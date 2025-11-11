Μια πολιτική διαφήμιση του Ζοχράν Μαμντάνι χρησιμοποίησε ένα τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν – Η μουσική αφαιρέθηκε

«Η Νέα Υόρκη αλλάζει», έγραψε ο Ζοχράν Μαμντάνι σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη Τρίτη το βράδυ, λίγο πριν οι ψηφοφόροι εκλέξουν τον δημοκρατικό σοσιαλιστή ως τον επόμενο δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, ο Μαμντάνι προφανώς δεν είχε την άδεια να χρησιμοποιήσει το τραγούδι που ήθελε — το κλασικό «The Times They Are a-Changin’» του Μπομπ Ντίλαν από το 1964 — για να υπογραμμίσει το επιχείρημά του.

«Ελάτε όλοι μαζί»

Σε ένα βίντεο μοντάζ διάρκειας ενός λεπτού που δημοσιεύτηκε τις τελευταίες ώρες της εκλογικής ημέρας, ο 34χρονος υποψήφιος φαίνεται να μοιράζει φυλλάδια, να σφίγγει τα χέρια των ψηφοφόρων και να περπατά στους δρόμους με τον γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς, ενώ λέει φράσεις όπως «Όλοι θέλουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη μας, περισσότερη αξιοπρέπεια στη ζωή μας, περισσότερη ξεκούραση και χαρά σε αυτή την άγρια, όμορφη πόλη».

Σε όλο το βίντεο, η φωνή, η κιθάρα και η φυσαρμόνικα του Μπομπ Ντίλαν ακούγονται έντονα, καθώς ερμηνεύει το διάσημο τραγούδι διαμαρτυρίας του, το οποίο ξεκινά ως εξής:

Ελάτε όλοι μαζί

Όπου κι αν βρίσκεστε

Και παραδεχτείτε ότι τα νερά

Γύρω σας έχουν ανέβει

Στο τέλος του βίντεο, καθώς ο Μαμντάνι λέει: «Αυτό, φίλοι μου, ήταν το κίνημά σας», στην οθόνη εμφανίζονται οι λέξεις «Χρηματοδοτήθηκε από τον Ζοχράν για τη Νέα Υόρκη».

Στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X, ο Μαμντάνι το δημοσίευσε στις 7:48 μ.μ., λέγοντας: «Μόλις κυκλοφόρησε η τελική μας διαφήμιση».

Ωστόσο, μέχρι την Τετάρτη, το βίντεο είχε εξαφανιστεί από το X, με μια σημείωση που έλεγε: «Αυτό το μέσο έχει απενεργοποιηθεί ως απάντηση σε μια αναφορά του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων» -στο Instagram, παρέμεινε μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης.

«Η εκστρατεία του Μαμντάνι είχε προσεγγίσει πρόσφατα την UMPG με αίτημα για άδεια χρήσης του τραγουδιού, αλλά η εταιρεία αρνήθηκε τη χρήση» γράφει ο Ben Sisario στους New York Times

«Δεν παραχωρούμε άδεια χρήσης»

Η χρήση του τραγουδιού από την εκστρατεία προφανώς δεν είχε λάβει την άδεια της Universal Music Publishing Group (UMPG), της εταιρείας που αγόρασε τα μουσικά δικαιώματα του Ντίλαν από τον ίδιο το 2020 για περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια.

Η συμφωνία προκάλεσε αναταραχή στην ήδη θερμή αγορά της μουσικής βιομηχανίας για τα μουσικά δικαιώματα των καλλιτεχνών. Στα χρόνια που ακολούθησαν τη συμφωνία του Ντίλαν, μεγάλες μουσικές εταιρείες και ιδιώτες επένδυσαν δισεκατομμύρια δολάρια στην απόκτηση των καταλόγων τραγουδιών των Μπρους Σπρίνγκστιν, Πολ Σάιμον, Στινγκ, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, Στίβι Νικς, Μάιλς Ντέιβις και πολλών άλλων.

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος της UMPG ανέφερε: «Σύμφωνα με τη μακροχρόνια πολιτική μας, δεν παραχωρούμε άδεια χρήσης των συνθέσεων του Μπομπ Ντίλαν για έργα που αφορούν πολιτικά πρόσωπα».

«Σύμφωνα με δύο άτομα που ενημερώθηκαν για το επεισόδιο, τα οποία δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν για αυτό, η εκστρατεία του Μαμντάνι είχε προσεγγίσει πρόσφατα την UMPG με αίτημα για άδεια χρήσης του τραγουδιού, αλλά η εταιρεία αρνήθηκε τη χρήση» γράφει ο Ben Sisario στους New York Times και συνεχίζει:

«Οι συνθήκες της κατάργησης από το X δεν ήταν αμέσως σαφείς. Η Universal αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες. Στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο των κοινωνικών μέσων, οι ειδοποιήσεις κατάργησης αποστέλλονται μερικές φορές αυτόματα από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων μετά την ηλεκτρονική ανίχνευση μιας χρήσης».

Ο Ντίλαν έδινε άδεια στο παρελθόν

Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση δημοφιλών τραγουδιών αποτελεί κίνδυνο για τους καλλιτέχνες και τους δικηγόρους τους εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, έχει γίνει ιδιαίτερα συχνή στους πρόσφατους εκλογικούς κύκλους, με τον Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιεί συχνά τραγούδια χωρίς άδεια στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις. Μεταξύ των καλλιτεχνών που έχουν διαμαρτυρηθεί — εντός και εκτός δικαστηρίου — για αυτές τις χρήσεις είναι οι Νιλ Γιανγ, Aerosmith και Rolling Stones.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον κατάλογο του Ντίλαν, η Universal απέκτησε τα δικαιώματα των τραγουδιών του, δίνοντας στην εταιρεία τη δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης τους. (Η Sony Music — η οποία, μέσω ξεχωριστής συμφωνίας, κατέχει τα δικαιώματα των ηχογραφήσεων του Ντίλαν — αρνήθηκε να σχολιάσει στους New York Times)

Ωστόσο, για χρόνια, ο Ντίλαν προκαλούσε σύγχυση στους κριτικούς και τους θαυμαστές του, δίνοντας μερικές φορές την άδεια να χρησιμοποιηθούν τα έργα του σε διαφημιστικά. Σε μια διαφήμιση της Victoria’s Secret το 2004, χρησιμοποιήθηκε το τραγούδι του «Love Sick» και ο Ντίλαν εμφανίστηκε στο βίντεο, σε συνδυασμό με πλάνα ενός μοντέλου με εσώρουχα.

Και μια δεκαετία πριν, ο Ντίλαν επέτρεψε στον Ρίτσι Χάβενς να πει ένα από τα τραγούδια του σε μια διαφήμιση για την λογιστική εταιρεία Coopers & Lybrand, προκάτοχο της σημερινής γιγαντιαίας PricewaterhouseCoopers. Ήταν το «The Times They Are a-Changin’».

*Με στοιχεία από nytimes.com