροπορικές εταιρείες και τους διεθνείς οργανισμούς ασφαλείας να αναθεωρήσουν πλήρως τους παγκόσμιους χάρτες πτήσεων

Παρατηρείται η εξαφάνιση και επανεμφάνιση της αεροπορικής κίνησης σε ένα εντυπωσιακό βίντεο.

Airspace changes since 26 February. See the disappearance and reappearance of traffic and the now-constricted northern corridor at the top of the image. pic.twitter.com/HRpT5vI0Sv — Flightradar24 (@flightradar24) March 9, 2026

Σε κατάσταση συναγερμού

Ο εναέριος χώρος πάνω από το Ισραήλ, τον Λίβανο και τμήματα της Συρίας θεωρείται πλέον ζώνη υψηλού κινδύνου.

Τα αεροδρόμια του Ντουμπάι (DXB), του Άμπου Ντάμπι (AUH) και της Ντόχα (DOH) αντιμετωπίζουν τεράστια συμφόρηση. Λειτουργούν ως οι τελευταίες «πύλες» αλλά οι διάδρομοι προσέγγισής τους έχουν «στενέψει», καθώς αποφεύγεται ο εναέριος χώρος του Ιράν και του Ιράκ σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.

Οι οδηγίες της EASA (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Πτήσεων) επικαιροποιούνται πλέον ανά 24ωρο.

Με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου, η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύτηκε στα ύψη. Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2022, όταν είχε επίσης αυξηθεί θεαματικά, μετά την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία.