Ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής της Amazon και μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της τεχνολογικής σκηνής, επιστρέφει δυναμικά στην πρώτη γραμμή της επιχειρηματικότητας ως συμπρόεδρος και συνιδρυτής μίας νέας startup που θα ασχολείται (φυσικά) με την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, την Project Prometheus.

Με κεφάλαιο ύψους περίπου 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η νεοφυής εταιρεία φιλοδοξεί να εστιάσει σε εφαρμογές AI για τον κλάδο της μηχανικής και της βιομηχανίας, με ιδιαίτερη αναφορά στους τομείς των υπολογιστών, της αεροδιαστημικής και της αυτοκινητοβιομηχανίας.​

Project Prometheus και το όραμα του Μπέζος

Η σύμπραξη του Μπέζος με τον Βικ Μπαζάζ, πρώην διευθυντή του Google X, όπου ίδρυσε την νεοφυή επιχείρηση υγείας Verily, μαρτυρά τη φιλοδοξία του επιχειρηματία να φέρει επανάσταση στη βιομηχανία μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Το όνομα της εταιρείας παραπέμπει στον μυθικό Τιτάνα που έφερε τη φωτιά και τη γνώση στην ανθρωπότητα – ένα σύμβολο για την τεχνολογική καινοτομία αλλά και τους ενδεχόμενους κινδύνους που ενέχονται στην ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ενδεικτική είναι η τοποθέτηση του Μπέζος σε τεχνολογικό συνέδριο φέτος στην Ιταλία: «Η αφθονία για τον πολιτισμό προκύπτει από τις εφευρέσεις μας… αυτά τα εργαλεία αυξάνουν την ευημερία μας και αυτό το μοτίβο θα συνεχιστεί».​

Η Project Prometheus προβλέπεται να συνεργάζεται στενά με την Blue Origin – τη διάσημη εταιρεία διαστημικών εξερευνήσεων του Μπέζος – ενισχύοντας το όραμά του για επέκταση της ανθρωπότητας πέρα από τη Γη μέσω ρομποτικών λύσεων και έξυπνων συστημάτων.​ Ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει στενή σχέση με την αεροδιαστημική εταιρεία του, Blue Origin, εδώ και αρκετά χρόνια ως ιδρυτής και μοναδικός μέτοχος, αλλά το να γίνει ξανά διευθύνων σύμβουλος θα είναι ο πρώτος επίσημος ρόλος που θα αναλάβει ο Μπέζος από τότε που αποχώρησε από την Amazon.

Δεν είναι σαφές πόσο καιρό υπάρχει η εταιρεία, αλλά η Project Prometheus έχει ήδη προσλάβει 100 υπαλλήλους, αρκετούς από εταιρείες όπως η OpenAI, η DeepMind και η Meta, σύμφωνα με τους New York Times που αποκάλυψαν το θέμα. Λίγα άλλα είναι γνωστά, καθώς ο Μπέζος δεν αποκάλυψε πού θα εδρεύει η εταιρεία ή πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η τεχνολογία της.

Ο Τζεφ Μπέζος: Βιογραφία και επιτεύγματα

Ο Μπέζος γεννήθηκε στο Νέο Μεξικό το 1964 και σπούδασε μηχανική στο Πρίνστον, διακρινόμενος από νωρίς για την τεχνολογική του ευφυία. Το 1994, παραιτήθηκε από την εργασία του στη Wall Street και ίδρυσε την Amazon στο γκαράζ του σπιτιού του στο Σιάτλ, η οποία εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως. Στο ενεργητικό του, ο Μπέζος διαθέτει επίσης την ίδρυση της Blue Origin (το 2000), την αγορά της εφημερίδας Washington Post (το 2013), καθώς και τη συμμετοχή σε μια σειρά άλλων φιλόδοξων εγχειρημάτων.​

Η περιουσία του υπολογίζεται σε πάνω από 230 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ χαρακτηρίζεται από αδιάκοπη αισιοδοξία για τον ρόλο της τεχνολογίας στην κοινωνική εξέλιξη, αλλά και από επιφυλακτικότητα για τη «φούσκα» γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να αποφέρει κοσμοϊστορικά οφέλη παρ’ όλες τις προκλήσεις της.​

Πηγή έμπνευσης και προβληματισμού

Η κίνηση του Μπέζος να εμπλακεί εκ νέου ως CEO σε μία τόσο φιλόδοξη εταιρεία ενισχύει τη συζήτηση για το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα διαμορφώσει την καθημερινότητα και το μέλλον της ανθρωπότητας, με τον ίδιο να επιμένει πως τα οφέλη θα υπερισχύσουν των ρίσκων.

Πηγή ΟΤ