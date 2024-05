Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η συναυλία της Νίκι Μινάζ στο Άμστερνταμ, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (31/5) από τη διοργανώτρια αρχή, αφότου η ράπερ συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στο αεροδρόμιο της πόλης για κατοχή ναρκωτικών.

Η ολλανδική αστυνομία είχε δηλώσει στο NBC News ότι «συνέλαβε μια 41χρονη Αμερικανίδα στο αεροδρόμιο Σίπχολ. Μετά από διαβούλευση με την Εισαγγελία, η ύποπτη τιμωρήθηκε με πρόστιμο και μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι της». Ωστόσο, δεν την είχε κατονομάσει.

Το περιστατικό φαίνεται ότι ανάγκασε τη Μινάζ να αναβάλει την τελευταία στιγμή τη συναυλία της στο Μάντσεστερ της Αγγλίας το βράδυ του Σαββάτου. Όπως έγινε γνωστό τώρα, η συναυλία της την Κυριακή 2 Ιουνίου στο Άμστερνταμ έχει ακυρωθεί. Το BBC ανέφερε ότι η σταρ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 350 ευρώ για το αδίκημα.

