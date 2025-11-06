Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»

Ο Τζαφάρ Τζάκσον, ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, ξεδιπλώνει τις χορευτικές του ικανότητες στο πρώτο teaser του μουσικού δράματος για τον βασιλιά της ποπ, που κυκλοφόρησε την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου.

Το τρέιλερ ξεκινά με τον εμβληματικό τραγουδιστή στο στούντιο με τον Κουίνσι Τζόουνς (Κέντρικ Σάμσον), ο οποίος λέει: «Ξέρω ότι περίμενες πολύ καιρό για αυτό. Τα κομμάτια είναι έτοιμα. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή».

Σε άλλο σημείο, βλέπουμε ζωντανά στιγμιότυπα από την παιδική ηλικία του Τζάκσον και εμβληματικές εμφανίσεις και μουσικά βίντεο, συμπεριλαμβανομένου του «Thriller», που προβάλλονται καθώς παίζει το hit του 1982 «Wanna Be Startin’ Somethin’».

H κληρονομιά

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον σε σκηνοθεσία Αντουάν Φουκουά, θα βγει στις αίθουσες και στα Imax στις 24 Απριλίου 2026, μετά από αρκετές αναβολές της κυκλοφορίας της, με την πιο πρόσφατη να έχει οριστεί για το φθινόπωρο του 2025.

Και, παρόλο που υπήρξαν αναφορές ότι το κινηματογραφικό εγχείρημα θα χωριστεί σε δύο μέρη — από το τρέιλερ φαίνεται να πρόκειται για μια ταινία.

Μαζί με τον Τζαφάρ Τζάκσον – ο οποίος κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο του στο «Michael» – πρωταγωνιστούν επίσης ο Μάιλς Τέλερ ως δικηγόρος και σύμβουλος του Τζάκσον, Τζον Μπράνκα, ο Κόλμαν Ντομίνγκο ως πατέρας του, Τζο Τζάκσον, η Νία Λονγκ ως μητέρα του, Κάθριν Τζάκσον, η Τζέσικα Σούλα ως αδελφή του, Λατόγια Τζάκσον, ο Λαρένζ Τέιτ ως ιδρυτής της Motown Records, Μπέρι Γκόρντι, η Λόρα Χάριερ ως πρωτοπόρος μουσική παραγωγός, Σουζάν ντε Πας, και η Κατ Γκράχαμ ως Νταϊάνα Ρος.

«Η ταινία Michael εξερευνά την διαδρομή του παγκόσμιου σούπερ σταρ προς το να γίνει γνωστός στον κόσμο ως ο Βασιλιάς της Ποπ, παρουσιάζοντας μια εκ βαθέων ματιά στη ζωή και τη διαχρονική κληρονομιά ενός από τους πιο σημαντικούς και πρωτοπόρους καλλιτέχνες που γνώρισε ποτέ ο κόσμος», αναφέρει η σύνοψη.

Άλλοι ηθοποιοί του καστ περιλαμβάνουν την Λιβ Σιμόνε ως Γκλάντις Νάιτ, τον Κέβιν Σίνικ ως Ντικ Κλαρκ, τον Κέιλιν Ντάρελ Τζόουνς ως τον πρώην σωματοφύλακα του Τζάκσον που έγινε έμπιστος φίλος και σύμβουλος του, Μπιλ Μπρέι, και τον Κέντρικ Σάμσον ως το είδωλο της μουσικής βιομηχανίας Κουίνσι Τζόουνς, ο οποίος γνώρισε τον Τζάκσον όταν αυτός ήταν μόλις 12 ετών.

Ο Τζον Λόγκαν έγραψε το σενάριο για το «Michael», ενώ οι Τζον Μπράνκα, Γκράχαμ Κινγκ και Τζον ΜακΚλέιν είναι οι παραγωγοί.

*Με πληροφορίες από: Variety | The Hollywood Reporter