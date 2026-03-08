newspaper
Σημαντική είδηση:
08.03.2026 | 08:12
Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας
Νέες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου: Τρεις τραυματίες στο Μπαχρέιν, πλήγμα σε υποδομές στο Κουβέιτ
Κόσμος 08 Μαρτίου 2026, 08:53

Νέες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου: Τρεις τραυματίες στο Μπαχρέιν, πλήγμα σε υποδομές στο Κουβέιτ

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ είχε ανακοινώσει νωρίς σήμερα τον θάνατο δύο συνοριοφυλάκων, χωρίς να διευκρινίζει την αιτία θανάτου τους ούτε εάν η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με τον πόλεμο

Spotlight

Οι χώρες του Κόλπου ανέφεραν σήμερα νέες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), εκ των οποίων στο Κουβέιτ σε «ζωτικής σημασίας» δεξαμενές καυσίμων στο αεροδρόμιό του, ενώ τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Μπαχρέιν.

Κατά την ένατη ημέρα του πολέμου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι τα τελευταία, για την ώρα, που ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί ότι αντιμετωπίζουν «νέα επίθεση με drones και πυραύλους από το Ιράν», σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Άμυνας στο Χ.

Σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν επίσης στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εσωτερικών στο Χ, όπου τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα πυραύλων, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε κτίριο πανεπιστημίου στην περιοχή Μουχάρακ.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», ανακοίνωσε νωρίτερα ο στρατός του Κουβέιτ μέσω Χ, προειδοποιώντας για πιθανές εκρήξεις από τις αναχαιτίσεις βλημάτων.

Νωρίτερα, μέσα στη νύχτα, το υπουργείο Άμυνας ανέφερε νέο κύμα με επιθέσεις, καταγγέλλοντας επιχείρηση «άμεσης στοχοποίησης μιας ζωτικής σημασίας εγκατάστασης», όταν «δεξαμενές καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ δέχθηκαν επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο αεροδρόμιο τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς «σοβαρούς τραυματισμούς».

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ είχε ανακοινώσει νωρίς σήμερα τον θάνατο δύο συνοριοφυλάκων, χωρίς να διευκρινίζει την αιτία θανάτου τους ούτε εάν η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με τον πόλεμο.

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (CCG) Γιάσεμ Μοχάμεντ Αλ Mπουντάιουι καταδίκασε σήμερα σε ανακοίνωση «τη στοχοποίηση ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων και μη στρατιωτικών υποδομών» από το Ιράν, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση που θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα» των χωρών αυτών.

Παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις μου λέει ο Πεζεσκιάν

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι τα σχόλιά του «παρερμηνεύθηκαν από τον εχθρό που επιδιώκει να σπείρει διχασμό με τους γείτονες», όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση, καθώς οι δηλώσεις του θεωρήθηκαν απόφαση για αναστολή επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου, αλλά τα πλήγματα δεν σταμάτησαν.

«Έχει ειπωθεί κατ’ επανάληψη ότι είμαστε αδελφοί και πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τους γείτονες. Ωστόσο, είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε σε επιθέσεις αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε διαμάχη με μια (γειτονική) χώρα ή ότι θέλουμε να αναστατώσουμε τους λαούς τους», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Εντείνονται οι ανηλεείς επιθέσεις σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Κοντά σε εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη το Ιράν
Κόσμος 08.03.26

Εντείνονται οι ανηλεείς επιθέσεις σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Κοντά σε εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη το Ιράν

ΗΠΑ και Ισραήλ εντείνουν τις επιθέσεις, σε Τεχεράνη και Λίβανο - Δεν θα μείνει κανείς Ιρανός υποψήφιος ηγέτης ζωντανός, απειλεί ο Τραμπ - Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει το Ιράν λέει ο Νετανιάχου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ο μύθος της Μπάμπα Βάνγκα: Πώς οι «προφητείες» μίας μυστικίστριας τροφοδοτούν τη διαδικτυακή προπαγάνδα
Κόσμος 08.03.26

Ο μύθος της Μπάμπα Βάνγκα: Πώς οι «προφητείες» μίας μυστικίστριας τροφοδοτούν τη διαδικτυακή προπαγάνδα

