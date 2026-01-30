Η SpaceX σε διαπραγματεύσεις για συγχώνευση με την Τesla και άλλες εταιρείες του Μασκ

Η διαστημική εταιρεία SpaceX βρίσκεται σε συνομιλίες για ενδεχόμενη συγχώνευσή της με άλλες εταιρείες του Μασκ, μια εξέλιξη που αφήνει τους επενδυτές να ξύνουν το κεφάλι τους για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένας συνδυασμός των διαστημικών επιχειρήσεων, των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, της τεχνητής νοημοσύνης και της κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται πηγή που δεν κατονομάζεται, η SpaceX βρίσκεται σε συνομιλίες για συγχώνευση με την xAI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ στην οποία ανήκει το Χ και το chatbot Grok.

Λίγο νωρίτερα, το Bloomberg ανέφερε ότι η SpaceX θα μπορούσε να συγχωνευτεί με την Tesla, η οποία εκτός από ηλεκτρικά αυτοκίνητα αναπτύσσει το ανθρωποειδές ρομπότ Optimus.

Άλλοι, πάλι, εκτιμούν ότι η xAI θα μπορούσε να περάσει στην Tesla, η οποία χρησιμοποιεί το Grok και άλλες τεχνολογίες της xAI στα αυτοκίνητά της.

«Πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό ότι [η xAI] θα καταλήξει σε μια από τις δύο πλευρές», δηλαδή την SpaceX ή την Tesla, δήλωσε ο μέτοχος της αυτοκινητοβιομηχανίας Τζιν Μάνστερ.

Η απορρόφηση της xAI από την Tesla θα μπορούσε να επιταχύνει τη μεταμόρφωση της αυτοκινητοβιομηχανίας σε εταιρεία ρομποτικής, εκτίμησε.

Ορισμένοι επενδυτές ζητούν εδώ και καιρό τη συγκέντρωση των επιχειρήσεων του Μασκ κάτω από την ίδια στέγη.

«Ο Μασκ έχει πολλές διαφορετικές εταιρείες. Ένας μεγάλος κίνδυνος για την Tesla είναι ότι ο Μασκ μοιράζει τον χρόνο του σε πολιτικές επιχειρήσεις. Ως μέτοχος της Tesla, επικροτώ την περαιτέρω συγχώνευση» δήλωσε ο Ντένις Ντικ, στρατηγικός αναλυτής της Stock Trader Network.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τα δημοσιεύματα που θέλουν τη SpaceX να ετοιμάζεται για είσοδο στο χρηματιστήριο με αποτίμηση που ξεπερνά το 1 τρισ. δολάρια.

Η αποτίμηση της xAI έφτανε τα 230 δισ. τον Νοέμβριο, ανέφερε η Wall Street Journal, ενώ η χρηματιστηριακή αξία της Tesla είναι περίπου 1,4 τρισ.

Μια συμφωνία συγχώνευσης θα μπορούσε να περιπλέξει τη διαδικασία εισόδου στο χρηματιστήριο, από την άλλη όμως θα μπορούσε να επιταχύνει τα σχέδια της εταιρείας για κέντρα δεδομένων σε τροχιά.

Ανάλογα σχέδια έχουν ανακοινώσει ο Τζεφ Μπέζος και η Google, καθώς η εκτόξευση data center που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια σχεδόν θα μηδένιζε το υψηλό ενεργειακό τους κόστος.

Μιλώντας στο Νταβός την περασμένη εβδομάδα, ο Μασκ υποστήριξε ότι τα διαστημικά κέντρα δεδομένων θα είναι πραγματικότητα «εντός δύο ετών, ίσως τριών το αργότερο».

Ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος είναι ωστόσο γνωστός για τις υπερφιλόδοξες εκτιμήσεις του που συνήθως διαψεύδονται.

Ενδεχόμενη συγχώνευση με την xAI θα μπορούσε επίσης να αυξήσει τα συμβόλαια της SpaceX με το αμερικανικό Πεντάγωνο, το οποίο προωθεί την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατιωτικές εφαρμογές.

Η SpaceX ήδη αναπτύσσει το δίκτυο κατασκοπευτικών δορυφόρων Starshield για το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, ενώ η xAI έχει εξασφαλίσει συμβόλαιο 200 εκατ. δολαρίων για τη χρήση του Grok από το Πεντάγωνο.

Αυτό τον μήνα, ο αμερικανικός υπουργός Άμυνας Πιτ Σέγκσεθ επισκέφθηκε τη βάση της SpaceX στο Τέξας, από όπου ανακοίνωσε ότι το Grok θα ενσωματωθεί σε στρατιωτικά δίκτυα για ταχύτερη λήψη αποφάσεων.