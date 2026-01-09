Προαστιακός: Ταλαιπωρία για 21 επιβάτες – Ακινητοποιήθηκε συρμός στη γραμμή Καμίνια – Αγ. Ανδρέας

Αμαξοστοιχία του προαστιακού η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Καμίνια – Αγ. Ανδρέας, ακινητοποιήθηκε στις 18:26 την Παρασκευή (9/1) κατά την είσοδό της στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα λόγω «αστοχίας υποδομής» όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Σύμφωνα με την Hellenic Train πρόκειται για την αμαξοστοιχία 13353, που ακινητοποιήθηκε λόγω «αστοχίας υποδομής».

Ταλαιπωρία

Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν 21 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα και με ασφάλεια, με τη συνδρομή του προσωπικού της Hellenic Train, στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα.

Λόγω του συμβάντος και της διακοπής της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια του Προαστιακού Πατρών στο τμήμα Αγ. Ανδρέας – Καμίνια – Αγ. Ανδρέας θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, μέχρι νεωτέρας.

Η Hellenic Train, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής, διερευνά τα αίτια του συμβάντος και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.