Πολλές από τις προβλέψεις της Βουλγάρας Μπάμπα Βάνγκα δεν καταγράφηκαν ποτέ, ωστόσο, το όνομά της ενισχύει τις θεωρίες συνωμοσίας και τα γεωπολιτικά αφηγήματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν – Είναι οι νόμιμες αυτές οι στρατιωτικές ενέργειες;
Μέση Ανατολή 08.03.26

Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν – Είναι οι νόμιμες αυτές οι στρατιωτικές ενέργειες;

Βρίσκονταν οι ΗΠΑ υπό άμεση και σαφή απειλή; Ήταν νόμιμη η δολοφονία του ηγέτη του Ιράν; Ενήργησε ο Ντόναλντ Τραμπ εντός του πλαισίου των συνταγματικών εξουσιών του. Το Reuters προσπαθεί να απαντήσει

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νετανιάχου: Έχουμε μεθοδικό σχέδιο, με πολυάριθμες εκπλήξεις, για να επιτρέψουμε την αλλαγή στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 07.03.26

Νετανιάχου: Έχουμε μεθοδικό σχέδιο, με πολυάριθμες εκπλήξεις, για να επιτρέψουμε την αλλαγή στο Ιράν

«Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει, διότι δεν επιδιώκουμε να διχάσουμε το Ιράν, αλλά να το απελευθερώσουμε από το ζυγό της τυραννίας και να ζήσουμε ειρηνικά μαζί του. Η απελευθέρωση αυτή εναπόκειται σ' εσάς, στον θαρραλέο ιρανικό λαό», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
Διχασμένη η ακροδεξιά στην Ευρώπη για τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
ΕΚ σε τέλμα 07.03.26

Διχασμένη η ακροδεξιά στην Ευρώπη για τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Η επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ που ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν άφησε τα ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα διχασμένα μεταξύ της συνήθους υποστήριξής τους στον Ντόναλντ Τραμπ και του φόβου για την αντίδραση των ψηφοφόρων τους στο εσωτερικό

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν
Κόσμος 07.03.26

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν 42 πλοία του ναυτικού του Ιράν μέσα σε τρεις ημέρες, ενώ έθεσαν εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της αεροπορικής ισχύος και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της χώρας.

Σύνταξη
Στρατιωτικό συνασπισμό για την εξάλειψη των καρτέλ στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε ο Τραμπ
Ακροδεξιά συμμαχία 07.03.26

Στρατιωτικό συνασπισμό για την εξάλειψη των καρτέλ στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε ο Τραμπ

Δώδεκα ηγέτες, ορισμένοι από τους οποίους είναι ενθουσιώδεις θιασώτες της εθνικιστικής ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκαν μαζί του στο Μαϊάμι για μια σύνοδο κορυφής που ονομάσθηκε «Ασπίδα της Αμερικής»

Σύνταξη
«Τα ΗΑΕ έχουν χοντρό δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία», λέει ο πρόεδρος της χώρας
Πόλεμος στο Ιράν 07.03.26

«Τα ΗΑΕ έχουν χοντρό δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία», λέει ο πρόεδρος της χώρας

«Δεν θέλουμε ο πόλεμος να επεκταθεί. Θέλουμε να αρχίσουμε με το να αντιληφθούν οι Ιρανοί ότι δεν βοηθούν τον εαυτό τους επιτιθέμενοι σε ολόκληρη τη γειτονιά τους», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΑΕ

Σύνταξη
Κύπρος: Ήξεραν οι αρχές για την επίθεση στο Ακρωτήρι; – Οι ενδείξεις για πρόσωπα με ύποπτη δράση
Κόσμος 07.03.26

Ήξεραν οι κυπριακές αρχές για την επίθεση στο Ακρωτήρι; Οι ενδείξεις για πρόσωπα με ύποπτη δράση

Η Κύπρος παραμένει σε συναγερμό μετά την επίθεση με drono στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι. Οι αποκαλύψεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης διαδέχονται η μια την άλλη.

