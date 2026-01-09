Προαστιακός: Ταλαιπωρία για 21 επιβάτες – Ακινητοποιήθηκε συρμός στη γραμμή Καμίνια – Αγ. Ανδρέας
Σύμφωνα με την Hellenic Train πρόκειται για την αμαξοστοιχία 13353, που ακινητοποιήθηκε λόγω «αστοχίας υποδομής».
- Ανάγκασε γυναίκα να κάνει σεξ με 1000 άνδρες και την βιντεοσκοπούσε – Καταδικάστηκε σε ισόβια
- Έδωσα αγώνα για το παιδί μου, όχι για να μπω σε κόμμα λέει ο Ρούτσι – «Να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου για τα Τέμπη η Καρυστιανού»
- Παραδόθηκε και πέμπτος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου - Προφυλακιστέος ο 26χρονος
- Τραγωδία: Αυτοκτόνησε κτηνοτρόφος που το κοπάδι του σφαγιάστηκε λόγω ευλογιάς - Τι λέει ο αδερφός του
Αμαξοστοιχία του προαστιακού η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Καμίνια – Αγ. Ανδρέας, ακινητοποιήθηκε στις 18:26 την Παρασκευή (9/1) κατά την είσοδό της στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα λόγω «αστοχίας υποδομής» όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train.
Σύμφωνα με την Hellenic Train πρόκειται για την αμαξοστοιχία 13353, που ακινητοποιήθηκε λόγω «αστοχίας υποδομής».
Ταλαιπωρία
Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν 21 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα και με ασφάλεια, με τη συνδρομή του προσωπικού της Hellenic Train, στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα.
Λόγω του συμβάντος και της διακοπής της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια του Προαστιακού Πατρών στο τμήμα Αγ. Ανδρέας – Καμίνια – Αγ. Ανδρέας θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, μέχρι νεωτέρας.
Η Hellenic Train, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής, διερευνά τα αίτια του συμβάντος και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.
- Προαστιακός: Ταλαιπωρία για 21 επιβάτες – Ακινητοποιήθηκε συρμός στη γραμμή Καμίνια – Αγ. Ανδρέας
- «Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδελφές μου» – Σοκάρει ο αδελφός των κοριτσιών από τη Μεσαρά
- Θεσσαλονίκη: Της έκανε τη ζωή κόλαση και μετά τον χωρισμό – Συνελήφθη 27χρονος μετά την καταγγελία 23χρονης
- Κινητοποιήσεις αγροτών: Στο τραπέζι του διαλόγου μετά από εβδομάδες στα μπλόκα – Ανοίγουν οι δρόμοι, χωρίς να αποσύρονται τα τρακτέρ
- Μαρόκο – Καμερούν: Βασικός ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί (pic)
- Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί γνωστή σοκολάτα – Περιέχει αλλεργιογόνο
- Βίντεο: Τανκ έπεσε πάνω σε ρεπόρτερ που μετέδιδε ζωντανά από το Χαλέπι
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 57χρονος που πετούσε ανεξέλεγκτα οικιακές ηλεκτρικές συσκευές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις