Ιράν: Ο Μακρόν συνομιλεί με τον Πεζεσκιάν και απευθύνει έκκληση για διαπραγματεύσεις
«Κάλεσα το Ιράν να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις, καλή τη πίστει» δηλώνει ο Εμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στη συνομιλία που είχε με τον Μασούντ Πεζεσκιάν.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι μίλησε με τον ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν και του ζήτησε να σταματήσει το Ιράν τις επιθέσεις εναντίον κρατών του Περσικού Κόλπου και να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου (στις φωτογραφίες αρχείου από το rudaw.net, επάνω, Μακρόν, αριστερά, και Πεζεσκιάν).
«Κάλεσα το Ιράν να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις, καλή τη πίστει, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την αποκλιμάκωη»
«Επανέλαβα ότι είναι απολύτως αναγκαίο να μπει ένα τέλος σε αυτές τις απαράδεκτες επιθέσεις εναντίον κρατών της περιοχής, να διαφυλαχθούν ενεργειακές και πολιτικές υποδομές, και να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ», αναφέρει ο Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
«Κάλεσα το Ιράν να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις, καλή τη πίστει, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την αποκλιμάκωση και να παράσχει ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της διεθνούς κοινότητας σε ό,τι αφορά το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν» και τις ενέργειές του που προκαλούν «περιφερειακή αποσταθεροποίηση», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Γαλλίας.
Η ανάρτηση Μακρόν
Je me suis entretenu avec le Président iranien Massoud Pezeshkian.
J’ai rappelé l’absolue nécessité de mettre fin aux attaques inacceptables contre les pays de la région, à préserver les infrastructures énergétiques et civiles et à rétablir la liberté de navigation…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 24, 2026
Πηγή: ΑΠΕ
