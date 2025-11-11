magazin
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
Μια πολιτική διαφήμιση του Ζοχράν Μαμντάνι χρησιμοποίησε ένα τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν – Η μουσική αφαιρέθηκε
Ο επόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης έπαιξε το τραγούδι «The Times They Are a-Changin’» σε ένα σποτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εταιρεία που κατέχει τα μουσικά δικαιώματα του Ντίλαν δήλωσε ότι τα τραγούδια του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολιτικούς σκοπούς.

Έφη Αλεβίζου
«Η Νέα Υόρκη αλλάζει», έγραψε ο Ζοχράν Μαμντάνι σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη Τρίτη το βράδυ, λίγο πριν οι ψηφοφόροι εκλέξουν τον δημοκρατικό σοσιαλιστή ως τον επόμενο δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, ο Μαμντάνι προφανώς δεν είχε την άδεια να χρησιμοποιήσει το τραγούδι που ήθελε — το κλασικό «The Times They Are a-Changin’» του Μπομπ Ντίλαν από το 1964 — για να υπογραμμίσει το επιχείρημά του.

«Ελάτε όλοι μαζί»

Σε ένα βίντεο μοντάζ διάρκειας ενός λεπτού που δημοσιεύτηκε τις τελευταίες ώρες της εκλογικής ημέρας, ο 34χρονος υποψήφιος φαίνεται να μοιράζει φυλλάδια, να σφίγγει τα χέρια των ψηφοφόρων και να περπατά στους δρόμους με τον γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς, ενώ λέει φράσεις όπως «Όλοι θέλουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη μας, περισσότερη αξιοπρέπεια στη ζωή μας, περισσότερη ξεκούραση και χαρά σε αυτή την άγρια, όμορφη πόλη».

Σε όλο το βίντεο, η φωνή, η κιθάρα και η φυσαρμόνικα του Μπομπ Ντίλαν ακούγονται έντονα, καθώς ερμηνεύει το διάσημο τραγούδι διαμαρτυρίας του, το οποίο ξεκινά ως εξής:

Ελάτε όλοι μαζί

Όπου κι αν βρίσκεστε

Και παραδεχτείτε ότι τα νερά

Γύρω σας έχουν ανέβει

Στο τέλος του βίντεο, καθώς ο Μαμντάνι λέει: «Αυτό, φίλοι μου, ήταν το κίνημά σας», στην οθόνη εμφανίζονται οι λέξεις «Χρηματοδοτήθηκε από τον Ζοχράν για τη Νέα Υόρκη».

Στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X, ο Μαμντάνι το δημοσίευσε στις 7:48 μ.μ., λέγοντας: «Μόλις κυκλοφόρησε η τελική μας διαφήμιση».

Ωστόσο, μέχρι την Τετάρτη, το βίντεο είχε εξαφανιστεί από το X, με μια σημείωση που έλεγε: «Αυτό το μέσο έχει απενεργοποιηθεί ως απάντηση σε μια αναφορά του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων» -στο Instagram, παρέμεινε μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης.

«Η εκστρατεία του Μαμντάνι είχε προσεγγίσει πρόσφατα την UMPG με αίτημα για άδεια χρήσης του τραγουδιού, αλλά η εταιρεία αρνήθηκε τη χρήση» γράφει ο Ben Sisario στους New York Times

«Δεν παραχωρούμε άδεια χρήσης»

Η χρήση του τραγουδιού από την εκστρατεία προφανώς δεν είχε λάβει την άδεια της Universal Music Publishing Group (UMPG), της εταιρείας που αγόρασε τα μουσικά δικαιώματα του Ντίλαν από τον ίδιο το 2020 για περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια.

Η συμφωνία προκάλεσε αναταραχή στην ήδη θερμή αγορά της μουσικής βιομηχανίας για τα μουσικά δικαιώματα των καλλιτεχνών. Στα χρόνια που ακολούθησαν τη συμφωνία του Ντίλαν, μεγάλες μουσικές εταιρείες και ιδιώτες επένδυσαν δισεκατομμύρια δολάρια στην απόκτηση των καταλόγων τραγουδιών των Μπρους Σπρίνγκστιν, Πολ Σάιμον, Στινγκ, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, Στίβι Νικς, Μάιλς Ντέιβις και πολλών άλλων.

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος της UMPG ανέφερε: «Σύμφωνα με τη μακροχρόνια πολιτική μας, δεν παραχωρούμε άδεια χρήσης των συνθέσεων του Μπομπ Ντίλαν για έργα που αφορούν πολιτικά πρόσωπα».

