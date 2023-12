Διεκδικεί τον τίτλο της ιέρειας του ραπ η Νίκι Μινάζ μετά την κυκλοφορία του «Pink Friday 2»

Η Νίκι Μινάζ κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο νέο της άλμπουμ, Pink Friday 2. Κάτι σαν διάδοχος του Pink Friday (2010), τo άλμπουμ έχει 22 κομμάτια και προσφέρει στους θαυμαστές της ένα σωρό δελεαστικές επιλογές για να σκαλίσουν.

Το βράδυ της Πέμπτης, ενόψει της κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ, η Μινάζ μοιράστηκε τη λίστα με τα πολυαναμενόμενα κομμάτια του άλμπουμ με ένα σύντομο μήνυμα στο Twitter. «H Κάπτεν ετοιμάζεται να κάνει μια σύντομη κάθοδο στην #GagCity», αναφέρεται στο tweet.

Το Gag City αναφέρεται στο περιβάλλον του άλμπουμ που δημιούργησαν οι θαυμαστές, το οποίο δημιουργήθηκε από A.I. και είναι διακοσμημένο με τα χαρακτηριστικά παστέλ ροζ χρώματα της Μινάζ. Νωρίτερα αυτό το μήνα, εικόνες που δημιουργήθηκαν με τη χρήση A.I. εργαλείων άρχισαν να κάνουν την εμφάνιση τους στα social media, με την ευγενική χορηγία των Barbz.

Ok here’s my honest ranking

1. Pink Friday 2

2. The Pinkprint

3. QUEEN

4. Pink Friday

5. Pink Friday Roman Reloaded (The Re-Up)

But I truly respect all gag city resident opinions. What the albums mean to you is your own truth based on where you were in your own life.

🫶🏽🎀♥️

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) December 22, 2023