Οι Duran Duran αφιέρωσαν το «Ordinary World» στη Ρενέ Γκουντ- Το μήνυμα κατά της ΙCE μήνυμα από τη σκηνή

Οι Duran Duran μετέτρεψαν μια κατάμεστη συναυλία στη Βόρεια Καλιφόρνια σε δημόσια πράξη μνήμης και διαμαρτυρίας, τιμώντας τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, τη 37χρονη από τη Μινεσότα που σκοτώθηκε από πυρά αξιωματικού της κυβερνητικής Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη σύλληψη και την απέλαση μεταναστών και προσφύγων (ΙCE) στη Μινεάπολη και έχει γίνει σύμβολο ευρύτερης κοινωνικής οργής στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Billboard.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους στο Thunder Valley Casino Resort, κοντά στο Σακραμέντο, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, το συγκρότημα αφιέρωσε το Ordinary World στη Γκουντ, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της σε επιχείρηση της ICE.

Πριν ξεκινήσει το τραγούδι, ο τραγουδιστής Σάιμον Λε Μπον απευθύνθηκε στο κοινό με λόγια που έδωσαν πολιτικό και ανθρώπινο βάρος στη στιγμή: «Όλοι έχουν δικαίωμα να ζουν με ειρήνη, ελευθερία και αξιοπρέπεια στη χώρα τους. Για όλους τους απλούς ανθρώπους, ευχόμαστε έναν απλό κόσμο».

Τι προηγήθηκε

Η Γκουντ έχασε τη ζωή της την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της, την ώρα που πράκτορες επιχειρούσαν να τη συλλάβουν. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι ο πυροβολισμός έγινε σε αυτοάμυνα, ισχυριζόμενο πως η γυναίκα προσπάθησε να κινηθεί με το όχημά της προς τους αστυνομικούς. Ωστόσο, βίντεο από το σημείο φαίνεται να δείχνει τη Γκουντ να επιχειρεί να απομακρυνθεί, γεγονός που έχει εντείνει τις αμφιβολίες γύρω από την επίσημη εκδοχή.

Ο θάνατός της λειτούργησε ως καταλύτης για ένα νέο κύμα αντιδράσεων απέναντι στην αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Διαδηλώσεις ξέσπασαν σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ, με χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους της Μινεάπολης, αλλά και στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, όπου σημειώθηκαν αποκλεισμοί δρόμων και συμβολικές δράσεις κατά της ICE.

«Απερίσκεπτη χρήση εξουσίας που κόστισε μια ανθρώπινη ζωή»

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, ζήτησε ανοιχτά την αποχώρηση των ομοσπονδιακών πρακτόρων από την πόλη, μιλώντας για «απερίσκεπτη χρήση εξουσίας που κόστισε μια ανθρώπινη ζωή». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ κάλεσε σε ψυχραιμία, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στην έκταση της ομοσπονδιακής επιχείρησης.

Στο πλευρό του συγκροτήματος στάθηκαν και άλλες γνωστές φωνές της τέχνης. Η Μπίλι Άιλις, καθώς και ηθοποιοί όπως η Κέρι Ουάσινγκτον και ο Μαρκ Ράφαλο, ενίσχυσαν τα μηνύματα κατά της ICE στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κωμικός Τζον Μουλέινι ακύρωσε προγραμματισμένες εμφανίσεις του στη Μινεάπολη, δηλώνοντας ότι το να ανέβει στη σκηνή ενώ η πόλη πενθεί «μοιάζει άδικο για το κοινό».

«BE GOOD» στις Χρυσές Σφαίρες

Πιο πρόσφατα, το κύμα αντίδρασης που πυροδότησε ο θάνατος της Ρενέ Γκουντ πέρασε και από τον χώρο του θεάματος. Στις φετινές Χρυσές Σφαίρες, γνωστοί ηθοποιοί εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί με καρφίτσες «ICE OUT» και «BE GOOD», μεταφέροντας μηνύματα κατά της ICE στο κέντρο της λαμπερής τελετής και επαναφέροντας την πολιτική διάσταση σε ένα από τα πιο προβεβλημένα events της χρονιάς.

Έτσι, από τη σκηνή μιας sold-out συναυλίας των Duran Duran στη Βόρεια Καλιφόρνια μέχρι το κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών, η υπόθεση της Γκουντ εξελίσσεται σε κοινό σημείο αναφοράς για καλλιτέχνες και ανθρώπους του Χόλιγουντ, που χρησιμοποιούν τη δημόσια προβολή τους για να ζητήσουν λογοδοσία, δικαιοσύνη και τερματισμό της βίας της ICE.