«Σύμφωνα με δύο άτομα που ενημερώθηκαν για το επεισόδιο, τα οποία δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν για αυτό, η εκστρατεία του Μαμντάνι είχε προσεγγίσει πρόσφατα την UMPG με αίτημα για άδεια χρήσης του τραγουδιού, αλλά η εταιρεία αρνήθηκε τη χρήση» γράφει ο Ben Sisario στους New York Times και συνεχίζει:

«Οι συνθήκες της κατάργησης από το X δεν ήταν αμέσως σαφείς. Η Universal αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες. Στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο των κοινωνικών μέσων, οι ειδοποιήσεις κατάργησης αποστέλλονται μερικές φορές αυτόματα από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων μετά την ηλεκτρονική ανίχνευση μιας χρήσης».

Ο Ντίλαν έδινε άδεια στο παρελθόν

Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση δημοφιλών τραγουδιών αποτελεί κίνδυνο για τους καλλιτέχνες και τους δικηγόρους τους εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, έχει γίνει ιδιαίτερα συχνή στους πρόσφατους εκλογικούς κύκλους, με τον Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιεί συχνά τραγούδια χωρίς άδεια στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις. Μεταξύ των καλλιτεχνών που έχουν διαμαρτυρηθεί — εντός και εκτός δικαστηρίου — για αυτές τις χρήσεις είναι οι Νιλ Γιανγ, Aerosmith και Rolling Stones.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον κατάλογο του Ντίλαν, η Universal απέκτησε τα δικαιώματα των τραγουδιών του, δίνοντας στην εταιρεία τη δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης τους. (Η Sony Music — η οποία, μέσω ξεχωριστής συμφωνίας, κατέχει τα δικαιώματα των ηχογραφήσεων του Ντίλαν — αρνήθηκε να σχολιάσει στους New York Times)

Ωστόσο, για χρόνια, ο Ντίλαν προκαλούσε σύγχυση στους κριτικούς και τους θαυμαστές του, δίνοντας μερικές φορές την άδεια να χρησιμοποιηθούν τα έργα του σε διαφημιστικά. Σε μια διαφήμιση της Victoria’s Secret το 2004, χρησιμοποιήθηκε το τραγούδι του «Love Sick» και ο Ντίλαν εμφανίστηκε στο βίντεο, σε συνδυασμό με πλάνα ενός μοντέλου με εσώρουχα.

Και μια δεκαετία πριν, ο Ντίλαν επέτρεψε στον Ρίτσι Χάβενς να πει ένα από τα τραγούδια του σε μια διαφήμιση για την λογιστική εταιρεία Coopers & Lybrand, προκάτοχο της σημερινής γιγαντιαίας PricewaterhouseCoopers. Ήταν το «The Times They Are a-Changin’».

*Με στοιχεία από nytimes.com

Νίκος Πλακιάς: «Υπαίτιος ο Καραμανλής για τη δολοφονία 57 ψυχών» δήλωσε έξω από τον Άρειο Πάγο
Ξεχωριστή νομική διαδικασία 11.11.25
Ξεχωριστή νομική διαδικασία 11.11.25

«Υπαίτιος ο Καραμανλής για τη δολοφονία 57 ψυχών» - Τι δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς έξω από τον Άρειο Πάγο

Οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών δήλωσαν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας εναντίον του Καραμανλή - Ζητούν αναβάθμιση σε κακούργημα - «Είναι δύσκολο με το άρθρο 86, πρέπει να καταργηθεί» λέει ο Πλακιάς

Σύνταξη
Η χαμένη Κένεντι και η λοβοτομή – H τραγική ζωή της Ρόζμαρι, αδελφής του JFK
Το μυστικό 11.11.25
Το μυστικό 11.11.25

Η χαμένη Κένεντι και η λοβοτομή - H τραγική ζωή της Ρόζμαρι, αδελφής του JFK

Η αδελφή του JFK, Ρόζμαρι Κένεντι, γεννήθηκε σε μια από τις πιο εξέχουσες πολιτικές οικογένειες της Αμερικής του 20ού αιώνα. Ήταν γνωστή ως «μια ομορφιά της υψηλής κοινωνίας» ενώ παρουσιάστηκε στην αυλή του Μπάκιγχαμ, αλλά εξαφανίστηκε ξαφνικά από προσώπου γης σε ηλικία 23 ετών, μετά από μια τραγική απόφαση που πήρε ο πατέρας της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στο μικροσκόπιο ΕΕ, ΕΔΕΛ και Ελεγκτικού Συνεδρίου το πρόγραμμα Antinero – «Χάνονται» 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
Στο ευρωκοινοβούλιο 11.11.25
Στο ευρωκοινοβούλιο 11.11.25

