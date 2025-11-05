Ποια είναι η σύζυγος του Ζοχράν Μαμντάνι; Ο έρωτας μέσω εφαρμογής γνωριμιών, η μάχη κατά του «αμερικανικού ιμπεριαλισμού»

Μόλις αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο και με τους γονείς της στο Ντουμπάι, μια Συροαμερικανίδα καλλιτέχνιδα ονόματι Ράμα Ντουβάτζι (Rama Duwaji) αναρωτιόταν τι θα έκανε με το υπόλοιπο της ζωής της. «Το ιδανικό σενάριο θα ήταν να ζούσα στη Νέα Υόρκη», είπε σε έναν δημοσιογράφο. «Εννοώ, είναι κάπως κλισέ». Αυτό ήταν το 2020. Τον επόμενο χρόνο μετακόμισε στις ΗΠΑ, όπου γνώρισε έναν άντρα σε μια εφαρμογή γνωριμιών και άρχισε να εργάζεται ως κεραμίστρια και εικονογράφος. Φέτος παντρεύτηκαν. Τώρα πρόκειται να γίνει η πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης. Αυτή είναι η εξαιρετική ιστορία της Ντουβάτζι, 28 ετών, που πρόσφατα παντρεύτηκε τον Ζοχράν Μαμντάνι, 34 ετών, και μέχρι το τέλος του έτους θα είναι κάτοικος του Gracie Mansion.

Μοναχικοί άνδρες, δήμαρχοι

Η πόλη δεν είναι συνηθισμένη να υπάρχει σύζυγος στο Gracie Mansion. Ο Εντ Χοχ, δήμαρχος για μεγάλο μέρος της δεκαετίας του ’80, δεν είχε σύντροφο. Ο Ρούντι Τζουλιάνι, δήμαρχος για μεγάλο μέρος της δεκαετίας του ’90, είχε μια χαοτική προσωπική ζωή: ανακοίνωσε ότι χωρίζει από τη δεύτερη σύζυγό του σε συνέντευξη Τύπου το 2000, χωρίς να την ενημερώσει εκ των προτέρων.

Ο Μάικλ Μπλούμπεργκ που ήταν δήμαρχος για τα πρώτα δώδεκα χρόνια της νέας χιλιετίας, ήταν άγαμος και δεν τον πείραζε να το γνωρίζουν οι άνθρωποι. «Είμαι ένας ανύπαντρος, ετεροφυλόφιλος δισεκατομμυριούχος στο Μανχάταν», είπε σε έναν δημοσιογράφο. «Είμαι ένας υγρό όνειρο».

Ο Έρικ Άνταμς, που βρίσκεται πλέον στους τελευταίους μήνες της μοναδικής θητείας του, είναι άγαμος και έκανε ό,τι μπορούσε για να ζήσει ανάλογα. «Η νυχτερινή μου ζωή είναι μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων», δήλωσε στο CNN. Θεωρούσε ζωτικής σημασίας για την οικονομία της πόλης να τον βλέπουν μετά τα μεσάνυχτα σε κλαμπ και εστιατόρια, ντυμένο με ένα λαμπερό κοστούμι.

Το δίδυμο των ΜακΚρέι

Έμεινε ο Μπιλ ντε Μπλάσιο και η Τσίρλεϊν ΜακΚρέι να δείξουν στη Νέα Υόρκη τι μπορεί να σημαίνει να έχεις μια πρώτη κυρία ενεργή στην τοπική αυτοδιοίκηση — και το έκαναν με όλες τους τις δυνάμεις. Μετά την εκλογή του ντε Μπλάσιο το 2014, η ΜακΚρέι παρουσιάστηκε ως ισότιμο μέλος της δημαρχίας του. Εκείνος εξέφρασε τη λύπη του που δεν μπορούσε να την πληρώσει, αν και εκείνη είχε μεγάλο αριθμό αμειβόμενου προσωπικού.

