Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο

Ο Λάιονελ Ρίτσι κάνει μια αναδρομή στο πολύπαθο παρελθόν του στη νέα του αυτοβιογραφία, Truly: από τους έρωτες που τον στοίχειωσαν μέχρι την σταδιοδρομία του στη μουσική και την τηλεόραση. Ωστόσο, το τίμημα για την κυκλοφορία του βιβλίου ήταν βαρύ: ο Ρίτσι έπρεπε να ξεθάψει ιστορίες από το παρελθόν, τις οποίες ήλπιζε να ξεχάσει.

«Υπάρχουν ορισμένα πράγματα στη ζωή σου που συνειδητοποιείς ότι τα ξεπέρασες επειδή έδωσες αγώνα για να τα ξεχάσεις», είπε ο Ρίτσι στο περιοδικό People για το βιβλίο του. «Υπήρχαν κάποιες στιγμές που σίγουρα ήθελα να θυμηθώ, αλλά υπήρχαν και άλλες που είχα προσπαθήσει να ξεχάσω και έπρεπε να ανακαλύψω ξανά [για να γράψω το βιβλίο]».

Ιούνιος, 1988

Μια τέτοια στιγμή ήταν αναμφίβολα ο διάσημος καυγάς μεταξύ της τότε συζύγου του Μπρέντα Χάρβεϊ και της Νταϊάν Αλεξάντερ, μιας γυναίκας με την οποία είχε σχέση εκείνη την περίοδο.

Ο Ρίτσι και η Χάρβεϊ ήταν ζευγάρι από όταν φοιτούσαν στο ιστορικό πανεπιστήμιο Tuskegee, όπου έγινε μέλος της Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. και εντάχθηκε στους The Commodores, ένα funk, soul συγκρότημα που απέκτησε φήμη τη δεκαετία του ’70.

Περίπου την ίδια εποχή, ο Ρίτσι και η Χάρβεϊ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και λίγο αργότερα υιοθέτησαν την κόρη τους, Νικόλ Ρίτσι.

Τα επόμενα χρόνια, η καριέρα του Ρίτσι εκτοξεύτηκε με πωλήσεις εκατομμυρίων δίσκων, ωστόσο, σε προσωπικό επίπεδο, ο γάμος του κατέρρε.

«Τον Ιούνιο του 1988 φτάσαμε σε εκείνο το σημείο που δεν έχει επιστροφή», γράφει ο τραγουδιστής για τη λογομαχία μεταξύ των δύο γυναικών που αποκαλεί «το σκάνδαλο του αιώνα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Janice Currence (@knowledgecjanice)

«Αυτό που πολύ λίγοι άνθρωποι γνώριζαν ήταν ότι η Μπρέντα και εγώ είχαμε χωρίσει. Βρήκα ένα σπίτι στην παραλία και κρυβόμουν εκεί, προσπαθώντας να μείνω μόνος, να ηρεμήσω κάπως, γιατί αυτή η κατάσταση μας κατέστρεφε όλους».

Στη συνέχεια, ο Ρίτσι περιγράφει τι συνέβη εκείνο το πρωί του καλοκαιριού – όταν είχε επιστρέψει στο Λος Άντζελες και είχε κάνει μια στάση για να δει την Αλεξάντερ.

Το αμυδρά «παράνομο» ζευγάρι, άκουσε να χτυπάει το κουδούνι της πόρτας. Ανοίγοντας είδαν μπροστά τους την Μπρέντα. «Ακολουθεί ένας τεράστιος καυγάς. Η Νταϊάν είναι σοκαρισμένη και εγώ προσπαθώ να φύγω, να απομακρύνω τη Μπρέντα. Είναι η πιο φρικτή κατάσταση που έχω ζήσει ποτέ, και όλα αυτά έγιναν σε έναν μικρό διάδρομο».

Ο Ρίτσι αποκαλύπτει ότι έφυγε από το σημείο, ελπίζοντας ότι η γυναίκα του θα τον ακολουθούσε. «Αλλά μόλις έφυγα, εκείνη επέστρεψε και συνέχισε τον καυγά. Οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες, οι οποίες στη συνέχεια αποσύρθηκαν».

Το τέλος

Το σκάνδαλο έλαβε μεγάλη δημοσιότητα στον Τύπο, αλλά «το πιο οδυνηρό πράγμα, η τραγωδία της ζωής μας», γράφει ο Ρίτσι, «ήταν ότι η Μπρέντα είχε πληγωθεί βαθιά. Και το καταλαβαίνω. Κυρίες και κύριοι, το καταλαβαίνω».

Το περιστατικό σηματοδότησε την επίσημη λήξη του γάμου του με την Μπρέντα.

«Αυτή είναι η πιο θλιβερή μέρα του έγγαμου βίου [μου]», υποστηρίζει. «Όταν ξέρεις ότι μπορεί να αγαπάτε ακόμα ο ένας τον άλλον, αλλά [η ιστορία σας] έχει τελειώσει. Και το γνωρίζεις».

Μετά από το διαζύγιο του από την Μπρέντα, ο Ρίτσι παντρεύτηκε την Νταϊάν το 1995. Αργότερα απέκτησαν δυο παιδιά, Μάιλς και Σοφία, αλλά τελικά χώρισαν το 2004.

*Με πληροφορίες από: People