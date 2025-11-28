Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Πόσο αθώος είναι ο βήχας του σκύλου; – Τι μπορεί να κρύβεται πίσω απ’ αυτόν
Pet Stories 28 Νοεμβρίου 2025 | 14:54

Πόσο αθώος είναι ο βήχας του σκύλου; – Τι μπορεί να κρύβεται πίσω απ' αυτόν

Μην σας μπερδεύει ο όρος βήχας του κυνοκομείου και έχετε την εντύπωση ότι η νόσος παρουσιάζεται μόνον στους σκύλους όπου ζουν εκεί.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
Ένα αναπνευστικό πρόβλημα που μπορεί να εμφανίσει ο σκύλος, είναι ο βήχας του κυνοκομείου.

«Με τον όρο (βήχας του κυνοκομείου) αναφερόμαστε σε μια από τις πιο κοινές λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, που αντιμετωπίζουν οι σκύλοι. Συνήθως, προκαλείται από το βακτήριο bordetella bronchiseptica, ή από τον ιό της parainfluenza, ή/και από τον συνδυασμό αυτών», ενημερώνει ο κτηνίατρος, Ελευθέριος Γινάργυρος.
Πιο συχνά, αναφέρει ο κτηνίατρος, τον συναντάμε σε σκύλους οι οποίοι συνωστίζονται με άλλους σκύλους σε κλειστούς χώρους. Όπως στα εκτροφεία, στα κέντρα εκπαίδευσης, ή στα ξενοδοχεία.

Ωστόσο, μπορεί να μεταδοθεί και σε ανοιχτούς χώρους μέσω του αέρα, ή ακόμα και από τις ταΐστρες – ποτίστρες.
«Τα παθογόνα της νόσου αυτής παρουσιάζουν ειδικότητα είδους, που σημαίνει πως επηρεάζουν μόνο σκυλιά- κουτάβια και όχι γάτες ή ανθρώπους», διευκρινίζει ο κ. Γινάργυρος.

Το πιο κοινό και χαρακτηριστικό σύμπτωμα της νόσου είναι ο επίμονος ξηρός βήχας

Υπάρχουν και σκύλοι που είναι ασυμπτωματικοί φορείς

Εξηγεί ότι η νόσος μεταδίδεται με τα υγρά, που εκκρίνονται από τη μύτη και το στόμα των μολυσμένων σκύλων, όπως μεταδίδεται και το κρύωμα μεταξύ των ανθρώπων.
Δηλαδή, οι σκύλοι μπορεί να διασπείρουν στο περιβάλλον τα παθογόνα με το βήξιμο, το φτάρνισμα, ή ακόμα και με την αναπνοή τους.

Η νόσος, μπορεί να μεταφερθεί επίσης, και έμμεσα μέσω της επαφής. Για παράδειγμα από τα κλουβιά, τα παιχνίδια, ή ακόμα και από τα ρούχα των ανθρώπων, που φροντίζουν τα ζώα.

Να αναφερθεί ότι, μπορεί να υπάρχουν και σκυλιά που είναι ασυμπτωματικοί φορείς, δηλαδή μεταφέρουν και μεταδίδουν τα παθογόνα χωρίς να εκδηλώνουν κανένα σύμπτωμα.

Ο χαρακτηριστικός βήχας της νόσου – Τα προχωρημένα περιστατικά

«Το πιο κοινό και χαρακτηριστικό σύμπτωμα της νόσου είναι ο επίμονος ξηρός βήχας, που σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να είναι τόσο έντονος, που να κάνει τον σκύλο να πνίγεται. Το σύμπτωμα αυτό εντείνεται αν ο σκύλος ασκηθεί έντονα ή ενθουσιαστεί με κάτι», αναφέρει ο κ. Γινάργυρος.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, διευκρινίζει ο κτηνίατρος, παρόλο που τα σκυλιά έχουν βήχα, είναι ενεργητικά, με όρεξη για φαγητό και απύρετα.

Σε κάποια πιο προχωρημένα περιστατικά, ο βήχας του κυνοκομείου εξελίσσεται σε πνευμονία, προκαλώντας ρινικές εκκρίσεις, παραγωγικό βήχα, πυρετό, ανορεξία, κατάπτωση, ακόμα και δυσκολία στην αναπνοή.

Επίσκεψη στον κτηνίατρο

Αν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, ο κ. Γινάργυρος, συμβουλεύει να επισκεφτείτε τον κτηνίατρο σας. Εκείνος θα ακροαστεί το ζώο σας, και ίσως αν έχει πιο βαριά συμπτώματα, να χρειαστεί να προχωρήσει σε πιο ειδικές εξετάσεις. Όπως ακτινογραφία – καλλιέργεια ρινικού εκκρίματος κ.ά.

Συνήθως, η νόσος αυτή αυτοπεριορίζεται μέσα σε μια εβδομάδα χωρίς θεραπεία. Αν όμως τα συμπτώματα επιμένουν ή είναι πιο έντονα, όπως περιγράψαμε, τότε μπορεί να χρειαστεί φαρμακευτική αγωγή.

Η πρόληψη

Τέλος, ο κ. Γινάργυρος, αναφέρει: «Σε ό,τι αφορά στην πρόληψη της νόσου – ειδικά αν ο σκύλος σας διαβιώνει ή ενδέχεται να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα σε «βεβαρημένα» περιβάλλοντα, θα πρέπει να εντάξετε στον ετήσιο εμβολιασμό του και το εμβόλιο για αυτή τη νόσο. – Αν δεν το έχει κάνει ήδη».

Ο κτηνίατρος, Ελευθέριος Γινάργυρος

⃰ Ο κύριος Ελευθέριος Γινάργυρος είναι πτυχιούχος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Έχει κάνει πρακτική άσκηση σε κλινικές μικρών ζώων στην Αμερική και μετεκπαίδευση στην Ακτινολογία, ενώ έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παθολογία των μικρών ζώων, αλλά και στη χειρουργική.

Έχει συμμετάσχει σε πρακτικά σεμινάρια πάνω στην τραυματιολογία, την ορθοπεδική και τη χειρουργική μαλακών μορίων.

Είναι ενεργό μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου (Π.Κ.Σ.) και της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.). Όπως, και της Εθελοντικής Δράσης Κτηνιάτρων Ελλάδας (Ε.Δ.Κ.Ε.), η οποία προσφέρει βοήθεια σε ζώα που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κτηνιατρική φροντίδα.