Η ΜακΚρέι ηγήθηκε ενός προγράμματος ψυχικής υγείας αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο δέχτηκε ευρεία κριτική για έλλειψη διαφάνειας στις λειτουργίες και τις δαπάνες του. Στο τέλος των δύο θητειών του ντε Μπλάσιο, οι Νεοϋορκέζοι φαινόταν να έχουν κουραστεί από το δίδυμο -οι υποψήφιοι που διεκδικούσαν τη θέση του επέμεναν γενικά ότι οι σύντροφοί τους δεν θα διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στη διοίκησή τους.

«Αυτή είναι η μελλοντική πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης», έγραψε ένας θαυμαστής στα σχόλια. «Θεέ μου, είναι αληθινή», έγραψε η ίδια η Ντουβάτζι, η σύζυγός του, επίσης στα σχόλια

Την «έκρυβε»

Η Ντουβάτζι δεν έχει συμμετάσχει ενεργά στην εκστρατεία του Μαμντάνι. Τον Μάιο, όταν ανέβηκε από άγνωστος υποψήφιος σε πιθανό υποψήφιο στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, της απέτινε φόρο τιμής σε μια ανάρτηση στο Instagram, απαντώντας σε υποθέσεις συνωμοσιολόγων ότι «έκρυβε» με κάποιο τρόπο τη σύζυγό του.

«Συνήθως τα αγνοώ, είτε πρόκειται για απειλές θανάτου είτε για εκκλήσεις να με απελάσουν», έγραψε. «Αλλά είναι διαφορετικό όταν αφορά τους ανθρώπους που αγαπάς. Πριν από τρεις μήνες, παντρεύτηκα τον έρωτα της ζωής μου, τη Ράμα, στο γραφείο του δημοτικού γραμματέα».

Η ανάρτηση συνοδεύονταν από φωτογραφίες της τελετής στο γραφείο γάμων, το οποίο έχει τη γενική ατμόσφαιρα μιας αίθουσας αναμονής γιατρού. Διαθέτει μικρά δωμάτια που μοιάζουν με καμπίνες, όπου τα ζευγάρια παντρεύονται, και μια γιγαντιαία φωτογραφία του Δημαρχείου, μπροστά από την οποία μπορούν να ποζάρουν μετά. Η Ντουβάτζι και ο Μαμντάνι έκαναν το ίδιο. Ένας φίλος τους, φωτογράφος, τους απαθανάτισε επίσης στην Τσάιναταουν και ενώ ταξίδευαν, ως νιόπαντροι, σε ένα γεμάτο μετρό.

«Αυτή είναι η μελλοντική πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης», έγραψε ένας θαυμαστής στα σχόλια.

«Θεέ μου, είναι αληθινή», έγραψε η ίδια η Ντουβάτζι, η σύζυγός του, επίσης στα σχόλια.

«Συνήθιζα να αρνούμαι το συριακό μέρος του εαυτού μου και έλεγα στους ανθρώπους ότι ήμουν Αμερικανίδα όταν ήμουν εννέα ή δώδεκα ετών, περίπου, γιατί ήταν κάτι πολύ cool»

Η συριακή καταγωγή

Η Ντουβάτζι γεννήθηκε στο Χιούστον του Τέξας από Σύριους γονείς: ο πατέρας της είναι μηχανικός υπολογιστών και η μητέρα της γιατρός. Σύμφωνα με μια από τις αναρτήσεις της στο Instagram, περνούσαν τα καλοκαίρια τους στη Δαμασκό. Η οικογένεια μετακόμισε στο Ντουμπάι όταν ήταν εννέα ετών, όπου συνήθιζε να θεωρεί τον εαυτό της «απόλυτα αμερικανίδα», όπως είπε το 2019, στο podcast Tavan Studio in Conversation.

«Συνήθιζα να αρνούμαι το συριακό μέρος του εαυτού μου και έλεγα στους ανθρώπους ότι ήμουν Αμερικανίδα όταν ήμουν εννέα ή δώδεκα ετών, περίπου, γιατί ήταν κάτι πολύ cool».