Στο μικροσκόπιο ΕΕ, ΕΔΕΛ και Ελεγκτικού Συνεδρίου το πρόγραμμα Antinero – «Χάνονται» 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ελέγχεται από τις Επιτροπές Αναφορών και Περιβάλλοντος το πρόγραμμα Antinero. Δημοσιονομική διόρθωση σχεδόν 30 εκατ. ευρώ στη Γενική Διεύθυνση Δασών, «αχρείαστη» έκρινε απευθείας ανάθεση του προγράμματος το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σφοδρά πυρά από το ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Στους δρόμους οι αγρότες – Μαζική κινητοποίηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Ελλάδα 11.11.25
Ελλάδα 11.11.25

Στους δρόμους οι αγρότες – Μαζική κινητοποίηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Ραντεβού στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα, προκειμένου να κάνουν γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σύνταξη
Πατίνια: Νέοι κανόνες για τη χρήση τους στην Αθήνα – Ζώνες πάρκινγκ, περιορισμοί και απαγορεύσεις
Τάξη στο χάος 11.11.25
Τάξη στο χάος 11.11.25

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα - Ζώνες πάρκινγκ, περιορισμοί και απαγορεύσεις

Ο νέος κανονισμός του Δήμου Αθηναίων για τα πατίνια έχει στόχο την ασφάλεια πεζών και οδηγών και την αποκατάσταση της τάξης στους δημόσιους χώρους, δήλωσε η αρμόδια αντιδήμαρχος

Σύνταξη
Πυρά κομμάτων κατά Μαξίμου για το αγροτικό στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Οι αγρότες έχουν υποστεί κυνικότατη κλοπή»
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Πυρά κομμάτων κατά Μαξίμου για το αγροτικό στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Οι αγρότες έχουν υποστεί κυνικότατη κλοπή»

Η κυβέρνηση στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, παίζει καθυστερήσεις στο θέμα των πληρωμών των αγροτών οι οποίοι έχουν περιέλθει στα όριά τους - Από την αντιπολίτευση τονίζουν ότι «οι αγρότες έχουν υποστεί μία κυνικότατη κλοπή» - Οι εκτιμήσεις για αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Σύνταξη
Ινδία: Ο Μόντι απειλεί με σκληρή απάντηση σε όσους ευθύνονται για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί
Κόσμος 11.11.25
Κόσμος 11.11.25

Ο Μόντι απειλεί με σκληρή απάντηση σε όσους ευθύνονται για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί

Ο πρωθυπουργός στην Ινδία, Ναρέντρα Μόντι, τόνισε ότι δεν θα υπάρξει επιείκεια προς τους εμπλεκόμενους στην έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους

Σύνταξη
Βορίζια: Συνεχίζουν να αναζητούν τον βαρύ οπλισμό οι Αρχές – Τα νέα στοιχεία
Ελλάδα 11.11.25
Ελλάδα 11.11.25

Τα νέα στοιχεία για το μακελειό στα Βορίζια - Άφαντος παραμένει ο βαρύς οπλισμός

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στα Βορίζια, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ να σημειώνει ότι «εμπλεκόμενοι δεν είναι μόνο όσοι συμμετείχαν ως πρωταγωνιστές στο περιστατικό»

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: «Χρυσό» ακίνητο ρημάζει στη Μύκονο – Πληρώνουν όμως 4.500€ ενοίκιο για άλλο ακίνητο
Οικονομικές Ειδήσεις 11.11.25
Οικονομικές Ειδήσεις 11.11.25

«Χρυσό» ακίνητο των ΕΛΤΑ ρημάζει στη Μύκονο - Πληρώνουν όμως 4.500€ ενοίκιο για άλλο ακίνητο

Για τρανταχτό παράδειγμα κακοδιαχείρισης και αδιαφορίας μιλούν οι κάτοικοι της Μυκόνου - H αξία του κτιρίου των ΕΛΤΑ εκτιμάται στα 10 εκατ. ευρώ και θα μπορούσε να νοικιαστεί έναντι 25.000 ευρώ / μήνα

Σύνταξη
Μεταξύ πολέμου και ειρήνης η Ευρώπη – Πώς οι εμφανίσεις drones διαταράσσουν την ήδη εύθραυστη σχέση με τη Ρωσία
Προς αναζήτηση λύσεων 11.11.25
Προς αναζήτηση λύσεων 11.11.25

Μεταξύ πολέμου και ειρήνης η Ευρώπη – Πώς οι εμφανίσεις drones διαταράσσουν την ήδη εύθραυστη σχέση με τη Ρωσία

Τεταμένη είναι η κατάσταση στην Ευρώπη μετά τις συχνές εμφανίσεις drones στον εναέριο χώρο αρκετών κρατών, δημιουργώντας περαιτέρω τριβές με τη Ρωσία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
