Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance, που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Park City της Γιούτα των ΗΠΑ, μετατράπηκε σε χώρο πολιτικής διαμαρτυρίας μετά τους δύο φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεάπολη της Μινεσότα την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον Guardian, δημιουργοί και ηθοποιοί αξιοποίησαν τη διεθνή προβολή της διοργάνωσης για να καταγγείλουν τη βία των ομοσπονδιακών αρχών και τον ρόλο της κυβερνητικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη σύλληψη και την απέλαση μεταναστών και προσφύγων (ICE).

«Sundancers Melt ICE»: ένα σιωπηλό μνημόσυνο στο κέντρο του φεστιβάλ

Αφορμή αποτέλεσε η κινητοποίηση με τίτλο «Sundancers Melt ICE (Παρευρισκόμενοι στο Sundance λιώστε την ICE – λογοπαίγνιο με τo ακρωνύμιο της υπηρεσίας το οποίο ως τέτοιο σημαίνει ‘πάγος’)» , η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Main Street του Park City.

Οι διοργανωτές κάλεσαν σε μια δεκάλεπτη συγκέντρωση την ώρα της δύσης του ήλιου, αφιερωμένη στη μνήμη της Ρενέ Γκουντ, που σκοτώθηκε στις 7 Ιανουαρίου από πράκτορα της ICE, και του Άλεξ Πρέτι, ο οποίος έχασε τη ζωή του το Σάββατο από πυρά πράκτορα της ίδιας υπηρεσίας.

«Tο χειρότερο πρόσωπο της ανθρωπότητας»

View this post on Instagram A post shared by @nlyonne



Η ηθοποιός Νατάσα Λιόν ήταν από τις πρώτες που διέδωσαν το κάλεσμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βίντεο από τη διαμαρτυρία, που δημοσιεύτηκαν από το Deadline, δείχνουν τους συμμετέχοντες να κρατούν αναμμένα τα κινητά τους τηλέφωνα και να φωνάζουν ρυθμικά «love melts ICE (Η αγάπη λιώνει την ICE)», ενώ μικρός αριθμός αστυνομικών παρακολουθεί διακριτικά.



Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο Έλαϊτζα Γουντ. Ο ηθοποιός του Lord of the Rings δήλωσε ότι οι άνθρωποι που «εκτελέστηκαν παράνομα στη Μινεσότα» αποτελούν μια τραγική υπενθύμιση του τι διακυβεύεται, τονίζοντας πως το Sundance είναι ένας χώρος που υπάρχει για να ενώνει ανθρώπους και να αφηγείται ιστορίες από όλο τον κόσμο, όχι για να διχάζει.

Δημόσιες παρεμβάσεις από Πόρτμαν και Γουάιλντ

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν και οι δημόσιες τοποθετήσεις μεγάλων ονομάτων του Χόλιγουντ. Η Νάταλι Πόρτμαν εμφανίστηκε στο φεστιβάλ φορώντας κονκάρδες με τα συνθήματα «ICE out» και «Be Good», στέλνοντας σαφές μήνυμα.

Μιλώντας στο Deadline, χαρακτήρισε την τρέχουσα κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες «απολύτως φρικτή», κατηγορώντας ευθέως την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, την κυβέρνηση Τραμπ, την Κρίστι Νόεμ και την ICE ότι εκφράζουν «το χειρότερο πρόσωπο της ανθρωπότητας».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ολίβια Γουάιλντ. Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια δήλωσε στο Variety πως είναι «σοκαρισμένη και αηδιασμένη», υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί η κοινωνία να συνεχίσει να αποδέχεται τέτοια περιστατικά ως κανονικότητα.

«Άνθρωποι δολοφονούνται», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, εφόσον υπάρχει τρόπος μέσα από το Sundance να στηριχθεί το κίνημα που ζητά την απομάκρυνση και την απονομιμοποίηση της ICE, αυτό ακριβώς οφείλουν να κάνουν οι άνθρωποι του χώρου.