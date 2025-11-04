H OpenAI στρέφεται στην Amazon για πρόσθετη υπολογιστική ισχύ – Συμφωνία 38 δισ. δολαρίων

Συμφωνία επταετούς διάρκειας, ύψους 38 δισ. δολ. με την AWS, τη θυγατρική της Amazon στον τομέα του cloud για την απόκτηση πρόσθετης υπολογιστικής ισχύος για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) υπέγραψε η OpenAI, σε μια ακόμη ένδειξη ότι επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από την Microsoft.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η OpenAI θα ξεκινήσει αμέσως, αξιοποιώντας εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) της Nvidia στις ΗΠΑ, με σχέδια για επέκταση της χωρητικότητας τα επόμενα χρόνια.

Η μετοχή της Amazon σημείωσε άνοδο περίπου 5% μετά την είδηση.

Στόχος είναι να προστίθεται 1 γιγαβάτ νέας ισχύος την εβδομάδα, νούμερο που αντιστοιχεί στην παραγωγή ενός πυρηνικού σταθμού

Η πρώτη φάση της συμφωνίας θα χρησιμοποιήσει τα υπάρχοντα κέντρα δεδομένων της AWS και η Amazon θα κατασκευάσει τελικά πρόσθετη υποδομή για την OpenAI.

«Είναι μια εντελώς ξεχωριστή χωρητικότητα που διαθέτουμε», δήλωσε σε συνέντευξη ο Ντέιβ Μπράουν, αντιπρόεδρος υπηρεσιών πληροφορικής και μηχανικής μάθησης στην AWS. «Μέρος αυτής της χωρητικότητας είναι ήδη διαθέσιμο και η OpenAI την αξιοποιεί».

Συμφωνίες της OpenAI

Η OpenAI έχει ξεκινήσει μια σειρά από συμφωνίες τελευταία, ύψους περίπου 1,54 τρισ. δολ. με Nvidia, Oracle και η Google, Samsung.

Οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν συνολικές δαπάνες περίπου 1,5 τρισ. δολαρίων για υπολογιστικούς πόρους, αλλά είναι δομημένες έτσι ώστε οι πληρωμές να πραγματοποιούνται σταδιακά, καθώς προστίθεται νέα ισχύς.

Ο διευθύνων σύμβουλος Σαμ Αλτμαν έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι από το 2030 να προστίθεται 1 γιγαβάτ νέας ισχύος την εβδομάδα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στην παραγωγή ενός πυρηνικού σταθμού.

Μέχρι φέτος, η OpenAI είχε αποκλειστική συμφωνία cloud με τη Microsoft, η οποία υποστήριξε για πρώτη φορά την εταιρεία το 2019 και έχει επενδύσει συνολικά 13 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τον Ιανουάριο, η Microsoft δήλωσε ότι δεν θα είναι πλέον ο αποκλειστικός πάροχος cloud για την OpenAI και προχωρούσε σε μια συμφωνία όπου θα είχε δικαίωμα πρώτης άρνησης για νέα αιτήματα.

«Η κλιμάκωση της πρωτοποριακής τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί μαζική, αξιόπιστη υπολογιστική ισχύ», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα. «Η συνεργασία μας με την AWS ενισχύει το ευρύ οικοσύστημα υπολογιστικής ισχύος που θα τροφοδοτήσει την επόμενη εποχή και θα φέρει την προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη σε όλους».

«Το εύρος και η άμεση διαθεσιμότητα βελτιστοποιημένων υπολογιστικών δυνατοτήτων καταδεικνύει γιατί η AWS βρίσκεται σε μοναδική θέση για να υποστηρίξει τα τεράστια φορτία τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της AWS, Ματ Γκάρμαν.

Για την OpenAI, την πιο πολύτιμη ιδιωτική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, η συμφωνία με την AWS αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προετοιμασία της για την τελική της εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Διαφοροποιώντας τους συνεργάτες της στο cloud και κλειδώνοντας τη μακροπρόθεσμη χωρητικότητα μεταξύ των παρόχων, η OpenAI σηματοδοτεί τόσο ανεξαρτησία όσο και επιχειρησιακή ωριμότητα.

Ο Άλτμαν αναγνώρισε πρόσφατα ότι μια IPO είναι «η πιο πιθανή οδός» δεδομένων των κεφαλαιακών αναγκών της OpenAI. Η οικονομική διευθύντρια Σάρα Φράιαρ συμφώνησε με αυτό, χαρακτηρίζοντας την πρόσφατη εταιρική αναδιάρθρωση ως απαραίτητο βήμα προς την εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