Είπε ότι αυτό άλλαξε όταν η Συρία βυθίστηκε στον εμφύλιο πόλεμο και ιδιαίτερα μετά την επιστροφή της στις ΗΠΑ, ενώ φοιτούσε στο πανεπιστήμιο. Εγγράφηκε στο πανεπιστήμιο Virginia Commonwealth University School of the Arts στο Κατάρ, για να είναι κοντά στους γονείς της, οι οποίοι ήλπιζα ότι θα ακολουθούσε καριέρα στην εσωτερική διακόσμηση. Αλλά εκείνη ήθελε να σπουδάσει εικονογράφηση και, καθώς αυτό δεν ήταν δυνατό σε εκείνο το πανεπιστήμιο, μεταφέρθηκε στο δεύτερο έτος της στο κεντρικό πανεπιστήμιο στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια.

«Δεν ταίριαζα»

«Νομίζω ότι αυτό αποσαφηνίστηκε μέσα μου όταν μετακόμισα στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνειδητοποίησα τη διαφορά ή το γεγονός ότι δεν ταίριαζα τόσο καλά», είπε στο podcast. «Τότε άρχισα να δημιουργώ έργα σχετικά με την ταυτότητα, το τι σημαίνει να είσαι Σύριος στο εξωτερικό, και απλώς εμβάθυνα σε αυτά τα θέματα που είχαν μεγάλη σημασία για μένα».

Στη συνέχεια, το φθινόπωρο του 2019, παρευρέθηκε σε έναν γάμο στη Συρία, την οποία επισκέφθηκε για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία. «Λες ότι είσαι Σύρια και ότι η οικογένειά σου είναι Σύρια, αλλά είναι σαν να ζεις στη διασπορά, ζεις μακριά από το σπίτι σου, είτε στις ΗΠΑ είτε στο Ντουμπάι», είπε την επόμενη χρονιά στον Αμάντ Μιάν, έναν podcaster με έδρα το Ντουμπάι.

«Δεν το καταλαβαίνεις πραγματικά μέχρι να επιστρέψεις στη χώρα σου και να βιώσεις πραγματικά τι σημαίνει αυτό και ποιοι είναι οι άνθρωποί σου».

Με την ενθάρρυνση του πατέρα της, άρχισε επίσης να δουλεύει σε iPad, δημιουργώντας ψηφιακές εικονογραφήσεις και κινούμενα σχέδια, τα οποία δημοσίευε στο Instagram.

«Οι πρόεδροι έρχονται και φεύγουν, αλλά ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός δεν αλλάζει ποτέ. Σκέφτομαι τους Παλαιστινίους, που υποφέρουν ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην εξουσία»

Συμπαράσταση στους Παλαιστίνιους

Το φθινόπωρο του 2021 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου δήλωσε ότι «αισθάνεται έτοιμη να επιστρέψει στη δημιουργία/δημοσίευση περισσότερων έργων τέχνης», δίπλα σε μια συλλογή φωτογραφιών, μεταξύ των οποίων και μια με έναν νεαρό, γενειοφόρο άντρα που είχε γνωρίσει στην εφαρμογή γνωριμιών Hinge. Ο Μαμντάνι στεκόταν στην προκυμαία του Κόνι Άιλαντ, αγκαλιάζοντας ένα χνουδωτό πράσινο βατράχι που έμοιαζε με βραβείο από λούνα παρκ.

Την είχε τραβήξει η δημοσιογραφία, καθώς έψαχνε έναν τρόπο να ζήσει από την τέχνη της. Το 2020, είχε εικονογραφήσει ένα άρθρο σε περιοδικό με θέμα «τον περιβαλλοντικό πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων αγροτών και των καλλιεργειών τους», δηλώνοντας στο Instagram: «Οι πρόεδροι έρχονται και φεύγουν, αλλά ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός δεν αλλάζει ποτέ. Σκέφτομαι τους Παλαιστινίους, που υποφέρουν ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην εξουσία».

Στη Νέα Υόρκη βρήκε δουλειά ως εικονογράφος για εφημερίδες και περιοδικά. Εργάστηκε επίσης σε μια ταινία μικρού μήκους για μια μητέρα στη Γάζα που αναγκάστηκε να μετακομίζει ξανά και ξανά με τα παιδιά της.

