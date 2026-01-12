Παζλ για δυνατούς λύτες: Είναι ο Μάρλον Μπράντο ο αληθινός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον;

Σε αυτόν τον μισό αιώνα που «περπάτησε» στη Γη, προτού φύγει άδοξα από τη ζωή το 2009 σε ηλικία 50 ετών, θεωρήθηκε ο βασιλιάς της pop. Το ταλέντο του ήταν ξεχωριστό, η σκηνική του παρουσία καθηλωτική και η ικανότητα του να δημιουργία επιτυχίες μοναδική. Ωστόσο, ο Μάικλ Τζάκσον είχε και τη σκοτεινή του πλευρά.

Παρά τη λαμπερή επαγγελματική του πορεία, ο αστέρας της pop προσπάθησε να κρατήσει προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δημιουργώντας ένα μυστήριο γύρω από τις σχέσεις του και τη γέννηση των παιδιών του.

Γνωστά έχουν γίνει μόνο τα βασικά: ο Μάικλ Τζάκσον παντρεύτηκε δύο φορές στη ζωή του (τη Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ και την Ντέμπι Ρόου) και απέκτησε τρία παιδιά – τον Μάικλ Τζόζεφ, την Πάρις και τον Μπίγκι (γνωστό ως Μπλάνκετ όταν ήταν μικρός). Το ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς των παιδιών του, όμως, παραμένει ένα παζλ για δυνατούς λύτες μέχρι και σήμερα.

Η Ρόου είναι η μητέρα του Μάικλ Τζόζεφ και της Πάρις, ενώ τα στοιχεία της γυναίκας που έφερε στη ζωή τον Μπίγκι δεν έγιναν ποτέ γνωστά. Ωστόσο αυτό που ανά περιόδους διάφοροι έχουν αμφισβητήσει ανοιχτά είναι κατά πόσο ο Μάικλ Τζάκσον είναι ο βιολογικός πατέρας των τριών παιδιών του.

Και μια τελευταία θεωρία θέλει τον Μάρλον Μπράντο να είναι ο αληθινός πατέρας του 23χρονου Μπίγκι. Ο γόης της μεγάλης οθόνης των δεκαετιών του ’50 και του ’60 και ο Μάικλ Τζάκσον διατηρούσαν για χρόνια μια στενή φιλία – τόσο δυνατή, που ο Μπράντο έδωσε το σπέρμα του στον pop star προκειμένου να γίνει πατέρας για τρίτη φορά.

«Πρόσφατα αυτό έγινε γνωστό και στα αδέρφια του Μπίγκι, τον Μάικλ Τζόζεφ και την Πάρις» είπε μια πηγή στην Daily Mail. «Όλο αυτό μοιάζει αρκετά περίεργο, ωστόσο τα κομμάτια του παζλ φαίνεται να κολλάνε».

«Εδώ και χρόνια ακούγεται ότι ο Τζάκσον δεν είναι ο βιολογικός πατέρας των παιδιών του, αλλά μόλις πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ο Μάρλον Μπράντο ήταν ένας από τους δωρητές σπέρματος» τόνισε.

Is Marlon Brando REALLY the father of Michael Jackson’s son Blanket? New claims emerge that the actor ‘donated sperm to the singer’ amid longstanding paternity rumours https://t.co/C0YhHExKk9 — Daily Mail (@DailyMail) January 12, 2026

«Ήταν και οι δύο μεγάλα ονόματα στον χώρο του θεάματος και πάρα πολύ καλοί φίλοι. Υπήρχε εμπιστοσύνη μεταξύ τους, για αυτό και το άλλο θέμα έμεινε κρυφό τόσα πολλά χρόνια» συμπλήρωσε η πηγή.

Μάλιστα, υπάρχουν αρκετοί υποστηρικτές αυτής της θεωρίας στα social media, που βλέπουν μια μοναδική ομοιότητα ανάμεσα στον Μπίγκι Τζάκσον και τον 64χρονο Μίκο Μπράντο – ένα από 11 παιδιά που απέκτησε στη ζωή του ο «Νονός».