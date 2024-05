Στο αεροδρόμιο της Ολλανδίας συνελήφθη η Νίκι Μινάζ λίγο πριν εμφανιστεί στο Co-op Live στο Μάντσεστερ.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, πάνω στην Αμερικανίδα ράπερ εντοπίστηκε ποσότητα «μαλακών ναρκωτικών».

Μάλιστα, η ίδια δημοσίευσε μια σειρά από μηνύματα στην πλατφόρμα X συμπεριλαμβανομένου ενός στο οποίο ανέφερε: «Λένε ότι βρήκαν ‘χόρτο’».

Κατήγγειλε μάλιστα τις Αρχές, λέγοντας ότι πήραν τις αποσκευές της χωρίς την συγκατάθεσή της και πως πρόκειται για σαμποτάζ των περιοδειών της.

Η σταρ κινηματογράφησε επίσης έναν υπάλληλο του αεροδρομίου που της ζητούσε να ελέγξει τις αποσκευές της.

Τα μηνύματα περιλάμβαναν επίσης ένα όπου έγραφε: «Αυτό είναι το Άμστερνταμ btw, όπου το χόρτο είναι νόμιμο».

Σε ένα ακόμα σημείωνε: «Είναι μια πτήση 45 λεπτών έως μία ώρα. Άρα μάλλον προσπαθούν να σταματήσουν για περίπου 4 ώρες… Τώρα μου είπαν ότι πρέπει να φύγω 5 λεπτά για να κάνω δήλωση για την ασφάλειά μου στο αστυνομικό τμήμα».

They didn’t know I was planning for them just like they were planning for me. Me filming every single thing made them really mad.

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) May 25, 2024