The Independent: Η Ζιζέλ Πελικό είναι η πιο σημαντική γυναίκα από όλες

Η Zιζέλ Πελικό είναι η γυναίκα με τη μεγαλύτερη επιρροή του 2025 στη λίστα του The Independent με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

Η λίστα (η τρίτη ετήσια του media outlet) αναδεικνύει πενήντα «εξαιρετικές γυναίκες, από ακτιβίστριες έως πολιτικούς, επιχειρηματίες έως τηλεοπτικούς αστέρες, αθλήτριες και καλλιτέχνες» που έχουν επιρροή.

Όλες έχουν κάτι κοινό, όρισαν νέους δρόμους και η δράση τους έχει αφήσει στίγμα σε μια κοινωνία που στρέφεται στο μισογυνισμό.

Η Πελικό, η σπουδαία αυτή Γαλλίδα που έγινε παγκόσμιο σύμβολο κατά της σεξουαλικής βίας ανέδειξε το αξίωμα ότι αν κάποιοι πρέπει να λογοδοτούν είναι οι θύτες και όχι τα θύματα στα σεξουαλικά εγκλήματα.

Η 72χρονη επέλεξε γενναία να παραιτηθεί από την ανωνυμία της στη φρικτή δίκη μαζικού βιασμού από τον πρώην σύζυγό της και (τουλάχιστον) 50 ακόμη ανδρών στη διάρκεια μιας μιας δεκαετίας.

Ο δικηγόρος της Πελικό, Stéphane Babonneau, δήλωσε στον Independent ότι είναι «τιμή» που επιλέχθηκε ως η γυναίκα με τη μεγαλύτερη επιρροή της χρονιάς σε μία λίστα που τιμά για τη δράση και την ατζέντα τους πολλές.

Η Πελικό έχει τιμηθεί για τη δράση της ανάμεσα σε άλλες, και στις λίστες των TIME και BBC.

Στο top 10 είναι η η 45χρονη Ρέιτσελ Ριβς που ανέλαβε τα ηνία του υπουργείου Οικονομικών της Βρετανίας, η Ολυμπιονίκης δρομέας Κίλι Χότζκινσον, η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον που επιστρέφει στα βασιλικά της καθήκοντα μετά την πολύ δημόσια μάχη της με τον καρκίνο και η Charli XCX, ο πρωτοπόρος καλλιτέχνης της ποπ που κυριάρχησε στα φετινά Brit Awards με πέντε νίκες.

Στη λίστα φιγουράρει επίσης η αρχηγός των Lionesses Λία Γουίλιαμσον, η Chioma Nnadi που είναι και η πρώτη μαύρη γυναίκα στο τιμόνι της βρετανικής Vogue, η Άλεξ Κονσάνι, η πρώτη διεμφυλική γυναίκα στον κόσμο που ανακηρύχθηκε μοντέλο της χρονιάς και η πρώτη κωφή σταρ των τηλεοπτικών ριάλιτι στη Βρετανία Tasha Ghouri.

«Η λίστα που συντάχθηκε από το προσωπικό του The Independent σκοπίμως δεν αποκλείει γυναίκες που ίσως έχουν διχάσει» σημειώνει η ιστοσελίδα.

Η Λίστα Επιρροής (Influence List) θέλει να υπερασπιστεί τον αγώνα για τον τερματισμό της ανισότητας των φύλων σε καιρούς που τα δικαιώματα των γυναικών απειλούνται σε όλο τον κόσμο, από το «απαρτχάιντ των φύλων» στο Αφγανιστάν μέχρι την επίθεση στα αναπαραγωγικά δικαιώματα που συμβαίνει στις ΗΠΑ.

Μιλώντας στον Independent, η αρχηγός των Lionesses Λία Γουίλιαμσον, η οποία, μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, έχει επιστρέψει στον ηγετικό ρόλο για την Αγγλία και την Άρσεναλ, είπε ότι με τη δράση της και την ομάδα της «προσπαθούν να εμπνεύσουν και να φέρουν κοινωνική αλλαγή για γυναίκες και κορίτσια» καθώς η ομάδα επιδιώκει να κερδίσει έναν δεύτερο συνεχόμενο τίτλο Euro στην Ελβετία αυτό το καλοκαίρι.

«Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια επικίνδυνη καμπή. Οι πράξεις όλων όσοι μιλάνε για συμπερίληψη δεν ταιριάζουν με τα λόγια τους. Ελπίζουμε οι άνθρωποι που βρίσκονται στα κέντρα εξουσίας να κάνουν το σωστό και να πιέσουν προς τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Οποιαδήποτε πρόοδος, ανεξάρτητα από το πόσο αργή είναι, είναι μια νίκη. Δεν μπορούμε να πάμε πίσω» πρόσθεσε η Γουίλιαμσον.

«Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι μια στιγμή για να γιορτάσουμε τις γυναίκες, αλλά και να επικεντρωθούμε στις δράσεις που πρέπει να γίνουν καθώς οι γυναίκες και τα άτομα περιθωριοποιημένων φύλων συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ανισότητες και αδικίες παγκοσμίως – ειδικά καθώς οι μισογυνικές και ακροδεξιές απόψεις κερδίζουν κοινό, όσο οι λαϊκιστές πολιτικοί διαβρώνουν όσα έχουν κατακτηθεί» σημειώνει ο The Independent.

Ανά τον κόσμο τα γυναικεία δικαιώματα βάλλονται. Οι γυναίκες και τα κορίτσια στο Αφγανιστάν υπομένουν αυτό που ο ΟΗΕ αποκάλεσε «φυλετικό απαρτχάιντ» στα χέρια των Ταλιμπάν, ενώ στο Ιράν αντιμετωπίζουν τη θανατική ποινή για ειρηνικό ακτιβισμό ενάντια στο πατριαρχικό καθεστώς.

Στη Γάζα, ο τραγικός απολογισμός των γυναικών και κοριτσιών που έχουν δολοφονηθεί φτάνει τις 12.316 γυναίκες και κορίτσια.

Περισσότερες από 2.000 έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς και μόνιμες αναπηρίες, 17.000 μητέρες θρηνούν την απώλεια των παιδιών τους, 13.901 γυναίκες έμειναν χήρες και 50.000 έγκυες έχασαν τα μωρά τους κάτω από απάνθρωπες συνθήκες, ενώ δεκάδες άλλες φέρεται να έχουν βασανιστεί καταγγέλει η Διεθνής Αμνηστία.

