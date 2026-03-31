Πεζεσκιάν: Υπάρχει βούληση στο Ιράν να τελειώσει ο πόλεμος – Αλλά απαιτούνται εγγυήσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επανέλαβε στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να «βάλει τέλος στον πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Ο Ιρανός πρόεδρος όμως διευκρίνισε ότι απαιτούνται εγγυήσεις ώστε «να αποτραπεί επανάληψη της επίθεσης».

«Έχουμε την αναγκαία βούληση για να βάλουμε τέλος» στη σύγκρουση, που διανύει την πέμπτη εβδομάδα της, είπε. Αλλά διευκρίνισε ότι αυτό θα γίνει «υπό τον όρο ότι θα πληρούνται οι αναγκαίες συνθήκες, ιδίως οι αναγκαίες εγγυήσεις για να αποτραπεί η επανάληψη της επίθεσης». Σύμφωνα με το γραφείο της Ιρανικής Προεδρίας, ο Μασούντ Πεζεσκιάν και ο Αντόνιο Κόστα, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία το βράδυ της Τρίτης.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του, ο Πεζεσκιάν επανέλαβε μια από τις βασικές απαιτήσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Αυτή είναι το τέλος της «επίθεσης», η καταβολή οικονομικών αποζημιώσεων, η ξεκάθαρη απόδοση ευθυνών και η διακοπή των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα.

Iranian President Pezeshkian confirmed that Iran is willing to end the war, provided its demands are met—especially guarantees that any aggression will not happen again. pic.twitter.com/ceGcdpcPp5 — Clash Report (@clashreport) March 31, 2026



Ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι «η λύση για την εξομάλυνση της κατάστασης είναι η παύση» της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης.

Πεζεσκιάν κατά «προκατειλημμένης ΕΕ»

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Μασούντ Πεζεσκιάν εξέφρασε επίσης την αγανάκτησή του για τις «προκατειλημμένες θέσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων κρατών-μελών απέναντι στην «προφανή επιθετικότητα» των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Είπε ότι αυτή η επιθετικότητα συνιστά «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του δικαίου και επίθεση σε όλες τις αρχές και τους κανόνες που η Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρίζεται ότι υπερασπίζεται».

Κόστα

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα, σε ανάρτησή του στο Χ, αναφέρει ότι στην επικοινωνία που είχε με τον Μασούντ Πεζεσκιάν:

«Για την αποκλιμάκωση της κατάστασης, προέτρεψα το Ιράν να σταματήσει τις απαράδεκτες επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής και να εμπλακεί θετικά στη διπλωματική οδό, ιδίως με τον ΟΗΕ, για να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».

Και πρόσθεσε:

«Πρέπει να υπάρχει χώρος για διπλωματία. Η ΕΕ είναι έτοιμη να συμβάλει σε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες για τη μείωση των εντάσεων και για μια βιώσιμη λύση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις ευρύτερες ανησυχίες ασφαλείας που θέτει το Ιράν».

The current situation in the Middle East is extremely dangerous. Today, in my phone call with the President of Iran, @DrPezeshkian, I urged for de-escalation and restraint, the protection of civilians and civilian infrastructure, and the need for all parties to fully respect… — António Costa (@eucopresident) March 31, 2026



Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου στο Ιράν, το οποίο απάντησε με πλήγματα εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων στις γειτονικές χώρες του Κόλπου. Ο Λίβανος και το Ιράκ έχουν επίσης συρθεί στον πόλεμο, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προσπαθήσει να βάλει στον πόλεμο και τις ευρωπαϊκές χώρες συμμάχους του ΝΑΤΟ.