Σύνταξη
Γυναίκες σε… μέχρι χθες ανδροκρατούμενα «κάστρα»
8η Μαρτίου 08.03.26

Γυναίκες σε... μέχρι χθες ανδροκρατούμενα «κάστρα»

Με αφορμή την 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τρεις γυναίκες μιλούν για τη δουλειά τους σε επαγγελματικούς χώρους που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν αυστηρά ανδροκρατούμενοι

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Επιδόματα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει τον σχεδιασμό
Οικονομικές Ειδήσεις 08.03.26

Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει τον σχεδιασμό στα επιδόματα

Το οικονομικό επιτελείο εξέταζε ενίσχυση με επίδομα 100 έως 200 ευρώ τις ευάλωτες ομάδες, όμως η εκτίναξη των τιμών στα καύσιμα λόγω του πολέμου φαίνεται να αλλάζει τον σχεδιασμό

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Βοριαζίδης για την επιστροφή του: «Ανατριχιαστικό το χειροκρότημα – Δεν θεωρώ τον εαυτό μου παράδειγμα»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Βοριαζίδης για την επιστροφή του: «Ανατριχιαστικό το χειροκρότημα – Δεν θεωρώ τον εαυτό μου παράδειγμα»

Ο Μιχάλης Βοριαζίδης επέστρεψε στην αγωνιστική μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και μίλησε για την αποθέωση που έτυχε στο γήπεδο.

Σύνταξη
8η Μάρτη: Χρωστάμε στις φεμινίστριες
Opinion 08.03.26

8η Μάρτη: Χρωστάμε στις φεμινίστριες

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο φεμινισμός δεν είναι ένα μόνο πράγμα. Είναι αγώνας για ισότητα, για αυτοδιάθεση, για σεβασμό και καθημερινή αξιοπρέπεια: στη δουλειά, στο σπίτι, στον δρόμο, στον δημόσιο λόγο.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Τα δεδομένα για τις θέσεις 5-8 στη Super League: Ο Άρης και το πρόγραμμα ως το τέλος της κανονικής περιόδου
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Τα δεδομένα για τις θέσεις 5-8 στη Super League: Ο Άρης και το πρόγραμμα ως το τέλος της κανονικής περιόδου

Πόλεμος στο mid table της Super League, με πέντε ομάδες να διεκδικούν τρεις θέσεις και τη διαφορά τους στους πέντε βαθμούς λίγο πριν το τέλος της κανονικής περιόδου.

Σύνταξη
Tρομάζουν την ΕΛ.ΑΣ. οι ένοπλοι πυρήνες
Πώς στρατολογούνται 08.03.26

Tρομάζουν την ΕΛ.ΑΣ. οι ένοπλοι πυρήνες

Ομάδες πληρωμένων εκτελεστών που διασυνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης - Σε ποιες ομάδες προσδιορίζουν την απειλή οι επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κεταμίνη, trafficking και ξέπλυμα χρήματος: H μυστική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ για τον Έπσταϊν το 2015
Χρόνια πριν τη σύλληψη 08.03.26

Κεταμίνη, trafficking και ξέπλυμα χρήματος: H μυστική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ για τον Έπσταϊν το 2015

Μυστική έρευνα της DEA το 2015 έθεσε τον Τζέφρι Έπσταϊν και τουλάχιστον δώδεκα ακόμη άτομα στο μικροσκόπιο για ύποπτες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, διακίνησης ναρκωτικών και προμήθειας γυναικών από την Ανατολική Ευρώπη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο μύθος της Μπάμπα Βάνγκα: Πώς οι «προφητείες» μίας μυστικίστριας τροφοδοτούν τη διαδικτυακή προπαγάνδα
Κόσμος 08.03.26

Ο μύθος της Μπάμπα Βάνγκα: Πώς οι «προφητείες» μίας μυστικίστριας τροφοδοτούν τη διαδικτυακή προπαγάνδα

Πολλές από τις προβλέψεις της Βουλγάρας Μπάμπα Βάνγκα δεν καταγράφηκαν ποτέ, ωστόσο, το όνομά της ενισχύει τις θεωρίες συνωμοσίας και τα γεωπολιτικά αφηγήματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν – Είναι οι νόμιμες αυτές οι στρατιωτικές ενέργειες;
Μέση Ανατολή 08.03.26

Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν – Είναι οι νόμιμες αυτές οι στρατιωτικές ενέργειες;

