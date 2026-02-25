Η Γερμανία ζητά από το Ιράν να διακόψει τις σχέσεις της με Χαμάς, Χεζμπολάχ και Χούθι, την ώρα που οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από την εποχή του πολέμου στο Ιράκ το 2003.

Η πίεση στην Τεχεράνη κλιμακώνεται

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν πρέπει να δεσμευθεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσει να υποστηρίζει τις ένοπλες ομάδες πληρεξουσίων, τη Χαμάς στην Γάζα, τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο και τους Χούθι στην Υεμένη.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Βέλγο ομόλογο του Μαξίμ Πρεβό, προσέθεσε ότι η Γερμανία έχει «μια ειδική ευθύνη για την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ».

Τι δήλωσε η Χεζμπολάχ για ενδεχόμενη επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν

Η Χεζμπολάχ του Λίβανου δεν θα επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση «περιορισμένων» αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, αλλά θα θεωρήσει «κόκκινη γραμμή» οποιαδήποτε προσβολή κατά του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Οι αρχές του Λιβάνου φοβούνται τυχόν εμπλοκή της Χεζμπολάχ σε έναν ενδεχόμενο περιφερειακό πόλεμο ο οποίος θα μπορούσε να πυροδοτηθεί από αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν.

«Σε περίπτωση περιορισμένων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, η θέση της Χεζμπολάχ θα είναι να μην επέμβει στρατιωτικά», δήλωσε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.