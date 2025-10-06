Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Ο Λάιονελ Ρίτσι για την φιλία του με τον Μάικλ Τζάκσον – «Ήταν σαν ένας απόμακρος καθηγητής, αλλά ακόμα παιδί»
Stories 06 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Ο Λάιονελ Ρίτσι για την φιλία του με τον Μάικλ Τζάκσον – «Ήταν σαν ένας απόμακρος καθηγητής, αλλά ακόμα παιδί»

Ο Λάιονελ Ρίτσι γνωρίστηκε με τον Μάικλ Τζάκσον όταν ήταν ακόμη νέοι - Τώρα, ο Αμερικανός τραγουδιστής αναπολεί τα χρόνια που έζησαν μαζί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Spotlight

Ο Λάιονελ Ρίτσι αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνήθειες και την παιδική ηλικία του εκλιπόντα φίλου του, Μάικλ Τζάκσον, τον οποίο αποκάλεσε «εκκεντρικό και χαοτικό».

Στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Truly», ο Ρίτσι στάθηκε στις «στενές σχέσεις που είχε ο Τζάκσον με τα αδέλφια του και τη μητέρα του», οι οποίες όμως άλλαξαν από τη στιγμή που ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του.

«Δημιουργώντας αυτά τα φοβερά άλμπουμ, τις ταινίες και τα βίντεο, άρχισε να είναι ο ίδιος υπεύθυνος για τη ζωή του», έγραψε. «Η καθημερινότητα του ήταν αυτό που θα μπορούσατε να αποκαλέσετε εκκεντρική. [Ήταν] σαν ένας απόμακρος καθηγητής, αλλά ακόμα παιδί», πρόσθεσε.

Και, σε ότι αφορά τις συνήθειες του Τζάκσον, ο Ρίτσι σημείωσε χαριτολογώντας ότι ο συνάδελφός του, το μουσικό είδωλο Κουίνσι Τζόουνς, συχνά πείραζε τον Τζάκσον αποκαλώντας τον «Smelly» («Βρωμερός») – επειδή φορούσε συνέχεια τα ίδια ρούχα.

«Οι ίδιοι απατεώνες»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian, ο Ρίτσι αναφέρθηκε και πάλι στη φιλία του με τον τραγουδιστή του «Smooth Criminal» – η οποία ξεκίνησε όταν ήταν ακόμη νέοι και, πιο συγκεκριμένα όταν ο Ρίτσι ήταν 22 χρονών και ο Τζάκσον δέκα χρόνια μικρότερος.

Όπως παραδέχτηκε ο τραγουδιστής, ήταν δύσκολο να παρακολουθεί την θεαματική άνοδο του Τζάκσον – ο οποίος αξίζει να σημειωθεί ότι αθωώθηκε από τις κατηγορίες για παιδική κακοποίηση το 2005, οι οποίες όμως έμελλε να επιστρέψουν μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland» (2019), το οποίο εστιάζει σε δύο άνδρες, τον Γουέιντ Ρόμπσον και τον Τζέιμς Σέιφτσακ, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από τον Τζάκσον ως παιδιά.

«Τον έβλεπα να παλεύει. Πριν μπω στον κόσμο των διασήμων, τουλάχιστον είχα τους φίλους μου από το σχολείο και το κολέγιο. Είχα κάποιες εμπειρίες. Είχα την ευκαιρία να πάω σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Ήξερα τι ήταν ένα ραντεβού. Αυτός τα έχασε όλα [αυτά]. Τα έχασε. Όλα».

»Ήμουν εκεί μαζί του όταν πήγαινε στο στούντιο κάθε μέρα μετά το σχολείο και έφτανε στις 3 το απόγευμα και έμενε εκεί μέχρι τις έξι. Φανταστείτε [να είστε] παιδί και το μόνο που να ακούτε είναι: ‘Πρόσεχε, έρχονται τα κορίτσια! Δεν μπορείς να την εμπιστευτείς, δεν μπορείς να τις εμπιστευτείς!’ Όλα αυτά συνέβαιναν μπροστά στα μάτια μου».

Παρά το γεγονός ότι είχε την διορατικότητα να προβλέψει τις επιπτώσεις της αυστηρότητας που περιέκλειε την παιδική ηλικία του Τζάκσον, ο Ρίτσι απέρριψε τον ισχυρισμό ότι θα μπορούσε να είχε αλλάξει κάτι.

«Όταν είσαι στον πόλεμο και οι δύο αποφεύγετε τις σφαίρες, είναι δύσκολο να δώσεις συμβουλές στον άλλο στρατιώτη. Οι ίδιοι απατεώνες που προσπαθούσαν να τον εκμεταλλευτούν ήρθαν να εκμεταλλευτούν και εμένα», υποστήριξε.

*Με πληροφορίες από: Independent | Guardian | Far Out Magazine

