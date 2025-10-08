newspaper
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί
Κόσμος 08 Οκτωβρίου 2025 | 12:44

Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί

Ο Ντομινίκ Πελικό τάχθηκε κατά άνδρα που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό της γυναίκας του, ο οποίος έκανε έφεση δηλώνοντας άγνοια

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ο Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος νάρκωσε την πρώην σύζυγό του Ζιζέλ Πελικό και προσκάλεσε δεκάδες άγνωστους να τη βιάσουν για σχεδόν μια δεκαετία, δήλωσε στο δικαστήριο ότι ένας άνδρας που έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του για βιασμό γνώριζε ότι η γυναίκα ήταν ναρκωμένη και ήρθε στο σπίτι τους σκόπιμα για να την κακοποιήσει.

Έφεση έκανε ο καταδικασθείς για την ποινή του στην υπόθεση Πελικό

Ο Χουσαμετίν Ντογκάν, 44 ετών, παντρεμένος πατέρας, επιδιώκει να ανατρέψει την καταδίκη του για τον βιασμό της Πελικό ενώ αυτή ήταν αναίσθητη στο κρεβάτι της τον Ιούνιο του 2019. Ο Ντογκάν δικάζεται σε έφεση στη Νιμ της νότιας Γαλλίας.

Ο Πελικό είπε ότι γνώρισε τον Ντογκάν σε ένα chatroom και του είπε ξεκάθαρα ότι νάρκωσε την τότε σύζυγό του και έψαχνε άνδρες να έρθουν να τη βιάσουν, σύμφωνα με τον Guardian.

«Είχε αυτή την πληροφορία από την αρχή», είπε ο Πελικό, προσθέτοντας ότι είπε στον Ντογκάν στο τηλέφωνο: «Ψάχνω κάποιον να κακοποιήσει τη γυναίκα μου αφού την έχω ναρκώσει χωρίς να το ξέρει». Ο πρώην σύζυγος είπε ότι ο Ντογκάν είχε παραδεχτεί ότι νάρκωσε τη γυναίκα του, τη βίασε ο ίδιος και προσκάλεσε άνδρες να τη βιάσουν. «Όλοι το ήξεραν, όλοι ήρθαν με την ίδια πρόθεση», είπε. «Πάντα έλεγα ότι ήταν ναρκωμένη».

Η Ζιζέλ Πελικό. REUTERS/Manon Cruz

Ο Πελικό, ένας 73χρονος πρώην ηλεκτρολόγος και κτηματομεσίτης, είναι ένας από τους χειρότερους σεξουαλικούς εγκληματίες στη σύγχρονη γαλλική ιστορία. Εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών, αφού έσπασε υπνωτικά χάπια και αγχολυτικά φάρμακα στο φαγητό της τότε συζύγου του και προσκάλεσε δεκάδες άνδρες να τη βιάσουν ενώ ήταν αναίσθητη στο υπνοδωμάτιό τους στο χωριό Mazan της Προβηγκίας μεταξύ 2011 και 2020.

Για την ακροαματική διαδικασία της Τρίτης μεταφέρθηκε από τη φυλακή υψίστης ασφαλείας στη νότια Γαλλία, όπου βρίσκεται σε απομόνωση, στο εφετείο της Νιμ για να καταθέσει ως μάρτυρας σε ένα ασφαλές εδώλιο, πλαισιωμένος από τέσσερις αστυνομικούς.

Η Ζιζέλ Πελικό, 72 ετών, η οποία έγινε ηρωίδα αφού παραιτήθηκε από το δικαίωμά της στην ανωνυμία στη δίκη του περασμένου έτους, καθόταν ήρεμα στο δικαστήριο με τον μικρότερο γιο της, Φλοριάν.

Σοκαριστικές οι λεπτομέρειες

Ο 44χρονος Ντογκάν ήταν ένας από τους 51 άνδρες που καταδικάστηκαν. Του επιβλήθηκε ποινή εννέα ετών φυλάκισης για τον βιασμό της Ζιζέλ Πελικό. Είναι ο μόνος άνδρας που αμφισβήτησε την καταδίκη του, δηλώνοντας στην έφεση: «Ποτέ δεν είχα την πρόθεση να βιάσω αυτή την κυρία».

Ο καταδικασθείς πρώην σύζυγος είπε στο δικαστήριο ότι είχε δώσει συγκεκριμένες οδηγίες στον Ντογκάν, επειδή η Ζιζέλ Πελικό ήταν ναρκωμένη και δεν έπρεπε να ξυπνήσει. «Του είπα ακριβώς στο τηλέφωνο ότι δεν έπρεπε να υπάρχει καπνός, ούτε άρωμα, ότι έπρεπε να πλύνει τα χέρια του, να μην χρησιμοποιήσει βία, ότι θα γυριζόταν βίντεο. Όλα αυτά δεν του άφηναν καμία αμφιβολία για την κατάστασή της. Έπρεπε να γδυθεί στην είσοδο της κουζίνας στο αίθριο, γιατί αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, δεν ήθελα να μείνει», είπε.

Είπε ότι ο Ντογκάν, ο οποίος είχε οδηγήσει περίπου μία ώρα από ένα άλλο χωριό αφού είπε στη γυναίκα του ότι θα έβγαινε, έφτασε γύρω στα μεσάνυχτα. Ο Πελικό είπε ότι αρχικά χάθηκε και βγήκε με τα πόδια για να τον οδηγήσει στο σπίτι.

Ο Χουσαμετίν Ντογκάν. REUTERS/Manon Cruz

Όταν ρωτήθηκε αν ο Ντογκάν αναστατώθηκε όταν είδε τη Ζιζέλ Πελικό να κείτεται αναίσθητη στο κρεβάτι της, ο Ντομινίκ Πελικό απάντησε: «Όχι, του ταίριαζε».

Είπε ότι υπήρχε μια κάμερα σε ένα τρίποδο στο δωμάτιο, οπότε δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι ο βιασμός θα γυριζόταν. Είπε ότι ο Ντογκάν έμεινε για περίπου δύο ώρες. Είπε ότι ο Ντογκάν ζήτησε ακόμη και τη βοήθειά του στους βιασμούς εκείνο το βράδυ.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο Πελικό δήλωσε ότι ο Ντογκάν «απόλαυσε» όσα έγιναν.

Όταν ρωτήθηκε για την ισχυρισμό του Ντογκάν ότι ο Πελικό του είπε ότι ήταν ένα παιχνίδι, απάντησε: «Όχι, ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο», αποκαλώντας την έφεση του Ντογκάν: «απρεπή».

Η δίκη συνεχίζεται μέχρι την Πέμπτη.

Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