Βρίσκονταν οι ΗΠΑ υπό άμεση και σαφή απειλή; Ήταν νόμιμη η δολοφονία του ηγέτη του Ιράν; Ενήργησε ο Ντόναλντ Τραμπ εντός του πλαισίου των συνταγματικών εξουσιών του. Το Reuters προσπαθεί να απαντήσει

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κυβέρνηση: Φυγή προς… τη Μέση Ανατολή
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Κυβέρνηση: Φυγή προς… τη Μέση Ανατολή

Στο εσωτερικό της ΝΔ θεωρούν ότι η διαχείριση της κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, στο αμιγώς πολιτικό επίπεδο εξασφαλίζει, προσωρινά, στην κυβέρνηση τη φυγή προς τα μπρος που αναζητούσε

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής
«Ξύπνα!» 08.03.26

Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Στο νέο «Baywatch», η Χάσι Χάρισον θα υποδυθεί την Nat, η οποία σύμφωνα με την περιγραφή του χαρακτήρα είναι «λαμπρή, αποφασιστική και άκρως πιστή, το δεξί χέρι του Hobie και η πιο στενή του φίλη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η μεγάλη υποχώρηση: Γιατί η κοινωνική προστασία έγινε ξαφνικά ατομική ευθύνη;
Κατήφορος 08.03.26

Η μεγάλη υποχώρηση: Γιατί η κοινωνική προστασία έγινε ξαφνικά ατομική ευθύνη;

Πώς το κράτος-προστάτης μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία - Η αθόρυβη ιδιωτικοποίηση της ζωής μας - Γιατί οι πλούσιες χώρες έχουν όλο και πιο φτωχούς πολίτες;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Πού κερδίζει και πού χάνει η Ελλάδα
ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ 08.03.26

Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Πού κερδίζει και πού χάνει η Ελλάδα

Εν όψει της 8 Μαρτίου το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ δημοσιεύει στοιχεία και κατευθύνσεις για την γυναικεία επιχειρηματικότητα, στην Ελλάδα και διεθνώς. Επιχειρηματικότητα ανάγκης και ψευδοαυτοαπασχόληση κυριαρχούν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πετρέλαιο: Τα νοικοκυριά πληρώνουν τον λογαριασμό από τις κρίσεις
Αναταραχές 08.03.26

Τα νοικοκυριά πληρώνουν τον λογαριασμό από τις πετρελαϊκές κρίσεις

Από την έναρξη της επίθεσης ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν καταγράφεται ακόμα ένα ράλι τιμών στο πετρέλαιο που απειλεί να εκτροχιάσει προσωπικούς προϋπολογισμούς αλλά και δημοσιονομικά και νομισματικά πλάνα

Γιώργος Κανελλόπουλος
Πόλεμος στον Περσικό: Έντονη ανησυχία για νέο γύρο ανατιμήσεων
Οι κίνδυνοι 08.03.26

Έντονη ανησυχία για νέο γύρο ανατιμήσεων

Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι αν παραταθεί ο πόλεμος στον Περσικό θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Δήμητρα Σκούφου
Ευρώπη: Ο Τσίπρας έβαλε το δίλημμα: Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ
Ιδού η απορία 08.03.26

Ο Τσίπρας έβαλε το δίλημμα για την Ευρώπη που θέλουμε - Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ

Η αγριότητα του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρέθηκε σε πρώτο πλάνο κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Κοζάνη. Ο Αλέξης Τσίπρας τοποθέτησε την «πυξίδα» της χώρας στο νέο και ρευστό διεθνές περιβάλλον και έθεσε το ερώτημα που απασχολεί όλη την Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΑΟ Θύρας – Πανιώνιος Betsson 1-3: Οι «κυανέρυθρες» σήκωσαν το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας τους (vids)
Βόλεϊ 08.03.26

ΑΟ Θύρας – Πανιώνιος Betsson 1-3: Οι «κυανέρυθρες» σήκωσαν το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας τους (vids)

Κυπελλούχος Ελλάδας για πρώτη φορά στην ιστορία της η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου η οποία νίκησε με 3-1 σετ τον ΑΟ Θήρας και σήκωσε το παρθενικό τους τρόπαιο στο κλειστό «Τάσος Καμπούρης»

Σύνταξη
