Η Ζιζέλ Πελικό, που έγινε σύμβολο θάρρους για όλες τις γυναίκες του πλανήτη, είναι μια από τις γυναίκες της χρονιάς για το 2025, σύμφωνα με τη λίστα του περιοδικού Time που θα κυκλοφορήσει στις 10 Μαρτίου.

Η δίκη αποκάλυψε φρικιαστικές λεπτομέρειες που λάμβαναν μέρος όταν ο πρώην σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, τη νάρκωνε -στο σπίτι τους στο γαλλικό χωριό Μαζάν- από το 2011 έως το 2020 χρησιμοποιώντας συνταγογραφούμενα υπνωτικά χάπια. Στη συνέχεια, ο ίδιος αλλά και άλλοι άνδρες προχωρούσαν σε ασελγείς πράξεις, καταγράφοντας τις ενέργειές τους σε βίντεο.

Η 72χρονη έγινε παγκόσμιο σύμβολο του αγώνα εκατομμυρίων γυναικών κατά της σεξουαλικής κακοποίησης. Η ίδια παραιτήθηκε από το δικαίωμά της στην ανωνυμία ως θύμα εκθέτοντας τον εαυτό της στη δημοσιότητα, προκειμένου να δώσει θάρρος σε όλα τα θύματα να μιλήσουν, και απαιτώντας «η ντροπή να αλλάξει πλευρά» από το θύμα στον βιαστή.

Η συγκλονιστική μαρτυρία της για τα εγκλήματα που επέστη, καθώς ήταν ναρκωμένη και αναίσθητη τράβηξε την προσοχή της κοινής γνώμης.

«Η επιλογή της Ζιζέλ Πελικό να αρνηθεί μια κλειστή δίκη, να αποκηρύξει το νόμιμο δικαίωμά της στην ανωνυμία, την κατέστησε ηρωίδα για όλο τον κόσμο, σε μια εποχή που ζητούσε αλλαγή στη Γαλλία και όχι μόνο», αναφέρει χαρακτηριστικά το αμερικανικό περιοδικό.

Παράλληλα, την περιγράφει ως «μια συνηθισμένη γυναίκα που, αντιμέτωπη με μια προσωπική τραγωδία, ενήργησε με ασυνήθιστο τρόπο».

«Ήθελα όλες οι γυναίκες που έπεσαν θύματα βιασμού να πουν στον εαυτό τους “Η κυρία Πελικό το έκανε, μπορούμε να το κάνουμε και εμείς”. Δεν πρέπει να ντρέπονται πια. Εκείνοι θα πρέπει να ντρέπονται. Θέλω το παράδειγμά μου να βοηθήσει και άλλες», έλεγε η 72χρονη κατά την έναρξη της δίκης της.

Έπειτα από περισσότερους από τρεις μήνες δίκης, ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε είκοσι χρόνια κάθειρξης, ενώ σημειώνεται πως δεν άσκησε έφεση.

Ένοχοι κρίθηκαν και οι 50 συγκατηγορούμενοί του για τουλάχιστον μία κατηγορία και τους επιβλήθηκαν διαφορετικές ποινές φυλάκισης. Οι καταδίκες έδωσαν τέλος στη μεγαλύτερη δίκη βιασμού που έχει διεξαχθεί ποτέ στη Γαλλία.

Στη λίστα του Time, στην οποία βρίσκεται και η Ζιζέλ Πελικό, βρίσκονται 12 άλλες γυναίκες, μεταξύ των οποίων η ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν, δύο κορυφαίες αθλήτριες, η αθλήτρια της ενόργανης Τζόρνταν Τσάιλς και η μπασκετμπολίστρια Εϊτζα Ουίλσον, καθώς και η Αμάντα Ζουράφσκι, μια γυναίκα από το Τέξας της οποίας κινδύνευσε η ζωή και οι γιατροί αρνήθηκαν να της κάνουν άμβλωση παρά τις σοβαρές επιπλοκές που αντιμετώπιζε και η οποία κατέθεσε προσφυγή εναντίον των νόμων κατά του τερματισμού της κύησης που ισχύουν στη συγκεκριμένη πολιτεία.

TIME’s 2025 Women of the Year: Nicole Kidman, A’ja Wilson, Jordan Chiles, and 10 other leaders creating a more equal world https://t.co/DCts5YFm8M pic.twitter.com/jOgwA12YgQ

— TIME (@TIME) February 20, 2025