Ένα άρθρο που δημοσίευσε τον Απρίλιο με θέμα «πώς είναι να απολαμβάνεις την άνοιξη ενώ είσαι εξοργισμένος με την κατάσταση του κόσμου» έδειχνε ένα τριαντάφυλλο να ανοίγει και να αποκαλύπτει, μέσα στα πέταλά του, το δικό της κατσουφιασμένο πρόσωπο.

«Να χρησιμοποιήσω τη ζωή μου»

«Τα πράγματα είναι σκοτεινά αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη», είπε στο τριμηνιαίο περιοδικό This Is Yung. «Η τέχνη μου παραμένει μια αντανάκλαση του τι συμβαίνει γύρω μου, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που αισθάνομαι ότι είναι ακόμα πιο χρήσιμο από το ρόλο μου ως καλλιτέχνιδα, είναι ο ρόλος μου ως πολίτης των ΗΠΑ. Με τόσους πολλούς ανθρώπους να εκδιώκονται και να σιωπούν από το φόβο, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου για να μιλήσω για το τι συμβαίνει στις ΗΠΑ, την Παλαιστίνη και τη Συρία όσο περισσότερο μπορώ».

Επιστρέφοντας στο Ντουμπάι, της άρεσε να φαντάζεται τη ζωή της σαν ταινία. «Προσπαθώ να το κάνω συνειδητά και να σκέφτομαι τα πάντα σαν σκηνές από ταινία», είπε.

Τώρα, όμως, η πλοκή είχε πάρει μια απρόσμενη τροπή. Στα τέλη του 2024, αρραβωνιάστηκε τον Μαμντάνι, έναν πολιτικό με χαμηλό προφίλ, και ζούσαν σε ένα διαμέρισμα στην Αστόρια. Η φίλη του, η φωτογράφος Κάρα ΜακΚέρντι, έγραψε στην ιστοσελίδα της ότι εκείνη, ο Μαμντάνι και η Ντουβάτζι πήραν το μετρό από την Αστόρια προς το Δημαρχείο, μια βροχερή μέρα του Φεβρουαρίου, για να υπογράψουν ως σύζυγοι πλέον.

«Είναι μια από εκείνες τις εμπειρίες που με κάνουν να νιώθω σαν να ζω την πλοκή μιας τηλεοπτικής κωμικής σειράς των αρχών της δεκαετίας του 2000 για μια τρελή παρέα φίλων στη Νέα Υόρκη», έγραψε. (Αργότερα θα γινόταν μια πιο μεγαλοπρεπής γιορτή στην Ουγκάντα, όπου ο Μαμντάνι έζησε μέχρι την ηλικία των πέντε ετών).

Τα νέα της πρώτης κυρίας

Τον Μάιο, οι φωτογραφίες του γάμου στο Δημαρχείο δημοσιοποιήθηκαν. Η Ντουβάτζι εμφανίστηκε δημόσια μπροστά στους Νεοϋορκέζους σε μια σκηνή δίπλα στον σύζυγό της τον Ιούνιο, καθώς αυτός γιόρταζε μια εκπληκτική νίκη στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών. «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη», έγραψε στο Instagram.

Κάθε μήνα μοιράζεται μια λίστα με πράγματα που έχει δει και την ενέπνευσαν να δημιουργήσει τέχνη: πίνακες, γλυπτά, βιβλία και ταινίες, αντικείμενα σε καταστήματα ή στο δρόμο. Αυτές οι αναρτήσεις, με τον αυξανόμενο αριθμό των ακολούθων της στο Instagram, μπορεί σύντομα να είναι ο τρόπος με τον οποίο μια πόλη θα ακούει νέα από τη νέα πρώτη κυρία της.

*Με στοιχεία από thetimes.com | Αρχική Φωτό: Ο Ζοχράν Μαμντάνι, και η σύζυγός του, Ράμα Ντουβάτζι, σε ένα εκλογικό τμήμα στο Λύκειο Τεχνών Φρανκ Σινάτρα στην Αστόρια, κατά τη διάρκεια των δημοτικών εκλογών της Νέας Υόρκης, στο δήμο Κουίνς της Νέας Υόρκης, ΗΠΑ, στις 4 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Kylie Cooper